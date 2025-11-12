НАБУ 10 листопада провело обшук одразу у чотирьох квартирах Міндіча, - ЗМІ
У понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Тімура Міндіча в будинку за адресою вул. Грушевського 9а в Києві.
Про це йдеться у матеріалі "УП" "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі обшуків
"У понеділок 10 листопада о 6:30 ранку біля відомого будинку-монстра на Грушевського 9а зупинилось два мікроавтобуси і джип. Натовп набушників зайшов у під'їзд, де на 15 і 18 поверхах розташовуються квартири друга президента Зеленського та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Згодом двоє спецназівців були вимушені повернутися, забрати у багажнику кремезне знаряддя для злому дверей і повернулись у будинок", - йдеться у статті.
Видання пише, що співробітникам НАБУ довелося виламувати не двері квартири Міндіча – якраз вони були відкриті навстіж, а проблеми виявились з дверями на поверхи.
Оскільки у будинку на Грушевського Міндіч мав у розпорядженні низку квартир, обшуки приміщень відбувались майже 12 годин з шостої ранку аж до 17 вечора.
Зазначається, що квартира в якій ще в 2021 році святкував день народження президент Зеленський, розташовується на 18-му поверсі.
"УП" зауважує, що саме в цій чотирикімнатній квартирі площею 303 квадратних метри і було знайдено прослуховуючі пристрої.
Цю квартиру Міндіч використовував як офіс для зустрічей і вирішення питань, ймовірно, тому "прослушка" і була встановлена саме тут.
Іншу квартиру на 15-му поверсі Міндіч використовував для проживання. Саме в цій квартирі є добре відомий українцям "золотий санвузол", фото якого раніше публікував народний депутат Ярослав Железняк.
За даними джерел видання в правоохоронних органах, Міндіч користувався ще двома квартирами на 4-му поверсі. Там також відбувалися слідчі дії.
Але на момент обшуків, як пише видання, бізнесмен вже перебував у Польщі.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
