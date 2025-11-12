НАБУ 10 листопада провело обшук одразу у чотирьох квартирах Міндіча, - ЗМІ

У понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Тімура Міндіча в будинку за адресою вул. Грушевського 9а в Києві.

Про це йдеться у матеріалі "УП" "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі обшуків

"У понеділок 10 листопада о 6:30 ранку біля відомого будинку-монстра на Грушевського 9а зупинилось два мікроавтобуси і джип. Натовп набушників зайшов у під'їзд, де на 15 і 18 поверхах розташовуються квартири друга президента Зеленського та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Згодом двоє спецназівців були вимушені повернутися, забрати у багажнику кремезне знаряддя для злому дверей і повернулись у будинок", - йдеться у статті.

Видання пише, що співробітникам НАБУ довелося виламувати не двері квартири Міндіча – якраз вони були відкриті навстіж, а проблеми виявились з дверями на поверхи.

Оскільки у будинку на Грушевського Міндіч мав у розпорядженні низку квартир, обшуки приміщень відбувались майже 12 годин з шостої ранку аж до 17 вечора.

Зазначається, що квартира в якій ще в 2021 році святкував день народження президент Зеленський, розташовується на 18-му поверсі.

"УП" зауважує, що саме в цій чотирикімнатній квартирі площею 303 квадратних метри і було знайдено прослуховуючі пристрої.

Цю квартиру Міндіч використовував як офіс для зустрічей і вирішення питань, ймовірно, тому "прослушка" і була встановлена саме тут.

Іншу квартиру на 15-му поверсі Міндіч використовував для проживання. Саме в цій квартирі є добре відомий українцям "золотий санвузол", фото якого раніше публікував народний депутат Ярослав Железняк.

За даними джерел видання в правоохоронних органах, Міндіч користувався ще двома квартирами на 4-му поверсі. Там також відбувалися слідчі дії.

Але на момент обшуків, як пише видання, бізнесмен вже перебував у Польщі.

Корупція в енергетиці

