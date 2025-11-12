Підстава для виїзду Міндіча за кордон — троє дітей віком до 18 років, - Держприкордонслужба
Співвласник Студії "Квартал 95" Тімур Міндіч Міндіч покинув територію України на законних підставах. Підставою для його виїзду стала наявність трьох дітей віком до 18 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Напередодні у Держприкордонслужбі заявляли, що перетин кордону Міндіч здійснив законно.
Міндіч виїхав з України
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
- За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.
Що передувало?
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
+43 Погрібний Олександр
детки обкакались?
Чи в ТЦК навіть не зявлявся???
А друзям Зеленського можна все.
Геть совість втратив, посадова гнида, на ПОСАДІ!! Заради грошей і не таке може перед дітьми зробити? Аби тільки запис у трудовій та гроші за перетин кордону, з отакими міндічами-шурмою??
А Ви, Українці, віддавайте останнє задля захисту Батьківщини, оплати комуналки, прагення вижити у цих умовах!
Але в 2019 році 73,4% респондентів це обрали на президентських, парламентських, місцевих виборах.
Так, що - все по законах буття!
Таке відчуття, що зеля свідомо дань бронь своїм корупціонерам бо вони мають купу дітей.
А чого це той, хто має одну або дві дитини має воювати а той хто три і більше ні?
Тобто міндічі не мають захищати своїх дітей на фронті а їх дітей мають захищати ті хто має меньше дітей.
Це натуральна сегрегація.
Вони кожний вечір це практикували.
- Простите, но как? Ведь Галущенко 52 года.
- И вы говорите кожний вечір
Алло ! Прачечная?
Х*ячечная, це бєк офис
вони вважають всіх за дурнів?
...покидьки грьобані