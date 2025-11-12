Новини Міндіч виїхав з України
6 870 54

Підстава для виїзду Міндіча за кордон — троє дітей віком до 18 років, - Держприкордонслужба

співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч

Співвласник Студії "Квартал 95" Тімур Міндіч Міндіч покинув територію України на законних підставах. Підставою для його виїзду стала наявність трьох дітей віком до 18 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Напередодні у Держприкордонслужбі заявляли, що перетин кордону Міндіч здійснив законно.

Міндіч виїхав з України 

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
  • За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.

Що передувало?

Читайте також: Міндіч та брати Цукермани перебувають в Ізраїлі,– Железняк

ДПСУ Держприкордонслужба Міндіч Тімур
Топ коментарі
Щось довгенько думали над цією підставою, а справжня підстава полягає в тому, що випустили злочинця з країни!
В комендантское время? Срочно?
детки обкакались?
показати весь коментар
12.11.2025 17:18 Відповісти
Щось довгенько думали над цією підставою, а справжня підстава полягає в тому, що випустили злочинця з країни!
показати весь коментар
12.11.2025 17:21 Відповісти
У сонних дронів починається ерекція...
показати весь коментар
12.11.2025 17:26 Відповісти
Заброньований....?
Чи в ТЦК навіть не зявлявся???
показати весь коментар
12.11.2025 17:21 Відповісти
Він друг Зеленського.
А друзям Зеленського можна все.
показати весь коментар
12.11.2025 17:23 Відповісти
Зеленський борсається у лайні з московії, а сівкович-деркач, дякує помічників ригоАНАЛЬНИХ та міндіча з шмигалем-свириденко, за проведену спецоперацію проти Національних інтересів України, «АнтиПавутина від ******»!!??!!
показати весь коментар
12.11.2025 17:25 Відповісти
Навіщо йому кудись звертатися, якщо він усиновив каліку зеленського?
показати весь коментар
12.11.2025 17:29 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2025 17:29 Відповісти
Голова ДержПрикСлужби, «чомусь дивно забув» доповісти ЗМІ, про чисельність Захисників України, у яких теж, троє і більше дітей!!!
Геть совість втратив, посадова гнида, на ПОСАДІ!! Заради грошей і не таке може перед дітьми зробити? Аби тільки запис у трудовій та гроші за перетин кордону, з отакими міндічами-шурмою??
показати весь коментар
12.11.2025 17:21 Відповісти
Калусон відлетів, але обійцяв "повернутись", - сказав малюк, дивлячись на відлітаючого в далечь Мінідіча з купою карток та кругленькими рахунками у обшорах!
А Ви, Українці, віддавайте останнє задля захисту Батьківщини, оплати комуналки, прагення вижити у цих умовах!
Але в 2019 році 73,4% респондентів це обрали на президентських, парламентських, місцевих виборах.
Так, що - все по законах буття!
показати весь коментар
12.11.2025 17:22 Відповісти
До речі, а що там малюк ні пари з вуст? Як детектива НАБУ мордою в підлогу і пресуху на пів години, так відразу. А тут як у рот води набрав. Чи йому його заткнули?
показати весь коментар
12.11.2025 17:39 Відповісти
К слову, Астрид Линдгрен, была членом нацистской партии Швеции и образ с меру упитанного человечка писала с своего хорошего знакомого, с которым поддерживала самые искренние и теплые отношения, Германа Геринга.
показати весь коментар
12.11.2025 18:17 Відповісти
До слова , при совку її членство у нацистській партії ніяк не заважало видавати її твори чималими накладами , воістину нацисти і комуністи були браттями ((
показати весь коментар
12.11.2025 19:24 Відповісти
Пора міняти такі закони.
Таке відчуття, що зеля свідомо дань бронь своїм корупціонерам бо вони мають купу дітей.
А чого це той, хто має одну або дві дитини має воювати а той хто три і більше ні?
Тобто міндічі не мають захищати своїх дітей на фронті а їх дітей мають захищати ті хто має меньше дітей.
Це натуральна сегрегація.
показати весь коментар
12.11.2025 17:22 Відповісти
Я знаю хлопців на нулях ,у кого по 5 дітей до 18р...
показати весь коментар
12.11.2025 17:24 Відповісти
Саме на часі. Бо ж мідас успішно поїхав, можна й змінити закон.
показати весь коментар
12.11.2025 21:11 Відповісти
Клас ,награбував шо всій зеленській шоблі на 1000 років вистачить і нах ніякого креміналу і державній зради ...можно їхати ... Ізраелю допомагати, українськіми грошима на крові українців ....
показати весь коментар
12.11.2025 17:22 Відповісти
Та ти шо, а діти перебували на утриманні батька і матері в них не було
показати весь коментар
12.11.2025 17:23 Відповісти
МОЖЕ ВЖЕ ЧАС ТИМ ХТО НАКЛЕПАВ ТРЬОХ ДІТЕЙ ЇХ ЗАХИЩАТИ?
показати весь коментар
12.11.2025 17:23 Відповісти
а хто буде 4-го клепати?
показати весь коментар
12.11.2025 17:24 Відповісти
Парочка міністрів Галущенко та Гринчук.
Вони кожний вечір це практикували.
показати весь коментар
12.11.2025 17:29 Відповісти
Ну, Буданов теж якийсь час жив з Гогілашвілі, але про дітей начебто нічого не писали в ЗМІ...
показати весь коментар
12.11.2025 17:33 Відповісти
Вони кожний вечір це практикували.
- Простите, но как? Ведь Галущенко 52 года.
- И вы говорите кожний вечір
показати весь коментар
12.11.2025 18:23 Відповісти
Які діти?! Там же написано: ключем відкривала його хвіртку. Тобто страпонила.
показати весь коментар
12.11.2025 21:13 Відповісти
Якщо не буде україни то їх клепатимуть або косоокі буряти або козломорді
показати весь коментар
12.11.2025 18:50 Відповісти
Питання до державної прикордонної служби - "А пан Міндіч кордон перетинав як громадянин України чи як громадянин іншої країни(Польща, Ізраїль і т.д)"?
показати весь коментар
12.11.2025 17:24 Відповісти
А те що міндич вже був фігурантом кримінальної справи не смутило держприкордонслужбу?
показати весь коментар
12.11.2025 17:27 Відповісти
Дєйствовалі по уставу
показати весь коментар
12.11.2025 17:35 Відповісти
В 14-ом наши пограничники раненого Блотова выпустили на лечение в Россию, а потом впустили обратно. Потому что он не был обьявлен для ареста
показати весь коментар
12.11.2025 18:26 Відповісти
так так...а ще ксива та супровід від гур та сбу....Чернишов сьогодні за такою теж до буданова приїзджав...
показати весь коментар
12.11.2025 17:28 Відповісти
Той йому мабуть теж нагородного пістоля подарував?
показати весь коментар
12.11.2025 17:34 Відповісти
Як обдристович свого часу?
показати весь коментар
12.11.2025 21:14 Відповісти
Тобто, вночі з трьома неповнолітніми на руках перетинав кордон? Чи де ті діти? Якщо вже за кордоном, то чого цей папаша так до них поспішав? Захворіли, чи зголодніли? Хто ці 3,14здоваті відписки вигадує? Щось якось пригадується, що #єрову купу грошей передали на закупівлю чогось для ЗСУ саме погранцям. Совпадєніє?
показати весь коментар
12.11.2025 17:33 Відповісти
Пильні та непідкупні прикордонники навчені лише фіктивний шлюб виявляти по фотографії.
показати весь коментар
12.11.2025 17:36 Відповісти
Прикордонники навіть перевірили у міндіча відстрочку у "Резерві+".Хоч би знову не смішили народ і не вішали локшину на вуха.
показати весь коментар
12.11.2025 17:38 Відповісти
Де знаходяться діти Міндіча в Украіні , чи Ізраїлі ?
показати весь коментар
12.11.2025 17:41 Відповісти
Та яка різниця де, він не підлягає відстрочці, до в дітей є мама
показати весь коментар
12.11.2025 17:44 Відповісти
наплодил ублюдков
показати весь коментар
12.11.2025 17:43 Відповісти
Підстава тут одна- махрова корупція.
показати весь коментар
12.11.2025 17:46 Відповісти
Старий анекдот на новий лад:

Алло ! Прачечная?
Х*ячечная, це бєк офис

вони вважають всіх за дурнів?
показати весь коментар
12.11.2025 17:46 Відповісти
Вам смешно? Ничего смешного нет. Одна знакомая мне дама 10 лет работала в министерстве культуры. Один раз позвонили, ошиблись номером, а она растерялась
показати весь коментар
12.11.2025 18:31 Відповісти
Ну а чим він гірший за інших багатодітних - взяв і виїхав. Дітей треба захищати, тільки якщо їх до двох включно, більше - буряти автоматично втрачають інтерес.
показати весь коментар
12.11.2025 17:48 Відповісти
Лисий, Лєнка. А хто третій?
показати весь коментар
12.11.2025 17:52 Відповісти
Третій то Дермака.
показати весь коментар
12.11.2025 21:16 Відповісти
Пздц
...покидьки грьобані
показати весь коментар
12.11.2025 18:31 Відповісти
Вони всіх злодіїв і бандюг випускають, які мають троє?
показати весь коментар
12.11.2025 18:56 Відповісти
Просто хтось "забув" поставити червоний прапорець навпроти його прізвища. А хіба НАБУ не могло передбачити такий сценарій, що його хтось попередить і він втече? Це все імітація. Якби хотіли, то слідкували би за ним переб обшуком і не дали би втекти.
показати весь коментар
12.11.2025 19:15 Відповісти
Украина - страна возможностей (Хвьодорич)
показати весь коментар
12.11.2025 19:16 Відповісти
В НАБУ не знали, що у нього троє дітей чи просто не вжили заходів проти виїзду за кордон? Не вірю, що міндіч виїзжав без супроводу силовиків та команди - виїхати будь що.
показати весь коментар
12.11.2025 19:18 Відповісти
і крихти з грабіжницького столу, попли на руки "бідняжки " Андрійка...
показати весь коментар
12.11.2025 19:30 Відповісти
Нехерово суки обрізні плодяться на землі українській.
показати весь коментар
12.11.2025 19:46 Відповісти
Ви уйобки ДПС!!! а чому ці підари не на фронті?
показати весь коментар
12.11.2025 21:01 Відповісти
Всю зміну на шибеницю.
показати весь коментар
12.11.2025 21:45 Відповісти
 
 