Основание для выезда Миндича - трое детей в возрасте до 18 лет, - Госпогранслужба
Совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич Миндич покинул территорию Украины на законных основаниях. Основанием для его выезда стало наличие троих детей в возрасте до 18 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Накануне в Госпогранслужбе заявляли, что пересечение границы Миндич осуществил законно.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
детки обкакались?
Чи в ТЦК навіть не зявлявся???
А друзям Зеленського можна все.
Геть совість втратив, посадова гнида, на ПОСАДІ!! Заради грошей і не таке може перед дітьми зробити? Аби тільки запис у трудовій та гроші за перетин кордону, з отакими міндічами-шурмою??
А Ви, Українці, віддавайте останнє задля захисту Батьківщини, оплати комуналки, прагення вижити у цих умовах!
Але в 2019 році 73,4% респондентів це обрали на президентських, парламентських, місцевих виборах.
Так, що - все по законах буття!
Таке відчуття, що зеля свідомо дань бронь своїм корупціонерам бо вони мають купу дітей.
А чого це той, хто має одну або дві дитини має воювати а той хто три і більше ні?
Тобто міндічі не мають захищати своїх дітей на фронті а їх дітей мають захищати ті хто має меньше дітей.
Це натуральна сегрегація.
Вони кожний вечір це практикували.
- Простите, но как? Ведь Галущенко 52 года.
- И вы говорите кожний вечір
Алло ! Прачечная?
Х*ячечная, це бєк офис
вони вважають всіх за дурнів?