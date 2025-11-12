РУС
Новости Миндич уехал из Украины
3 174 38

Основание для выезда Миндича - трое детей в возрасте до 18 лет, - Госпогранслужба

совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич

Совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич Миндич покинул территорию Украины на законных основаниях. Основанием для его выезда стало наличие троих детей в возрасте до 18 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Накануне в Госпогранслужбе заявляли, что пересечение границы Миндич осуществил законно.

Что предшествовало?

Автор: 

Госпогранслужба (6986) Миндич Тимур (58)
Топ комментарии
+25
Щось довгенько думали над цією підставою, а справжня підстава полягає в тому, що випустили злочинця з країни!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:21 Ответить
+13
В комендантское время? Срочно?
детки обкакались?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:18 Ответить
+8
Він друг Зеленського.
А друзям Зеленського можна все.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:23 Ответить
В комендантское время? Срочно?
детки обкакались?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:18 Ответить
Щось довгенько думали над цією підставою, а справжня підстава полягає в тому, що випустили злочинця з країни!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:21 Ответить
У сонних дронів починається ерекція...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:26 Ответить
Заброньований....?
Чи в ТЦК навіть не зявлявся???
показать весь комментарий
12.11.2025 17:21 Ответить
Він друг Зеленського.
А друзям Зеленського можна все.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:23 Ответить
Зеленський борсається у лайні з московії, а сівкович-деркач, дякує помічників ригоАНАЛЬНИХ та міндіча з шмигалем-свириденко, за проведену спецоперацію проти Національних інтересів України, «АнтиПавутина від ******»!!??!!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:25 Ответить
Навіщо йому кудись звертатися, якщо він усиновив каліку зеленського?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:29 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 17:29 Ответить
Голова ДержПрикСлужби, «чомусь дивно забув» доповісти ЗМІ, про чисельність Захисників України, у яких теж, троє і більше дітей!!!
Геть совість втратив, посадова гнида, на ПОСАДІ!! Заради грошей і не таке може перед дітьми зробити? Аби тільки запис у трудовій та гроші за перетин кордону, з отакими міндічами-шурмою??
показать весь комментарий
12.11.2025 17:21 Ответить
Калусон відлетів, але обійцяв "повернутись", - сказав малюк, дивлячись на відлітаючого в далечь Мінідіча з купою карток та кругленькими рахунками у обшорах!
А Ви, Українці, віддавайте останнє задля захисту Батьківщини, оплати комуналки, прагення вижити у цих умовах!
Але в 2019 році 73,4% респондентів це обрали на президентських, парламентських, місцевих виборах.
Так, що - все по законах буття!
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
До речі, а що там малюк ні пари з вуст? Як детектива НАБУ мордою в підлогу і пресуху на пів години, так відразу. А тут як у рот води набрав. Чи йому його заткнули?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:39 Ответить
К слову, Астрид Линдгрен, была членом нацистской партии Швеции и образ с меру упитанного человечка писала с своего хорошего знакомого, с которым поддерживала самые искренние и теплые отношения, Германа Геринга.
показать весь комментарий
12.11.2025 18:17 Ответить
Пора міняти такі закони.
Таке відчуття, що зеля свідомо дань бронь своїм корупціонерам бо вони мають купу дітей.
А чого це той, хто має одну або дві дитини має воювати а той хто три і більше ні?
Тобто міндічі не мають захищати своїх дітей на фронті а їх дітей мають захищати ті хто має меньше дітей.
Це натуральна сегрегація.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
Я знаю хлопців на нулях ,у кого по 5 дітей до 18р...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:24 Ответить
Клас ,награбував шо всій зеленській шоблі на 1000 років вистачить і нах ніякого креміналу і державній зради ...можно їхати ... Ізраелю допомагати, українськіми грошима на крові українців ....
показать весь комментарий
12.11.2025 17:22 Ответить
Та ти шо, а діти перебували на утриманні батька і матері в них не було
показать весь комментарий
12.11.2025 17:23 Ответить
МОЖЕ ВЖЕ ЧАС ТИМ ХТО НАКЛЕПАВ ТРЬОХ ДІТЕЙ ЇХ ЗАХИЩАТИ?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:23 Ответить
а хто буде 4-го клепати?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:24 Ответить
Парочка міністрів Галущенко та Гринчук.
Вони кожний вечір це практикували.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:29 Ответить
Ну, Буданов теж якийсь час жив з Гогілашвілі, але про дітей начебто нічого не писали в ЗМІ...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:33 Ответить
Вони кожний вечір це практикували.
- Простите, но как? Ведь Галущенко 52 года.
- И вы говорите кожний вечір
показать весь комментарий
12.11.2025 18:23 Ответить
Питання до державної прикордонної служби - "А пан Міндіч кордон перетинав як громадянин України чи як громадянин іншої країни(Польща, Ізраїль і т.д)"?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:24 Ответить
А те що міндич вже був фігурантом кримінальної справи не смутило держприкордонслужбу?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:27 Ответить
Дєйствовалі по уставу
показать весь комментарий
12.11.2025 17:35 Ответить
В 14-ом наши пограничники раненого Блотова выпустили на лечение в Россию, а потом впустили обратно. Потому что он не был обьявлен для ареста
показать весь комментарий
12.11.2025 18:26 Ответить
так так...а ще ксива та супровід від гур та сбу....Чернишов сьогодні за такою теж до буданова приїзджав...
показать весь комментарий
12.11.2025 17:28 Ответить
Той йому мабуть теж нагородного пістоля подарував?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:34 Ответить
Тобто, вночі з трьома неповнолітніми на руках перетинав кордон? Чи де ті діти? Якщо вже за кордоном, то чого цей папаша так до них поспішав? Захворіли, чи зголодніли? Хто ці 3,14здоваті відписки вигадує? Щось якось пригадується, що #єрову купу грошей передали на закупівлю чогось для ЗСУ саме погранцям. Совпадєніє?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:33 Ответить
Пильні та непідкупні прикордонники навчені лише фіктивний шлюб виявляти по фотографії.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:36 Ответить
Прикордонники навіть перевірили у міндіча відстрочку у "Резерві+".Хоч би знову не смішили народ і не вішали локшину на вуха.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:38 Ответить
Де знаходяться діти Міндіча в Украіні , чи Ізраїлі ?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:41 Ответить
Та яка різниця де, він не підлягає відстрочці, до в дітей є мама
показать весь комментарий
12.11.2025 17:44 Ответить
наплодил ублюдков
показать весь комментарий
12.11.2025 17:43 Ответить
Підстава тут одна- махрова корупція.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:46 Ответить
Старий анекдот на новий лад:

Алло ! Прачечная?
Х*ячечная, це бєк офис

вони вважають всіх за дурнів?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:46 Ответить
Ну а чим він гірший за інших багатодітних - взяв і виїхав. Дітей треба захищати, тільки якщо їх до двох включно, більше - буряти автоматично втрачають інтерес.
показать весь комментарий
12.11.2025 17:48 Ответить
Лисий, Лєнка. А хто третій?
показать весь комментарий
12.11.2025 17:52 Ответить
 
 