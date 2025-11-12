НАБУ 10 ноября провело обыск сразу в четырех квартирах Миндича, - СМИ

В понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Тимура Миндича в доме по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве.

Об этом говорится в материале "УП" "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.

Детали обысков

"В понедельник, 10 ноября, в 6:30 утра возле известного дома-монстра на Грушевского 9а остановились два микроавтобуса и джип. Толпа в наушниках зашла в подъезд, где на 15 и 18 этажах расположены квартиры друга президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Впоследствии двое спецназовцев были вынуждены вернуться, забрать из багажника крепкое орудие для взлома дверей и вернулись в дом", - говорится в статье.

Издание пишет, что сотрудникам НАБУ пришлось выламывать не дверь квартиры Миндича – она была открыта настежь, а проблемы оказались с дверями на этажи.

Поскольку в доме на Грушевского у Миндича было в распоряжении несколько квартир, обыски помещений продолжались почти 12 часов с шести утра до 17 вечера.

Отмечается, что квартира, в которой еще в 2021 году праздновал день рождения президент Зеленский, расположена на 18-м этаже.

"УП" отмечает, что именно в этой четырехкомнатной квартире площадью 303 квадратных метра и были найдены прослушивающие устройства.

Эту квартиру Миндич использовал как офис для встреч и решения вопросов, вероятно, поэтому "прослушка" и была установлена именно здесь.

Другую квартиру на 15-м этаже Миндич использовал для проживания. Именно в этой квартире находится хорошо известный украинцам "золотой санузел", фото которого ранее публиковал народный депутат Ярослав Железняк.

По данным источников издания в правоохранительных органах, Миндич пользовался еще двумя квартирами на 4-м этаже. Там также проводились следственные действия.

Но на момент обысков, как пишет издание, бизнесмен уже находился в Польше.

Коррупция в энергетике

