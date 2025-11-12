НАБУ 10 ноября провело обыск сразу в четырех квартирах Миндича, - СМИ
В понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Тимура Миндича в доме по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве.
Об этом говорится в материале "УП" "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.
Детали обысков
"В понедельник, 10 ноября, в 6:30 утра возле известного дома-монстра на Грушевского 9а остановились два микроавтобуса и джип. Толпа в наушниках зашла в подъезд, где на 15 и 18 этажах расположены квартиры друга президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Впоследствии двое спецназовцев были вынуждены вернуться, забрать из багажника крепкое орудие для взлома дверей и вернулись в дом", - говорится в статье.
Издание пишет, что сотрудникам НАБУ пришлось выламывать не дверь квартиры Миндича – она была открыта настежь, а проблемы оказались с дверями на этажи.
Поскольку в доме на Грушевского у Миндича было в распоряжении несколько квартир, обыски помещений продолжались почти 12 часов с шести утра до 17 вечера.
Отмечается, что квартира, в которой еще в 2021 году праздновал день рождения президент Зеленский, расположена на 18-м этаже.
"УП" отмечает, что именно в этой четырехкомнатной квартире площадью 303 квадратных метра и были найдены прослушивающие устройства.
Эту квартиру Миндич использовал как офис для встреч и решения вопросов, вероятно, поэтому "прослушка" и была установлена именно здесь.
Другую квартиру на 15-м этаже Миндич использовал для проживания. Именно в этой квартире находится хорошо известный украинцам "золотой санузел", фото которого ранее публиковал народный депутат Ярослав Железняк.
По данным источников издания в правоохранительных органах, Миндич пользовался еще двумя квартирами на 4-м этаже. Там также проводились следственные действия.
Но на момент обысков, как пишет издание, бизнесмен уже находился в Польше.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
