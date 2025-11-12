Міндіч перетнув кордон за 4 години до обшуків НАБУ, - ЗМІ

Співвласник "Квартал-95" та соратник президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах в будинку на вул. Грушевського в Києві.

Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

Коли Міндіч виїхав з України? 

"Тімур Міндіч перетнув кордон у пункті пропуску Грушів у напрямку Польщі о 2:09 ночі. Це сталося за 4 з половиною години до обшуків", - йдеться у статті.

Видання з посиланням на джерела пише, що вже під час обшуків у інших фігурантів були знайдені докази того, що дійові особи ще в п'ятницю, 7 листопада, знали, що на понеділок готуються якісь заходи: "Треба зачиститись до понеділка", – писав один із учасників схеми іншим.

Фігуранти могли дізнатися про слідчі дії 

Також у п'ятницю в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції "Мідас". Теоретично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців, зазначає видання.

Крім цього, УП зауважує, що саме в п'ятницю раптово з'явилося відеозвернення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якому він повідомляв, що Національна поліція затримала ділка, який начебто від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в ОП.

Джерела видання в політичних колах наголошують, що ця публікація майже збіглась у часі з отриманням Офісом президента інформації, що в НАБУ і САП готуються заходи, зокрема й по Єрмаку.

"Співрозмовники в правоохоронних органах стверджують, що станом на зараз у НАБУ і САП є інформація, що частину інформації фігурантам міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк. Але прізвища Міндіч на той момент не було в електронних матеріалах", - йдеться у статті.

Після цього "зливу" за кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман на прізвисько "Sugarman".

29 жовтня Цукерман разом із Міндічем полетіли до Ізраїлю на святкування до товариша. 4 листопада Міндіч повернувся в Україну. А Цукерман залишився в Ізраїлі.

Нагадаємо, що також в матеріалі "УП" йдеться про те, що у понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Тімура Міндіча в будинку за адресою вул. Грушевського 9а в Києві.

Мав відстрочку від Fire Point яка виготовляє фуфломінгу під керівництвом квартала-95
12.11.2025 23:55 Відповісти
А чому тцк його не впіймало? 😄
12.11.2025 23:52 Відповісти
ZE на шибеницю !
13.11.2025 00:01 Відповісти
А чому тцк його не впіймало? 😄
12.11.2025 23:52 Відповісти
Мав відстрочку від Fire Point яка виготовляє фуфломінгу під керівництвом квартала-95
12.11.2025 23:55 Відповісти
12.11.2025 23:55 Відповісти
🤣👏
13.11.2025 00:15 Відповісти
13.11.2025 07:43 Відповісти
неблагонадійніий....
вимкнули із списку
12.11.2025 23:57 Відповісти
многосерійний батько
12.11.2025 23:58 Відповісти
Треба провести днк-тест чи то його послід
12.11.2025 23:59 Відповісти
там дивляться на голографичні бумажки а не в мікроскоп
13.11.2025 00:06 Відповісти
Тисячі батьків з трьома дітьми, захищають Україну, але не отакі КабМіндічі зеленського!!
Усе в Україні добре розуміють кого оберігали та супроводжували на кордоні вертухаї з УДО та СБУ!!
Суд Лінча дієво сприятиме, виправленню ситуації з привладними мародерами зеленського, на крові та житті Українців!
13.11.2025 10:08 Відповісти
А як він це зробив, кордони ж для чоловіків 22-60 років зеленський же закрив!? Чому його не запхали у бусик? Риторичні питання, звісно
12.11.2025 23:55 Відповісти
12.11.2025 23:55 Відповісти
13.11.2025 00:01 Відповісти
Самоє главноє- воврємя смиться.
13.11.2025 00:02 Відповісти
Країни "Великої сімки" фактично підтримали атаку НАБУ проти оточення Зеленського

Це випливає з заяви глави МЗС Німеччини.

«Ми чітко дали зрозуміти українському міністру закордонних справ Андрію Сибізі, що Україні необхідна рішуча боротьба з корупцією, щоб підтримка з боку Заходу залишалася переконливою», - повідомив глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль, коментуючи підсумки зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» в Канаді з главою МЗС України Сибізою.

За його словами, учасники зустрічі підтвердили подальшу підтримку антикорупційних органів України.
13.11.2025 00:02 Відповісти
так в нього і троє дітей до 18 з'явилося за 4 чотири години
до обшуків НАБУ - тобто нема порушень.
13.11.2025 00:05 Відповісти
Тисячі батьків, з 3 дітьми захищають Україну!!
13.11.2025 10:09 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/60075 Борислав Береза:
А тепер увага. Зараз ви побачите, як Міндіч намагатиметься врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, а не дали покази, перебуваючи під вартою (саме тому він вислизнув з-під варти). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.

Слідкуйте уважно за подіями.
13.11.2025 00:15 Відповісти
Щось наполегливо не коментується версія "створення злочинного угрупування" (а можливо спробувати довести, ПРИНЦИПОВО). Процесуально це багато чого б змінювало в сенсі відповідальності і, звичайно загального "вихлопу"
13.11.2025 00:43 Відповісти
13.11.2025 00:43 Відповісти
я думаю, що ніхто нікого не буде відмазувати, ви ж читали, що єрмак вліз у голову зеленського за твердженям безуглої, тепер коли усі наближені звалили, єрмак буде насолоджуватись владою ))))
13.11.2025 00:49 Відповісти
13.11.2025 00:49 Відповісти
13.11.2025 00:19 Відповісти
Згадався міф старий одразу,
Коли в країні вбогій сій
,,Мідас" торкнувся унітазу
І став урильник золотий.
.
Чому ж, коли цей милий дуся,
Що нині в Австрію звалив,
,,Енергоатому" торкнувся,
,,Енергоатом" враз збіднів?
.
Чому країна - знову лузер
(А влада це не поміча)?
Чом гроші йшли Євросоюзні
Крізь руки зрадці Деркача?
.
Молюсь щодень, щоб гонорово,
Як давній наш велить покон,
Спитав з ,,квартальців", ,,слуг" і ВОВИ
За це з суворістю Закон.
13.11.2025 00:21 Відповісти
а може й добре, що цей щур виїхав з України - може його там американці виловлять, бо тут зєля приховав би його десь, як коломойшу, у віп-камері))
13.11.2025 00:29 Відповісти
13.11.2025 00:29 Відповісти
Дуже підозріло, що разом із карлсоном зник і малюк. Хоч би його не захопили в заручники при спробі запобігти таємному перетину державного кордону невідомими особами симітської зовнішності з метою дискредитації президента.
13.11.2025 00:33 Відповісти
13.11.2025 00:33 Відповісти
Тобто, якщо в 2.09 перейшов кордон, то до місця перетину ще треба було дістатися. З Києва, з урахуванням гелікопт. майже неможливо за 2 години бути "на місці". А значить не пізніше 23.00 з Києва. Ну і на "оргпитання" час потрібен. Коротше - завчасно все там ...."в лєс"
13.11.2025 00:38 Відповісти
13.11.2025 00:38 Відповісти
"Имеющий деньги не может быть наказан." - Цицерон.
13.11.2025 00:47 Відповісти
Перетнув практично непоміченим.
13.11.2025 00:51 Відповісти
міндич би не вліз, чим не змазуй.
туди і бубселя з трудом впіхнеш...
13.11.2025 01:28 Відповісти
Сколько стоит сопровождение сбу за границу для топ корупционеров страны? какая такса?
13.11.2025 01:32 Відповісти
13.11.2025 01:32 Відповісти
кловани перевороварувалися...
і босс тих крадіїв зовсім не міндич - вищє беріть,
до самого зеленого трону!
13.11.2025 01:55 Відповісти
Совпадєніє...
13.11.2025 02:08 Відповісти
Скоти в нах ви виздихали,мародери ******!!!
13.11.2025 05:27 Відповісти
Турагентства Міндіч енд.компані. Дві години-і ви на західному кордоні України. З будь-якого місця в Україні.. Не "Фламінго".
13.11.2025 09:03 Відповісти
13.11.2025 09:03 Відповісти
Тимко міндусік з Цукерманами в Ізраїлі вже в танку і горлопанять шалоооом шалллом алехум...Вже доживатимуть на цьому світі вони і їх ви..лядки в раю..якщо тут рай не збудуєш. то там може його і не бути..
13.11.2025 09:16 Відповісти
13.11.2025 09:16 Відповісти
 
 