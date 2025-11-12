Міндіч перетнув кордон за 4 години до обшуків НАБУ, - ЗМІ

Співвласник "Квартал-95" та соратник президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах в будинку на вул. Грушевського в Києві.

Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коли Міндіч виїхав з України?

"Тімур Міндіч перетнув кордон у пункті пропуску Грушів у напрямку Польщі о 2:09 ночі. Це сталося за 4 з половиною години до обшуків", - йдеться у статті.

Видання з посиланням на джерела пише, що вже під час обшуків у інших фігурантів були знайдені докази того, що дійові особи ще в п'ятницю, 7 листопада, знали, що на понеділок готуються якісь заходи: "Треба зачиститись до понеділка", – писав один із учасників схеми іншим.

Читайте також: Міндіч та брати Цукермани перебувають в Ізраїлі,– Железняк

Фігуранти могли дізнатися про слідчі дії

Також у п'ятницю в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції "Мідас". Теоретично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців, зазначає видання.

Крім цього, УП зауважує, що саме в п'ятницю раптово з'явилося відеозвернення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якому він повідомляв, що Національна поліція затримала ділка, який начебто від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в ОП.

Джерела видання в політичних колах наголошують, що ця публікація майже збіглась у часі з отриманням Офісом президента інформації, що в НАБУ і САП готуються заходи, зокрема й по Єрмаку.

Фото: УП

"Співрозмовники в правоохоронних органах стверджують, що станом на зараз у НАБУ і САП є інформація, що частину інформації фігурантам міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк. Але прізвища Міндіч на той момент не було в електронних матеріалах", - йдеться у статті.

Після цього "зливу" за кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман на прізвисько "Sugarman".

29 жовтня Цукерман разом із Міндічем полетіли до Ізраїлю на святкування до товариша. 4 листопада Міндіч повернувся в Україну. А Цукерман залишився в Ізраїлі.

Нагадаємо, що також в матеріалі "УП" йдеться про те, що у понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Тімура Міндіча в будинку за адресою вул. Грушевського 9а в Києві.

Корупція в енергетиці

Читайте також: НАБУ 10 листопада провело обшук одразу у чотирьох квартирах Міндіча, - ЗМІ