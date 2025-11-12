Міндіч перетнув кордон за 4 години до обшуків НАБУ, - ЗМІ
Співвласник "Квартал-95" та соратник президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах в будинку на вул. Грушевського в Києві.
Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.
Коли Міндіч виїхав з України?
"Тімур Міндіч перетнув кордон у пункті пропуску Грушів у напрямку Польщі о 2:09 ночі. Це сталося за 4 з половиною години до обшуків", - йдеться у статті.
Видання з посиланням на джерела пише, що вже під час обшуків у інших фігурантів були знайдені докази того, що дійові особи ще в п'ятницю, 7 листопада, знали, що на понеділок готуються якісь заходи: "Треба зачиститись до понеділка", – писав один із учасників схеми іншим.
Фігуранти могли дізнатися про слідчі дії
Також у п'ятницю в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції "Мідас". Теоретично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців, зазначає видання.
Крім цього, УП зауважує, що саме в п'ятницю раптово з'явилося відеозвернення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якому він повідомляв, що Національна поліція затримала ділка, який начебто від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в ОП.
Джерела видання в політичних колах наголошують, що ця публікація майже збіглась у часі з отриманням Офісом президента інформації, що в НАБУ і САП готуються заходи, зокрема й по Єрмаку.
"Співрозмовники в правоохоронних органах стверджують, що станом на зараз у НАБУ і САП є інформація, що частину інформації фігурантам міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк. Але прізвища Міндіч на той момент не було в електронних матеріалах", - йдеться у статті.
Після цього "зливу" за кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман на прізвисько "Sugarman".
29 жовтня Цукерман разом із Міндічем полетіли до Ізраїлю на святкування до товариша. 4 листопада Міндіч повернувся в Україну. А Цукерман залишився в Ізраїлі.
Нагадаємо, що також в матеріалі "УП" йдеться про те, що у понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Тімура Міндіча в будинку за адресою вул. Грушевського 9а в Києві.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
Усе в Україні добре розуміють кого оберігали та супроводжували на кордоні вертухаї з УДО та СБУ!!
Суд Лінча дієво сприятиме, виправленню ситуації з привладними мародерами зеленського, на крові та житті Українців!
Це випливає з заяви глави МЗС Німеччини.
«Ми чітко дали зрозуміти українському міністру закордонних справ Андрію Сибізі, що Україні необхідна рішуча боротьба з корупцією, щоб підтримка з боку Заходу залишалася переконливою», - повідомив глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль, коментуючи підсумки зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» в Канаді з главою МЗС України Сибізою.
За його словами, учасники зустрічі підтвердили подальшу підтримку антикорупційних органів України.
до обшуків НАБУ - тобто нема порушень.
А тепер увага. Зараз ви побачите, як Міндіч намагатиметься врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, а не дали покази, перебуваючи під вартою (саме тому він вислизнув з-під варти). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.
Слідкуйте уважно за подіями.
Коли в країні вбогій сій
,,Мідас" торкнувся унітазу
І став урильник золотий.
.
Чому ж, коли цей милий дуся,
Що нині в Австрію звалив,
,,Енергоатому" торкнувся,
,,Енергоатом" враз збіднів?
.
Чому країна - знову лузер
(А влада це не поміча)?
Чом гроші йшли Євросоюзні
Крізь руки зрадці Деркача?
.
Молюсь щодень, щоб гонорово,
Як давній наш велить покон,
Спитав з ,,квартальців", ,,слуг" і ВОВИ
За це з суворістю Закон.
туди і бубселя з трудом впіхнеш...
і босс тих крадіїв зовсім не міндич - вищє беріть,
до самого зеленого трону!