Миндич пересек границу за 4 часа до обысков НАБУ, - СМИ

Совладелец "Квартал-95" и соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич пересек границу в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартирах в доме на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.

Когда Миндич выехал из Украины?

"Тимур Миндич пересек границу в пункте пропуска Грушев в направлении Польши в 2:09 ночи. Это произошло за 4 с половиной часа до обысков", - говорится в статье.

Издание со ссылкой на источники пишет, что уже во время обысков у других фигурантов были найдены доказательства того, что действующие лица еще в пятницу, 7 ноября, знали, что на понедельник готовятся какие-то мероприятия: "Надо зачиститься до понедельника", – писал один из участников схемы другим.

Фигуранты могли узнать о следственных действиях

Также в пятницу в судебный реестр начали загружать постановления о следственных действиях операции "Мидас". Теоретически фигуранты могли получить доступ и к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей, отмечает издание.

Кроме этого, УП отмечает, что именно в пятницу внезапно появилось видеообращение главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором он сообщал, что Национальная полиция задержала дельца, который якобы от имени его родственника требовал неправомерную выгоду за трудоустройство в ОП.

Источники издания в политических кругах отмечают, что эта публикация почти совпала по времени с получением Офисом президента информации, что в НАБУ и САП готовятся меры, в том числе и по Ермаку.

"Собеседники в правоохранительных органах утверждают, что на данный момент у НАБУ и САП есть информация, что часть информации фигурантам мог слить заместитель руководителя САП Андрей Синюк. Но фамилии Миндича на тот момент не было в электронных материалах", - говорится в статье.

После этого "слива" за границу сбежал главный финансист Миндича Александр Цукерман по прозвищу "Sugarman".

29 октября Цукерман вместе с Миндичем улетели в Израиль на празднование к товарищу. 4 ноября Миндич вернулся в Украину. А Цукерман остался в Израиле.

Напомним, что также в материале "УП" говорится о том, что в понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Тимура Миндича в доме по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве.

Коррупция в энергетике

