Миндич пересек границу за 4 часа до обысков НАБУ, - СМИ
Совладелец "Квартал-95" и соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич пересек границу в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартирах в доме на ул. Грушевского в Киеве.
Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.
Когда Миндич выехал из Украины?
"Тимур Миндич пересек границу в пункте пропуска Грушев в направлении Польши в 2:09 ночи. Это произошло за 4 с половиной часа до обысков", - говорится в статье.
Издание со ссылкой на источники пишет, что уже во время обысков у других фигурантов были найдены доказательства того, что действующие лица еще в пятницу, 7 ноября, знали, что на понедельник готовятся какие-то мероприятия: "Надо зачиститься до понедельника", – писал один из участников схемы другим.
Фигуранты могли узнать о следственных действиях
Также в пятницу в судебный реестр начали загружать постановления о следственных действиях операции "Мидас". Теоретически фигуранты могли получить доступ и к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей, отмечает издание.
Кроме этого, УП отмечает, что именно в пятницу внезапно появилось видеообращение главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором он сообщал, что Национальная полиция задержала дельца, который якобы от имени его родственника требовал неправомерную выгоду за трудоустройство в ОП.
Источники издания в политических кругах отмечают, что эта публикация почти совпала по времени с получением Офисом президента информации, что в НАБУ и САП готовятся меры, в том числе и по Ермаку.
"Собеседники в правоохранительных органах утверждают, что на данный момент у НАБУ и САП есть информация, что часть информации фигурантам мог слить заместитель руководителя САП Андрей Синюк. Но фамилии Миндича на тот момент не было в электронных материалах", - говорится в статье.
После этого "слива" за границу сбежал главный финансист Миндича Александр Цукерман по прозвищу "Sugarman".
29 октября Цукерман вместе с Миндичем улетели в Израиль на празднование к товарищу. 4 ноября Миндич вернулся в Украину. А Цукерман остался в Израиле.
Напомним, что также в материале "УП" говорится о том, что в понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Тимура Миндича в доме по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
Це випливає з заяви глави МЗС Німеччини.
«Ми чітко дали зрозуміти українському міністру закордонних справ Андрію Сибізі, що Україні необхідна рішуча боротьба з корупцією, щоб підтримка з боку Заходу залишалася переконливою», - повідомив глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль, коментуючи підсумки зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» в Канаді з главою МЗС України Сибізою.
За його словами, учасники зустрічі підтвердили подальшу підтримку антикорупційних органів України.
до обшуків НАБУ - тобто нема порушень.
А тепер увага. Зараз ви побачите, як Міндіч намагатиметься врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, а не дали покази, перебуваючи під вартою (саме тому він вислизнув з-під варти). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.
Слідкуйте уважно за подіями.
Коли в країні вбогій сій
,,Мідас" торкнувся унітазу
І став урильник золотий.
.
Чому ж, коли цей милий дуся,
Що нині в Австрію звалив,
,,Енергоатому" торкнувся,
,,Енергоатом" враз збіднів?
.
Чому країна - знову лузер
(А влада це не поміча)?
Чом гроші йшли Євросоюзні
Крізь руки зрадці Деркача?
.
Молюсь щодень, щоб гонорово,
Як давній наш велить покон,
Спитав з ,,квартальців", ,,слуг" і ВОВИ
За це з суворістю Закон.