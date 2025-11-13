РУС
Новости Миндич уехал из Украины
Миндич пересек границу за 4 часа до обысков НАБУ, - СМИ

Бизнесмен Миндич пересек границу за 4 часа до визита НАБУ

Совладелец "Квартал-95" и соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич пересек границу в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартирах в доме на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.

Когда Миндич выехал из Украины?

"Тимур Миндич пересек границу в пункте пропуска Грушев в направлении Польши в 2:09 ночи. Это произошло за 4 с половиной часа до обысков", - говорится в статье.

Издание со ссылкой на источники пишет, что уже во время обысков у других фигурантов были найдены доказательства того, что действующие лица еще в пятницу, 7 ноября, знали, что на понедельник готовятся какие-то мероприятия: "Надо зачиститься до понедельника", – писал один из участников схемы другим.

Читайте также: Миндич и братья Цукерманы находятся в Израиле, – Железняк

Фигуранты могли узнать о следственных действиях

Также в пятницу в судебный реестр начали загружать постановления о следственных действиях операции "Мидас". Теоретически фигуранты могли получить доступ и к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей, отмечает издание.

Кроме этого, УП отмечает, что именно в пятницу внезапно появилось видеообращение главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором он сообщал, что Национальная полиция задержала дельца, который якобы от имени его родственника требовал неправомерную выгоду за трудоустройство в ОП.

Источники издания в политических кругах отмечают, что эта публикация почти совпала по времени с получением Офисом президента информации, что в НАБУ и САП готовятся меры, в том числе и по Ермаку.

Ермак
Фото: УП

"Собеседники в правоохранительных органах утверждают, что на данный момент у НАБУ и САП есть информация, что часть информации фигурантам мог слить заместитель руководителя САП Андрей Синюк. Но фамилии Миндича на тот момент не было в электронных материалах", - говорится в статье.

После этого "слива" за границу сбежал главный финансист Миндича Александр Цукерман по прозвищу "Sugarman".

29 октября Цукерман вместе с Миндичем улетели в Израиль на празднование к товарищу. 4 ноября Миндич вернулся в Украину. А Цукерман остался в Израиле.

Напомним, что также в материале "УП" говорится о том, что в понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Тимура Миндича в доме по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве.

Коррупция в энергетике

Читайте также: НАБУ 10 ноября провело обыск сразу в четырех квартирах Миндича, - СМИ

Топ комментарии
+5
Мав відстрочку від Fire Point яка виготовляє фуфломінгу під керівництвом квартала-95
показать весь комментарий
12.11.2025 23:55 Ответить
+4
так в нього і троє дітей до 18 з'явилося за 4 чотири години
до обшуків НАБУ - тобто нема порушень.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:05 Ответить
+3
А чому тцк його не впіймало? 😄
показать весь комментарий
12.11.2025 23:52 Ответить
🤣👏
показать весь комментарий
13.11.2025 00:15 Ответить
неблагонадійніий....
вимкнули із списку
показать весь комментарий
12.11.2025 23:57 Ответить
многосерійний батько
показать весь комментарий
12.11.2025 23:58 Ответить
Треба провести днк-тест чи то його послід
показать весь комментарий
12.11.2025 23:59 Ответить
там дивляться на голографичні бумажки а не в мікроскоп
показать весь комментарий
13.11.2025 00:06 Ответить
А як він це зробив, кордони ж для чоловіків 22-60 років зеленський же закрив!? Чому його не запхали у бусик? Риторичні питання, звісно
показать весь комментарий
12.11.2025 23:55 Ответить
ZE на шибеницю !
показать весь комментарий
13.11.2025 00:01 Ответить
Самоє главноє- воврємя смиться.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:02 Ответить
Країни "Великої сімки" фактично підтримали атаку НАБУ проти оточення Зеленського

Це випливає з заяви глави МЗС Німеччини.

«Ми чітко дали зрозуміти українському міністру закордонних справ Андрію Сибізі, що Україні необхідна рішуча боротьба з корупцією, щоб підтримка з боку Заходу залишалася переконливою», - повідомив глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль, коментуючи підсумки зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» в Канаді з главою МЗС України Сибізою.

За його словами, учасники зустрічі підтвердили подальшу підтримку антикорупційних органів України.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:02 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/60075 Борислав Береза:
А тепер увага. Зараз ви побачите, як Міндіч намагатиметься врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, а не дали покази, перебуваючи під вартою (саме тому він вислизнув з-під варти). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.

Слідкуйте уважно за подіями.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:15 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 00:19 Ответить
Згадався міф старий одразу,
Коли в країні вбогій сій
,,Мідас" торкнувся унітазу
І став урильник золотий.
.
Чому ж, коли цей милий дуся,
Що нині в Австрію звалив,
,,Енергоатому" торкнувся,
,,Енергоатом" враз збіднів?
.
Чому країна - знову лузер
(А влада це не поміча)?
Чом гроші йшли Євросоюзні
Крізь руки зрадці Деркача?
.
Молюсь щодень, щоб гонорово,
Як давній наш велить покон,
Спитав з ,,квартальців", ,,слуг" і ВОВИ
За це з суворістю Закон.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:21 Ответить
а може й добре, що цей щур виїхав з України - може його там американці виловлять, бо тут зєля приховав би його десь, як коломойшу, у віп-камері))
показать весь комментарий
13.11.2025 00:29 Ответить
Дуже підозріло, що разом із карлсоном зник і малюк. Хоч би його не захопили в заручники при спробі запобігти таємному перетину державного кордону невідомими особами симітської зовнішності з метою дискредитації президента.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:33 Ответить
Тобто, якщо в 2.09 перейшов кордон, то до місця перетину ще треба було дістатися. З Києва, з урахуванням гелікопт. майже неможливо за 2 години бути "на місці". А значить не пізніше 23.00 з Києва. Ну і на "оргпитання" час потрібен. Коротше - завчасно все там ...."в лєс"
показать весь комментарий
13.11.2025 00:38 Ответить
 
 