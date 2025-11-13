Телемарафон избежал упоминаний о Миндиче, освещая операцию НАБУ "Мідас", - СМИ

С утра 10 ноября до середины дня 11-го, в телемарафоне "Єдині новини" ограничивались лаконичными упоминаниями об операции "Мідас" в выпусках новостей. Более того, в телемарафоне проигнорировали причастность к делу совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича.

Как разоблачение коррупции освещали на "1+1"

10 ноября в блоке канала "1+1" в выпуске новостей в 12 часов ведущая Соломия Витвицкая кратко сообщила об обысках, проведенных НАБУ и САП у фигурантов расследования о коррупции в энергетической сфере.

Никоим образом не упомянули причастность к делу бизнесмена Тимура Миндича, вообще за полтора суток в марафоне не упоминали его фамилию и дальнейшую его судьбу.

Выпуск в 14 часов, как и последующие, содержал те же официальные сообщения, дополненные прямой речью руководителя И ГПД НАБУ Александра Абакумова.

После выпуска в 16 часов ведущая разговорной студии Ната Островская сообщила, что они с соведущим Евгением Плинским с начала блока планировали говорить на эту тему, для чего направили запрос в НАБУ, однако до сих пор не получили ответа.

Плинский добавил, что в СМИ и соцсетях очень много информации о расследовании НАБУ и САП, однако ведущие "1+1", мол, ждут официальной позиции и комментариев правоохранителей. Поэтому тема осталась нераскрытой.

ICTV/СТБ

В блоке ICTV/СТБ в выпусках новостей предварительные официальные сообщения дополнила информация о "прачечной" — бекофисе, через который фигуранты дела "отмывали" миллионы долларов, и детали схемы, которыми поделились детективы НАБУ.

Процитировали также вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского о "неотвратимости наказания" для коррупционеров.

В 22:30 ведущий новостей Петр Демьянчук начал выпуск именно с новости о спецоперации "Мідас". К подборке цитат чиновников добавилась прямая речь министра энергетики Светланы Гринчук на брифинге — о "нулевой терпимости" к коррупции.

Канал "Интер"

Как пишет "Детектор.Медиа", 11 ноября канал "Интер" в своем блоке цитировал Светлану Гринчук, Владимира Зеленского и главу правительства Юлию Свириденко, которая выразила надежду на быстрые результаты расследования и готовность содействовать НАБУ и САП в установлении всех обстоятельств дела и виновных.

Канал "Рада"

Канал "Рада" в конце первого часа своего блока также процитировал Зеленского, Гринчук и Свириденко, а также сообщил, что Наблюдательный совет "Энергоатома" созывает специальное заседание.

Отмечается, что только около 15 часов ведущие разговорной студии Анна Гомонай и Максим Зборовский обратились за комментарием к члену Наблюдательного совета НАК "Энергоатом", бывшему министру экономики Украины Тимофею Милованову.

Включение в эфир произошло еще до появления заявления Милованова о сложении им полномочий члена наблюдательного совета "Энергоатома".

Напомним, что в проекте Госбюджета на 2026 год заложено более 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".

