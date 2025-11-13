РУС
Телемарафон избежал упоминаний о Миндиче, освещая операцию НАБУ "Мідас", - СМИ

Телемарафон проигнорировал главного фигуранта спецоперации НАБУ

С утра 10 ноября до середины дня 11-го, в телемарафоне "Єдині новини" ограничивались лаконичными упоминаниями об операции "Мідас" в выпусках новостей. Более того, в телемарафоне проигнорировали причастность к делу совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича.

Об этом говорится в материале "Детектор.Медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

Как разоблачение коррупции освещали на "1+1"

10 ноября в блоке канала "1+1" в выпуске новостей в 12 часов ведущая Соломия Витвицкая кратко сообщила об обысках, проведенных НАБУ и САП у фигурантов расследования о коррупции в энергетической сфере.

Никоим образом не упомянули причастность к делу бизнесмена Тимура Миндича, вообще за полтора суток в марафоне не упоминали его фамилию и дальнейшую его судьбу.

Выпуск в 14 часов, как и последующие, содержал те же официальные сообщения, дополненные прямой речью руководителя И ГПД НАБУ Александра Абакумова.

После выпуска в 16 часов ведущая разговорной студии Ната Островская сообщила, что они с соведущим Евгением Плинским с начала блока планировали говорить на эту тему, для чего направили запрос в НАБУ, однако до сих пор не получили ответа.

Плинский добавил, что в СМИ и соцсетях очень много информации о расследовании НАБУ и САП, однако ведущие "1+1", мол, ждут официальной позиции и комментариев правоохранителей. Поэтому тема осталась нераскрытой.

Читайте также: Миндич пересек границу за 4 часа до обысков НАБУ, - СМИ

ICTV/СТБ

В блоке ICTV/СТБ в выпусках новостей предварительные официальные сообщения дополнила информация о "прачечной" — бекофисе, через который фигуранты дела "отмывали" миллионы долларов, и детали схемы, которыми поделились детективы НАБУ.

Процитировали также вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского о "неотвратимости наказания" для коррупционеров.

В 22:30 ведущий новостей Петр Демьянчук начал выпуск именно с новости о спецоперации "Мідас". К подборке цитат чиновников добавилась прямая речь министра энергетики Светланы Гринчук на брифинге — о "нулевой терпимости" к коррупции.

Читайте также: НАБУ 10 ноября провело обыск сразу в четырех квартирах Миндича, - СМИ

Канал "Интер"

Как пишет "Детектор.Медиа", 11 ноября канал "Интер" в своем блоке цитировал Светлану Гринчук, Владимира Зеленского и главу правительства Юлию Свириденко, которая выразила надежду на быстрые результаты расследования и готовность содействовать НАБУ и САП в установлении всех обстоятельств дела и виновных.

Канал "Рада"

Канал "Рада" в конце первого часа своего блока также процитировал Зеленского, Гринчук и Свириденко, а также сообщил, что Наблюдательный совет "Энергоатома" созывает специальное заседание.

Отмечается, что только около 15 часов ведущие разговорной студии Анна Гомонай и Максим Зборовский обратились за комментарием к члену Наблюдательного совета НАК "Энергоатом", бывшему министру экономики Украины Тимофею Милованову.

Включение в эфир произошло еще до появления заявления Милованова о сложении им полномочий члена наблюдательного совета "Энергоатома".

  • Напомним, что в проекте Госбюджета на 2026 год заложено более 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".

Читайте также: Телеканал "Рада" "сливает" 101,5 млн бюджетных гривен ручной компании "Кінокіт", связанной с ОП, - Железняк

+15
Цей гівномарафон давно треба розпустити, сборище прикормлених студійних "воєнів" які одноголосно розказують який зе молодець і які погані "ухилянти".
13.11.2025 00:41 Ответить
13.11.2025 00:41 Ответить
+14
Темники в стилі часів Януковича.
Дожилися, Зеля перетворює Україну на рашку в плані цннзури та обмеженнч свободи слова.
Тому і не хоче ліквідовувати телемарафон, витрачаючи на цей свій агітпроп мільярди державних коштів.
13.11.2025 00:56 Ответить
13.11.2025 00:56 Ответить
+8
Напевно ************* недостатньо фінансування щоб згадувати про міндіча. Ще 10 лярдів журнашльондрам?
13.11.2025 00:57 Ответить
13.11.2025 00:57 Ответить
Ой го* нозакидателі ...пов* ї журналістикі ...Ганьба ...
13.11.2025 00:39 Ответить
13.11.2025 00:39 Ответить
Цей гівномарафон давно треба розпустити, сборище прикормлених студійних "воєнів" які одноголосно розказують який зе молодець і які погані "ухилянти".
13.11.2025 00:41 Ответить
13.11.2025 00:41 Ответить
єдиний лохотрон тимчасово завис, шмари чекали методичок.
13.11.2025 00:42 Ответить
13.11.2025 00:42 Ответить
Сором на весь світ ......
бракує слів !!
13.11.2025 00:48 Ответить
13.11.2025 00:48 Ответить
марафон это продажная девка бандитского правящего режима. я не знаю, кто такое го...но может смотреть. это хуже чем было в ссср.
13.11.2025 00:55 Ответить
13.11.2025 00:55 Ответить
Темники в стилі часів Януковича.
Дожилися, Зеля перетворює Україну на рашку в плані цннзури та обмеженнч свободи слова.
Тому і не хоче ліквідовувати телемарафон, витрачаючи на цей свій агітпроп мільярди державних коштів.
13.11.2025 00:56 Ответить
13.11.2025 00:56 Ответить
Напевно ************* недостатньо фінансування щоб згадувати про міндіча. Ще 10 лярдів журнашльондрам?
13.11.2025 00:57 Ответить
13.11.2025 00:57 Ответить
... мафія.
Осоромили Україну на весь світ,
банда має сидіти в тюрмі .
13.11.2025 01:30 Ответить
13.11.2025 01:30 Ответить
ще рік тому єврокомісія просила покінчити з узурпуванням інфопростору, але для корупціонерів з банкової потрібне прикриття телемарафону де завжди підтримають президента Зеленського і його міндичей..
13.11.2025 01:37 Ответить
13.11.2025 01:37 Ответить
Це той, який автор податків 5.10? Для чого він зе здався? Про нього давно всі забули.
13.11.2025 02:07 Ответить
13.11.2025 02:07 Ответить
серцевий приступ
мабуть не лікувався або кокс нюхав... серце не жарти
13.11.2025 02:09 Ответить
13.11.2025 02:09 Ответить
А він хіба не в США жив останні кілька років?
13.11.2025 02:12 Ответить
13.11.2025 02:12 Ответить
а у сша серце не так якось працює?
13.11.2025 02:23 Ответить
13.11.2025 02:23 Ответить
Та ні. Це до того що попередній автор написав.
13.11.2025 02:31 Ответить
13.11.2025 02:31 Ответить
Дурик ...жежаба против него ввела персональные санкции...вот и не выдержало сердце...
13.11.2025 06:37 Ответить
13.11.2025 06:37 Ответить
Пофіг. Він був кацапом.
13.11.2025 02:25 Ответить
13.11.2025 02:25 Ответить
він був проти зе, це гарно
13.11.2025 02:31 Ответить
13.11.2025 02:31 Ответить
В 19 всі русофіли були за зє. Зараз всі чомусь проти.
13.11.2025 02:35 Ответить
13.11.2025 02:35 Ответить
ну... до 14 срасія була начебто друг... поганий, але друг
зара очевидно усім шо то мордор
13.11.2025 02:46 Ответить
13.11.2025 02:46 Ответить
колись мені подобалась соломія як жінка, ну раніше....
зара всі хто працює на зе - ***** срані, скабееви ...
13.11.2025 02:08 Ответить
13.11.2025 02:08 Ответить
Теленовини в Україні занадто "політкоректне". Коли в 2014 році телевізор зламався я легко забув про телебачення. Раджу всім це зробити і не споживати те що ******** власники телеканалів.
13.11.2025 02:22 Ответить
13.11.2025 02:22 Ответить
я десь у 2007 перестав дивитись тв
коли інтернет нормальний вже став, ютуб та інше
13.11.2025 02:24 Ответить
13.11.2025 02:24 Ответить
Всім все буде ,як вони хочуть
13.11.2025 04:49 Ответить
13.11.2025 04:49 Ответить
То що, зєлю таки геть і вибори?
13.11.2025 05:31 Ответить
13.11.2025 05:31 Ответить
Наголосував- жери тепер.
13.11.2025 06:14 Ответить
13.11.2025 06:14 Ответить
Гидко 🤮 від таких «журналістів»…
13.11.2025 06:40 Ответить
13.11.2025 06:40 Ответить
Українськи журнашлюшки самі ганебні, продажні, вонючі журнашлюшки в світі. Та як і більшість українська. За 20 лимонів баксів два жида перекреслили історію країни довжиною 1500 років.
13.11.2025 06:45 Ответить
13.11.2025 06:45 Ответить
Гебельс у пеклі, мабуть, виє і кусає собі лікті: було б телебачення в його часи - ото б він розвернувся!

Вже давно на тому "єдиному марафєті" тенденція: якщо пагане про опозицію чи "переможище" від найвеличнішого - вмикається режим 24/7. А якщо пагане про Банкову та її друзів/родичів - ні пари з вуст або одне-два згадувань загальними фразами.
О - об'єктивність.
13.11.2025 06:57 Ответить
13.11.2025 06:57 Ответить
 
 