Телемарафон избежал упоминаний о Миндиче, освещая операцию НАБУ "Мідас", - СМИ
С утра 10 ноября до середины дня 11-го, в телемарафоне "Єдині новини" ограничивались лаконичными упоминаниями об операции "Мідас" в выпусках новостей. Более того, в телемарафоне проигнорировали причастность к делу совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича.
Об этом говорится в материале "Детектор.Медиа", сообщает Цензор.НЕТ.
Как разоблачение коррупции освещали на "1+1"
10 ноября в блоке канала "1+1" в выпуске новостей в 12 часов ведущая Соломия Витвицкая кратко сообщила об обысках, проведенных НАБУ и САП у фигурантов расследования о коррупции в энергетической сфере.
Никоим образом не упомянули причастность к делу бизнесмена Тимура Миндича, вообще за полтора суток в марафоне не упоминали его фамилию и дальнейшую его судьбу.
Выпуск в 14 часов, как и последующие, содержал те же официальные сообщения, дополненные прямой речью руководителя И ГПД НАБУ Александра Абакумова.
После выпуска в 16 часов ведущая разговорной студии Ната Островская сообщила, что они с соведущим Евгением Плинским с начала блока планировали говорить на эту тему, для чего направили запрос в НАБУ, однако до сих пор не получили ответа.
Плинский добавил, что в СМИ и соцсетях очень много информации о расследовании НАБУ и САП, однако ведущие "1+1", мол, ждут официальной позиции и комментариев правоохранителей. Поэтому тема осталась нераскрытой.
ICTV/СТБ
В блоке ICTV/СТБ в выпусках новостей предварительные официальные сообщения дополнила информация о "прачечной" — бекофисе, через который фигуранты дела "отмывали" миллионы долларов, и детали схемы, которыми поделились детективы НАБУ.
Процитировали также вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского о "неотвратимости наказания" для коррупционеров.
В 22:30 ведущий новостей Петр Демьянчук начал выпуск именно с новости о спецоперации "Мідас". К подборке цитат чиновников добавилась прямая речь министра энергетики Светланы Гринчук на брифинге — о "нулевой терпимости" к коррупции.
Канал "Интер"
Как пишет "Детектор.Медиа", 11 ноября канал "Интер" в своем блоке цитировал Светлану Гринчук, Владимира Зеленского и главу правительства Юлию Свириденко, которая выразила надежду на быстрые результаты расследования и готовность содействовать НАБУ и САП в установлении всех обстоятельств дела и виновных.
Канал "Рада"
Канал "Рада" в конце первого часа своего блока также процитировал Зеленского, Гринчук и Свириденко, а также сообщил, что Наблюдательный совет "Энергоатома" созывает специальное заседание.
Отмечается, что только около 15 часов ведущие разговорной студии Анна Гомонай и Максим Зборовский обратились за комментарием к члену Наблюдательного совета НАК "Энергоатом", бывшему министру экономики Украины Тимофею Милованову.
Включение в эфир произошло еще до появления заявления Милованова о сложении им полномочий члена наблюдательного совета "Энергоатома".
- Напомним, что в проекте Госбюджета на 2026 год заложено более 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини".
бракує слів !!
Дожилися, Зеля перетворює Україну на рашку в плані цннзури та обмеженнч свободи слова.
Тому і не хоче ліквідовувати телемарафон, витрачаючи на цей свій агітпроп мільярди державних коштів.
Осоромили Україну на весь світ,
банда має сидіти в тюрмі .
мабуть не лікувався або кокс нюхав... серце не жарти
зара очевидно усім шо то мордор
зара всі хто працює на зе - ***** срані, скабееви ...
коли інтернет нормальний вже став, ютуб та інше
Вже давно на тому "єдиному марафєті" тенденція: якщо пагане про опозицію чи "переможище" від найвеличнішого - вмикається режим 24/7. А якщо пагане про Банкову та її друзів/родичів - ні пари з вуст або одне-два згадувань загальними фразами.
О - об'єктивність.