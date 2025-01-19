Телеканал "Рада" "сливает" 101,5 млн бюджетных гривен ручной компании "Кинокит", связанную с ОП, - Железняк
Парламентский канал "Рада" "сливает" 101,5 млн грн бюджетных денег компании "Кинокит". Ее связывают с Тимуром Миндичем, которого СМИ называют бывшим бизнес-партнером Владимира Зеленского.
Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Канал "Рада", вы совсем а***ли? После всех выводов Счетной палаты, двух расследований Бигусов парламентский канал "Рада" сливает 101,5 млн грн бюджетных денег на ручную компанию Миндича!!!! Опять!", - пишет он.
По его словам, это происходит без проведения тенедера, творческую комиссию провели 30 декабря 2024 года.
"Без обоснования 01 января сливают очередные 100+ млн из бюджетных денег Парламента на очевидную левую фирму ОП. Напомню, до скандала уже 278 млн грн так до этого года "освоили". И тут на тебе еще 101,5! Обоснование даже не прячут: обеспечение круглосуточного информационного марафона "Єдині новини", - резюмирует нардеп.
Ранее издание Bihus.info сообщало, что телеканал "Рада" платит людям, близким к Офису президента, за пиар Ермака, Подоляка и Тимошенко. Также СМИ информировали, что канал "Рада" выделил 120 млн грн фирме, связанной с заместителем главы ОП Тимошенко.
Также ранее Цензор.НЕТ информировал, что компания "Кинокит" была создана в 2017 году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30 годовщине Независимости Украины.
В конце 2021-го года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы.
В момент заключения этой первой миллионной сделки с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители. Владелицей продакшна стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова была юридическим советником компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич.
Тимур Миндич - кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95", соучредителем которой до президентства был и сам Зеленский. Именно на автомобиле Миндича во время предвыборной кампании ездил Зеленский и именно в квартире Миндича президенту устраивали сюрприз на день рождения в разгар карантина в 2021 году, сообщали "Схемы".
Ранее журналисты зафиксировали, что Миндич в 2020 году трижды за неделю посещал Офис президента накануне голосования за так называемый "антиколомойский" законопроект о банках. Сам Миндич объяснял, что встречался с руководителем ОП Андреем Ермаком, с которым имеет "давние и дружеские" отношения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хоча як законослухняний громадянин я за це гівно не голосував
На частоте Рада канал 1+1 уже несколько месяцев
В списке каналов отмечен как Рада, а по факту там 1+1 🤔😁🤣
або штики проти навали кацапів, або штики у землю та спалити банкову.
саме, або-або! і саме, спалити!
чи, це зроблять жіночки?
про опозицію і конкретно пороха, писав дуже давно і дуже багато. за що був багато разів в бані.
А народних мас, крім тих, кому #неначасі, у нас дуже негусто.
Так що, результат закономірний…
В кого прилетіло снарядом в хату - в кого гроші на рахунок в Лондоні.
Сметунам якось похер, це ж не Порошенко, який наживається на війні, купляючи для фронту дрони та різну техніку.
Тупий безмозглий нарід тільки на це і заслуговує - поневіряння за кордоном, втрату сімей, бусифікацію, згорівші та розбиті хати...
Головні бухгалтера адміністрації ВРУ, мабуть, сподіватися на сценарій, отого бідолашного Чечетова?
Люстрація буде, але, не довшою 3 метрів!!
Україна бореться з московською війною і мародери на КРОВІ, у своєму тилу, в Урядовому кварталі!!
Та і якщо взяти попередні дві революції, когось люстрували. Один Яник попав просто тому що ху..ло використовує його як маріонетку, всі решта просто поділились переписали частину власності та і все. При Ющі всі риги вже за півроку повернулись, а потім бджоляр взагалі з ними ширку зробив.
А з останньої із всіх втікачів зняті санкції, через те, що ніх... нічого не зробив з прокуратури для рослідування, вони не мали часу за стільки років, тому що грабували ювелірку та пхали коштовності в труси, а потім ще хтось власника тієї ювелірки вбив, коли людина виграла суд та захотіла повернути їх із сховища правоохоронних органів.
У вас, пане депутат, викривлене сприйняття дійсності.
У парламенту, як і у Уряду, тим більше, як і у прєзідєнта, немає СВОЇХ коштів!
Все це гроші громадян України!
Нажаль, більшість громадян так не вважають, не вважають, що крадуть у них…