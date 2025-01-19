Телеканал "Рада" "сливает" 101,5 млн бюджетных гривен ручной компании "Кинокит", связанную с ОП, - Железняк

Парламентский канал "Рада" "сливает" 101,5 млн грн бюджетных денег компании "Кинокит". Ее связывают с Тимуром Миндичем, которого СМИ называют бывшим бизнес-партнером Владимира Зеленского.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Канал "Рада", вы совсем а***ли? После всех выводов Счетной палаты, двух расследований Бигусов парламентский канал "Рада" сливает 101,5 млн грн бюджетных денег на ручную компанию Миндича!!!! Опять!", - пишет он.

По его словам, это происходит без проведения тенедера, творческую комиссию провели 30 декабря 2024 года.

Также читайте: Минкультуры не может убрать экстрасенсов из телемарафона

"Без обоснования 01 января сливают очередные 100+ млн из бюджетных денег Парламента на очевидную левую фирму ОП. Напомню, до скандала уже 278 млн грн так до этого года "освоили". И тут на тебе еще 101,5! Обоснование даже не прячут: обеспечение круглосуточного информационного марафона "Єдині новини", - резюмирует нардеп.

Ранее издание Bihus.info сообщало, что телеканал "Рада" платит людям, близким к Офису президента, за пиар Ермака, Подоляка и Тимошенко. Также СМИ информировали, что канал "Рада" выделил 120 млн грн фирме, связанной с заместителем главы ОП Тимошенко.







Также ранее Цензор.НЕТ информировал, что компания "Кинокит" была создана в 2017 году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30 годовщине Независимости Украины.

В конце 2021-го года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы.

В момент заключения этой первой миллионной сделки с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители. Владелицей продакшна стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова была юридическим советником компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич.

Тимур Миндич - кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95", соучредителем которой до президентства был и сам Зеленский. Именно на автомобиле Миндича во время предвыборной кампании ездил Зеленский и именно в квартире Миндича президенту устраивали сюрприз на день рождения в разгар карантина в 2021 году, сообщали "Схемы".

Ранее журналисты зафиксировали, что Миндич в 2020 году трижды за неделю посещал Офис президента накануне голосования за так называемый "антиколомойский" законопроект о банках. Сам Миндич объяснял, что встречался с руководителем ОП Андреем Ермаком, с которым имеет "давние и дружеские" отношения.