4 500 53

Телеканал "Рада" "сливает" 101,5 млн бюджетных гривен ручной компании "Кинокит", связанную с ОП, - Железняк

Парламентский канал "Рада" "сливает" 101,5 млн грн бюджетных денег компании "Кинокит". Ее связывают с Тимуром Миндичем, которого СМИ называют бывшим бизнес-партнером Владимира Зеленского.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Канал "Рада", вы совсем а***ли? После всех выводов Счетной палаты, двух расследований Бигусов парламентский канал "Рада" сливает 101,5 млн грн бюджетных денег на ручную компанию Миндича!!!! Опять!", - пишет он.

По его словам, это происходит без проведения тенедера, творческую комиссию провели 30 декабря 2024 года.

"Без обоснования 01 января сливают очередные 100+ млн из бюджетных денег Парламента на очевидную левую фирму ОП. Напомню, до скандала уже 278 млн грн так до этого года "освоили". И тут на тебе еще 101,5! Обоснование даже не прячут: обеспечение круглосуточного информационного марафона "Єдині новини", - резюмирует нардеп.

Ранее издание Bihus.info сообщало, что телеканал "Рада" платит людям, близким к Офису президента, за пиар Ермака, Подоляка и Тимошенко. Также СМИ информировали, что канал "Рада" выделил 120 млн грн фирме, связанной с заместителем главы ОП Тимошенко.

Рада зливає гроші Міндічу
Рада зливає гроші Міндічу
Рада зливає гроші Міндічу

Также ранее Цензор.НЕТ информировал, что компания "Кинокит" была создана в 2017 году. Участие в государственных закупках начала принимать в 2019, после прихода к власти команды Владимира Зеленского. Например, именно этот продакшн занимался техническим обеспечением и трансляцией пресс-марафона Владимира Зеленского в 2019 году и торжеств к 30 годовщине Независимости Украины.

В конце 2021-го года "Кинокит" получил 9 миллионов гривен от парламентского телеканала "Рада" на разработку концепции и новые программы.

В момент заключения этой первой миллионной сделки с парламентским телеканалом у "Кинокита" сменились учредители. Владелицей продакшна стала Юлия Дроздова. До того, как войти в этот успешный бизнес, Дроздова была юридическим советником компании Meylor Global LLP, которую контролирует Тимур Миндич.

Тимур Миндич - кинопродюсер и бизнесмен, один из совладельцев фирмы "Квартал 95", соучредителем которой до президентства был и сам Зеленский. Именно на автомобиле Миндича во время предвыборной кампании ездил Зеленский и именно в квартире Миндича президенту устраивали сюрприз на день рождения в разгар карантина в 2021 году, сообщали "Схемы".

Ранее журналисты зафиксировали, что Миндич в 2020 году трижды за неделю посещал Офис президента накануне голосования за так называемый "антиколомойский" законопроект о банках. Сам Миндич объяснял, что встречался с руководителем ОП Андреем Ермаком, с которым имеет "давние и дружеские" отношения.

+18
Українська опозиція і патріотичний табір поступово перетворюються на щось типу коментаторів спортивно матчу. Все-всім розказують - на перебіг подій вплинути ніхріна не можуть. Зелені ворюги спокійнісінько ворують, зелені паскуди спокійнісінько паскудять, зелені зрадники на очах у всієї країни знищують країну і здають рашистам - і час від часу смачно так попльовують і на опозицію, і на патріотів. То чия це у такому випадку характеристика ?
19.01.2025 11:07
+12
Якщо до 2019-го року в Україні прибутковим вважався бізнес з створення ракет та іншої зброї; то нині - бізнес зі створення мильних опер "во славу ЕрЗе".
19.01.2025 11:19
+11
Голос занадто м які опозиціонери. Як же все це вже дістало... Звідки взятися оптимізму? Ворог наступає, в ЗСУ брак БК постачають... а наріду відосики скормлюють. ОП вмілі маніпулятори
19.01.2025 11:04
Голос занадто м які опозиціонери. Як же все це вже дістало... Звідки взятися оптимізму? Ворог наступає, в ЗСУ брак БК постачають... а наріду відосики скормлюють. ОП вмілі маніпулятори
19.01.2025 11:04
зельоні зрадники та гниди ..на чолі з оманським янелохом
19.01.2025 11:05
І що? Ми самі обрали і зацементували цю владу
19.01.2025 11:13
я про фактаж що вони НЕ маніпулятори а дещо інше ..а не про те хто обирав.

хоча як законослухняний громадянин я за це гівно не голосував
19.01.2025 11:21
19.01.2025 11:28
Вони навіть не маніпулятори, вони ілюзіоністи.
19.01.2025 16:16
Об'єктивно в ОП не такі вже й вмілі маніпулятори. Так можна назвати "вмілими маніпуляторами" кожного пастуха, який жене баранів на бойню. Аби барани покірно не йшли - хрін би хто міг би бути "вмілим маніпулятором".
19.01.2025 12:51
Самый ржач
На частоте Рада канал 1+1 уже несколько месяцев
В списке каналов отмечен как Рада, а по факту там 1+1 🤔😁🤣
19.01.2025 11:05
Готуються до промивки мізків під вибори. Або банальне розкрадання.
19.01.2025 11:05
Що до виборів і каналу 1+1
19.01.2025 14:01
Ета апять такоє случайна савпавшеє савпадєніє...
19.01.2025 11:06
ржітЄ, срітЄ, жрітЄ
19.01.2025 11:06
і подихайтЄ
19.01.2025 11:19
73% ...
19.01.2025 14:01
Українська опозиція і патріотичний табір поступово перетворюються на щось типу коментаторів спортивно матчу. Все-всім розказують - на перебіг подій вплинути ніхріна не можуть. Зелені ворюги спокійнісінько ворують, зелені паскуди спокійнісінько паскудять, зелені зрадники на очах у всієї країни знищують країну і здають рашистам - і час від часу смачно так попльовують і на опозицію, і на патріотів. То чия це у такому випадку характеристика ?
19.01.2025 11:07
Це характеристика усьму населенню.
19.01.2025 11:14
На превеликий жаль, вимушений з Вами погодитися - якщо ціла країна роками покірно терпить шалені знущання зелених гнид - це характеристика населення. Стара мудрість каже - якщо хтось допустив помилку і не виправив її, то він допустив вже дві помилки. Обрання Зеленського було страшною помилкою, але її ще так-сяк можна пояснити, а от те що країна покірно продовжує цих паскуд терпіти - це вже друга помилка. А третьої помилки вже не буде - бо не буде країни.
19.01.2025 11:25
страшна дилема у українців!
або штики проти навали кацапів, або штики у землю та спалити банкову.
саме, або-або! і саме, спалити!
19.01.2025 12:05
Не бачу такої дилеми. І палити Банкову - це, вочевидь, перебір. Для того, щоб вичистити зелену нечисть з Банкової (і з Грушевського за одно) абсолютно не обов'язкого "штики в землю" - для цього потрібна "політична воля", а не шмарклеїдство нашої "реєстрової" опозиції...
19.01.2025 12:14
на сьогодні на зараз, у києві мєнтів та тцк в тисячі разів більше, ніж спроможних чоловіків "палити" банкову.
чи, це зроблять жіночки?
про опозицію і конкретно пороха, писав дуже давно і дуже багато. за що був багато разів в бані.
19.01.2025 12:21
"Палити" - то таке. Будинки на Банковій - не Бастилія. Гарна вулиця - для чого її палити ? Тим більше, що зелені паскуди можуть перебратися і в інші будинки. Треба тільки звільнити кабінети від зеленої плісняви і продезинфікувати приміщення (а може й освятити... )
19.01.2025 12:45
Заради справедливості, опозиція, яку уособлює півтора десятки депутатів Ради, має спиратись на народні маси.
А народних мас, крім тих, кому #неначасі, у нас дуже негусто.
Так що, результат закономірний…
19.01.2025 15:00
Зелена пошесть.
19.01.2025 11:08
ЄКорупція ЄКумівство ЄКрадівництво... тривають-нажаль...
19.01.2025 11:08
Цензор скоро закриють 😧😧😧
19.01.2025 11:08
так вже намагаються прийняти закон , де коментарі на кшталт " Оманська Гнида "- будуть незаконні .. і потрібно буде видаляти на протязі 3 днів ..інакше суд
19.01.2025 11:22
Як неочікувано!
19.01.2025 11:10
всего где-то на 10 000 беспилотников. 1% с обещанного "мильйона".
19.01.2025 11:16
У однієї сволоти Крупи і то більше. А скільки ще таких падлюк сидить по державним конторам?
19.01.2025 12:41
В 2019 році зробили нас всіх разом!
19.01.2025 11:18
Якщо до 2019-го року в Україні прибутковим вважався бізнес з створення ракет та іншої зброї; то нині - бізнес зі створення мильних опер "во славу ЕрЗе".
19.01.2025 11:19
Кірюша ніяк ненажреться с завхозом
19.01.2025 11:20
Її пов'язують із Тімуром Міндічем, якого ЗМІ називають колишнім бізнес-партнером Джерело: https://censor.net/ua/n3531058.А не слишком ли опосредованно,чтобы заявить,что это слив в ОП?Вчитайтесь:ЇЇ повьязують(кто?),ЗМІ називають(ЗМІ багато чого називають),Колишнім(тобто зараз вони не співпрацюють),пов"язаній з ОП(з усім одразу?).Как в песне:вода,вода,кругом вода....
19.01.2025 11:22
Довкола одна подоляцька ботва, яка намагається посіяти сумнів у новині, що порочить Святого Боневтіка, і ця ботва не надає жодних контраргументів.
19.01.2025 11:36
гОПники
19.01.2025 11:24
Щааасс ЗЄля як влупить санкціями по Міндічу, які анонсував вчора.
19.01.2025 11:38
Як війна допомагає збагачуватись кварталу95.
В кого прилетіло снарядом в хату - в кого гроші на рахунок в Лондоні.
Сметунам якось похер, це ж не Порошенко, який наживається на війні, купляючи для фронту дрони та різну техніку.
Тупий безмозглий нарід тільки на це і заслуговує - поневіряння за кордоном, втрату сімей, бусифікацію, згорівші та розбиті хати...
19.01.2025 11:39
дєрмачіна погана
19.01.2025 11:39
друзяки, одноклассники, даже те кто вырос в одном дворе с Зе ... все присосались к бюджету.
19.01.2025 11:47
Для слугориг головне кінокомпанвії "кінокоти", "кінокнурі"-для кнурів єлдака і тимошенко, а не міни і дрони для ЗСУ. Приотитери розставлені ще у 2019 році руками наріду 73%.
19.01.2025 11:49
Викликає подив, отака "БЕЗКОРИСЛИВА" щоденна, звитяжна праця, отих брател стефанчуків та їх сподівання, що Українці цього не знають?
Головні бухгалтера адміністрації ВРУ, мабуть, сподіватися на сценарій, отого бідолашного Чечетова?
Люстрація буде, але, не довшою 3 метрів!!
Україна бореться з московською війною і мародери на КРОВІ, у своєму тилу, в Урядовому кварталі!!
19.01.2025 11:56
Не буде нічого, вже сформувався режим рівня Кучми, але той не перейшов межу та просто віддав владу. Тут сумніваюсь.

Та і якщо взяти попередні дві революції, когось люстрували. Один Яник попав просто тому що ху..ло використовує його як маріонетку, всі решта просто поділились переписали частину власності та і все. При Ющі всі риги вже за півроку повернулись, а потім бджоляр взагалі з ними ширку зробив.
А з останньої із всіх втікачів зняті санкції, через те, що ніх... нічого не зробив з прокуратури для рослідування, вони не мали часу за стільки років, тому що грабували ювелірку та пхали коштовності в труси, а потім ще хтось власника тієї ювелірки вбив, коли людина виграла суд та захотіла повернути їх із сховища правоохоронних органів.
19.01.2025 12:23
Порошенко, що ти робиш?! Зупинись! Доки вже можна наживатись на війні?
19.01.2025 12:08
Якщо пов'язано з оп, то не зливає, а передає по призначенню
19.01.2025 12:27
За ці гроші можна постави веб трансляцію котра буде працювати лише по Україні
19.01.2025 12:31
Пани *********...
19.01.2025 12:35
Клептократія і какократія. "У випадку клептократії йдеться радше про кримінальну поведінку, яка не є персональною, принагідною і спорадичною, а колективною, систематичною, стратегічною і постійною. Це система, в якій усі високі посадовці є спільниками і уряд зумисне організовується для того, аби збагатитися (і використати нагромаджені статки для того, аби надовго закріпитися при владі). Для клептократів спільне благо і потреби суспільства є другорядною метою, вони заслуговують на увагу лише тоді, коли служать найважливішому: помножити своє багатство і залишитися при владі. Випадок нездар при владі є дещо іншим. Какократії (управління, що здійснюється негідними людьми) множаться в деградованих і хаотичних політичних системах, які ************ талановитих і розчиняють двері перед найгіршими громадянами або найменш підготованими. Очевидно є можливим, що іноді клептократія і какократія поєднуються, і уряд є не лише злочинним, а й некомпетентним. Накладаючись, вони одна одну підсилюють..." - https://zbruc.eu/node/81633
19.01.2025 12:56
Помойка коломойши/медведчука(1+1),помойка фірташа/льовочкіна(інтер),помойка пінчука (ictv,stb,новый),помойка фридмана/24 канал злилися в інформаційному екстазі.На всіхціх говномарафонному каналах піз...ж не 50/50,а 90/10.Культ особи-ЗЕ(все порішає і розрулить).Гопнік-сралін перевертається в гробу!Скажіть будь ласка,а чим воно відрізняється від раша-тв?Тіки мовою.За соц,сітки типу кацапської "телеги" я вже мовчу.
19.01.2025 13:40
Українцям лохам тисяча від зєлєнскаво, а своєму другу 100 мільйонів. Рівняння Чмоньки.
19.01.2025 14:02
зливають чергові 100+ млн з бюджетних грошей Парламенту Джерело: https://censor.net/ua/n3531058
У вас, пане депутат, викривлене сприйняття дійсності.
У парламенту, як і у Уряду, тим більше, як і у прєзідєнта, немає СВОЇХ коштів!
Все це гроші громадян України!
Нажаль, більшість громадян так не вважають, не вважають, що крадуть у них…
19.01.2025 15:05
 
 