Фігурант "плівок Міндіча" Фурсенко, який скаржився, що йому важко нести гроші, 8 листопада повернувся з відпочинку на Мальдівах, - ЗМІ
Підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) в суботу, 8 листопада, - незадовго до початку слідчих дій повернувся в Україну з двотижневого відпочинку на Мальдівах.
Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.
Нещодавно відпочивав на Мальдівах
"За інформацією джерел УП серед правоохоронців, один із фігурантів справи в суботу, повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах. У той час, коли країна вже перебувала в режимі графіків знеструмлень. Ідеться про того самого героя, який скаржився: "Нести $1,6 млн – таке собі задоволення". Співрозмовники наголошують, що це головний бухгалтер злочинної організації з позивним "Рьошик" Ігор Фурсенко", - йдеться у статті.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) влаштувався адміністратором до оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Це дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації та виїжджати за кордон.
- Прокурорка САП заявила, що Фурсенко має закордонні паспорти та неодноразово виїжджав за межі України — з січня 2018-го до серпня 2025 року здійснив 26 виїздів, зокрема під час воєнного стану.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик) - тримання під вартою на 60 діб з можливістю вийти під грошову заставу у 95 млн гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трохи поносив важкі валізи з грішми - змучився - і на відпочинок на Мальдіви.
Ще й Зеленський забезпечив документами для вільного перетину кордону.
А ви кажете - нема кому воювати...
а шо рученьки стомилися накрадене нести?
так то не питання - відпочили нa Мальдівах...
А воєнні обмеження цієї привладної сволоти не торкаються?
шо не дають крадені гроші щастя???
ідіоти...
Рьошик не обісраний, просто засмаглий
бо зелені знову шлагбаум піднімуть.
"плiвок" чи "плівoк"?
а ці всі зелені казли розікрали енергетику без відката і тупо на спалево...
15% від спідженого було вчора,
сьогодні - 45% під заставу,
шо би не було тюрми і то не факт.
смішенько так...
а давайте не тільки енергетику,
а і все до останньої підвальної кішкі все *******?
і не то шо б я недавиджу кацапно-зеленених, але з кішкою поделюся...
як потерю...
і хто з них буде після цього президент?
брешуть ті лоботряси які кажуть 'не під чясь війни'
а ну виграйте війну з цим неперевиборним ідіотом....