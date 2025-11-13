Фігурант "плівок Міндіча" Фурсенко, який скаржився, що йому важко нести гроші, 8 листопада повернувся з відпочинку на Мальдівах, - ЗМІ

Фурсенко ("Рьошик"), фігурант корупції, повернувся з Мальдів, поки країна сиділа без світла

Підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) в суботу, 8 листопада, - незадовго до початку слідчих дій повернувся в Україну з двотижневого відпочинку на Мальдівах.

Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

Нещодавно відпочивав на Мальдівах 

"За інформацією джерел УП серед правоохоронців, один із фігурантів справи в суботу, повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах. У той час, коли країна вже перебувала в режимі графіків знеструмлень. Ідеться про того самого героя, який скаржився: "Нести $1,6 млн таке собі задоволення". Співрозмовники наголошують, що це головний бухгалтер злочинної організації з позивним "Рьошик" Ігор Фурсенко", - йдеться у статті.

Що передувало? 

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) влаштувався адміністратором до оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Це дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації та виїжджати за кордон.
  • Прокурорка САП заявила, що Фурсенко має закордонні паспорти та неодноразово виїжджав за межі України — з січня 2018-го до серпня 2025 року здійснив 26 виїздів, зокрема під час воєнного стану.
  • Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик) - тримання під вартою на 60 діб з можливістю вийти під грошову заставу у 95 млн гривень.

Читайте також: Фігурант "плівок Міндіча" Фурсенко отримав від Fire Point відстрочку та виїжджав за кордон, - САП

Важка праця команди Міндіча.
Трохи поносив важкі валізи з грішми - змучився - і на відпочинок на Мальдіви.
Ще й Зеленський забезпечив документами для вільного перетину кордону.
А ви кажете - нема кому воювати...
13.11.2025 01:03 Відповісти
Хоч встиг відпочити від транспортування прямокутних папірців.
13.11.2025 00:56 Відповісти
Класно як, поніс трохи сумку і вже на Мальдівах, а тут прості хлопці в Україні за жалюгідну сотку гривень в місяць в окопах живуть...
13.11.2025 00:57 Відповісти
13.11.2025 00:56 Відповісти
13.11.2025 00:57 Відповісти
Та ні, сотка, якщо 30 діб (а не днів), а так - 3300 грн за добу, 30 діб відстояти - не багато, кому перепадає(мається на увазі календ.місяць)
13.11.2025 01:03 Відповісти
В окоп рьошика.
13.11.2025 01:00 Відповісти
Що б від втік до росіян? Не дочекаєшся. Довічне, за державну зраду. Передавали крадені міліони до москви
13.11.2025 01:19 Відповісти
Наївні мрії)))
13.11.2025 17:35 Відповісти
13.11.2025 01:03 Відповісти
тварюка зелена таки донесла.
а шо рученьки стомилися накрадене нести?
так то не питання - відпочили нa Мальдівах...
13.11.2025 01:16 Відповісти
Ну ******...

А воєнні обмеження цієї привладної сволоти не торкаються?
13.11.2025 01:23 Відповісти
який погляд обісраний
шо не дають крадені гроші щастя???
ідіоти...
13.11.2025 02:04 Відповісти
Дають все.
Рьошик не обісраний, просто засмаглий
13.11.2025 04:56 Відповісти
Хтось в окопі, а кому валіза з грошима- кожному своє...
13.11.2025 02:05 Відповісти
хапайте собаку крадливу поки в хаті
бо зелені знову шлагбаум піднімуть.
13.11.2025 02:15 Відповісти
в слові "плівок" на де наголос ставити?
"плiвок" чи "плівoк"?
13.11.2025 02:20 Відповісти
Во не Попёрло!Не предупредили там за бугром оставаться!)))
13.11.2025 03:00 Відповісти
буба не крав, ну разве шо трохі, а так не.
а ці всі зелені казли розікрали енергетику без відката і тупо на спалево...
15% від спідженого було вчора,
сьогодні - 45% під заставу,
шо би не було тюрми і то не факт.
13.11.2025 03:38 Відповісти
буба не вор-крадій?
смішенько так...
13.11.2025 03:59 Відповісти
а на нарах тепло как на канарах ))))))
13.11.2025 04:53 Відповісти
зелені-влада,
а давайте не тільки енергетику,
а і все до останньої підвальної кішкі все *******?
і не то шо б я недавиджу кацапно-зеленених, але з кішкою поделюся...
13.11.2025 05:24 Відповісти
знаю хлопця який бубу зробить в пінг понг як мусор,
як потерю...
і хто з них буде після цього президент?
13.11.2025 06:54 Відповісти
та купіть вже доні дуже дорогу клюку для гольфа - і буде любофь
13.11.2025 08:37 Відповісти
мы ехали,ехали и наконец,приехали
13.11.2025 07:25 Відповісти
Ах ти клятий Порошенка, на Мальдіви він поїхав... А ... стоп. Це ж не він.
13.11.2025 07:32 Відповісти
Не сумнівайтесь - вийде під заставу і в штрафний батальйон уж точно не попаде...
13.11.2025 07:55 Відповісти
Готовился к поднятию больших тяжестей.
13.11.2025 07:55 Відповісти
Е ! Так Фламінго не полетять, хіба на на мальдіви
13.11.2025 08:35 Відповісти
13.11.2025 08:41 Відповісти
Щось схожий дуже на Пантрона

13.11.2025 10:24 Відповісти
Тимур сйопся навіть не попередивши команду.
13.11.2025 09:03 Відповісти
Дайте йому купу гранат ігранатомет ,посадіть на карлсона і нехай п....ує на штум ...
13.11.2025 09:46 Відповісти
За кілька днів історія з Міндічами і Галущенками стихне, і все буде по старому. Кріпаки будуть працювати за копійки, сидіти в темряві та холоді, їх будуть бусифікувати, вони будуть дохнути. Ну а Зе-чинуші будуть красти в три горла, тусити по самітах, жити своє найкраще життя. .
13.11.2025 10:18 Відповісти
буба! - ципа ципа...
брешуть ті лоботряси які кажуть 'не під чясь війни'
а ну виграйте війну з цим неперевиборним ідіотом....
13.11.2025 11:39 Відповісти
 
 