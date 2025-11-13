Фігурант "плівок Міндіча" Фурсенко, який скаржився, що йому важко нести гроші, 8 листопада повернувся з відпочинку на Мальдівах, - ЗМІ

Підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) в суботу, 8 листопада, - незадовго до початку слідчих дій повернувся в Україну з двотижневого відпочинку на Мальдівах.

Про це йдеться у матеріалі журналіста УП Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни".

"За інформацією джерел УП серед правоохоронців, один із фігурантів справи в суботу, повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах. У той час, коли країна вже перебувала в режимі графіків знеструмлень. Ідеться про того самого героя, який скаржився: "Нести $1,6 млн – таке собі задоволення". Співрозмовники наголошують, що це головний бухгалтер злочинної організації з позивним "Рьошик" Ігор Фурсенко", - йдеться у статті.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) влаштувався адміністратором до оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Це дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації та виїжджати за кордон.

Прокурорка САП заявила, що Фурсенко має закордонні паспорти та неодноразово виїжджав за межі України — з січня 2018-го до серпня 2025 року здійснив 26 виїздів, зокрема під час воєнного стану.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик) - тримання під вартою на 60 діб з можливістю вийти під грошову заставу у 95 млн гривень.

