Фигурант "пленок Миндыча" Фурсенко, который жаловался, что ему трудно нести деньги, 8 ноября вернулся из отпуска на Мальдивах, - СМИ

Подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) в субботу, 8 ноября, - незадолго до начала следственных действий вернулся в Украину из двухнедельного отдыха на Мальдивах.

Недавно отдыхал на Мальдивах

"По информации источников УП среди правоохранителей, один из фигурантов дела в субботу вернулся из двухнедельного отдыха на Мальдивах. В то время, когда страна уже находилась в режиме графиков отключений электроэнергии. Речь идет о том самом герое, который жаловался: "Нести $1,6 млн – такое себе удовольствие". Собеседники отмечают, что это главный бухгалтер преступной организации с позывным "Рёшик" Игорь Фурсенко", - говорится в статье.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) устроился администратором в оборонную компанию Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Это позволило ему получить отсрочку от мобилизации и выезжать за границу.

Прокурор САП заявила, что Фурсенко имеет заграничные паспорта и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018-го по август 2025 года совершил 26 выездов, в том числе во время военного положения.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ — Рёшик) в виде внесения 95 миллионов гривен.

