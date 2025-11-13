РУС
Фигурант "пленок Миндыча" Фурсенко, который жаловался, что ему трудно нести деньги, 8 ноября вернулся из отпуска на Мальдивах, - СМИ

Фурсенко ("Рёшик"), фигурант коррупции, вернулся с Мальдив, пока страна сидела без света

Подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) в субботу, 8 ноября, - незадолго до начала следственных действий вернулся в Украину из двухнедельного отдыха на Мальдивах.

Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.

Недавно отдыхал на Мальдивах

"По информации источников УП среди правоохранителей, один из фигурантов дела в субботу вернулся из двухнедельного отдыха на Мальдивах. В то время, когда страна уже находилась в режиме графиков отключений электроэнергии. Речь идет о том самом герое, который жаловался: "Нести $1,6 млн такое себе удовольствие". Собеседники отмечают, что это главный бухгалтер преступной организации с позывным "Рёшик" Игорь Фурсенко", - говорится в статье.

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) устроился администратором в оборонную компанию Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Это позволило ему получить отсрочку от мобилизации и выезжать за границу.
  • Прокурор САП заявила, что Фурсенко имеет заграничные паспорта и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018-го по август 2025 года совершил 26 выездов, в том числе во время военного положения.
  • Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ — Рёшик) в виде внесения 95 миллионов гривен.

Читайте также: Фигурант "пленок Миндича" Фурсенко получил от Fire Point отсрочку и выезжал за границу, - САП

коррупция Мальдивы Фурсенко Игорь
+16
Важка праця команди Міндіча.
Трохи поносив важкі валізи з грішми - змучився - і на відпочинок на Мальдіви.
Ще й Зеленський забезпечив документами для вільного перетину кордону.
А ви кажете - нема кому воювати...
13.11.2025 01:03 Ответить
+11
Хоч встиг відпочити від транспортування прямокутних папірців.
13.11.2025 00:56 Ответить
+10
Класно як, поніс трохи сумку і вже на Мальдівах, а тут прості хлопці в Україні за жалюгідну сотку гривень в місяць в окопах живуть...
13.11.2025 00:57 Ответить
Хоч встиг відпочити від транспортування прямокутних папірців.
13.11.2025 00:56 Ответить
Класно як, поніс трохи сумку і вже на Мальдівах, а тут прості хлопці в Україні за жалюгідну сотку гривень в місяць в окопах живуть...
13.11.2025 00:57 Ответить
Та ні, сотка, якщо 30 діб (а не днів), а так - 3300 грн за добу, 30 діб відстояти - не багато, кому перепадає(мається на увазі календ.місяць)
13.11.2025 01:03 Ответить
В окоп рьошика.
13.11.2025 01:00 Ответить
Що б від втік до росіян? Не дочекаєшся. Довічне, за державну зраду. Передавали крадені міліони до москви
13.11.2025 01:19 Ответить
Важка праця команди Міндіча.
Трохи поносив важкі валізи з грішми - змучився - і на відпочинок на Мальдіви.
Ще й Зеленський забезпечив документами для вільного перетину кордону.
А ви кажете - нема кому воювати...
13.11.2025 01:03 Ответить
тварюка зелена таки донесла.
а шо рученьки стомилися накрадене нести?
так то не питання - відпочили нa Мальдівах...
13.11.2025 01:16 Ответить
Ну ******...

А воєнні обмеження цієї привладної сволоти не торкаються?
13.11.2025 01:23 Ответить
який погляд обісраний
шо не дають крадені гроші щастя???
ідіоти...
13.11.2025 02:04 Ответить
Дають все.
Рьошик не обісраний, просто засмаглий
13.11.2025 04:56 Ответить
Хтось в окопі, а кому валіза з грошима- кожному своє...
13.11.2025 02:05 Ответить
хапайте собаку крадливу поки в хаті
бо зелені знову шлагбаум піднімуть.
13.11.2025 02:15 Ответить
в слові "плівок" на де наголос ставити?
"плiвок" чи "плівoк"?
13.11.2025 02:20 Ответить
Во не Попёрло!Не предупредили там за бугром оставаться!)))
13.11.2025 03:00 Ответить
буба не крав, ну разве шо трохі, а так не.
а ці всі зелені казли розікрали енергетику без відката і тупо на спалево...
15% від спідженого було вчора,
сьогодні - 45% під заставу,
шо би не було тюрми і то не факт.
13.11.2025 03:38 Ответить
буба не вор-крадій?
смішенько так...
13.11.2025 03:59 Ответить
а на нарах тепло как на канарах ))))))
13.11.2025 04:53 Ответить
зелені-влада,
а давайте не тільки енергетику,
а і все до останньої підвальної кішкі все *******?
і не то шо б я недавиджу кацапно-зеленених, але з кішкою поделюся...
13.11.2025 05:24 Ответить
знаю хлопця який бубу зробить в пінг понг як мусор,
як потерю...
і хто з них буде після цього президент?
13.11.2025 06:54 Ответить
Країна мрії просроченого фсбешного диктатора
13.11.2025 06:35 Ответить
мы ехали,ехали и наконец,приехали
13.11.2025 07:25 Ответить
Ах ти клятий Порошенка, на Мальдіви він поїхав... А ... стоп. Це ж не він.
13.11.2025 07:32 Ответить
Не сумнівайтесь - вийде під заставу і в штрафний батальйон уж точно не попаде...
13.11.2025 07:55 Ответить
Готовился к поднятию больших тяжестей.
13.11.2025 07:55 Ответить
 
 