Фигурант "пленок Миндыча" Фурсенко, который жаловался, что ему трудно нести деньги, 8 ноября вернулся из отпуска на Мальдивах, - СМИ
Подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) в субботу, 8 ноября, - незадолго до начала следственных действий вернулся в Украину из двухнедельного отдыха на Мальдивах.
Об этом говорится в материале журналиста УП Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.
Недавно отдыхал на Мальдивах
"По информации источников УП среди правоохранителей, один из фигурантов дела в субботу вернулся из двухнедельного отдыха на Мальдивах. В то время, когда страна уже находилась в режиме графиков отключений электроэнергии. Речь идет о том самом герое, который жаловался: "Нести $1,6 млн – такое себе удовольствие". Собеседники отмечают, что это главный бухгалтер преступной организации с позывным "Рёшик" Игорь Фурсенко", - говорится в статье.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) устроился администратором в оборонную компанию Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Это позволило ему получить отсрочку от мобилизации и выезжать за границу.
- Прокурор САП заявила, что Фурсенко имеет заграничные паспорта и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018-го по август 2025 года совершил 26 выездов, в том числе во время военного положения.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ — Рёшик) в виде внесения 95 миллионов гривен.
Трохи поносив важкі валізи з грішми - змучився - і на відпочинок на Мальдіви.
Ще й Зеленський забезпечив документами для вільного перетину кордону.
А ви кажете - нема кому воювати...
а шо рученьки стомилися накрадене нести?
так то не питання - відпочили нa Мальдівах...
А воєнні обмеження цієї привладної сволоти не торкаються?
шо не дають крадені гроші щастя???
ідіоти...
Рьошик не обісраний, просто засмаглий
бо зелені знову шлагбаум піднімуть.
"плiвок" чи "плівoк"?
а ці всі зелені казли розікрали енергетику без відката і тупо на спалево...
15% від спідженого було вчора,
сьогодні - 45% під заставу,
шо би не було тюрми і то не факт.
смішенько так...
а давайте не тільки енергетику,
а і все до останньої підвальної кішкі все *******?
і не то шо б я недавиджу кацапно-зеленених, але з кішкою поделюся...
як потерю...
і хто з них буде після цього президент?