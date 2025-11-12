Фигурант "пленок Миндича" Фурсенко получил от Fire Point отсрочку и выезжал за границу, - САП

Подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) устроился администратором в оборонную компанию Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Это позволило ему получить отсрочку от мобилизации и выезжать за границу.

Об этом заявила прокурор САП во время заседания ВАКС 12 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Неоднократные выезды за границу

Прокурор отметила, что Фурсенко имеет заграничные паспорта и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018-го по август 2025 года совершил 26 выездов, в том числе во время военного положения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Цукерман из "пленок Миндича" опроверг обвинения НАБУ в коррупции: "Это все ложь". АУДИО

Работа в Fire Point

Она также привела фрагмент телефонного разговора Фурсенко с его женой, где он рассказывает, что устроился на работу в компанию Fire Point и получил отсрочку от мобилизации.

Согласно официальным данным предприятия, он работает там с 19 марта 2025 года в должности администратора.

В САП подчеркнули, что есть основания держать Фурсенко под стражей из-за рисков его скрытия от следствия и суда. Прокурор добавила, что ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: Фурсенко отправили под стражу по делу о коррупции в "Энергоатоме". Залог – 95 млн грн

Коррупция в энергетике

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за коррупционного скандала в энергетике доноры начали отказывать Украине в помощи, - "слуга народа" Нагорняк