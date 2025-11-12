РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7844 посетителя онлайн
Новости Коррупция в энергетике
964 6

Фигурант "пленок Миндича" Фурсенко получил от Fire Point отсрочку и выезжал за границу, - САП

Исполнительный директор по безопасности Энергоатома Игорь Фурсенко

Подозреваемый в схеме "откатов" в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко (Рёшик) устроился администратором в оборонную компанию Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго". Это позволило ему получить отсрочку от мобилизации и выезжать за границу.

Об этом заявила прокурор САП во время заседания ВАКС 12 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Неоднократные выезды за границу

Прокурор отметила, что Фурсенко имеет заграничные паспорта и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018-го по август 2025 года совершил 26 выездов, в том числе во время военного положения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Цукерман из "пленок Миндича" опроверг обвинения НАБУ в коррупции: "Это все ложь". АУДИО

Работа в Fire Point

Она также привела фрагмент телефонного разговора Фурсенко с его женой, где он рассказывает, что устроился на работу в компанию Fire Point и получил отсрочку от мобилизации.

Согласно официальным данным предприятия, он работает там с 19 марта 2025 года в должности администратора.

В САП подчеркнули, что есть основания держать Фурсенко под стражей из-за рисков его скрытия от следствия и суда. Прокурор добавила, что ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: Фурсенко отправили под стражу по делу о коррупции в "Энергоатоме". Залог – 95 млн грн

Коррупция в энергетике

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за коррупционного скандала в энергетике доноры начали отказывать Украине в помощи, - "слуга народа" Нагорняк

Автор: 

коррупция (8730) САП (2350) Fire Point (1) Фурсенко Игорь (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фуфломінго можна тепер і не чекати. Ніколи не повірю що ці люди якісь ще там ракети виготовляли...Зеленського реально з його бандою треба арештувати негайно бо такими темпами Україні кінець
показать весь комментарий
12.11.2025 23:52 Ответить
А що так можна було? красти гроші, та працевлаштуватися та мати бронь, як гарно бути наближенним до Зеленого лайна
показать весь комментарий
12.11.2025 23:58 Ответить
Тому і Фламінго не літають бо вся гоп компанія працевлаштована. Немає кому ракети робити, тільки гроші з програм пиз..ть.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:07 Ответить
До речі в де та бл@дь, яку в ролі головного інженера показували в цій виставі з фламінгами? З міндічем умотала?
показать весь комментарий
13.11.2025 00:18 Ответить
Ну якщо сам Рьошик був адміністратором, то фламінги точно перекреслили з рожевого.
показать весь комментарий
13.11.2025 00:13 Ответить
тварюки,хлопці помирають за зелених ********,а воно за них відмазує,зеля паскуда!
показать весь комментарий
13.11.2025 00:20 Ответить
 
 