Фігурант "плівок Міндіча" Фурсенко отримав від Fire Point відстрочку та виїжджав за кордон, - САП

Виконавчий директор з безпеки Енергоатому Ігор Фурсенко

Підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) влаштувався адміністратором до оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Це дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації та виїжджати за кордон.

Про це заявила прокурорка САП під час засідання ВАКС 12 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Неодноразові виїзди за кордон

Прокурорка зазначила, що Фурсенко має закордонні паспорти та неодноразово виїжджав за межі України — з січня 2018-го до серпня 2025 року здійснив 26 виїздів, зокрема під час воєнного стану.

Робота у Fire Point

Вона також навела фрагмент телефонної розмови Фурсенка з його дружиною, де він розповідає, що працевлаштувався до компанії Fire Point та отримав відстрочку від мобілізації.

Згідно з офіційними даними підприємства, він працює там з 19 березня 2025 року на посаді адміністратора.

У САП наголосили, що є підстави тримати Фурсенка під вартою через ризики його переховування від слідства та суду. Прокурорка додала, що йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Топ коментарі
Фуфломінго можна тепер і не чекати. Ніколи не повірю що ці люди якісь ще там ракети виготовляли...Зеленського реально з його бандою треба арештувати негайно бо такими темпами Україні кінець
12.11.2025 23:52 Відповісти
Тому і Фламінго не літають бо вся гоп компанія працевлаштована. Немає кому ракети робити, тільки гроші з програм пиз..ть.
13.11.2025 00:07 Відповісти
До речі в де та бл@дь, яку в ролі головного інженера показували в цій виставі з фламінгами? З міндічем умотала?
показати весь коментар
13.11.2025 00:18 Відповісти
Але ж арешт має бути проведений кимось.
Сирський? Татаров? Єрмак?
13.11.2025 07:19 Відповісти
А що так можна було? красти гроші, та працевлаштуватися та мати бронь, як гарно бути наближенним до Зеленого лайна
12.11.2025 23:58 Відповісти
Ну якщо сам Рьошик був адміністратором, то фламінги точно перекреслили з рожевого.
13.11.2025 00:13 Відповісти
тварюки,хлопці помирають за зелених ********,а воно за них відмазує,зеля паскуда!
13.11.2025 00:20 Відповісти
Так а що говорити що оце розпіарене гівно фламінго, зібране в декількох екземплярах і все ( фірма спеціально створена для розкрадання виділених на ці ракети бабла)
13.11.2025 00:43 Відповісти
А Зеленський казки розповідав,що були деякі "технічні" проблеми, котрі усунули і будуть до нового року дофіга КР
13.11.2025 09:12 Відповісти
Як весело в країні якою правлять одні підари і їх підстилки....
13.11.2025 06:41 Відповісти
Впевнений, що після війни буде знято не один фільм про грандіозну аферу зелених мародерів під назвою "Операція "Фламінго"
13.11.2025 07:46 Відповісти
Зацініть казку про фламінгу:
- у нас не було фарби, тіко рожева, ми покрасили ракету і назвали "Фламінго".
Чорти пиляють ракету на 14 метрів і 6 тонн і в них не знайшлося 300 грн на банку краски в "Епіцентрі".
Справа "Квартал 95" живе!
Перше, що мені прийшло в голову після цієї новини, це передвиборча фотка Вави з батьками і вареними окорочками на6-ти метровій кухні у криворізькій хрущьовці.
Зробили себе разом!
13.11.2025 08:59 Відповісти
 
 