Фігурант "плівок Міндіча" Фурсенко отримав від Fire Point відстрочку та виїжджав за кордон, - САП
Підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) влаштувався адміністратором до оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Це дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації та виїжджати за кордон.
Про це заявила прокурорка САП під час засідання ВАКС 12 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Неодноразові виїзди за кордон
Прокурорка зазначила, що Фурсенко має закордонні паспорти та неодноразово виїжджав за межі України — з січня 2018-го до серпня 2025 року здійснив 26 виїздів, зокрема під час воєнного стану.
Робота у Fire Point
Вона також навела фрагмент телефонної розмови Фурсенка з його дружиною, де він розповідає, що працевлаштувався до компанії Fire Point та отримав відстрочку від мобілізації.
Згідно з офіційними даними підприємства, він працює там з 19 березня 2025 року на посаді адміністратора.
У САП наголосили, що є підстави тримати Фурсенка під вартою через ризики його переховування від слідства та суду. Прокурорка додала, що йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
Сирський? Татаров? Єрмак?
- у нас не було фарби, тіко рожева, ми покрасили ракету і назвали "Фламінго".
Чорти пиляють ракету на 14 метрів і 6 тонн і в них не знайшлося 300 грн на банку краски в "Епіцентрі".
Справа "Квартал 95" живе!
Перше, що мені прийшло в голову після цієї новини, це передвиборча фотка Вави з батьками і вареними окорочками на6-ти метровій кухні у криворізькій хрущьовці.
Зробили себе разом!