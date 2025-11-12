Фігурант "плівок Міндіча" Фурсенко отримав від Fire Point відстрочку та виїжджав за кордон, - САП

Підозрюваний у схемі "відкатів" в "Енергоатомі" Ігор Фурсенко (Рьошик) влаштувався адміністратором до оборонної компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Це дозволило йому отримати відстрочку від мобілізації та виїжджати за кордон.

Про це заявила прокурорка САП під час засідання ВАКС 12 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Неодноразові виїзди за кордон

Прокурорка зазначила, що Фурсенко має закордонні паспорти та неодноразово виїжджав за межі України — з січня 2018-го до серпня 2025 року здійснив 26 виїздів, зокрема під час воєнного стану.

Робота у Fire Point

Вона також навела фрагмент телефонної розмови Фурсенка з його дружиною, де він розповідає, що працевлаштувався до компанії Fire Point та отримав відстрочку від мобілізації.

Згідно з офіційними даними підприємства, він працює там з 19 березня 2025 року на посаді адміністратора.

У САП наголосили, що є підстави тримати Фурсенка під вартою через ризики його переховування від слідства та суду. Прокурорка додала, що йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Корупція в енергетиці

