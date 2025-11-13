Єрмак заявив про затримання шахрая з його прізвищем, коли в ОП дізнались, що НАБУ готує заходи проти глави Офісу, - ЗМІ

Заява очільника ОП Єрмака про затримання поліцією шахрая, який нібито від імені його родича вимагав хабарі, збіглася в часі із завантаженням в судовий реєстр ухвал слідчих дій в рамках операції "Мідас".

Що відомо?

За даними видання, у п'ятницю, 7 листопада, в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції НАБУ щодо корупції в енергетиці. Фігуранти, ймовірно, могли отримати доступ до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців.

В той же день глава ОП Єрмак у відео заявив, що Нацполіція затримала шахрая, який нібито від імені його родича вимагав хабар за працевлаштування в ОП.

Джерела в політичних колах розповіли, що заява Єрмака майже збіглась у часі з отриманням Офісом Президента інформації, що в НАБУ та САП готуються заходи, зокрема, й по Єрмаку.

