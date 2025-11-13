Єрмак заявив про затримання шахрая з його прізвищем, коли в ОП дізнались, що НАБУ готує заходи проти глави Офісу, - ЗМІ
Заява очільника ОП Єрмака про затримання поліцією шахрая, який нібито від імені його родича вимагав хабарі, збіглася в часі із завантаженням в судовий реєстр ухвал слідчих дій в рамках операції "Мідас".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП.
Що відомо?
За даними видання, у п'ятницю, 7 листопада, в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції НАБУ щодо корупції в енергетиці. Фігуранти, ймовірно, могли отримати доступ до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців.
В той же день глава ОП Єрмак у відео заявив, що Нацполіція затримала шахрая, який нібито від імені його родича вимагав хабар за працевлаштування в ОП.
Джерела в політичних колах розповіли, що заява Єрмака майже збіглась у часі з отриманням Офісом Президента інформації, що в НАБУ та САП готуються заходи, зокрема, й по Єрмаку.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
У меня только один вопрос. А чего все так удивляются-то? Три четверти страны, которые голосовали вот за это - а вы чего, ждали-то?
Что они будут работать за зарплату? Соблюдать верховенство права? Торжество закона?
Вы когда выбирали аналтабу, корабельную сосну, тамаду, свадебного фотографа, говорящую табуретку, чугунную сковородку, амебу, инфузорию-туфельку в Парламент своей страны - на какой результат вы рассчитывали?
Что они не будут назначать продюсера быдло-шоу главой безопасности всей страны?
Что они будут реально работать на благо народа, а не на свой карман?
Что они будут строить государственность, а не дома в Италии?
Что будут отрубать руки за кумовство и схематоз и пойдут с посады, если в окружении будет хоть один вор?
А вас предупреждали. Вас же предупреждали?
Что, ошибка чудовищная произошла, да?
Зелені окуляри теж бʼються склом в очі.
Хорошо, что Президентом сейчас не проклятый барыга, ворующий на крови, правда?
Не понравится этот, снесем и этого - ау, где вы, сносильщики? Мы ищем ваши таланты…
Бачили очі, що купували. їжте.
Урок должен быть выучен.
Смачного.
Ваш Дед.
Він не розуміє , ЩО ДОЛЯ ДАЛА ЙОМУ ШАНС увійти в історию , так сторони я усякій швалі
Хоча о чем це я- у политику ідуть ті, хто не можуть будувати та готувати . Тому українські політики цепляються за владу
ЗЕ, хочешь встояти - звільняй Ермака, Татарова, Геттманцева, УМЕРОВА , Арахамію, Кабмин , повертай Залужного , прибирай розмитнення авто українським громадянам
Ось мені , наприклад , не подобався Ложкін у Порошенко , больно хитроделаний. Но петя зменів його на когось , хоча Україну ложкін разом Косюком добре поімели. А ось Зе держиться За Ермака, як за мамкину ціцьку вже 5 років
якщо він самостійна особа, то має прибирати токсичних від себе
мало законів , закони не працюють.
Ось , наприклад, хто має відповісти, що у руля в єнергетиці фактично був агент ФСБ Миронюк?
Тобто СБУ:
- не знало що він друг Деркача
- що вони разом вчились у школі фсб
- що Миронюк фактично командує єнергетикою краіни
-?????
А ви знаєте , що в СБУ і ГРУ звільнили працівників які про корупцію доповідали владі і може, послам. Тобто Ермака, Татарова треба звільняти однозначно
І ще момент , який нихто не обговорює . Якого Фера фінансист Цукерман вголос називав суми і кому ? В Україні вже років 15 суми пишуть на папері , а не в слух. ТОБТО Фінансист ІДІОТ ЧИ ЗАВЕРБОВАН ФСБ ????? Тоді він з Ізраїля сховається у мацкві
Невже вони думають що в країні проживають одні лохи? Якщо не очолюють ЗЕленський ,Єрмак ту корупцію то не знати що роблять друзі,куми вони не могли.Тим паче що без Єрмака "собака не ожениться .
Тобто шахрай!
Настільки ослабити країну,настільки проробити обставини,щоби орки могли за два дні підійти військами до столиці,могли далеко не барани.
То два досвідчені агенти, правда різних інтелектів,які чітко виконували вказівки свого центру.І тепер вони також на своїх місцях,та діять на грані своїх можливостей.
Нехай будан таке спробує по кремлю,якраз...
Та,видається,що таке можливо лише з санкції ДТ,настільки потрібна підтримка.
Тому,що це означатиме падіння самого слуги, згідно постулату"я з ним прийшов-я з ним і піду",навіть в пекло.
Та йдійть ви на х...р, не пиз...іть,
Покажіться! За що ж ви з/п отримуєте?
Ще треба дослідити татарова обов'язково, це також рішало патужне .