Ермак заявил о задержании мошенника с его фамилией, когда в ОП узнали, что НАБУ готовит меры против главы Офиса, - СМИ
Заявление главы ОП Ермака о задержании полицией мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятку, совпало по времени с загрузкой в судебный реестр постановлений о следственных действиях в рамках операции "Мідас".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.
Что известно?
По данным издания, в пятницу, 7 ноября, в судебный реестр начали загружать постановления о следственных действиях операции НАБУ по коррупции в энергетике. Фигуранты, вероятно, могли получить доступ к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей.
В тот же день глава ОП Ермак в видео заявил, что Нацполиция задержала мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятку за трудоустройство в ОП.
Источники в политических кругах рассказали, что заявление Ермака почти совпало по времени с получением Офисом Президента информации, что в НАБУ и САП готовятся меры, в частности, и по Ермаку.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NL2rkhUdVsvhNaoygt2Tme7ZLicjEJZshM7VHHm2fRnUcYK4hQbLp73kWybpmA4jl&id=61573715375460&__cft__[0]=AZX_qJj0X-dELyrdqEE4hFV3narkRfmk0uqLt1fOWfgVtwsudRoK5xwR_yc5KPVb1WW3MqrPTaadptEeYTW2V7w9KuoFUfjBNX2VVxBTWuqCQb-KyXneoyu5tFYrBBn_zlflzRf5qyf0QVeH5xV7PQzErmUAgHHo3ZXk_HCsKebNpBDC_qFKxo07EcaDtXPYFR36W8jYf6dVZcoFS3GGtVZy&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
У меня только один вопрос. А чего все так удивляются-то? Три четверти страны, которые голосовали вот за это - а вы чего, *****, ждали-то?
Что они будут работать за зарплату? Соблюдать верховенство права? Торжество закона?
Вы когда выбирали аналтабу, корабельную сосну, тамаду, свадебного фотографа, говорящую табуретку, чугунную сковородку, амебу, инфузорию-туфельку в Парламент своей страны - на какой, *****, результат вы рассчитывали?
Что они не будут назначать продюсера быдло-шоу главой безопасности всей страны?
Что они будут реально работать на благо народа, а не на свой карман?
Что они будут строить государственность, а не дома в Италии?
Что будут отрубать руки за кумовство и схематоз и пойдут с посады, если в окружении будет хоть один вор?
А вас предупреждали. Вас же предупреждали?
Что, ошибка чудовищная произошла, да?
Зелені окуляри теж бʼються склом в очі.
Хорошо, что Президентом сейчас не проклятый барыга, ворующий на крови, правда?
Не понравится этот, снесем и этого - ау, где вы, сносильщики? Мы ищем ваши таланты…
Бачили очі, що купували. їжте.
Урок должен быть выучен.
Смачного.
Ваш Дед.
Він не розуміє , ЩО ДОЛЯ ДАЛА ЙОМУ ШАНС увійти в історию , так сторони я усякій швалі
Хоча о чем це я- у политику ідуть ті, хто не можуть будувати та готувати . Тому українські політики цепляються за владу
ЗЕ, хочешь встояти - звільняй Ермака, Татарова, Геттманцева, УМЕРОВА , Арахамію, Кабмин , повертай Залужного , прибирай розмитнення авто українським громадянам
Невже вони думають що в країні проживають одні лохи? Якщо не очолюють ЗЕленський ,Єрмак ту корупцію то не знати що роблять друзі,куми вони не могли.Тим паче що без Єрмака "собака не ожениться .
Тобто шахрай!
Настільки ослабити країну,настільки проробити обставини,щоби орки могли за два дні підійти військами до столиці,могли далеко не барани.
То два досвідчені агенти, правда різних інтелектів,які чітко виконували вказівки свого центру.І тепер вони також на своїх місцях,та діять на грані своїх можливостей.
Нехай будан таке спробує по кремлю,якраз...
Та,видається,що таке можливо лише з санкції ДТ,настільки потрібна підтримка.
Тому,що це означатиме падіння самого слуги, згідно постулату"я з ним прийшов-я з ним і піду",навіть в пекло.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пиз...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
2021
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Покажіться! За що ж ви з/п отримуєте?