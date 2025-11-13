РУС
Новости Коррупция в энергетике
Ермак заявил о задержании мошенника с его фамилией, когда в ОП узнали, что НАБУ готовит меры против главы Офиса, - СМИ

Ермак и операция НАБУ: ОП мог узнать о ней раньше

Заявление главы ОП Ермака о задержании полицией мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятку, совпало по времени с загрузкой в судебный реестр постановлений о следственных действиях в рамках операции "Мідас".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.

Что известно?

По данным издания, в пятницу, 7 ноября, в судебный реестр начали загружать постановления о следственных действиях операции НАБУ по коррупции в энергетике. Фигуранты, вероятно, могли получить доступ к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей.

В тот же день глава ОП Ермак в видео заявил, что Нацполиция задержала мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятку за трудоустройство в ОП.

Источники в политических кругах рассказали, что заявление Ермака почти совпало по времени с получением Офисом Президента информации, что в НАБУ и САП готовятся меры, в частности, и по Ермаку.

Коррупция в энергетике

НАБУ (4700) Ермак Андрей (1325) Офис Президента (1839)
+35
https://www.facebook.com/profile.php?id=61573715375460&__cft__[0]=AZX_qJj0X-dELyrdqEE4hFV3narkRfmk0uqLt1fOWfgVtwsudRoK5xwR_yc5KPVb1WW3MqrPTaadptEeYTW2V7w9KuoFUfjBNX2VVxBTWuqCQb-KyXneoyu5tFYrBBn_zlflzRf5qyf0QVeH5xV7PQzErmUAgHHo3ZXk_HCsKebNpBDC_qFKxo07EcaDtXPYFR36W8jYf6dVZcoFS3GGtVZy&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

10 год ·

У меня только один вопрос. А чего все так удивляются-то? Три четверти страны, которые голосовали вот за это - а вы чего, *****, ждали-то?

Что они будут работать за зарплату? Соблюдать верховенство права? Торжество закона?

Вы когда выбирали аналтабу, корабельную сосну, тамаду, свадебного фотографа, говорящую табуретку, чугунную сковородку, амебу, инфузорию-туфельку в Парламент своей страны - на какой, *****, результат вы рассчитывали?

Что они не будут назначать продюсера быдло-шоу главой безопасности всей страны?

Что они будут реально работать на благо народа, а не на свой карман?

Что они будут строить государственность, а не дома в Италии?

Что будут отрубать руки за кумовство и схематоз и пойдут с посады, если в окружении будет хоть один вор?

А вас предупреждали. Вас же предупреждали?

Что, ошибка чудовищная произошла, да?

Зелені окуляри теж бʼються склом в очі.

Хорошо, что Президентом сейчас не проклятый барыга, ворующий на крови, правда?

Не понравится этот, снесем и этого - ау, где вы, сносильщики? Мы ищем ваши таланты…

Бачили очі, що купували. їжте.

Урок должен быть выучен.

Смачного.

Ваш Дед.
13.11.2025 08:53
+22
Ні будьоновка, ні трусєля з триколором, ні ликові лапті, ні балалайка на стіні, ніщо не видавало в Єрмакові агента на псевдо Козир!
13.11.2025 08:53
+19
Потужний менеджер Зеленського наклав 💩 в штани.
13.11.2025 08:52
13.11.2025 08:50
Вийди атсюда разбійник 😆😆😆
13.11.2025 09:06
Пеместраховувався. Думав, що почнуть з нього. Тоді мав би аргумент: то не я - то інший Єрмак.
13.11.2025 09:34
"Плівки із ОПи" раз і назавжди змінили би історію України! Але їх немає.....((((
13.11.2025 09:49
Вони є. Але всьому свій час.
13.11.2025 09:52
13.11.2025 08:52
Потужний менеджер Зеленського наклав 💩 в штани.
13.11.2025 08:52
А зеленський наклав в ето....
13.11.2025 09:13
хитрий чорт зелений. пахан не сци. черга і до тебе дійде
13.11.2025 08:52
От вже ті шахраї що тільки не зроблять щоб підмочити ( обісцяти) такого талановитого керманича держави, ой тхью завгоспа.
13.11.2025 08:53
Ні будьоновка, ні трусєля з триколором, ні ликові лапті, ні балалайка на стіні, ніщо не видавало в Єрмакові агента на псевдо Козир!
13.11.2025 08:53
парашут позаду не волочиться за ним? точно не він...?
13.11.2025 09:46
13.11.2025 08:53
13.11.2025 08:53
Не вистачає в переліку "арахламідіі".
13.11.2025 09:15
Аркаша як завжди -- правий!
13.11.2025 09:22
не буде вивчено уроку. знайдуться інші, не 73%, -- але 43% таки точно.
13.11.2025 09:33
Головний шахрай це дЕрьмак.
13.11.2025 08:55
Ми ще дууууже багато чого не знаємо, за місто головного шахрая ще буде боротьба.
13.11.2025 09:26
ніт, для мене це зельонкін, котрий привів цього дєрьмака у зелену владу.
13.11.2025 09:39
Єрмак ще за вагнергейт має сидіти пожиттєво.
13.11.2025 08:55
Тобто тому шахраю міндич давав гроши
13.11.2025 08:56
Дивна якість у Зе - збирати вокруг себе токсичних осіб .
Він не розуміє , ЩО ДОЛЯ ДАЛА ЙОМУ ШАНС увійти в історию , так сторони я усякій швалі
Хоча о чем це я- у политику ідуть ті, хто не можуть будувати та готувати . Тому українські політики цепляються за владу
ЗЕ, хочешь встояти - звільняй Ермака, Татарова, Геттманцева, УМЕРОВА , Арахамію, Кабмин , повертай Залужного , прибирай розмитнення авто українським громадянам
13.11.2025 09:03
Ви дуже гарної про нього думки.
13.11.2025 09:16
"царь хароший, баяре плахие"
13.11.2025 09:33
я не згоден з вами, бо це сутність зельонкіна. боневтік звільнить цих і приведе подібних. тому зельонкіна у відставку і судити, як головного злочинця України.
13.11.2025 09:44
це по типу хто в країні головний,це мурло прямо так і каже-країною правлю я,бо є сірий ляльковод....
13.11.2025 08:56
"тримай вора! тримай шахрая!" ))
13.11.2025 08:56
Головне не вийти на самого себе!
Невже вони думають що в країні проживають одні лохи? Якщо не очолюють ЗЕленський ,Єрмак ту корупцію то не знати що роблять друзі,куми вони не могли.Тим паче що без Єрмака "собака не ожениться .
13.11.2025 08:58
Окрім як лохами тих хто їх обрав і не назовеш.Вони точно знають що Українці лохи,тому так себе і ведуть усі 6 років,бо терпіти усе те знущання над Україною,над собою ,бачити увесь той *******,брехню,зраду,мородерство відвертий грабунок України який чинила ригозелена мразота, і нічого не робити,мовчки спостерігати за цим всим можуть тільки ЛОХИ та ТЕРПІЛИ,а ще з кацапів ржали.
13.11.2025 09:11
"Ух! Проклятый! Расхититель социалистической собственности! Ух, мерзавец!"©

Тобто шахрай!
13.11.2025 08:59
Там вся пОПа вже давно повинна лежати мордою до підлоги .
13.11.2025 09:00
Як цю паскуду виколупати зЖОпи? Просто мерзотник.
13.11.2025 09:03
ну ловко,****....трюк з тройним оборотом.поворот на 180 градусів.
13.11.2025 09:05
З двійником.
13.11.2025 09:17
В этой новости прекрасно другое. Скорее всего, спонсорам уже надоело бестолковое зеленое шапито. решили взяться серьезно и пока с низких козырей зашли, воровство в энергетике.
13.11.2025 09:06
Завертелись жабы....
13.11.2025 09:07
Зараз вже підуть трупи. Вгадуйте хто першим з вікна випаде 😆
13.11.2025 09:11
боневтік.бо ті що потікали не в розрахунок.
13.11.2025 09:36
Наглости ох отбирай!Ваще пох на всех и вся!Украине капец полнейший!
13.11.2025 09:12
Шахрай заявив?
13.11.2025 09:12
Впевненого можна сказати що повномасштабної війни могло не бути.путін зрозумів що до влади в Україні прийшли барани в державному управлінні,але ті у яких гроші на першому плані,за 30 серебряників і матір продадуть.
13.11.2025 09:12
Далеко не НЕ.
Настільки ослабити країну,настільки проробити обставини,щоби орки могли за два дні підійти військами до столиці,могли далеко не барани.
То два досвідчені агенти, правда різних інтелектів,які чітко виконували вказівки свого центру.І тепер вони також на своїх місцях,та діять на грані своїх можливостей.
Нехай будан таке спробує по кремлю,якраз...
13.11.2025 09:28
чогось дуже підозріло що дерьмака немає на плівках....хоча ще не все оприлюднено
13.11.2025 09:15
Це на новий рік! 🍭
13.11.2025 09:18
І про валодіньку ще нічого ,але ще не вечір.
13.11.2025 09:18
Не читайте "святого"!! Бо він може образитися та теж покине Україну! Хто тоді буде її так "любити"???Міндіч???
13.11.2025 09:16
А в нього теж троє?
13.11.2025 09:18
Так, в нього на утриманні троє розумово відсталих інвалідів дитинства - безугла, богуцька і небрита особа, яка видає себе за лідора нації
13.11.2025 09:27
Йому самому є за що.
Та,видається,що таке можливо лише з санкції ДТ,настільки потрібна підтримка.
Тому,що це означатиме падіння самого слуги, згідно постулату"я з ним прийшов-я з ним і піду",навіть в пекло.
13.11.2025 09:19
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пиз...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
2021
13.11.2025 09:21
Згоден..Але просрали всі президенто кого вибирали в Україні, довіру народу..
13.11.2025 09:30
І на таке відповідь маю.

Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
13.11.2025 09:34
Вор крічіт-дєржи вора...
13.11.2025 09:25
не встиг ЗЕ ДЄрмаку Героя присвоїти...
13.11.2025 09:28
Де захисники дермака тут на цій гілці!
Покажіться! За що ж ви з/п отримуєте?
13.11.2025 09:34
А не брат це був, той вже раніше "світився" з працевлаштуванням?
13.11.2025 09:35
ЗеЄрмацькій Офіс Покидьків
13.11.2025 09:45
13.11.2025 09:47
Памятаю раніше злочинцям можна було носити в кишені пістолет і заяву в міліцію що тіпа ти його знайшов і несеш в міліцію його здати-похожа отмазка і в нинішньих злочинців
13.11.2025 09:55
 
 