Ермак заявил о задержании мошенника с его фамилией, когда в ОП узнали, что НАБУ готовит меры против главы Офиса, - СМИ

Заявление главы ОП Ермака о задержании полицией мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятку, совпало по времени с загрузкой в судебный реестр постановлений о следственных действиях в рамках операции "Мідас".

Что известно?

По данным издания, в пятницу, 7 ноября, в судебный реестр начали загружать постановления о следственных действиях операции НАБУ по коррупции в энергетике. Фигуранты, вероятно, могли получить доступ к этим данным, используя подконтрольных правоохранителей.

В тот же день глава ОП Ермак в видео заявил, что Нацполиция задержала мошенника, который якобы от имени его родственника требовал взятку за трудоустройство в ОП.

Источники в политических кругах рассказали, что заявление Ермака почти совпало по времени с получением Офисом Президента информации, что в НАБУ и САП готовятся меры, в частности, и по Ермаку.

Коррупция в энергетике

