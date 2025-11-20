РУС
Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": Ермак остается на должности, - СМИ

Зеленский на заседании фракции Слуга народа сообщил, что Ермак остается

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, во время беседы он дал понять, что глава Офиса президента Андрей Ермак останется на своей должности.

Ермака не уволили

Европейская правда отмечает, что в начале встречи обсуждались общие темы. Затем народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая спросила, планирует ли Зеленский сменить главу ОП и других высокопоставленных чиновников.

Президент ответил, что вопрос кадров в его компетенции и отставки Ермака не будет.

Обсуждение новых кандидатур

Также во время встречи говорили о замене министров после "Миндичгейта". Зеленский посоветовал депутатам предлагать свои кандидатуры премьеру Юлии Свириденко для рассмотрения.

Двое "Слуг народа" на заседание так и не попали.

Игорь Кривошеев отказался участвовать в собрании без мобильного телефона, а Василий Мокан публично отказался идти на встречу депутатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Миндичгейт

+36
Ну що українці принесли вам щастя жиди, які ви всім стадом поставили собі в начальство та у начальство своїх дітей у 2019 році?

"Україна як повія готова прийнята з усіх сторон, Голодомор - холодомор" ... - жоден би народ цього не пробачив би, включаючи народ Ізраїлю, а ви обрали.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:08 Ответить
+34
показать весь комментарий
20.11.2025 23:08 Ответить
+31
Я так і думав ніколи він не звільнить Єрмака це одна банда, їх може тільки винести Майдан іншого вони не розуміють.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:05 Ответить
Зеля страх загубив
показать весь комментарий
20.11.2025 23:05 Ответить
Головна цитат від зЄ
- - ця історія з корупцією роздута рашистами та в США - й розборки пошуку винуватців попереду...

а в мене запитання -
А картонки вже закінчилися ?
показать весь комментарий
20.11.2025 23:12 Ответить
Мови нема - розвести таке ******** в Україні і казати - і я не я і хата не моя
показать весь комментарий
20.11.2025 23:15 Ответить
Я завжди собі думала - воно не класичний зрадник , чи завербований агент, якщо можна так сказати , воно видресеруване під дудочку продюсера грайливе вічно зеленотупе щеня , а гроші - то було дресоровочне "лакамства" з дитячої табуреточки під ялинкою батьки й до лаштунків кремлівської сцени. Ну не дарма ж Буратіною названий проект Кремля був. Може Кремль притупив з продюсером ЛАРЬОЧНІКОМ Козирем, коли вони вирішили вибрати МАРОДЕРСТВО , не втікши й не залишивши країну на початку повномасштабної. Й потім просто діяли як фрілансери а кремль вже зорієнтувався по ходу війни як їх використовувати у новій ролі.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:35 Ответить
Казнь: После опознания Муссолини и Петаччи были арестованы. На следующий день, 28 апреля 1945 года, по приказу командования партизан они были расстреляны без суда и следствия. Клара Петаччи не пожелала расставаться с дуче и попыталась прикрыть его своим телом во время казни.
Публичное глумление: Тела Муссолини, Петаччи и еще нескольких казненных фашистских лидеров были доставлены в Милан и выставлены на всеобщее обозрение на площади Лорето. Разъяренная толпа глумилась над телами, пинала и плевала на них. Затем тела были подвешены вверх ногами на балке автозаправочной станции.

це те, що чекає сладкую парочку....

.
показать весь комментарий
21.11.2025 00:16 Ответить
Не то..Чаушеску то..
показать весь комментарий
21.11.2025 00:32 Ответить
Я так і думав ніколи він не звільнить Єрмака це одна банда, їх може тільки винести Майдан іншого вони не розуміють.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:05 Ответить
Нууу, Ви ж розумієте, що без Єрмака Зєлєнскій просто комік, до того ж - не смішний. Чи може у пустелі Сахара вдень, коли світить сонце, чи вночі, коли світить місяць людина пересуватися без власної тіні? Тут питання, хто з них тінь.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:33 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2025 23:05 Ответить
Оце, доречі, головна нахйовіша здібність що є у зЄ- ця НЕЩИРА , як ХЙЄМ по роялю ВІДІГРАНА ПОСІШКА
розтягнуті щільно зімкнуті краї отвору ротової порожнини, зморщений шнобеляка та зіщурені безстидобні глядЄлкі -саме так Буратіна грає либу , ригати хочеться дивлячись на це. Вже не кажучи, що за усі роки нещастя з його владою ні разу не дивилася й не слухала його заяв після стадіонутакстадіону та мемів типу "подзвоню Баканову!...

ВОНО ОБІСРАЛОСЯ Й МАБУТЬ Є ДЛЯ ТОГО ПРИВОДИ котрими не йому не знехтувати , задовольняючи вимоги УКраїнців й усього товариства пратнерів розігнатиЄРМАКО- РИГО-ОПУ-МАРОДЕРНЮ
показать весь комментарий
20.11.2025 23:22 Ответить
Яка бридка огидна пика🤮
показать весь комментарий
20.11.2025 23:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://www.youtube.com/watch?v=

Юрмала - НОВАЯ ВОЛНА 2015 рік навіть шоу-цап ШНУР заспівав оце - посилання вище

іііііі 38 річний блд українець після революції гідності після ********** паличок ...

вівторок, 13 вересня 2016 07:20
https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи

https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали

https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw Зеленський порівняв Україну з порноактрисою

https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments

https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw https://static.gazeta.ua/img/cache/preview/722/722512_w_300.jpg?v=0

Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.

- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.

Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах.
показать весь комментарий
21.11.2025 00:12 Ответить
Ну ***** суку савгоспа оставить, ноУкраіну здасть . Нє ну підор **********.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:05 Ответить
Зеленський не буде звільняти Єрмака. І ми входимо в найбільшу політичну кризу з періоду Майдану.
Так Володимир Олександрович за прикладом Виктора Федоровича поховав все. Імідж. Спадщину. Майбутнє. Заради впертості. Показав, що він "мужик". Ну, ок.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:07 Ответить
Та яка впертість? Сцикло, трясеться за свою шкірку. Маріонетка. Знає. що коли не буде вихлятися, як його смикають - ниточки можуть і обірвати
показать весь комментарий
20.11.2025 23:13 Ответить
У алібаби завтра 21.11.2025. день народження і зе мабуть дуже заклопотаний тим що шукає для свого улюбленця якийсь оригінальний подарунок, враховуючи що дерьмак вже має все що хоче.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:53 Ответить
подарунковий набір -

мотузка та мило

.
показать весь комментарий
21.11.2025 00:20 Ответить
Я вам скажу зі свого досвіду єпізодичного коли ні..Майданів з 2004 року..ВСЕ що ця собача кремлядьсбка влада планувала оберталось проти них маміх..Ну ми за це кровью платимо..Й це буде також..Кінець Зе й його мафії..А ми окропим сніжок..Нам нема втрачати нічого крім України..Як казали у 2004..ПОРА..хоча дуже невчасно..Але вибору немае..
показать весь комментарий
21.11.2025 00:40 Ответить
Ну що українці принесли вам щастя жиди, які ви всім стадом поставили собі в начальство та у начальство своїх дітей у 2019 році?

"Україна як повія готова прийнята з усіх сторон, Голодомор - холодомор" ... - жоден би народ цього не пробачив би, включаючи народ Ізраїлю, а ви обрали.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:08 Ответить
Але нарід хоть поржав
показать весь комментарий
20.11.2025 23:34 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2025 23:08 Ответить
А хто б сумнівався ?
показать весь комментарий
20.11.2025 23:09 Ответить
І більше нема кому з картонками виходити. Всі переїхали до Германії.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:09 Ответить
Доречі, як би тут не кепкували з Безуглої, але вона єдина хто запропонувала зелі зняти Єрмака на сходняку в ОП.
Зеля її послав подалі...
Решта зелених депутатів навіть боялися вимовити слово Єрмак на зустрічі з Зелею.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:10 Ответить
Безугла хоч і Безумна, але правду матку іноді говорить.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:19 Ответить
Так юродиві завжди так робили,й нічого за це їм не було.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:22 Ответить
Ось що написала "юродива" Безугла, після зустрічі зелених депутатів з Зелею.

Я була на зустрічі з Президентом, бо хоч і не у фракції, але голосую на 100%, як фракція, тож запрошують. І не змовчала, казала Зеленському, як є: про Єрмака, фронт, Парламент.

Те, що Президент не хоче звільняти Єрмака, не означає, що він його не звільнить. У Володимира Олександровича мало часу.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:28 Ответить
Ця паскуда своїми "висерами" наробила гадості не менше інших,просто вона хвора на голову й вважає що неї просто забудуть,але це навряд чи,це поки що вона може тявкати,а далі буде дуже весело їй.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:36 Ответить
Що в голові киян - мешканців "Оболоні' , які обрали Безуглу депутаткою ?
показать весь комментарий
21.11.2025 00:47 Ответить
Ипать ві питарі
показать весь комментарий
20.11.2025 23:12 Ответить
Царю лучше знать. Бояре пусть помнят свое место.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:12 Ответить
хто бы сомневался
показать весь комментарий
20.11.2025 23:13 Ответить
Єрмак сидів в президії поруч с Зелею і виступив один раз ... про Кубу.
Хтось з депутатів задав питання про Кубу. Єрмак заявив, що у нас дуже гарні відносини з Кубою.

По 14 годин вся країна сидить без світла.
Ми втрачаємо території.
У нас величезні економічні проблеми.
У нас бідність.
У нас корупція.

Збирається вся влада на зустріч і розмовляє про ... КУБУ, *****.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:14 Ответить
Хтось з депутатів задав питання про Кубу. Єрмак заявив, що у нас дуже гарні відносини з Кубою.
Не, не верю. Ну вот не верю и всё. Ермак конечно же сволочь и всё что делается в стране, делается по указке Ермака. Но не на столько же.
29-го октября этого года Украина, по указке Ермака, разорвала дипломатические отношения с Кубой и закрыла посольство. Ермак не мог об этом забыть, или пытаться обмануть депутатов.
У меня к вам предложение. Давайте, тихонько, заменим Кубу на Ямайку. А какая разница? Посетители так же будут возмущаться.
розмовляє про ... ЯМАЙКУ, *****.
показать весь комментарий
21.11.2025 00:00 Ответить
Каддафі Чаушеску якунОвощ башар асад, теж «кобенилися на владі» з групою осіб, які завдали шкоди національним інтересам держав….
показать весь комментарий
20.11.2025 23:16 Ответить
Зеля = Янукович ?
показать весь комментарий
20.11.2025 23:18 Ответить
Зєлянуковічь
показать весь комментарий
21.11.2025 00:01 Ответить
Швидше за все, це Єрмак прийняв таке рішення.)
показать весь комментарий
20.11.2025 23:17 Ответить
пам"ятю був колись технологічно-діючий на мізки 35 кадр ... А зараз уявляєте, що Єрмак ПРокручує йому в бункері до того як він нюхне, після того як відійде, замість того...
показать весь комментарий
20.11.2025 23:26 Ответить
Все. Це кінець.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:19 Ответить
тобто Дерьмак дав вказівку Зе що він залишиться на посаді.

Дерьмак і далі буде на потрібні посади ставити своїх людей об красти з бюджету
показать весь комментарий
20.11.2025 23:24 Ответить
Бикують слуги,разом з зе... .
показать весь комментарий
20.11.2025 23:25 Ответить
Зеля хоче майдану
показать весь комментарий
20.11.2025 23:26 Ответить
Він до нього давно готовий:
*мусарня і автозаки готові;
*кількість потенційних протестувальників зменшена.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:41 Ответить
правительство - "на самом деле институт, призванный защищать богатых от бедных или тех, кто имеет какую-то собственность, от тех, кто ее не имеет".
показать весь комментарий
20.11.2025 23:26 Ответить
Єрмак нерушимий
показать весь комментарий
20.11.2025 23:29 Ответить
Єрмака може звільнити тільки Єрмак
показать весь комментарий
20.11.2025 23:31 Ответить
Як він звільнить Єрмака? А хто тоді буде для нього керувати Україною?
показать весь комментарий
20.11.2025 23:29 Ответить
Зеля вправно вміє грати пісюном не тільки по роялі, але й по ***** свого лохторату.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:30 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
показать весь комментарий
20.11.2025 23:32 Ответить
Дурак,а ще мудак.Толку від ЗЕблоїда як з козла молока,а ще дЄрмак "рішала" - токсікоз для нього.Політична криза не закінчиться,яку треба швидко загасити.Не було б цих гнид ЗЕбільних такої війни не було б.Всі призначення кадрові в країні без дЄрмака не проводились тому про корупцію він не міг не знати і коли ЗЕбіл взяв під захист значить вони заодне.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:33 Ответить
єрмак втече на росію. А чи встигнеш втекти ти?
показать весь комментарий
20.11.2025 23:35 Ответить
Підар зайвий раз підтвердив своє ЗЕленопідарське звання. Виродок, горіти тобі в пеклі, разом з тими уйобками, хто надів на Україну це кагальне ярмо...
показать весь комментарий
20.11.2025 23:35 Ответить
Терпець урвався.....будемо їх мочити!😡
показать весь комментарий
20.11.2025 23:36 Ответить
Ну що, скоріше за все нам кінец у найближчий перспективі... вибір президента між народом та дерьмаком на користь останнього ... у кремлі свято ... Господи помилуй нас грішних
показать весь комментарий
20.11.2025 23:39 Ответить
Народа миллионы, а банда - это букашка защищающаяся тем, что захватила правительственные здания. Срок, на который их избрали - уже давно вышел. И что будем смотреть с открытыми ртами, как русские в Россие. Украина не за это воюет, а против этого. Зеленский сказал в интервью Гордону тогда еще, что если выйдет Майдан против него, он сразу подаст в отставку и не будет, как Януковч. И главную суть, или главный урок, который народ должен вынес после революций - это то, что во власти прежде всего - это всего лишь шестерки - марионетки мафии. Мы гоним власть поганую, а мафия жива и ставит во власть новых марионеток, потому что они владеют СМИ и захватили промышленность и ресурсы. И урок в том, что нужно расправляться с самой мафией, а не с шестерками. Забери у них, что они отжали у государства при помощи марионеток. И у них не будет ресурса спонсировать марионеток. Государство - это народ, и без народа нет государства. И народ должен устанавливать законы по которым хочет жить. А не быть рабами у мафии. И потому главный вывод прост, как вспышка истины в тишине ночи: мафия умирает не тогда, когда падает ее марионетка - а когда народ вытаскивает из её рук струны. Ведь стоит народу вместе подняться, как поднимается ветер перед бурей, - и никакие тёмные башни, построенные на лжи, не устоят. Государство - это не кабинет, не кресло, не должность.
Государство - это сердце миллионов, которое бьётся в унисон, когда люди выбирают жить по своим, а не навязанным правилам. И когда народ возвращает себе то, что у него украли - землю, слово, власть, будущее - тогда исчезает сама почва, на которой ползает мафия. Остаётся только свет. И народ, который помнит это, уже не согнётся - он вырастет. Уже не будет рабом - он станет источником силы. Уже не будет ждать - он начнёт создавать свою страну сам. Потому что финальная истина звучит так: "Когда просыпается народ - исчезают хозяева, когда соединяются голоса - рушатся цепи, а когда человек поднимает голову - тьма теряет власть". И эта мысль, как тихий внутренний маяк, остаётся светить даже тогда, когда всё вокруг пытается погасить свет.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:42 Ответить
хтось думає, що автор слів "вийди отсюда, розбійник", "я ж нє лох какой -то" є мозковим центром тих, хто зараз керує державою
показать весь комментарий
20.11.2025 23:51 Ответить
Штош, гадаю після цього США зіллє весь компромат на гундосе лайно і його шоблу, і перекриє мразоті все бабло. Ідеально було б накласти на мерзоту гундосу санкції і заблокувати усі рахунки, але таке навряд чи буде. Так , Україна постраждає, але чим вона думала, обираючи та легімітизувавши цього брехливого глиста?
показать весь комментарий
20.11.2025 23:51 Ответить
Зеленський абсолютно безпомічна людина без своєї няньки Єрмака.
Він без нього абсолютний нуль.
Очевидно, що він залежний від няньки і від препаратів, якими його нянька його годує.
показать весь комментарий
20.11.2025 23:55 Ответить
Як ти грьобанийУхилянт говорив: Дєрмак- я твій ВИРОК
показать весь комментарий
20.11.2025 23:57 Ответить
Просто чмо…
показать весь комментарий
20.11.2025 23:59 Ответить
цикнув на своїх уродів "тихо там ша".
показать весь комментарий
21.11.2025 00:17 Ответить
це вже метастази пішли. Видалення єрмака неоперабельно, помруть одночасно.
показать весь комментарий
21.11.2025 00:21 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/60307 Борислав Береза:
Сьогодні в ефірі з Ігорем Рейтеровичем я сказав, що Володимир Зеленський зі всіх варіантів обере найгірший. Пан Ігор вислов думку, що інстинкт самозбереження повинен не дати Зе скоїти помилку. Так от, мені тут "злі язики з Банкової" нашепотіли, що планує друзяка Міндіча. Схоже, що інстинкт самозбереження все ж відмовив Зеленському.
1. Бунт в "Слузі народу" і спробу слуг повернути країну до парламентсько-президентської моделі будуть гасити. Конфлікт Єрмака з Арахамією загострився і Давида хочуть не лише зняти з Голови фракції, а і позбавити мандату на законних підставах. Він не був громадянином України 5 років, коли приймав участь в виборах. Тож порушення закону. Чи знали про це раніше? Так. Але раніше царя все влаштовувало. Мені невідомо про те, чи будуть на нього накладені санкції та чи буде він ще і позбавлений громадянства, але геть не буду здивований атому в тому серпентарії.
2. Протидія НАБУ і САП дійсно планується. Але Банкову лякає можлива реакція з боку наших європейських партнерів, які вже один раз, після атаки Зеленського на незалежність НАБУ та САП, припинили надавати ВСЮ фінансову допомогу Україні. Наш шоумен розуміє, що це можливо, але йому кортить провести обшуки в антикорупційних органах, вилучити плівки, які не змогли знайти останнім разом та вручити підозри тим, кому треба закрити рота. І хоча остаточне рішення ще не прийняте, але СБУ готова знову відпрацювати, як з детективом НАБУ Магомедрасуловим.
3. А ще злі язики з Банкової кажуть, що для відволікання увги деякі "генії" ОП пропонують вручити підозру Залужному. Суспільство буде в ярості від цього, але це зможе відволікти увагу від запланованого треша з НАБУ та САП. Потім Зе втрутиться і зіграє в доброго батька, який все відкатає назад по Залужному. Але нюанс у тому, що це нагадує гасіння пожежи бензином. Бо так може статися, що на тлі Міндічгейту, політичної кризи та всього іншого - це може призвести до соціального вибуху. Але схоже, що шоумени це прорахувати не можуть. Як і Янукович в 2013 році.
Окрім первого пункту, все інше - лише ідеї і думки, які є на Банкової. І сподіваюся, що їх озвучування на загал допоможе їм залишатися лише думками, не бути реалізованими та не дадуть довбограям скоїти помилку, яку вже буде не виправити. До речі, коли вчора злі язики з Банкової повідомили є, що Зеленський вирішив не звільняти Єрмака, то я написав про це. Сьогодні це вже підтвердили багато інших джерел. Тож, не варто недооцінювати ці злі язики. Хоча може зараз брешуть? Як думаєте?
показать весь комментарий
21.11.2025 00:25 Ответить
Ну шо а ведь я вам есчшо в 2019 говорил про кагал-равинат и гадюку -жидюку которую вы 73% над собой поставили.
Получите распишитесь.
Я не злорадствую , просто обидно как один к одному как ещё Джохар 30 лет назад говорил "не так страшны кремлёвские вощи нежели украинские гниды"
Р.Сы к сожалению если вы не поменяете етих маркеров вам найдут вашего палача, на жаль 👎
показать весь комментарий
21.11.2025 01:15 Ответить
Не маркеров очепятка- мародёров
показать весь комментарий
21.11.2025 01:16 Ответить
Они саван вместе с гробом вам продадут
показать весь комментарий
21.11.2025 01:19 Ответить
Вот такие гниды продали пыне Ичкерию
показать весь комментарий
21.11.2025 01:23 Ответить
 
 