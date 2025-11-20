Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": Ермак остается на должности, - СМИ
Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, во время беседы он дал понять, что глава Офиса президента Андрей Ермак останется на своей должности.
Ермака не уволили
Европейская правда отмечает, что в начале встречи обсуждались общие темы. Затем народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая спросила, планирует ли Зеленский сменить главу ОП и других высокопоставленных чиновников.
Президент ответил, что вопрос кадров в его компетенции и отставки Ермака не будет.
Обсуждение новых кандидатур
Также во время встречи говорили о замене министров после "Миндичгейта". Зеленский посоветовал депутатам предлагать свои кандидатуры премьеру Юлии Свириденко для рассмотрения.
Двое "Слуг народа" на заседание так и не попали.
Игорь Кривошеев отказался участвовать в собрании без мобильного телефона, а Василий Мокан публично отказался идти на встречу депутатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- - ця історія з корупцією роздута рашистами та в США - й розборки пошуку винуватців попереду...
а в мене запитання -
А картонки вже закінчилися ?
Публичное глумление: Тела Муссолини, Петаччи и еще нескольких казненных фашистских лидеров были доставлены в Милан и выставлены на всеобщее обозрение на площади Лорето. Разъяренная толпа глумилась над телами, пинала и плевала на них. Затем тела были подвешены вверх ногами на балке автозаправочной станции.
це те, що чекає сладкую парочку....
розтягнуті щільно зімкнуті краї отвору ротової порожнини, зморщений шнобеляка та зіщурені безстидобні глядЄлкі -саме так Буратіна грає либу , ригати хочеться дивлячись на це. Вже не кажучи, що за усі роки нещастя з його владою ні разу не дивилася й не слухала його заяв після стадіонутакстадіону та мемів типу "подзвоню Баканову!...
ВОНО ОБІСРАЛОСЯ Й МАБУТЬ Є ДЛЯ ТОГО ПРИВОДИ котрими не йому не знехтувати , задовольняючи вимоги УКраїнців й усього товариства пратнерів розігнатиЄРМАКО- РИГО-ОПУ-МАРОДЕРНЮ
Юрмала - НОВАЯ ВОЛНА 2015 рік навіть шоу-цап ШНУР заспівав оце - посилання вище
іііііі 38 річний блд українець після революції гідності після ********** паличок ...
вівторок, 13 вересня 2016 07:20
https://gazeta.ua/newspaper Газета по-українськи
https://gazeta.ua/newspaper/any/scandals-newspaper Скандали
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw Зеленський порівняв Україну з порноактрисою
https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_zelenskij-porivnyav-********-z-pornoaktrisoyu/722512#comments
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw
Шоумен 38-річний Володимир Зеленський порівняв Україну з актрисою, яка знімається в порнофільмах. "Студія 95-й квартал" виступала у латвійському місті Юрмала 24 липня. Українським глядачам відео виступу по телебаченню показали тільки тепер.
- Ми дійшли до рівня економіки, що зветься жебрацтво. Схема випробувана циганами. Ви даєте нам гроші, ми вам їх не повертаємо. Як німецька порноактриса - Україна готова прийняти все з будь-якої сторони, - каже Зеленський.
Виступ викликав осуд у соцмережах і на форумах.
Так Володимир Олександрович за прикладом Виктора Федоровича поховав все. Імідж. Спадщину. Майбутнє. Заради впертості. Показав, що він "мужик". Ну, ок.
мотузка та мило
"Україна як повія готова прийнята з усіх сторон, Голодомор - холодомор" ... - жоден би народ цього не пробачив би, включаючи народ Ізраїлю, а ви обрали.
Зеля її послав подалі...
Решта зелених депутатів навіть боялися вимовити слово Єрмак на зустрічі з Зелею.
Я була на зустрічі з Президентом, бо хоч і не у фракції, але голосую на 100%, як фракція, тож запрошують. І не змовчала, казала Зеленському, як є: про Єрмака, фронт, Парламент.
Те, що Президент не хоче звільняти Єрмака, не означає, що він його не звільнить. У Володимира Олександровича мало часу.
Хтось з депутатів задав питання про Кубу. Єрмак заявив, що у нас дуже гарні відносини з Кубою.
По 14 годин вся країна сидить без світла.
Ми втрачаємо території.
У нас величезні економічні проблеми.
У нас бідність.
У нас корупція.
У нас корупція.
Не, не верю. Ну вот не верю и всё. Ермак конечно же сволочь и всё что делается в стране, делается по указке Ермака. Но не на столько же.
29-го октября этого года Украина, по указке Ермака, разорвала дипломатические отношения с Кубой и закрыла посольство. Ермак не мог об этом забыть, или пытаться обмануть депутатов.
У меня к вам предложение. Давайте, тихонько, заменим Кубу на Ямайку. А какая разница? Посетители так же будут возмущаться.
розмовляє про ... ЯМАЙКУ
Дерьмак і далі буде на потрібні посади ставити своїх людей об красти з бюджету
*мусарня і автозаки готові;
*кількість потенційних протестувальників зменшена.
Государство - это сердце миллионов, которое бьётся в унисон, когда люди выбирают жить по своим, а не навязанным правилам. И когда народ возвращает себе то, что у него украли - землю, слово, власть, будущее - тогда исчезает сама почва, на которой ползает мафия. Остаётся только свет. И народ, который помнит это, уже не согнётся - он вырастет. Уже не будет рабом - он станет источником силы. Уже не будет ждать - он начнёт создавать свою страну сам. Потому что финальная истина звучит так: "Когда просыпается народ - исчезают хозяева, когда соединяются голоса - рушатся цепи, а когда человек поднимает голову - тьма теряет власть". И эта мысль, как тихий внутренний маяк, остаётся светить даже тогда, когда всё вокруг пытается погасить свет.
Він без нього абсолютний нуль.
Очевидно, що він залежний від няньки і від препаратів, якими його нянька його годує.
Сьогодні в ефірі з Ігорем Рейтеровичем я сказав, що Володимир Зеленський зі всіх варіантів обере найгірший. Пан Ігор вислов думку, що інстинкт самозбереження повинен не дати Зе скоїти помилку. Так от, мені тут "злі язики з Банкової" нашепотіли, що планує друзяка Міндіча. Схоже, що інстинкт самозбереження все ж відмовив Зеленському.
1. Бунт в "Слузі народу" і спробу слуг повернути країну до парламентсько-президентської моделі будуть гасити. Конфлікт Єрмака з Арахамією загострився і Давида хочуть не лише зняти з Голови фракції, а і позбавити мандату на законних підставах. Він не був громадянином України 5 років, коли приймав участь в виборах. Тож порушення закону. Чи знали про це раніше? Так. Але раніше царя все влаштовувало. Мені невідомо про те, чи будуть на нього накладені санкції та чи буде він ще і позбавлений громадянства, але геть не буду здивований атому в тому серпентарії.
2. Протидія НАБУ і САП дійсно планується. Але Банкову лякає можлива реакція з боку наших європейських партнерів, які вже один раз, після атаки Зеленського на незалежність НАБУ та САП, припинили надавати ВСЮ фінансову допомогу Україні. Наш шоумен розуміє, що це можливо, але йому кортить провести обшуки в антикорупційних органах, вилучити плівки, які не змогли знайти останнім разом та вручити підозри тим, кому треба закрити рота. І хоча остаточне рішення ще не прийняте, але СБУ готова знову відпрацювати, як з детективом НАБУ Магомедрасуловим.
3. А ще злі язики з Банкової кажуть, що для відволікання увги деякі "генії" ОП пропонують вручити підозру Залужному. Суспільство буде в ярості від цього, але це зможе відволікти увагу від запланованого треша з НАБУ та САП. Потім Зе втрутиться і зіграє в доброго батька, який все відкатає назад по Залужному. Але нюанс у тому, що це нагадує гасіння пожежи бензином. Бо так може статися, що на тлі Міндічгейту, політичної кризи та всього іншого - це може призвести до соціального вибуху. Але схоже, що шоумени це прорахувати не можуть. Як і Янукович в 2013 році.
Окрім первого пункту, все інше - лише ідеї і думки, які є на Банкової. І сподіваюся, що їх озвучування на загал допоможе їм залишатися лише думками, не бути реалізованими та не дадуть довбограям скоїти помилку, яку вже буде не виправити. До речі, коли вчора злі язики з Банкової повідомили є, що Зеленський вирішив не звільняти Єрмака, то я написав про це. Сьогодні це вже підтвердили багато інших джерел. Тож, не варто недооцінювати ці злі язики. Хоча може зараз брешуть? Як думаєте?
Получите распишитесь.
Я не злорадствую , просто обидно как один к одному как ещё Джохар 30 лет назад говорил "не так страшны кремлёвские вощи нежели украинские гниды"
Р.Сы к сожалению если вы не поменяете етих маркеров вам найдут вашего палача, на жаль 👎