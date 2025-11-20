Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": Ермак остается на должности, - СМИ

Вечером 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, во время беседы он дал понять, что глава Офиса президента Андрей Ермак останется на своей должности.

Ермака не уволили

Европейская правда отмечает, что в начале встречи обсуждались общие темы. Затем народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая спросила, планирует ли Зеленский сменить главу ОП и других высокопоставленных чиновников.

Президент ответил, что вопрос кадров в его компетенции и отставки Ермака не будет.

Обсуждение новых кандидатур

Также во время встречи говорили о замене министров после "Миндичгейта". Зеленский посоветовал депутатам предлагать свои кандидатуры премьеру Юлии Свириденко для рассмотрения.

Двое "Слуг народа" на заседание так и не попали.

Игорь Кривошеев отказался участвовать в собрании без мобильного телефона, а Василий Мокан публично отказался идти на встречу депутатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Миндичгейт

