РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11443 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт
2 596 26

Арахамия во фракционном чате призвал "слуг народа" больше не публиковать политические заявления, - Гончаренко

слуга

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал коллег по фракции не публиковать больше публичных заявлений.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Арахамия пишет в чате Слуг: "Коллеги, прошу никаких заявлений не публиковать политических больше. Вы меня лично подставляете сейчас. Остановитесь", - написал Гончаренко в фейсбуке.

Гончаренко о чате фракции СН

Что предшествовало?

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев обнародовал заявление, в котором заявил, что "СН" призывает создать коалицию национальной стойкости.

Ранее нардеп-"слуга народа" Александр Мариковский также заявил о необходимости создать правительство национального достоинства.

Спикер фракции СН Юлия Палийчук заявила, что "это – не позиция фракции, а заявление отдельных народных депутатов".

Миндичгейт

Автор: 

депутат (3355) Гончаренко (552) Арахамия Давид (997) Слуга народа (2681)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Хламідія в шоці - куди тепер тікати?
показать весь комментарий
19.11.2025 19:50 Ответить
+8
О , Агрохімія сплив, ти ще з подоляком за явір не відповів..
показать весь комментарий
19.11.2025 19:47 Ответить
+7
Безграмотний, жах! Я розумію - абхаз, але ж народний депутат України!
показать весь комментарий
19.11.2025 19:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О , Агрохімія сплив, ти ще з подоляком за явір не відповів..
показать весь комментарий
19.11.2025 19:47 Ответить
Яворів*
показать весь комментарий
19.11.2025 19:52 Ответить
Просто засцяв чи вирішив щось виторгувати в єрмачні щось для себе особисто?
показать весь комментарий
19.11.2025 19:48 Ответить
Отримав указявку і тут же ретранслював...
показать весь комментарий
19.11.2025 20:16 Ответить
Хламідія в шоці - куди тепер тікати?
показать весь комментарий
19.11.2025 19:50 Ответить
знову до себе на акацію в гніздо полізе )))
показать весь комментарий
19.11.2025 20:32 Ответить
В них гнізда упаковані, краще за всі наші разом узяті.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:57 Ответить
А він Хламідія чи Хламіндіч?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:16 Ответить
Ахламонія посипалася
показать весь комментарий
19.11.2025 19:52 Ответить
Безграмотний, жах! Я розумію - абхаз, але ж народний депутат України!
показать весь комментарий
19.11.2025 19:53 Ответить
він не народний! воно - безродний.....
показать весь комментарий
19.11.2025 20:18 Ответить
А ще точніше - уродний!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:18 Ответить
Ви хотіли сказати уродний депутат?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:17 Ответить
А можна просто національну коаліцію?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:03 Ответить
А там набереться 226 носів у формі дзьоба фламінго? Бо українці замість того, щоб обʼєднатися перегризуться між собою!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:21 Ответить
скільки у Верховній Раді України етнічних українців

Офіційної статистики щодо кількості "етнічних українців" у Верховній Раді України не існує.
Це зумовлено кількома важливими юридичними та суспільними факторами:
Громадянство замість етнічності: Згідно з законодавством, народним депутатом може бути лише громадянин України. У ******** українських паспортах та державних реєстрах відсутня графа "національність" (у значенні етнічного походження), тому держава не веде обліку депутатів за "чистотою крові" чи етнічним корінням.
Політична нація: В Україні сформовано поняття політичної нації. "Українець" у державному контексті - це передусім громадянин України, незалежно від його етнічного походження.
Відсутність механізму перевірки: Оскільки немає юридичної графи "національність", визначити етнічну приналежність можна лише зі слів самої людини (самоідентифікація). Більшість депутатів ідентифікують себе як українці.

Що відомо про склад Ради?

Хоча точних цифр немає, можна спиратися на загальну демографію та відкриті дані про окремих депутатів:
Домінування етнічних українців: За даними останнього перепису населення, етнічні українці становлять абсолютну більшість населення країни (понад 77%, а зараз, імовірно, ще більше). Склад парламенту, як правило, дзеркально відображає структуру суспільства, тому абсолютна більшість депутатів є етнічними українцями.
Представники інших етносів: У Верховній Раді присутні представники корінних народів та національних спільнот, які є патріотами України. Наприклад, значну роль відіграють представники кримськотатарського народу (Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз, Рустем Умєров - нині Міністр оборони, колишній нардеп). Також є депутати з єврейським, грузинським, вірменським та іншим корінням.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:33 Ответить
Не бійся дурний Зеноне, хто має висіти той не потоне.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:06 Ответить
Нащадків Януковича і кривосісі
показать весь комментарий
19.11.2025 20:25 Ответить
КолегІ?? Шо за грамотєй?
показать весь комментарий
19.11.2025 20:56 Ответить
Какая Арахамия, кто это такая???
показать весь комментарий
19.11.2025 21:02 Ответить
Завтра "міндічі" занесуть цим "депутатам" по конвертику і все владнають!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:04 Ответить
Складається таке враження, що якісь арахамії, міндічі, єрмаки і цукермани прихватизували Україну. Українці, вам подобається знущання нам країною і вами під час війни?
показать весь комментарий
19.11.2025 21:16 Ответить
Відчуває Арахламідія що будуть травити дустом.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:34 Ответить
... видно, що грошей у касі- общака ще залишається.
показать весь комментарий
19.11.2025 21:37 Ответить
Не знають арахамії, міндічі, цукермани, що як розізлити українців, то їх нічого не запинить. Мстя буде великою і кривавою!
показать весь комментарий
19.11.2025 21:44 Ответить
Гончаренко закінчив школу з золотою медаллю. А це він дослівно цитує Агрохімію? Бо речення - не лише в лапках...
показать весь комментарий
19.11.2025 22:32 Ответить
 
 