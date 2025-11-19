Арахамия во фракционном чате призвал "слуг народа" больше не публиковать политические заявления, - Гончаренко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал коллег по фракции не публиковать больше публичных заявлений.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Арахамия пишет в чате Слуг: "Коллеги, прошу никаких заявлений не публиковать политических больше. Вы меня лично подставляете сейчас. Остановитесь", - написал Гончаренко в фейсбуке.

Что предшествовало?

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев обнародовал заявление, в котором заявил, что "СН" призывает создать коалицию национальной стойкости.

Ранее нардеп-"слуга народа" Александр Мариковский также заявил о необходимости создать правительство национального достоинства.

Спикер фракции СН Юлия Палийчук заявила, что "это – не позиция фракции, а заявление отдельных народных депутатов".

Миндичгейт