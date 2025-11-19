Арахамия во фракционном чате призвал "слуг народа" больше не публиковать политические заявления, - Гончаренко
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал коллег по фракции не публиковать больше публичных заявлений.
Об этом сообщил народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Арахамия пишет в чате Слуг: "Коллеги, прошу никаких заявлений не публиковать политических больше. Вы меня лично подставляете сейчас. Остановитесь", - написал Гончаренко в фейсбуке.
Что предшествовало?
Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев обнародовал заявление, в котором заявил, что "СН" призывает создать коалицию национальной стойкости.
Ранее нардеп-"слуга народа" Александр Мариковский также заявил о необходимости создать правительство национального достоинства.
Спикер фракции СН Юлия Палийчук заявила, что "это – не позиция фракции, а заявление отдельных народных депутатов".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Офіційної статистики щодо кількості "етнічних українців" у Верховній Раді України не існує.
Це зумовлено кількома важливими юридичними та суспільними факторами:
Громадянство замість етнічності: Згідно з законодавством, народним депутатом може бути лише громадянин України. У ******** українських паспортах та державних реєстрах відсутня графа "національність" (у значенні етнічного походження), тому держава не веде обліку депутатів за "чистотою крові" чи етнічним корінням.
Політична нація: В Україні сформовано поняття політичної нації. "Українець" у державному контексті - це передусім громадянин України, незалежно від його етнічного походження.
Відсутність механізму перевірки: Оскільки немає юридичної графи "національність", визначити етнічну приналежність можна лише зі слів самої людини (самоідентифікація). Більшість депутатів ідентифікують себе як українці.
Що відомо про склад Ради?
Хоча точних цифр немає, можна спиратися на загальну демографію та відкриті дані про окремих депутатів:
Домінування етнічних українців: За даними останнього перепису населення, етнічні українці становлять абсолютну більшість населення країни (понад 77%, а зараз, імовірно, ще більше). Склад парламенту, як правило, дзеркально відображає структуру суспільства, тому абсолютна більшість депутатів є етнічними українцями.
Представники інших етносів: У Верховній Раді присутні представники корінних народів та національних спільнот, які є патріотами України. Наприклад, значну роль відіграють представники кримськотатарського народу (Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз, Рустем Умєров - нині Міністр оборони, колишній нардеп). Також є депутати з єврейським, грузинським, вірменським та іншим корінням.