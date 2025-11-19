Арахамія у фракційному чаті закликав "слуг народу" не публікувати більше політичних заяв, - Гончаренко

Глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія закликав колег по фракції не публікувати більше публічних заяв.

Про це повідомив народний депутат з фракції "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Арахамія пише в чаті Слуг: "Колегі, прошу ніяких заяв не публікувати політичних більше. Ви мене особисто підставляєте зараз. Зупиниться", - написав Гончаренко у фейсбуці.

Що передувало?

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв оприлюднив заяву, в якій заявив, що "СН" закликає створити коаліцію національної стійкості.

Раніше нардеп-"слуга народу" Олександр Маріковський також заявив про необхідність створити уряд національної гідності.

Речниця фракції СН Юлія Палійчук заявила, що "це – не позиція фракції, а заява окремих народних депутатів".

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