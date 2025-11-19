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Арахамія у фракційному чаті закликав "слуг народу" не публікувати більше політичних заяв, - Гончаренко
Глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія закликав колег по фракції не публікувати більше публічних заяв.
Про це повідомив народний депутат з фракції "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Арахамія пише в чаті Слуг: "Колегі, прошу ніяких заяв не публікувати політичних більше. Ви мене особисто підставляєте зараз. Зупиниться", - написав Гончаренко у фейсбуці.
Що передувало?
Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв оприлюднив заяву, в якій заявив, що "СН" закликає створити коаліцію національної стійкості.
Раніше нардеп-"слуга народу" Олександр Маріковський також заявив про необхідність створити уряд національної гідності.
Речниця фракції СН Юлія Палійчук заявила, що "це – не позиція фракції, а заява окремих народних депутатів".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+11 Leonid Mefodovskiy
показати весь коментар19.11.2025 19:50 Відповісти Посилання
+8 Sergey #606813
показати весь коментар19.11.2025 19:47 Відповісти Посилання
+7 ivan nepupik
показати весь коментар19.11.2025 19:53 Відповісти Посилання
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Офіційної статистики щодо кількості "етнічних українців" у Верховній Раді України не існує.
Це зумовлено кількома важливими юридичними та суспільними факторами:
Громадянство замість етнічності: Згідно з законодавством, народним депутатом може бути лише громадянин України. У ******** українських паспортах та державних реєстрах відсутня графа "національність" (у значенні етнічного походження), тому держава не веде обліку депутатів за "чистотою крові" чи етнічним корінням.
Політична нація: В Україні сформовано поняття політичної нації. "Українець" у державному контексті - це передусім громадянин України, незалежно від його етнічного походження.
Відсутність механізму перевірки: Оскільки немає юридичної графи "національність", визначити етнічну приналежність можна лише зі слів самої людини (самоідентифікація). Більшість депутатів ідентифікують себе як українці.
Що відомо про склад Ради?
Хоча точних цифр немає, можна спиратися на загальну демографію та відкриті дані про окремих депутатів:
Домінування етнічних українців: За даними останнього перепису населення, етнічні українці становлять абсолютну більшість населення країни (понад 77%, а зараз, імовірно, ще більше). Склад парламенту, як правило, дзеркально відображає структуру суспільства, тому абсолютна більшість депутатів є етнічними українцями.
Представники інших етносів: У Верховній Раді присутні представники корінних народів та національних спільнот, які є патріотами України. Наприклад, значну роль відіграють представники кримськотатарського народу (Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз, Рустем Умєров - нині Міністр оборони, колишній нардеп). Також є депутати з єврейським, грузинським, вірменським та іншим корінням.