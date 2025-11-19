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Новини Міндічгейт
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Арахамія у фракційному чаті закликав "слуг народу" не публікувати більше політичних заяв, - Гончаренко

слуга

Глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія закликав колег по фракції не публікувати більше публічних заяв.

Про це повідомив народний депутат з фракції "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Арахамія пише в чаті Слуг:  "Колегі, прошу ніяких заяв не публікувати політичних більше. Ви мене особисто підставляєте зараз. Зупиниться", - написав Гончаренко у фейсбуці.

Гончаренко про чат фракції СН

Що передувало?

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв оприлюднив заяву, в якій заявив, що "СН" закликає створити коаліцію національної стійкості.

Раніше нардеп-"слуга народу" Олександр Маріковський також заявив про необхідність створити уряд національної гідності.

Речниця фракції СН Юлія Палійчук заявила, що "це – не позиція фракції, а заява окремих народних депутатів".

Міндічгейт

Автор: 

депутат (1886) Гончаренко Олексій (542) Арахамія Давид (1089) Слуга народу (2866)
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Топ коментарі
+11
Хламідія в шоці - куди тепер тікати?
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19.11.2025 19:50 Відповісти
+8
О , Агрохімія сплив, ти ще з подоляком за явір не відповів..
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19.11.2025 19:47 Відповісти
+7
Безграмотний, жах! Я розумію - абхаз, але ж народний депутат України!
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19.11.2025 19:53 Відповісти
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О , Агрохімія сплив, ти ще з подоляком за явір не відповів..
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19.11.2025 19:47 Відповісти
Яворів*
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19.11.2025 19:52 Відповісти
Просто засцяв чи вирішив щось виторгувати в єрмачні щось для себе особисто?
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19.11.2025 19:48 Відповісти
Отримав указявку і тут же ретранслював...
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19.11.2025 20:16 Відповісти
Хламідія в шоці - куди тепер тікати?
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19.11.2025 19:50 Відповісти
знову до себе на акацію в гніздо полізе )))
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19.11.2025 20:32 Відповісти
В них гнізда упаковані, краще за всі наші разом узяті.
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19.11.2025 21:57 Відповісти
А він Хламідія чи Хламіндіч?
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19.11.2025 21:16 Відповісти
Він падлюка.
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19.11.2025 22:38 Відповісти
Ахламонія посипалася
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19.11.2025 19:52 Відповісти
Безграмотний, жах! Я розумію - абхаз, але ж народний депутат України!
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19.11.2025 19:53 Відповісти
він не народний! воно - безродний.....
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19.11.2025 20:18 Відповісти
А ще точніше - уродний!
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19.11.2025 21:18 Відповісти
Ви хотіли сказати уродний депутат?
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19.11.2025 21:17 Відповісти
Я не можу виборців назвати уродами, так, недолугі це факт
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20.11.2025 15:16 Відповісти
А можна просто національну коаліцію?
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19.11.2025 20:03 Відповісти
А там набереться 226 носів у формі дзьоба фламінго? Бо українці замість того, щоб обʼєднатися перегризуться між собою!
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19.11.2025 21:21 Відповісти
скільки у Верховній Раді України етнічних українців

Офіційної статистики щодо кількості "етнічних українців" у Верховній Раді України не існує.
Це зумовлено кількома важливими юридичними та суспільними факторами:
Громадянство замість етнічності: Згідно з законодавством, народним депутатом може бути лише громадянин України. У ******** українських паспортах та державних реєстрах відсутня графа "національність" (у значенні етнічного походження), тому держава не веде обліку депутатів за "чистотою крові" чи етнічним корінням.
Політична нація: В Україні сформовано поняття політичної нації. "Українець" у державному контексті - це передусім громадянин України, незалежно від його етнічного походження.
Відсутність механізму перевірки: Оскільки немає юридичної графи "національність", визначити етнічну приналежність можна лише зі слів самої людини (самоідентифікація). Більшість депутатів ідентифікують себе як українці.

Що відомо про склад Ради?

Хоча точних цифр немає, можна спиратися на загальну демографію та відкриті дані про окремих депутатів:
Домінування етнічних українців: За даними останнього перепису населення, етнічні українці становлять абсолютну більшість населення країни (понад 77%, а зараз, імовірно, ще більше). Склад парламенту, як правило, дзеркально відображає структуру суспільства, тому абсолютна більшість депутатів є етнічними українцями.
Представники інших етносів: У Верховній Раді присутні представники корінних народів та національних спільнот, які є патріотами України. Наприклад, значну роль відіграють представники кримськотатарського народу (Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз, Рустем Умєров - нині Міністр оборони, колишній нардеп). Також є депутати з єврейським, грузинським, вірменським та іншим корінням.
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19.11.2025 21:33 Відповісти
Не бійся дурний Зеноне, хто має висіти той не потоне.
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19.11.2025 20:06 Відповісти
Нащадків Януковича і кривосісі
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19.11.2025 20:25 Відповісти
КолегІ?? Шо за грамотєй?
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19.11.2025 20:56 Відповісти
Какая Арахамия, кто это такая???
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19.11.2025 21:02 Відповісти
Та арахамія, що з партії СН. Ну тієї партії, за лідера якої проголосував Серый Вовк
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20.11.2025 13:55 Відповісти
Завтра "міндічі" занесуть цим "депутатам" по конвертику і все владнають!
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19.11.2025 21:04 Відповісти
Складається таке враження, що якісь арахамії, міндічі, єрмаки і цукермани прихватизували Україну. Українці, вам подобається знущання нам країною і вами під час війни?
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19.11.2025 21:16 Відповісти
Відчуває Арахламідія що будуть травити дустом.
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19.11.2025 21:34 Відповісти
... видно, що грошей у касі- общака ще залишається.
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19.11.2025 21:37 Відповісти
Не знають арахамії, міндічі, цукермани, що як розізлити українців, то їх нічого не запинить. Мстя буде великою і кривавою!
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19.11.2025 21:44 Відповісти
Гончаренко закінчив школу з золотою медаллю. А це він дослівно цитує Агрохімію? Бо речення - не лише в лапках...
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19.11.2025 22:32 Відповісти
 
 