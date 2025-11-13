Зеленський запровадив санкції проти "громадян Ізраїлю" Міндіча та Цукермана: на 3 роки замість 10

Санкції проти Міндіча та Цукерман: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський затвердив санкції РНБО проти співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана. Вони фігурують у справі про корупцію в енергетиці.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міндіч та Цукерман мають громадянство Ізраїлю.

Запроваджені обмеження:

  • блокування активів;
  • заборона на виведення капіталів з України;
  • повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;
  • заборона участі в приватизації та оренді держмайна;
  • заборона користування радіочастотним спектром України;
  • обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;
  • повна заборона придбання земельних ділянок;
  • заборона публічних закупівель та оборонних контрактів;
  • заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.

Санкції запроваджено строком на три роки, деякі обмеження - безстроково.

Корупція в енергетиці

Топ коментарі
То есть международный розыск не вводится и они спокойно себе пользуются недвижкой по миру.
13.11.2025 11:30 Відповісти
Кого клован хоче наї@ати цією виставою?
13.11.2025 11:34 Відповісти
Бджоли проти меду.
13.11.2025 11:30 Відповісти
А мало бути:
Кримінальна справа.
Міжнародний розшук.
Арешт.
Суд.
В'язниця, конфіскація майна.
13.11.2025 14:39 Відповісти
Все майно цих виродків має бути заарештоване ,а всі виручені кошти передані на ЗСУ і захист енергооб'єктів.
13.11.2025 14:59 Відповісти
Від одного співвласника "Квартал-95" позбавився.Цікаво,чи нема ізраїльського громадянства у ЗЕленського,Єрмака,Шефіра?Чи пов'язує їх що з історичною батьківщиною.?
13.11.2025 15:01 Відповісти
а чи не папулі з мамулею гравець на піаніно передавав гроші в Ізраіль? Він же ж тільки їм винен.
14.11.2025 07:28 Відповісти
Там є громадянство РФ,звідки ***** цих циган прислали уставшіє АТ вайни ,поржать, там і звісно громадянство Їзраілю, адже то усі ******* Ігора Валерійовича, в він говорив в Україні заборонено подвійне громадянство, в потрійне не заборонено і показав паспорт Кіпру.
01.12.2025 08:08 Відповісти
Зе, Умер, Мінд, Ярмак, Черни, Резнік, ... ... Астман сразу сказал, что будет..
13.11.2025 15:46 Відповісти
Засунь в жопу свои санкции.. ты все знал ..
13.11.2025 16:31 Відповісти
А що громадяни Ізраїлю робили на секретних підприємствах України?
13.11.2025 16:58 Відповісти
Делалі гешефт. А ві что подумалі?
13.11.2025 18:23 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/sho-ne-tak-z-sankc-yami-proti-m-ndicha-cukermana---v-ktor-ukolov/124227#gsc.tab=0 Віктор Уколов:
Шо не так з санкціями проти Міндича і Цукермана?
1. Вони раптово перестали бути громадянами України і стали лише громадяни Ізраїлю. Тож шанси їх екстрадувати різко впали. Одна справа вимагати повернення громадян України, яких підозрюють у злочині, інша - забрати з Ізраїлю його громадян, а він своїх громадян в інші країни не видає.
2. Запровадження санкцій саме собою може стати захистом від екстрадиції. Санкції є позасудовим інструментом і адвокати можуть довести, що в Україні до їхніх клієнтів ставляться упереджено. Випадок з Живаго, якого не видала Франція, підтверджує, що такі аргументи працюють.
3. Міндичу і Цукерману не заборонили правочинів і це дивовижно, бо Порошенку заборонили все! На них наклали санкцій на 3 роки, а на Порошенка безстроково.
4. Стежте за Кварталом 95 - його засновник під санкціями, тож питання чи буде визнано Квартал з «небездоганною діловою репутацією», як визнали Порошенка? Ну хоча б в кредитах відмовлять? Це у випадку, якщо завчасно попереджений про санкції Міндич свої акції не продав.
13.11.2025 18:38 Відповісти
Через 3 года исправятся.
13.11.2025 19:55 Відповісти
Знущається?
13.11.2025 20:04 Відповісти
Zе- клоуні.
13.11.2025 21:30 Відповісти
2+2=Зеленський
13.11.2025 21:40 Відповісти
то зе певно розраховує, що за 3 роки здасть Україну? і тоді не буде кому пред'являти звинувачення тим злочинним сволотам
13.11.2025 21:45 Відповісти
На Суспільному було ток-шоу, кажуть, ці "санкції", щб вивести їх з-під удару. Тишком-нишком позбавили громадянства, щоб неможливо було повернути і засекретили зміст указу, ще й не заборонили вчиняти правочини, зараз все майно буде переписане.
14.11.2025 00:28 Відповісти
Ще один "українець" із множинним громадянством - Міндіч. Мало нам коломойського, бужанського, рєзнікова, гордона... Тут іще ця бандитська морда!
14.11.2025 06:39 Відповісти
Цим шумом перекривають наступ орків на фронті.....
16.11.2025 18:18 Відповісти
потрібно перевірити кожен шматок лайна на державній посаді, і не лише в столиці - на наявність такого "громадянства"
07.04.2026 09:21 Відповісти
