Зеленський запровадив санкції проти "громадян Ізраїлю" Міндіча та Цукермана: на 3 роки замість 10
Президент Володимир Зеленський затвердив санкції РНБО проти співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана. Вони фігурують у справі про корупцію в енергетиці.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Міндіч та Цукерман мають громадянство Ізраїлю.
Запроваджені обмеження:
- блокування активів;
- заборона на виведення капіталів з України;
- повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;
- заборона участі в приватизації та оренді держмайна;
- заборона користування радіочастотним спектром України;
- обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;
- повна заборона придбання земельних ділянок;
- заборона публічних закупівель та оборонних контрактів;
- заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.
Санкції запроваджено строком на три роки, деякі обмеження - безстроково.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
Топ коментарі
+59 Vlad Hof
показати весь коментар13.11.2025 11:30 Відповісти Посилання
+56 Gary Grant
показати весь коментар13.11.2025 11:34 Відповісти Посилання
+46 vitaliymkua
показати весь коментар13.11.2025 11:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кримінальна справа.
Міжнародний розшук.
Арешт.
Суд.
В'язниця, конфіскація майна.
Шо не так з санкціями проти Міндича і Цукермана?
1. Вони раптово перестали бути громадянами України і стали лише громадяни Ізраїлю. Тож шанси їх екстрадувати різко впали. Одна справа вимагати повернення громадян України, яких підозрюють у злочині, інша - забрати з Ізраїлю його громадян, а він своїх громадян в інші країни не видає.
2. Запровадження санкцій саме собою може стати захистом від екстрадиції. Санкції є позасудовим інструментом і адвокати можуть довести, що в Україні до їхніх клієнтів ставляться упереджено. Випадок з Живаго, якого не видала Франція, підтверджує, що такі аргументи працюють.
3. Міндичу і Цукерману не заборонили правочинів і це дивовижно, бо Порошенку заборонили все! На них наклали санкцій на 3 роки, а на Порошенка безстроково.
4. Стежте за Кварталом 95 - його засновник під санкціями, тож питання чи буде визнано Квартал з «небездоганною діловою репутацією», як визнали Порошенка? Ну хоча б в кредитах відмовлять? Це у випадку, якщо завчасно попереджений про санкції Міндич свої акції не продав.
потрібно перевірити кожен шматок лайна на державній посаді, і не лише в столиці - на наявність такого "громадянства"