Міндіч завжди захищав Галущенка перед Зеленським, називаючи його єдиною опорою, - джерела
Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якому НАБУ повідомило про підозру, захищав ексміністра Германа Галущенка перед президентом Володимиром Зеленським.
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "На даху у Карлсона: як Міндіч будував маєтки, Чернишову давали старі бакси, а радники зрадників вибирали міністрів".
Куратор енергетики
Співрозмовники видання розповіли, що до літа 2021 питання енергетики в Офісі Президента курирував радник Зеленського Сергій Шефір. Проте після замаху на себе він відійшов від справ та передав цю сферу Міндічу.
Саме з Міндічем джерела Цензор.НЕТ пов'язують посилення таких осіб як Герман Галущенко та ексзаступник керівника ОП Ростислав Шурма.
Захист перед Зеленським
"Вони ж розповідають, що Міндіч завжди захищав Галущенка перед президентом і називав його єдиною його опорою і чесною людиною в енергетиці. Також вони розповідають, що Міндіч "курирував" тодішнього міністра енергетики Галущенка і нібито доходило до того, що ставив завдання, що зробити в який день", - йдеться в матеріалі.
На оприлюднених НАБУ записах зрозуміло, що Міндіч та Галущенко дуже близько в певному неформальному спілкуванні.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
Зеленський створив справжню мафіозну структуру в управлінських колах України. Парламент і Уряд фактично позбавлені суб'єктності, а всіма грошовими потоками керують Йєрмак та його радники, які не займають жодної державної посади. А те, що члени Парламенту та члени Уряду, а особливо правоохоронці, слухають і виконують накази людей без жодних владних повноважень, і показує ступінь упадку та деградації державних інституцій України. Зроблено це навмисно, щоб не нести ніякої відповідальності в майбутньому. Коли рано чи пізно прийдуть брати їх за товстий тухєс, Йєрмак та радники будуть робити риб'ячі очі і переконувати, що вони нічого не робили і не мали права робити, і ніколи такого не підписували. Радники зовсім не мають посадових обов'язків, окрім радити - балакати. Рота відкрив - працюєш, рота закрив - робоче місце прибране.
Андрій Карпов
9 год
З документу про введення санкцій:
Міндич Тимур Михайлович (Міндіч Тімур Михайлович, Міндіч Тимур Михайлович, Міндич Тімур Михайлович, Mindych Tymur, Mindich Tymur), 19.09.1979 р.н. Громадянство - Держава Ізраїль. Паспорт громадянина Держави Ізраїль - 32691384.
Цукерман Олександр Давидович (Tsukerman Oleksandr Davydovych), 07.05.1964 р.н. Громадянство - Держава Ізраїль. Паспорт громадянина Держави Ізраїль - 24104650.
----------- Ой вей. Я взагалі не розумію які у вас претензії до громадян Ізраїлю.