Міндіч завжди захищав Галущенка перед Зеленським, називаючи його єдиною опорою, - джерела

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якому НАБУ повідомило про підозру, захищав ексміністра Германа Галущенка перед президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "На даху у Карлсона: як Міндіч будував маєтки, Чернишову давали старі бакси, а радники зрадників вибирали міністрів".

Куратор енергетики

Співрозмовники видання розповіли, що до літа 2021 питання енергетики в Офісі Президента курирував радник Зеленського Сергій Шефір. Проте після замаху на себе він відійшов від справ та передав цю сферу Міндічу.

Саме з Міндічем джерела Цензор.НЕТ пов'язують посилення таких осіб як Герман Галущенко та ексзаступник керівника ОП Ростислав Шурма.

Захист перед Зеленським

"Вони ж розповідають, що Міндіч завжди захищав Галущенка перед президентом і називав його єдиною його опорою і чесною людиною в енергетиці. Також вони розповідають, що Міндіч "курирував" тодішнього міністра енергетики Галущенка і нібито доходило до того, що ставив завдання, що зробити в який день", - йдеться в матеріалі.

На оприлюднених НАБУ записах зрозуміло, що Міндіч та Галущенко дуже близько в певному неформальному спілкуванні.

Корупція в енергетиці

