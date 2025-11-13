Міндіч завжди захищав Галущенка перед Зеленським, називаючи його єдиною опорою, - джерела

Міндіч захищав Галущенка перед президентом

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якому НАБУ повідомило про підозру, захищав ексміністра Германа Галущенка перед президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "На даху у Карлсона: як Міндіч будував маєтки, Чернишову давали старі бакси, а радники зрадників вибирали міністрів".

Куратор енергетики

Співрозмовники видання розповіли, що до літа 2021 питання енергетики в Офісі Президента курирував радник Зеленського Сергій Шефір. Проте після замаху на себе він відійшов від справ та передав цю сферу Міндічу.

Саме з Міндічем джерела Цензор.НЕТ пов'язують посилення таких осіб як Герман Галущенко та ексзаступник керівника ОП Ростислав Шурма.

Захист перед Зеленським

"Вони ж розповідають, що Міндіч завжди захищав Галущенка перед президентом і називав його єдиною його опорою і чесною людиною в енергетиці. Також вони розповідають, що Міндіч "курирував" тодішнього міністра енергетики Галущенка і нібито доходило до того, що ставив завдання, що зробити в який день", - йдеться в матеріалі.

На оприлюднених НАБУ записах зрозуміло, що Міндіч та Галущенко дуже близько в певному неформальному спілкуванні.

Корупція в енергетиці

Зеленський Володимир Галущенко Герман Міндіч Тімур
Ось людина правильно написала

Зеленський створив справжню мафіозну структуру в управлінських колах України. Парламент і Уряд фактично позбавлені суб'єктності, а всіма грошовими потоками керують Йєрмак та його радники, які не займають жодної державної посади. А те, що члени Парламенту та члени Уряду, а особливо правоохоронці, слухають і виконують накази людей без жодних владних повноважень, і показує ступінь упадку та деградації державних інституцій України. Зроблено це навмисно, щоб не нести ніякої відповідальності в майбутньому. Коли рано чи пізно прийдуть брати їх за товстий тухєс, Йєрмак та радники будуть робити риб'ячі очі і переконувати, що вони нічого не робили і не мали права робити, і ніколи такого не підписували. Радники зовсім не мають посадових обов'язків, окрім радити - балакати. Рота відкрив - працюєш, рота закрив - робоче місце прибране.
13.11.2025 11:28 Відповісти
Президент Зеленський - вирок Українію
13.11.2025 11:27 Відповісти
у Мудрого Наріда коротка пам'ять, через пів року забудуть і знов будуть восхваляти Зеленого Гундосного Ішака
13.11.2025 11:27 Відповісти
Одне шоблойобло змінюється на інше шоблойобло і так вже 34 роки...
13.11.2025 11:26 Відповісти
Так-так, в цьому контексті, хочеться нагадати президенту, що Йермак ні за що не відповідає. І такі пасажи: «Міндіч мене наїбав, а я йому так довіряв» - не проканають. Бо, на відміну від «міндічей і йермаків», Президент - це посадова особа, діяльність її регламентована, і окрім прав, президент має обовʼязки і несе ВЕЛИЧЕЗНУ відповідальність в усіх значеннях цього слова, в тому числі і кримінальну. І підбирати на посади треба не «дружків-ділків» (скільки їх вже було? Баканов? Шефір і купа інших. Якби це стосувалось їх кварталу, то було б пох як Зе підбирає людей. Але тут стосується Держави і народу, які залежать від його рішень, інституцій, вміння призначати професіоналів (ха-ха!)), а по регламенту: з професійними конкурсами, з допусками, перевірками, обовʼязками і відповідальністю під підпис. Міндіч полетів, буде собі жерти мільйонні варення і ні про що не паритися. А розгрібати буде це все Зе. Вже не відмиється.
13.11.2025 12:30 Відповісти
Підключити на цю єдину опору напругу та послухати "откровения" про те - хто, кому, скільки.
13.11.2025 11:54 Відповісти
але спочатку зрізати на опорі палець-два
13.11.2025 12:05 Відповісти
Міндіч?? А взагалі, якого куя цей куй там валявся?? Він що в кабміні??? Його взяли в якості грошового мішка, куди будуть складати гроші для майбутньої виборчої компанії і процвєтанія СНароду..Він там не просто так воскрес...а тому що братан ЗЕ...як і той нездара баканов, який в Крушивелі перед війної загорав разом з кац..пами
13.11.2025 12:52 Відповісти
тепер самим тупим із тупих має бути зрозуміло навіщо Зе-мародерам треба було впроваджувати подвійне громадянство👇

Андрій Карпов



З документу про введення санкцій:

Міндич Тимур Михайлович (Міндіч Тімур Михайлович, Міндіч Тимур Михайлович, Міндич Тімур Михайлович, Mindych Tymur, Mindich Tymur), 19.09.1979 р.н. Громадянство - Держава Ізраїль. Паспорт громадянина Держави Ізраїль - 32691384.

Цукерман Олександр Давидович (Tsukerman Oleksandr Davydovych), 07.05.1964 р.н. Громадянство - Держава Ізраїль. Паспорт громадянина Держави Ізраїль - 24104650.

----------- Ой вей. Я взагалі не розумію які у вас претензії до громадян Ізраїлю.
13.11.2025 21:27 Відповісти
 
 