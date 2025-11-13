Миндич всегда защищал Галущенко перед Зеленским, называя его единственной опорой, - источники

Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которому НАБУ сообщило о подозрении, защищал экс-министра Германа Галущенко перед президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "На крыше у Карлсона: как Миндич строил имения, Чернышову давали старые баксы, а советники предателей выбирали министров".

Куратор энергетики

Собеседники издания рассказали, что до лета 2021 года вопросы энергетики в Офисе Президента курировал советник Зеленского Сергей Шефир. Однако после покушения на себя он отошел от дел и передал эту сферу Миндичу.

Именно с Миндичем источники Цензор.НЕТ связывают усиление таких лиц, как Герман Галущенко и экс-заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

Защита перед Зеленским

"Они же рассказывают, что Миндич всегда защищал Галущенко перед президентом и называл его единственной его опорой и честным человеком в энергетике. Также они рассказывают, что Миндич "курировал" тогдашнего министра энергетики Галущенко и якобы доходило до того, что ставил задачи, что сделать в какой день", - говорится в материале.

На обнародованных НАБУ записях понятно, что Миндич и Галущенко очень близки в определенном неформальном общении.

Коррупция в энергетике

