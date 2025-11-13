Миндич всегда защищал Галущенко перед Зеленским, называя его единственной опорой, - источники
Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которому НАБУ сообщило о подозрении, защищал экс-министра Германа Галущенко перед президентом Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "На крыше у Карлсона: как Миндич строил имения, Чернышову давали старые баксы, а советники предателей выбирали министров".
Куратор энергетики
Собеседники издания рассказали, что до лета 2021 года вопросы энергетики в Офисе Президента курировал советник Зеленского Сергей Шефир. Однако после покушения на себя он отошел от дел и передал эту сферу Миндичу.
Именно с Миндичем источники Цензор.НЕТ связывают усиление таких лиц, как Герман Галущенко и экс-заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.
Защита перед Зеленским
"Они же рассказывают, что Миндич всегда защищал Галущенко перед президентом и называл его единственной его опорой и честным человеком в энергетике. Также они рассказывают, что Миндич "курировал" тогдашнего министра энергетики Галущенко и якобы доходило до того, что ставил задачи, что сделать в какой день", - говорится в материале.
На обнародованных НАБУ записях понятно, что Миндич и Галущенко очень близки в определенном неформальном общении.
Полный материал о деле Миндича читайте по ссылке.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
Зеленський створив справжню мафіозну структуру в управлінських колах України. Парламент і Уряд фактично позбавлені суб'єктності, а всіма грошовими потоками керують Йєрмак та його радники, які не займають жодної державної посади. А те, що члени Парламенту та члени Уряду, а особливо правоохоронці, слухають і виконують накази людей без жодних владних повноважень, і показує ступінь упадку та деградації державних інституцій України. Зроблено це навмисно, щоб не нести ніякої відповідальності в майбутньому. Коли рано чи пізно прийдуть брати їх за товстий тухєс, Йєрмак та радники будуть робити риб'ячі очі і переконувати, що вони нічого не робили і не мали права робити, і ніколи такого не підписували. Радники зовсім не мають посадових обов'язків, окрім радити - балакати. Рота відкрив - працюєш, рота закрив - робоче місце прибране.