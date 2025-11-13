РУС
Коррупция в энергетике
Миндич всегда защищал Галущенко перед Зеленским, называя его единственной опорой, - источники

Миндич защищал Галущенко перед президентом

Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которому НАБУ сообщило о подозрении, защищал экс-министра Германа Галущенко перед президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "На крыше у Карлсона: как Миндич строил имения, Чернышову давали старые баксы, а советники предателей выбирали министров".

Куратор энергетики

Собеседники издания рассказали, что до лета 2021 года вопросы энергетики в Офисе Президента курировал советник Зеленского Сергей Шефир. Однако после покушения на себя он отошел от дел и передал эту сферу Миндичу.

Именно с Миндичем источники Цензор.НЕТ связывают усиление таких лиц, как Герман Галущенко и экс-заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

Защита перед Зеленским

"Они же рассказывают, что Миндич всегда защищал Галущенко перед президентом и называл его единственной его опорой и честным человеком в энергетике. Также они рассказывают, что Миндич "курировал" тогдашнего министра энергетики Галущенко и якобы доходило до того, что ставил задачи, что сделать в какой день", - говорится в материале.

На обнародованных НАБУ записях понятно, что Миндич и Галущенко очень близки в определенном неформальном общении.

Коррупция в энергетике

Зеленский Владимир (22550) Галущенко Герман (286) Миндич Тимур (82)
Одне шоблойобло змінюється на інше шоблойобло і так вже 34 роки...
13.11.2025 11:26 Ответить
Президент Зеленський - вирок Українію
13.11.2025 11:27 Ответить
у Мудрого Наріда коротка пам'ять, через пів року забудуть і знов будуть восхваляти Зеленого Гундосного Ішака
13.11.2025 11:27 Ответить
Ось людина правильно написала

Зеленський створив справжню мафіозну структуру в управлінських колах України. Парламент і Уряд фактично позбавлені суб'єктності, а всіма грошовими потоками керують Йєрмак та його радники, які не займають жодної державної посади. А те, що члени Парламенту та члени Уряду, а особливо правоохоронці, слухають і виконують накази людей без жодних владних повноважень, і показує ступінь упадку та деградації державних інституцій України. Зроблено це навмисно, щоб не нести ніякої відповідальності в майбутньому. Коли рано чи пізно прийдуть брати їх за товстий тухєс, Йєрмак та радники будуть робити риб'ячі очі і переконувати, що вони нічого не робили і не мали права робити, і ніколи такого не підписували. Радники зовсім не мають посадових обов'язків, окрім радити - балакати. Рота відкрив - працюєш, рота закрив - робоче місце прибране.
13.11.2025 11:28 Ответить
Так-так, в цьому контексті, хочеться нагадати президенту, що Йермак ні за що не відповідає. І такі пасажи: «Міндіч мене наїбав, а я йому так довіряв» - не проканають. Бо, на відміну від «міндічей і йермаків», Президент - це посадова особа, діяльність її регламентована, і окрім прав, президент має обовʼязки і несе ВЕЛИЧЕЗНУ відповідальність в усіх значеннях цього слова, в тому числі і кримінальну. І підбирати на посади треба не «дружків-ділків» (скільки їх вже було? Баканов? Шефір і купа інших. Якби це стосувалось їх кварталу, то було б пох як Зе підбирає людей. Але тут стосується Держави і народу, які залежать від його рішень, інституцій, вміння призначати професіоналів (ха-ха!)), а по регламенту: з професійними конкурсами, з допусками, перевірками, обовʼязками і відповідальністю під підпис. Міндіч полетів, буде собі жерти мільйонні варення і ні про що не паритися. А розгрібати буде це все Зе. Вже не відмиється.
13.11.2025 12:30 Ответить
Підключити на цю єдину опору напругу та послухати "откровения" про те - хто, кому, скільки.
13.11.2025 11:54 Ответить
але спочатку зрізати на опорі палець-два
13.11.2025 12:05 Ответить
Міндіч?? А взагалі, якого куя цей куй там валявся?? Він що в кабміні??? Його взяли в якості грошового мішка, куди будуть складати гроші для майбутньої виборчої компанії і процвєтанія СНароду..Він там не просто так воскрес...а тому що братан ЗЕ...як і той нездара баканов, який в Крушивелі перед війної загорав разом з кац..пами
13.11.2025 12:52 Ответить
 
 