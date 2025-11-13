Повна розмова про заставу за Чернишова між Міндічем та Шефіром: "Льоша сам не бідна людина, м’яко кажучи"
Прокурор САП Сергій Савицький у Вищому антикорупційному суді зачитав розмову бізнесмена, співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча з ексбізнес-партнером по "Студії Квартал-95", колишнім першим помічником президента України Володимира Зеленського і співзасновник "Кварталу 95" Сергієм Шефіром.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Політика Країни".
Зазначається, що обговорювали про необхідність скинутися на заставу за ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.
За версією САП, Шефір сказав: "Я йому сказав з приводу застави: "Якщо у тебе є офіційна частина, то неофіційно ми тобі всі долучимося. Складемося".
Міндич: "Я йому сказав, що від себе теж. У мене таких немає..."
Шефір: "Та ні, ну з каси візьме участь (мається на увазі, що з якоїсь каси, яка є в цілому у них - уточнює прокурор)".
Шефір: "Льоша сам не бідна людина, м'яко кажучи".
Міндіч: "У нього ж все заарештували..."
Шефір: "Ні, все одно. Це ж заарештували те, що задекларовано, а такого, думаю, у Льоші за розмахом, як він живе - парк машин, парк обслуги, будинок такий..."
Міндіч: "Він же орендований..."
Шефір: "Орендований. Ну, ти ж розумієш, скільки це коштує. Тисяч 10".
Міндіч: "Так, я думаю більше. 15".
Шефір: "Я його запитав, а ти сам збираєшся брати участь? Він каже: Ну звичайно, я вже 2 людям по 20 мільйонів дав (як внесення застави - уточнює прокурор)".
Міндіч: "У такій ситуації це говорити некрасиво, але навіщо тобі були потрібні ті 6 квартир? Я не дуже в це вірю. 100% те, що він приховав 6 або 26".
Що передувало?
У понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Міндіча в будинку за адресою вул. Грушевського 9а в Києві.
Корупція в енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименку.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
В.Черчилль:"Внутрішніх ворогів Потрібно знищувати не після перемоги , а заради перемоги."
в мене до вас є ковбска-хрум!
Щойно ви побачили, як Міндіч намагається врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, і не дали покази слідству (саме тому він вислизнув за кордон). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.
Слідкуйте уважно за подіями.
Грабіжники України виявилися громадянами «Ізраїлю». Хто дав їм право грабувати Україну?
Володимир Зеленський запровадив санкції проти двох ключових фігурантів масштабної корупційної схеми, викритої НАБУ у сфері енергетики, а саме - проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
У санкційних списках Міндіч та Цукерман фігурують як громадяни «Ізраїлю», а не України.
Інформація про наявність у них українського громадянства відсутня.
Таким чином, обмеження щодо них як громадян України не застосовуються.
Санкції щодо Міндіча відрізняються від тих, які Зеленський раніше запроваджував проти інших громадян України.
У них відсутні такі обмеження:
«відмова в наданні та анулювання віз, заборона на в'їзд»;
«скасування офіційних візитів, зустрічей, переговорів»;
«припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних зв'язків»;
«інші санкції… (заборона на укладення договорів та здійснення угод)».
Народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос») звернув увагу на відмінність між пропозицією Кабінету Міністрів та фінальним рішенням Володимира Зеленського щодо термінів застосування санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
За словами Железняка, Кабінет Міністрів пропонував запровадити санкції проти ключових фігурантів корупційної справи в «Енергоатомі» строком на 10 років.
Однак Зеленський своїм указом затвердив санкційні обмеження лише на 3 роки.
