Повна розмова про заставу за Чернишова між Міндічем та Шефіром: "Льоша сам не бідна людина, м’яко кажучи"

Прокурор САП Сергій Савицький у Вищому антикорупційному суді зачитав розмову бізнесмена, співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча з ексбізнес-партнером по "Студії Квартал-95", колишнім першим помічником президента України Володимира Зеленського і співзасновник "Кварталу 95" Сергієм Шефіром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Політика Країни".

Зазначається, що обговорювали про необхідність скинутися на заставу за ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

За версією САП, Шефір сказав: "Я йому сказав з приводу застави: "Якщо у тебе є офіційна частина, то неофіційно ми тобі всі долучимося. Складемося".

Міндич: "Я йому сказав, що від себе теж. У мене таких немає..."

Шефір: "Та ні, ну з каси візьме участь (мається на увазі, що з якоїсь каси, яка є в цілому у них - уточнює прокурор)".

Шефір: "Льоша сам не бідна людина, м'яко кажучи".

Міндіч: "У нього ж все заарештували..."

Шефір: "Ні, все одно. Це ж заарештували те, що задекларовано, а такого, думаю, у Льоші за розмахом, як він живе - парк машин, парк обслуги, будинок такий..."

Міндіч: "Він же орендований..."

Шефір: "Орендований. Ну, ти ж розумієш, скільки це коштує. Тисяч 10".

Міндіч: "Так, я думаю більше. 15".

Шефір: "Я його запитав, а ти сам збираєшся брати участь? Він каже: Ну звичайно, я вже 2 людям по 20 мільйонів дав (як внесення застави - уточнює прокурор)".

Міндіч: "У такій ситуації це говорити некрасиво, але навіщо тобі були потрібні ті 6 квартир? Я не дуже в це вірю. 100% те, що він приховав 6 або 26".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кума Зеленських Світлана Чернишова намагалась сховати на роботі документи щодо будівництва чотирьох маєтків у Козині,- ЗМІ

Що передувало?

У понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Міндіча в будинку за адресою вул. Грушевського 9а в Києві.

Корупція в енергетиці

Читайте також: Підстава для виїзду Міндіча за кордон — троє дітей віком до 18 років, - Держприкордонслужба