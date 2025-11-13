УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12960 відвідувачів онлайн
Новини Справа Чернишова Корупція в енергетиці
17 222 49

Повна розмова про заставу за Чернишова між Міндічем та Шефіром: "Льоша сам не бідна людина, м’яко кажучи"

Прокурор САП зачитав у ВАКС розмову співзасновників Кварталу-95 Шефіра та Міндіча

Прокурор САП Сергій Савицький у Вищому антикорупційному суді зачитав розмову бізнесмена, співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча з ексбізнес-партнером по "Студії Квартал-95", колишнім першим помічником президента України Володимира Зеленського і співзасновник "Кварталу 95" Сергієм Шефіром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Політика Країни".

Зазначається,  що обговорювали про необхідність скинутися на заставу за ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

За версією САП, Шефір сказав: "Я йому сказав з приводу застави: "Якщо у тебе є офіційна частина, то неофіційно ми тобі всі долучимося. Складемося".

Міндич: "Я йому сказав, що від себе теж. У мене таких немає..."

Шефір: "Та ні, ну з каси візьме участь (мається на увазі, що з якоїсь каси, яка є в цілому у них - уточнює прокурор)".

Шефір: "Льоша сам не бідна людина, м'яко кажучи".

Міндіч: "У нього ж все заарештували..."

Шефір: "Ні, все одно. Це ж заарештували те, що задекларовано, а такого, думаю, у Льоші за розмахом, як він живе - парк машин, парк обслуги, будинок такий..."

Міндіч: "Він же орендований..."

Шефір: "Орендований. Ну, ти ж розумієш, скільки це коштує. Тисяч 10".

Міндіч: "Так, я думаю більше. 15".

Шефір: "Я його запитав, а ти сам збираєшся брати участь? Він каже: Ну звичайно, я вже 2 людям по 20 мільйонів дав (як внесення застави - уточнює прокурор)".

Міндіч: "У такій ситуації це говорити некрасиво, але навіщо тобі були потрібні ті 6 квартир? Я не дуже в це вірю. 100% те, що він приховав 6 або 26".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кума Зеленських Світлана Чернишова намагалась сховати на роботі документи щодо будівництва чотирьох маєтків у Козині,- ЗМІ

Що передувало? 

У понеділок, 10 листопада, працівники НАБУ провели обшуки у чотирьох квартирах Міндіча в будинку за адресою вул. Грушевського 9а в Києві.

Корупція в енергетиці

Читайте також: Підстава для виїзду Міндіча за кордон — троє дітей віком до 18 років, - Держприкордонслужба

Автор: 

Шефір Борис (32) Чернишов Олексій (401) Міндіч Тімур (334)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Президент Зеленський - вирок Україні.

показати весь коментар
13.11.2025 11:30 Відповісти
+35
Фантастические твари
показати весь коментар
13.11.2025 11:29 Відповісти
+29
Мафія. Просто огидна мафія, як в типовій банановій республіці із старих бойовиків Голлівуду.
показати весь коментар
13.11.2025 11:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фантастические твари
показати весь коментар
13.11.2025 11:29 Відповісти
хоч телепки зеленорилі , які вкидали це лайно у владу в 2019 побачили , що таке марадьорити
показати весь коментар
13.11.2025 16:23 Відповісти
Нічого вони не побачили. Вони і тепер нп нього моляться.
показати весь коментар
13.11.2025 18:53 Відповісти
Складається враження, що ворожі шпигуни, 5та колона на корупціонерах сидять і зрадниками у владі поганяють, ними керують, безкарно знищуючи Україну з середини? Це державна зрада, яка може бути застава, довічне ув'язнення з конфіскацією ВСЬОГО майна...? Війна, нічого святого, вони тут на заробітках...!

В.Черчилль:"Внутрішніх ворогів Потрібно знищувати не після перемоги , а заради перемоги."
показати весь коментар
13.11.2025 20:15 Відповісти
Президент Зеленський - вирок Україні.

показати весь коментар
13.11.2025 11:30 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 12:52 Відповісти
люди які вірять в зеленського...
в мене до вас є ковбска-хрум!
показати весь коментар
13.11.2025 14:31 Відповісти
Виродок...
показати весь коментар
13.11.2025 16:08 Відповісти
Ви це про Зеленського?
показати весь коментар
13.11.2025 16:16 Відповісти
про нього,казла...
показати весь коментар
13.11.2025 16:27 Відповісти
це стосується і його виборців,бо нормальна людина не могла голосувати за цю потвору..
показати весь коментар
13.11.2025 16:31 Відповісти
Все як у ворів в законі. Навіть общак свій є...
показати весь коментар
13.11.2025 11:31 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/60075 Борислав Береза:
Щойно ви побачили, як Міндіч намагається врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, і не дали покази слідству (саме тому він вислизнув за кордон). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.

Слідкуйте уважно за подіями.
показати весь коментар
13.11.2025 11:46 Відповісти
Коли суд когось відпускає під заставу то це повинно означати відповідальність суду за підозрюваного.І якщо підозрюваний втікне і уникне відповідальності то потрібно заарештувати сам склад цього суду,але вже без усякої застави.Це - проста юридична логіка...
показати весь коментар
13.11.2025 12:45 Відповісти
А за неправомірне запроторення до ізолятору суд теж нестиме відповідальність? Типу якщо потім виправдали - то суд має бути заарештовано. Бо судді для перестраховки почнуть за найменше саджати на роки в очікуванні вироку
показати весь коментар
13.11.2025 13:42 Відповісти
"Бо судді для перестраховки почнуть за найменше саджати на роки в очікуванні вироку " .....Так з Червінським саме так і зробили , а до нього з Антоненком , а до того ....... І що ?
показати весь коментар
13.11.2025 15:41 Відповісти
ти і логіка, поряд не стояли.
показати весь коментар
13.11.2025 14:22 Відповісти
мафія
показати весь коментар
13.11.2025 11:50 Відповісти
Мафія. Просто огидна мафія, як в типовій банановій республіці із старих бойовиків Голлівуду.
показати весь коментар
13.11.2025 11:51 Відповісти
Не просто мафія, а кошерна мафія..
показати весь коментар
13.11.2025 11:56 Відповісти
хазарський каганат рулить... от наобирали БЛДь, таких покидьків ще при владі Україна не бачила, хоча чому дивуватися, бо Українв це не їх країна, це для них "бізнесуголок", де можна неконтрольвано збагачуватися, бо реЗЕдент двсе прикриє та порєшає... бо і в тємє і в долє
показати весь коментар
13.11.2025 12:29 Відповісти
Exactly. Ці хитрозроблені "гражданє міра" не мають нічого спільного ні з мовою України, ні з її культурою, історією, традиціями чи цінностями. НУЛЬ. І при цьому всьому, стоять на найвищих щаблях державної влади.

Щось у такій "картині світу" однозначно не так.
показати весь коментар
13.11.2025 12:59 Відповісти
Який збіг… сама жиd…a!
показати весь коментар
13.11.2025 12:34 Відповісти
Навіщо тут наводиться переклад з людоїдської на українську?! Ці тварини не спілкуються людською мовою.
показати весь коментар
13.11.2025 12:37 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 13:00 Відповісти
Він давно продався Бені.
показати весь коментар
13.11.2025 13:55 Відповісти
Брееееехня!!!! Вони спілкувались на фєні, а не українською!
показати весь коментар
13.11.2025 13:24 Відповісти
Кошерна мафія керує Україною.
показати весь коментар
13.11.2025 13:53 Відповісти
Але прогрес на табло - при Кучмі - завезли б в Таращанський ліс, при янику - НАБУ само б закопало свідків і Фунтів. А тут - арешти, застави.
показати весь коментар
13.11.2025 14:04 Відповісти
так набу было создано при Порохе и подконтрольно Штатам, при Нарике только потужные пр.....бы!!!!
показати весь коментар
13.11.2025 14:32 Відповісти
Та я не впав в маразм. Просто розписувать про минулі правоохоронні органи сенсу немає, хто в курсі - той пам'ятає, чию голову знайшли в Таращанському лісі, хто його туди завіз, який генерал за це сів і що було при Януковиці з мітингувальниками.
показати весь коментар
13.11.2025 18:19 Відповісти
пока бенин Оманский Нарик играет роль гиДранта этих пархатых Тварей не закроют и майно не конфискуют, а вообще то членограй и фсбэшник Елдак их подельники....
показати весь коментар
13.11.2025 14:33 Відповісти
хитайтеся разом з лінію зелених крадіїв!
а і справді на навіщо Україні захисні спорудженя?
якшо можна потужно ********?
показати весь коментар
13.11.2025 14:37 Відповісти
Якшо там судді випустять усіх під заставу, то нам нема на що позитивне розраховувати, бо вони усі за 4...5 годин будуть уже за кордоном. Ну, а буратінка з "козирем" будуть задоволено потирати руки та повторювати про невідворотність покарання. Карочє, вчергове висцються нам в очі.
показати весь коментар
13.11.2025 15:01 Відповісти
ви що, здуріли?
шифіра вбили...
ой!
не вбили!?
шоферу шифріна ногу....
ой!
не має доказів...
дві доби, чорт аваков шував докази в лісах київщині...
от ***, не знайшов....
показати весь коментар
13.11.2025 15:20 Відповісти
Навіщо Зелемський прийняв закон, який забороняє засуджувати його племʼя?

Грабіжники України виявилися громадянами «Ізраїлю». Хто дав їм право грабувати Україну?
Володимир Зеленський запровадив санкції проти двох ключових фігурантів масштабної корупційної схеми, викритої НАБУ у сфері енергетики, а саме - проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

У санкційних списках Міндіч та Цукерман фігурують як громадяни «Ізраїлю», а не України.
Інформація про наявність у них українського громадянства відсутня.
Таким чином, обмеження щодо них як громадян України не застосовуються.

Санкції щодо Міндіча відрізняються від тих, які Зеленський раніше запроваджував проти інших громадян України.
У них відсутні такі обмеження:
«відмова в наданні та анулювання віз, заборона на в'їзд»;
«скасування офіційних візитів, зустрічей, переговорів»;
«припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних зв'язків»;
«інші санкції… (заборона на укладення договорів та здійснення угод)».
Народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос») звернув увагу на відмінність між пропозицією Кабінету Міністрів та фінальним рішенням Володимира Зеленського щодо термінів застосування санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
За словами Железняка, Кабінет Міністрів пропонував запровадити санкції проти ключових фігурантів корупційної справи в «Енергоатомі» строком на 10 років.
Однак Зеленський своїм указом затвердив санкційні обмеження лише на 3 роки.
показати весь коментар
13.11.2025 15:52 Відповісти
папа ссанич ніколи льошу не здасть, бо він же наступний.
зробив все шо зміг, льошик!
курностй за курносого!
показати весь коментар
13.11.2025 16:28 Відповісти
Наверное, главред «Цензора» Юра Бутусов пошёл в солдаты от безысходности. Думает, лучше погибнуть, чем ЭТО. ))))))))
показати весь коментар
13.11.2025 17:03 Відповісти
А можно мне политкорректно обойти этнический нюанс? )))) Заранее, спасибо.
показати весь коментар
13.11.2025 17:20 Відповісти
Я тепер став розуміти, чому в усіх країнах Світу не ******* жидів...
показати весь коментар
13.11.2025 17:39 Відповісти
жінкин День Народжння справляю.
ох і звезло мені і красива і гарна і як я спотикнуся вона витягне і я за неї горла буду гризти...
знайшли одне одного, всім таке ж в хату!
показати весь коментар
13.11.2025 18:14 Відповісти
І за що гинуть наші хлопці на війні?????
показати весь коментар
13.11.2025 18:35 Відповісти
за вас і гинуть ******* бо дуже....
показати весь коментар
13.11.2025 19:22 Відповісти
Я нагадаю що перший раз коли цю талановиту етнічну групу викинули з країни мешкання, це було у Карфагені у 450 році до н. е.
показати весь коментар
13.11.2025 18:46 Відповісти
і знову гбшний квн, і знову ізраїльске "громадянство", і знову опа зьормаків - кідалаво, наїбалово, подставлялаво
показати весь коментар
13.11.2025 19:58 Відповісти
а потім дехто дивується ну звідки береться антисемитизм?🤷‍♂️
показати весь коментар
14.11.2025 02:34 Відповісти
 
 