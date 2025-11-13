РУС
Полный разговор о залоге за бывшего вице-премьера Чернышова между Миндичем и Шефиром

Прокурор САП зачитал в ВАКС разговор соучредителей Квартала-95 Шефира и Миндича

Прокурор САП Сергей Савицкий в Высшем антикоррупционном суде зачитал разговор бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича с экс-бизнес-партнером по "Студии Квартал-95", бывшим первым помощником президента Украины Владимира Зеленского и соучредителем "Квартала 95" Сергеем Шефиром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Политика Страны".

Отмечается, что обсуждали необходимость скинуться на залог за экс-вице-премьера Алексея Чернышова.

По версии САП, Шефир сказал: "Я ему сказал по поводу залога: "Если у тебя есть официальная часть, то неофициально мы тебе все присоединимся. Сложимся".

Миндич: "Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет..."

Шефир: "Да нет, ну из кассы примет участие (имеется в виду, что из какой-то кассы, которая есть в целом у них — уточняет прокурор)".

Шефир: "Лёша сам не бедный человек, мягко говоря".

Миндич: "У него же все арестовали..."

Шефир: "Нет, все равно. Это же арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Лёши по размаху, как он живет — парк машин, парк обслуги, дом такой..."

Миндич: "Он же арендованный..."

Шефир: "Арендованный. Ну, ты же понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10".

Миндич: "Да, я думаю больше. 15".

Шефир: "Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит: Ну конечно, я уже 2 людям по 20 миллионов дал (как внесение залога — уточняет прокурор)".

Миндич: "В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе были нужны те 6 квартир? Я не очень в это верю. 100% то, что он скрыл 6 или 26".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кума Зеленских Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех поместий в Козине, - СМИ

Что предшествовало?

В понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Миндича в доме по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве.

Коррупция в энергетике

Читайте также: Основание для выезда Миндича за границу - трое детей в возрасте до 18 лет, - Госпогранслужба

Президент Зеленський - вирок Україні.

13.11.2025 11:30 Ответить
Фантастические твари
13.11.2025 11:29 Ответить
Мафія. Просто огидна мафія, як в типовій банановій республіці із старих бойовиків Голлівуду.
13.11.2025 11:51 Ответить
Фантастические твари
13.11.2025 11:29 Ответить
Президент Зеленський - вирок Україні.

13.11.2025 11:30 Ответить
13.11.2025 12:52 Ответить
Все як у ворів в законі. Навіть общак свій є...
13.11.2025 11:31 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/60075 Борислав Береза:
Щойно ви побачили, як Міндіч намагається врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, і не дали покази слідству (саме тому він вислизнув за кордон). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.

Слідкуйте уважно за подіями.
13.11.2025 11:46 Ответить
Коли суд когось відпускає під заставу то це повинно означати відповідальність суду за підозрюваного.І якщо підозрюваний втікне і уникне відповідальності то потрібно заарештувати сам склад цього суду,але вже без усякої застави.Це - проста юридична логіка...
13.11.2025 12:45 Ответить
мафія
13.11.2025 11:50 Ответить
Мафія. Просто огидна мафія, як в типовій банановій республіці із старих бойовиків Голлівуду.
13.11.2025 11:51 Ответить
Не просто мафія, а кошерна мафія..
13.11.2025 11:56 Ответить
хазарський каганат рулить... от наобирали БЛДь, таких покидьків ще при владі Україна не бачила, хоча чому дивуватися, бо Українв це не їх країна, це для них "бізнесуголок", де можна неконтрольвано збагачуватися, бо реЗЕдент двсе прикриє та порєшає... бо і в тємє і в долє
13.11.2025 12:29 Ответить
Exactly. Ці хитрозроблені "гражданє міра" не мають нічого спільного ні з мовою України, ні з її культурою, історією, традиціями чи цінностями. НУЛЬ. І при цьому всьому, стоять на найвищих щаблях державної влади.

Щось у такій "картині світу" однозначно не так.
13.11.2025 12:59 Ответить
Який збіг… сама жиd…a!
13.11.2025 12:34 Ответить
Навіщо тут наводиться переклад з людоїдської на українську?! Ці тварини не спілкуються людською мовою.
13.11.2025 12:37 Ответить
13.11.2025 13:00 Ответить
 
 