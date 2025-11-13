Полный разговор о залоге за бывшего вице-премьера Чернышова между Миндичем и Шефиром
Прокурор САП Сергей Савицкий в Высшем антикоррупционном суде зачитал разговор бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича с экс-бизнес-партнером по "Студии Квартал-95", бывшим первым помощником президента Украины Владимира Зеленского и соучредителем "Квартала 95" Сергеем Шефиром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Политика Страны".
Отмечается, что обсуждали необходимость скинуться на залог за экс-вице-премьера Алексея Чернышова.
По версии САП, Шефир сказал: "Я ему сказал по поводу залога: "Если у тебя есть официальная часть, то неофициально мы тебе все присоединимся. Сложимся".
Миндич: "Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет..."
Шефир: "Да нет, ну из кассы примет участие (имеется в виду, что из какой-то кассы, которая есть в целом у них — уточняет прокурор)".
Шефир: "Лёша сам не бедный человек, мягко говоря".
Миндич: "У него же все арестовали..."
Шефир: "Нет, все равно. Это же арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Лёши по размаху, как он живет — парк машин, парк обслуги, дом такой..."
Миндич: "Он же арендованный..."
Шефир: "Арендованный. Ну, ты же понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10".
Миндич: "Да, я думаю больше. 15".
Шефир: "Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит: Ну конечно, я уже 2 людям по 20 миллионов дал (как внесение залога — уточняет прокурор)".
Миндич: "В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе были нужны те 6 квартир? Я не очень в это верю. 100% то, что он скрыл 6 или 26".
Что предшествовало?
В понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Миндича в доме по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
Щойно ви побачили, як Міндіч намагається врятувати своїх людей, щоб вони вийшли з-під варти, і не дали покази слідству (саме тому він вислизнув за кордон). Тож по черзі:
1. Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, підозрюваній у розкраданні коштів «Енергоатому», - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 25 мільйонів гривень. За версією слідства, Леся Устименко була працівницею «бек-офісу» «Енергоатому» у справі Тимура Міндіча.
2. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рьошик»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 95 мільйонів гривень. Слідство називає Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. Прокурор повідомив, що у підозрюваного вилучили €1,1 млн та понад $1 млн готівки; він володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan загальною вартістю понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.
3. Суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Рокет»), - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 126 мільйонів гривень. Він - колишній радник ексміністра енергетики Галущенка, його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
4. Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, підозрюваному у розкраданні коштів «Енергоатому» (на записах НАБУ - «Тенор»), виконавчому директору з безпеки, - 60 діб тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 40 мільйонів гривень. Його підозрюють в отриманні хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.
Жоден із них не має таких грошей, щоб внести заставу. Але Міндіч робитиме все, щоб витягнути їх з-під арешту. Тому дуже цікаво, хто саме вноситиме за них гроші й яке походження цих коштів.
Чому це важливо? Тому що сьогодні стало відомо, що друзі та партнери Зеленського по «Квартал-95» - Міндіч і Шефір - планували вносити заставу за Че Гевару Чернишова з тих грошей, які вони отримали внаслідок махінацій в «Енергоатомі». Ще раз: гроші на заставу - це кошти, здобуті незаконним шляхом. Якщо походження цих грошей не буде перевірено, то йтиметься про черговий етап операції «Врятувати нерядового Міндіча» під повним керівництвом Зеленського.
Слідкуйте уважно за подіями.
Щось у такій "картині світу" однозначно не так.