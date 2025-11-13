Полный разговор о залоге за бывшего вице-премьера Чернышова между Миндичем и Шефиром

Прокурор САП Сергей Савицкий в Высшем антикоррупционном суде зачитал разговор бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича с экс-бизнес-партнером по "Студии Квартал-95", бывшим первым помощником президента Украины Владимира Зеленского и соучредителем "Квартала 95" Сергеем Шефиром.

Отмечается, что обсуждали необходимость скинуться на залог за экс-вице-премьера Алексея Чернышова.

По версии САП, Шефир сказал: "Я ему сказал по поводу залога: "Если у тебя есть официальная часть, то неофициально мы тебе все присоединимся. Сложимся".

Миндич: "Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет..."

Шефир: "Да нет, ну из кассы примет участие (имеется в виду, что из какой-то кассы, которая есть в целом у них — уточняет прокурор)".

Шефир: "Лёша сам не бедный человек, мягко говоря".

Миндич: "У него же все арестовали..."

Шефир: "Нет, все равно. Это же арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Лёши по размаху, как он живет — парк машин, парк обслуги, дом такой..."

Миндич: "Он же арендованный..."

Шефир: "Арендованный. Ну, ты же понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10".

Миндич: "Да, я думаю больше. 15".

Шефир: "Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит: Ну конечно, я уже 2 людям по 20 миллионов дал (как внесение залога — уточняет прокурор)".

Миндич: "В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе были нужны те 6 квартир? Я не очень в это верю. 100% то, что он скрыл 6 или 26".

Что предшествовало?

В понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ провели обыски в четырех квартирах Миндича в доме по адресу ул. Грушевского 9а в Киеве.

Коррупция в энергетике

