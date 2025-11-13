Зеленский ввел санкции против "граждан Израиля" Миндича и Цукермана: на 3 года вместо 10
Президент Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана. Они фигурируют в деле о коррупции в энергетике.
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Миндич и Цукерман имеют гражданство Израиля.
Введены следующие ограничения:
- блокирование активов;
- запрет на вывод капиталов из Украины;
- полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов;
- запрет участия в приватизации и аренде госимущества;
- запрет на использование радиочастотного спектра Украины;
- ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;
- полный запрет на приобретение земельных участков;
- запрет публичных закупок и оборонных контрактов;
- запрет на увеличение доли в уставном капитале украинских компаний.
Санкции введены сроком на три года, некоторые ограничения - бессрочно.
Коррупция в энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
Топ комментарии
+25 Vlad Hof
показать весь комментарий13.11.2025 11:30 Ответить Ссылка
+25 Gary Grant
показать весь комментарий13.11.2025 11:34 Ответить Ссылка
+19 vitaliymkua
показать весь комментарий13.11.2025 11:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вчора старий друг і старший партнер по бізнесу, а сьогодні «громадянин Ізраїльського народу». Від суми, тюрми і громадянства Ізраїльського не зарікайся @
Дата повернення: 16 травня 2019 року.Обставини: Олігарх повернувся з Тель-Авіва одразу після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.
І до речі, зараз Беня не за ґратами, його лише на кілька днів завезли до ізолятора на Аскольдовому провулку для красивої картинки як Зеленський "воює" з олігархами. А зараз Беня сміється з лохів у своїй резиденції у Буковелі... Було кілька запитів від ЗМІ з проханням репортажу, як Беня "сидить". Отримали відмову. Хоча свого часу такі репортажі були і про Юлію Тимошенко, і про Юрія Луценка
Під нев міндіча плакала
Ой ви паяци, ви мої
Довго служили ви мені
Більше служить не будете
Під тецеку ви підете
Зеленський ПОТУЖНО ввів санкції проти Міндіча та Цукермана.
У МІНДІЧА ГРОМАДЯНСТВО ІЗРАЇЛЯ. (Те що я і писав до того).
Але тепер момент:
Громадянин іноземної держави був на звʼязку з Президентом України - писав йому смскі і за його смсками - Президент України телефонував міністрам.
ВАЖЛИВЕ:
ГРОМАДЯНИН ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ ВІДБИРАВ МІНІСТРІВ ТА ПОСЛІВ НА ПОСАДИ!
Тобто Президент України ЗНАХОДИВСЯ під впливом іноземного громадянина.
ЦЕ ЯК МІНІМУМ КРИМІНАЛЬНА СПРАВА.
АЛЕ ТЕПЕР МАЄ БУТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПО ПРЕЗИДЕНТУ - ЧИ НЕ БУЛА ТУТ ДЕРЖАВНА ЗРАДА?
Це не просто жарти чи видумки.
Це ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
ГРОМАДЯНИН ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ МАВ ДОСТУП ДО ПРЕЗИДЕНТА. КАЗАВ, ЩО ЙОМУ РОБИТИ І ТОЙ ВИКОНУВАВ ЦЕ.
Мало того, що Баканов (найкращий друг Зеленського) був завербований російськими спецслужбами. Тут питання:
Чи не був завербованим Міндіч? Чи мав він доступ до держтаємниці? (ОЧЕВИДНО - ДА!) Бо він мав інформацію по будівництву захисних енергетичних споруд.
Ще зустрічався з Міністром Оборони? Що там він питав у міністра?
ВСЬОГО ЦЬОГО НЕ БУЛО Б БЕЗ ВЛИПВУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВПЛИВАВ НА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ПОСАДОВЦІВ, ЩОБ ВОНИ ЗУСТРІЧАЛИСЬ З ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНИНОМ І ВЕЛИ З НИМ ПЕРЕМОВИНИ.
Цукерман також має ізраїльське громадянство.
СБУ має почати справу про розголошення державної таємниці.
Бо накладати санкції на того хто втік...
Як в анекдоті: "коли мене нема, вони можуть мене навіть бити"
який молодець
ска
І звідки у міндіча різко зʼявилося громадянство Ізраїлю? Це що доступ до Президента мав громадянин іншої держави і впливав на його ключові рішення? А куди СБУ дивилось?
А множинне громадянство для цього приймалось? Щоб різко «застосувати санкції до громадянина іншої країни»? А множинне громадянство передбачає кримінальну відповідальність за порушення законодавства відповідно до діючого законодавства? Чи у разі множинного громадянства можна обирати: чи ти відповідаєш по Законам України чи отримуєш віддалено санкції в Ізраїлі? І ще багато запитань, а відповідей немає. Що це взагалі за «інститут санкцій»??
на кістках українців
Зеленським і його першою леб@ядю ?
цитата-"Да что вы все всполошились так...У евреев это называется Репатриация капитала.Пришла пора Миндичу и Цукерманам репатриироваться...Израиль как всегда,скрутит дулю украинцам..евреи "своих" не выдают,с бабулетами тем более,а там наверняка есть паспорта и Вена,лишь начальный "перевалочный" пункт..Все как обычно "
Если ворухни это "осиное гнездо" то и у хрипатого лидора папорт окажется и у Ермака и у всей шоблы 95-го...Ну что...как оно выбор 2019??