5 219 62

Зеленский ввел санкции против "граждан Израиля" Миндича и Цукермана: на 3 года вместо 10

Санкції проти Міндіча та Цукерман: Зеленський підписав указ

Президент Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана. Они фигурируют в деле о коррупции в энергетике.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Миндич и Цукерман имеют гражданство Израиля.

Введены следующие ограничения:

  • блокирование активов;
  • запрет на вывод капиталов из Украины;
  • полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов;
  • запрет участия в приватизации и аренде госимущества;
  • запрет на использование радиочастотного спектра Украины;
  • ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;
  • полный запрет на приобретение земельных участков;
  • запрет публичных закупок и оборонных контрактов;
  • запрет на увеличение доли в уставном капитале украинских компаний.

Санкции введены сроком на три года, некоторые ограничения - бессрочно.

Читайте: Миндич всегда защищал Галущенко перед Зеленским, называя его единственной опорой, - источники

Коррупция в энергетике

Коррупция в энергетике

Читайте также: Полный разговор о залоге за бывшего вице-премьера Чернышова между Миндичем и Шефиром

Автор: 

Зеленский Владимир (22550) санкции (12029) Миндич Тимур (82) Цукерман Александр (1)
Топ комментарии
+25
То есть международный розыск не вводится и они спокойно себе пользуются недвижкой по миру.
13.11.2025 11:30
+25
Кого клован хоче наї@ати цією виставою?
13.11.2025 11:34
+19
Бджоли проти меду.
13.11.2025 11:30
Бджоли проти меду.
13.11.2025 11:30
Така вже доросла жизнь.
Вчора старий друг і старший партнер по бізнесу, а сьогодні «громадянин Ізраїльського народу». Від суми, тюрми і громадянства Ізраїльського не зарікайся @
13.11.2025 11:46
То есть международный розыск не вводится и они спокойно себе пользуются недвижкой по миру.
13.11.2025 11:30
ты еще скажи чтоб Израиль экстрадировал их ))
13.11.2025 11:32
Беню Израиль выгнал. Точно также запросто выгонит его несостоявшегося зятя Миндича!
13.11.2025 11:55
Ігор Коломойський повернувся в Україну в ніч на 16 травня 2019 року. Він прилетів з Ізраїлю після двох років, проведених за кордоном, і особисто підтвердив свій приїзд.

Дата повернення: 16 травня 2019 року.Обставини: Олігарх повернувся з Тель-Авіва одразу після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.
13.11.2025 12:09
Беню Ізраїль не вигнав, Беня радісно прилетів до України, щойно Зеленський став президентом.
І до речі, зараз Беня не за ґратами, його лише на кілька днів завезли до ізолятора на Аскольдовому провулку для красивої картинки як Зеленський "воює" з олігархами. А зараз Беня сміється з лохів у своїй резиденції у Буковелі... Було кілька запитів від ЗМІ з проханням репортажу, як Беня "сидить". Отримали відмову. Хоча свого часу такі репортажі були і про Юлію Тимошенко, і про Юрія Луценка
13.11.2025 12:14
Ти таку чепуху пишеш, хоча б думав. Він на сізо як сидів так і сидить, більш того ще по здоров'ю йому поплохело. А запити, про які ти кажеш стосувались того, що вони направлялись ще Малюсці, наче, коли той був міністром юстиції, оскільки міністерство юстиції опікується сізо. Але у відповідь сказали, що "Коломойський в установах Міністерства юстиції не перебуває". Звісно, бляха, бо він сидить на ІТТ СБУшному. Ти - це типовий приклад самовневненого, дурного міщанина, який чує дзвін та не знає де він
13.11.2025 12:20
там к коррупции относятся не очень хорошо, им и своих таких хватает (у них на днях тоже скандал поднялся). это вот тот редкий случай, когда могут и выдать.
13.11.2025 12:24
Так вони ж гражжданє Ісраєлю!
13.11.2025 11:40
Харе разгонять этот миф! Израиль выдает своих граждан, главное правильно попросить. Можно предложить разрыв дипломатических отношений если не
13.11.2025 11:56
А конфіскація активів і заочний суд видно також не входить в плани!
13.11.2025 11:53
Мі нє халявщіки,мі партньори.
13.11.2025 11:31
Це його самий геройський поступок на посту
13.11.2025 11:31
Ні-ні, самий геройський коли боневтік-оманський просив вибачення у свинорила кадирова.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:01
13.11.2025 11:32
блокування активів; - заблокують Квартал 95 ?
13.11.2025 11:33
Но но, на святе для ********* не замахувайтесь.
13.11.2025 11:35
Горіла хата (95), палала
Під нев міндіча плакала

Ой ви паяци, ви мої
Довго служили ви мені

Більше служить не будете
Під тецеку ви підете
13.11.2025 12:30
Вова власну сраку намагаєтся врятувати.
13.11.2025 11:33
Кого клован хоче наї@ати цією виставою?
13.11.2025 11:34
*********.
13.11.2025 11:36
73%
13.11.2025 11:55
73% ЛОХІВ.
13.11.2025 12:02
Кого? Тих дурнів,що посадили його у крісло Президента! Ця біомаса ще й сьогоді ладна за нього голосувати!
13.11.2025 12:08
Злий Зеленський на свого колишнього партнера і продюсера "квартального". Бо люто підставив його, але не своїм корупційним "бізнесом" зі зловживання впливом, а тим, що не забезпечив утаємниченість своїх і поплічників розмов від "вух" НАБУ.
13.11.2025 11:35
КЛОВАН дурня клеїть ... але скоріш ця дурня з санкціями непогано зайде більшості контужених ЗЕленими граблями в 2019 році , бо ті ЗЕграблі так шандарахнули ідійотів73% по їх макітрам , що залишки мізків вилетіли ... якщо вони там ще були 21 квітня 2019 року!
13.11.2025 11:36
На цей раз - це дитячі граблі. А вони б'ють не по макітрі.
13.11.2025 12:29
Тобто розстрілу не буде?))) ну ок
13.11.2025 11:37
Який там. розстріл? Якщо мін-дічь хоч трошки розкриє свого рота, вован праскою на дно піде. Просто шоу для зелохів...
13.11.2025 11:55
Тобто, пересидіть 3 роки десь там, а далі буде видно.
13.11.2025 11:38
Дешева зелена клоунада
13.11.2025 11:38
Ого!Ніфіга собі! Ото вжарив! Вони це точно не переживуть. Ну тепер я спокійний. То нічого страшного що мої бабки за оплату електроенергії ******** небожителі ще й передали в оркостан.То таке....
13.11.2025 11:40
https://t.me/s/oleksiihoncharenko Олексій Гончаренко сьогодні в телезі пости https://t.me/oleksiihoncharenko/50805 11:09, https://t.me/oleksiihoncharenko/50806 11:12, https://t.me/oleksiihoncharenko/50807 11:19, https://t.me/oleksiihoncharenko/50808 11:20, зазначає:
Зеленський ПОТУЖНО ввів санкції проти Міндіча та Цукермана.
У МІНДІЧА ГРОМАДЯНСТВО ІЗРАЇЛЯ. (Те що я і писав до того).
Але тепер момент:
Громадянин іноземної держави був на звʼязку з Президентом України - писав йому смскі і за його смсками - Президент України телефонував міністрам.
ВАЖЛИВЕ:
ГРОМАДЯНИН ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ ВІДБИРАВ МІНІСТРІВ ТА ПОСЛІВ НА ПОСАДИ!
Тобто Президент України ЗНАХОДИВСЯ під впливом іноземного громадянина.
ЦЕ ЯК МІНІМУМ КРИМІНАЛЬНА СПРАВА.
АЛЕ ТЕПЕР МАЄ БУТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПО ПРЕЗИДЕНТУ - ЧИ НЕ БУЛА ТУТ ДЕРЖАВНА ЗРАДА?
Це не просто жарти чи видумки.
Це ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
ГРОМАДЯНИН ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ МАВ ДОСТУП ДО ПРЕЗИДЕНТА. КАЗАВ, ЩО ЙОМУ РОБИТИ І ТОЙ ВИКОНУВАВ ЦЕ.
Мало того, що Баканов (найкращий друг Зеленського) був завербований російськими спецслужбами. Тут питання:
Чи не був завербованим Міндіч? Чи мав він доступ до держтаємниці? (ОЧЕВИДНО - ДА!) Бо він мав інформацію по будівництву захисних енергетичних споруд.
Ще зустрічався з Міністром Оборони? Що там він питав у міністра?
ВСЬОГО ЦЬОГО НЕ БУЛО Б БЕЗ ВЛИПВУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВПЛИВАВ НА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ПОСАДОВЦІВ, ЩОБ ВОНИ ЗУСТРІЧАЛИСЬ З ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНИНОМ І ВЕЛИ З НИМ ПЕРЕМОВИНИ.
Цукерман також має ізраїльське громадянство.
СБУ має почати справу про розголошення державної таємниці.
13.11.2025 11:41 Ответить
На деяку ЗЕлуплену частину лохторату продовжує діяти.
показать весь комментарий
Пропали фламінги
показать весь комментарий
Патужно.
показать весь комментарий
сумно
показать весь комментарий
А двушку повернеш?
Бо накладати санкції на того хто втік...
Як в анекдоті: "коли мене нема, вони можуть мене навіть бити"
показать весь комментарий
Вже громадяни Ізраїлю? - а до цього ти не знав?
показать весь комментарий
так саме для них і таких самих при владі і протягнули закон про подвійне громадянство.
показать весь комментарий
..а може у когось є сумніви..що сам найвеличнійший не має ізраїльського паЧпорта? То що папа Саша...мама Римма та онуки з ізраїльськіми паспортами... то тут стовідсотково. А тут все і законно.....)))
показать весь комментарий
Замість того,щоб десь льодорубом дали по голові...
який молодець
ска
показать весь комментарий
"заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній" - тобто, він не зможе збільшити частку в «Кварталі» , у якого з ним « юридичний звʼязок»?
І звідки у міндіча різко зʼявилося громадянство Ізраїлю? Це що доступ до Президента мав громадянин іншої держави і впливав на його ключові рішення? А куди СБУ дивилось?
А множинне громадянство для цього приймалось? Щоб різко «застосувати санкції до громадянина іншої країни»? А множинне громадянство передбачає кримінальну відповідальність за порушення законодавства відповідно до діючого законодавства? Чи у разі множинного громадянства можна обирати: чи ти відповідаєш по Законам України чи отримуєш віддалено санкції в Ізраїлі? І ще багато запитань, а відповідей немає. Що це взагалі за «інститут санкцій»??
показать весь комментарий
за 10 років друггг Міндіч може здохнути сам і його сімя з голоду...Майте совість..Ги-ги
показать весь комментарий
ну по радіочастотах то точно треба врізати,щоб психіку українців зайвий раз не травмували,бо якщо зільє якийсь сбушник розмову чергову,де ті скажуть на чому вони вертіли волині санкції,це ж буде прям таки репутаційна втрата
показать весь комментарий
щось пригадалось з минулих цитат лідора - "нада качать власть". Було таке , Вава?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Танцює Зеленський і його шобла
на кістках українців
показать весь комментарий
А що тепер робити з громадянином Ізраїлю Чернишовим та з громадянином США Умєровим, не кажучи про громадянина кацапленду Галущенка? Може, хоч глибоку стурбованність висловити на рахунок засилля іноземних громадян в українській владі?
показать весь комментарий
А що робитимемо з громадянином Ізраілю
Зеленським і його першою леб@ядю ?
показать весь комментарий
А в Монако заборони теж діятимуть????
показать весь комментарий
а Міндичу теж заборонять входити в порти на авіаносцях?
показать весь комментарий
А де звернення до Інтерполу про міжнародний розшук у зв'язку з відмиванням брудних коштів? Між іншим, за цим звинуваченням Інтерпол реагує на 100%. А ось і перші наслідки множинного громадянства в порушення Конституції України. Ось тільки чомусь Конституційний Суд не реагує на Закон, який прямо порушує Конституцію. Але грошове утримання та пенсії отримують регулярно.
показать весь комментарий
Це матиме наслідки. Після санкцій все майно йде в державу.
показать весь комментарий
Є нації працьовиті, є нації ліниві, є нації войовничі, є нації паразити, є нації мистецькі, є нації релігійнофанатичні...
показать весь комментарий
Никто не уйдет от "наказания"
показать весь комментарий
Вот..началось....Только вчера писал о таком развитии сценария, и вот оно-БИНГО!

цитата-"Да что вы все всполошились так...У евреев это называется Репатриация капитала.Пришла пора Миндичу и Цукерманам репатриироваться...Израиль как всегда,скрутит дулю украинцам..евреи "своих" не выдают,с бабулетами тем более,а там наверняка есть паспорта и Вена,лишь начальный "перевалочный" пункт..Все как обычно "

Если ворухни это "осиное гнездо" то и у хрипатого лидора папорт окажется и у Ермака и у всей шоблы 95-го...Ну что...как оно выбор 2019??
показать весь комментарий
З доби пройшли з цієї ганьби,а вся зериговська нечисть досі при владі,а не на палі,стовпах,Україна приречена.
показать весь комментарий
Хоч паржом.
показать весь комментарий
Немаю нічого проти Ізраїлю, хоча частенько євреї срали українцям, але щось дуже багато громадян Ізраїлю в уряді, ВР, КМ.
показать весь комментарий
