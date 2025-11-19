"Слуга народа" о заявлении Потураева относительно коалиции национальной устойчивости: Это не позиция фракции

В "Слуге народа" прокомментировали обнародованное нардепом Никитой Потураевым заявление о необходимости создания новой коалиции и правительства.

Об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Могу сказать, это – не позиция фракции, а заявление отдельных народных депутатов", – отметила она.

Что предшествовало?

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев обнародовал заявление, в котором заявил, что "СН" призывает создать коалицию национальной устойчивости.

Ранее нардеп Александр Мариковский также заявил о необходимости создать правительство национального достоинства.

Читайте: "Надо создать правительство национального достоинства", - "слуга народа" Мариковский

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос о перспективах экстрадиции Миндича: Работаем над этим