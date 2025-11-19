РУС
"Слуга народа" о заявлении Потураева относительно коалиции национальной устойчивости: Это не позиция фракции

Коалиция устойчивости: в Слуге народа отреагировали на заявление Потураева

В "Слуге народа" прокомментировали обнародованное нардепом Никитой Потураевым заявление о необходимости создания новой коалиции и правительства.

Об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, это – не позиция фракции, а заявление отдельных народных депутатов", – отметила она.

Что предшествовало?

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев обнародовал заявление, в котором заявил, что "СН" призывает создать коалицию национальной устойчивости.

Ранее нардеп Александр Мариковский также заявил о необходимости создать правительство национального достоинства.

Миндичгейт

Слуга народа (2681) Потураев Никита (151)
Топ комментарии
+18
Ще навіть не поїхали, а вже всралися.
19.11.2025 15:39 Ответить
19.11.2025 15:39 Ответить
+13
Правильно, бо позиція фракці зелених корупціонерів красти все що можно, бо скоро кінець України, на їх думку.
Вони вважають, що після підписання капітуляції зелею, вони спокійно покинуть Україну з награбованим, по прикладу міндіча.
19.11.2025 15:44 Ответить
19.11.2025 15:44 Ответить
+10
Та нема у вас ніякої фракції. Ви всі з клеймом «ворюга на крові». Єдине що може ще щось трохи пособити - це формування уряду з реальних патріотів і єдність, як на Майдані свого часу
19.11.2025 15:44 Ответить
19.11.2025 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Думаешь получится пропетлять?
19.11.2025 15:39 Ответить
19.11.2025 15:39 Ответить
не вийде!

положення України вкрай критичне і на фронті, і в політиці, і в економіці, і, врешті-решт, в елементарному ВИЖИВАННІ людей цією зимою

ЗЄльоні самі поставили питання руба:
або ЗЄльоні, або Україна !!

.
19.11.2025 16:10 Ответить
19.11.2025 16:10 Ответить
Ще навіть не поїхали, а вже всралися.
19.11.2025 15:39 Ответить
19.11.2025 15:39 Ответить
А вони поїдуть, якщо всралися? Адже прилипли міцно!
19.11.2025 16:05 Ответить
19.11.2025 16:05 Ответить
Правильно, бо позиція фракці зелених корупціонерів красти все що можно, бо скоро кінець України, на їх думку.
Вони вважають, що після підписання капітуляції зелею, вони спокійно покинуть Україну з награбованим, по прикладу міндіча.
19.11.2025 15:44 Ответить
19.11.2025 15:44 Ответить
Не думаю що вони так просто від корита підуть.
19.11.2025 16:23 Ответить
19.11.2025 16:23 Ответить
Та нема у вас ніякої фракції. Ви всі з клеймом «ворюга на крові». Єдине що може ще щось трохи пособити - це формування уряду з реальних патріотів і єдність, як на Майдані свого часу
19.11.2025 15:44 Ответить
19.11.2025 15:44 Ответить
Коаліція "стійлості" не удалась...
19.11.2025 15:44 Ответить
19.11.2025 15:44 Ответить
Стійкість тепер шукають
19.11.2025 16:43 Ответить
19.11.2025 16:43 Ответить
"Окремі депутати" вийдуть із фракції, коаліція розпадеться і все піде по "другому колу"!!!
19.11.2025 15:45 Ответить
19.11.2025 15:45 Ответить
Абсолютно очевидно!
19.11.2025 16:45 Ответить
19.11.2025 16:45 Ответить
Який з них уряд.В ВР в кого не плюнь попадеш в корупціонера.
19.11.2025 15:45 Ответить
19.11.2025 15:45 Ответить
Але їм зараз треба виживати якось,не всі ж потікають
19.11.2025 16:54 Ответить
19.11.2025 16:54 Ответить
Зе сейчас на перепутье. Или сделать все по уму и стать врагом олигархии и коррупционеров в высших эшелонах власти или пропетлять и ослабить Украину до опасного предела. В обоих случая рейтинги Зе уже никогда не будут высокими.
19.11.2025 15:48 Ответить
19.11.2025 15:48 Ответить
Кгм-кгм… "по уму"?
19.11.2025 15:56 Ответить
19.11.2025 15:56 Ответить
Всю *********** - на дроти.
19.11.2025 15:49 Ответить
19.11.2025 15:49 Ответить
Броунівський рух - у "слуг" ломки
19.11.2025 15:50 Ответить
19.11.2025 15:50 Ответить
як що б (дай то Боже) в Україні до влади прийшов аналог чілійського Піночета , із переповнених стадіонів ,заповнених "зелено- квартальними глядачами і грабіжниками України" живими б вибрались не дуже і багато...
19.11.2025 15:51 Ответить
19.11.2025 15:51 Ответить
Згоден з Вами! Тільки повішені на стовпах зелені владні корупціонери, продажні судді, поліцаї, прокурори, вертухаї тцкашники та інша провладна ворувата нечисть, дасть змогу Україні перемогти у війні і очиститися перед цивілізованим світом! імхо.
19.11.2025 15:58 Ответить
19.11.2025 15:58 Ответить
Давити танками зелених корупційних гнид прямо на вулицях?
Як це було у столиці Чилі Сантьяго 1973 року?
19.11.2025 16:29 Ответить
19.11.2025 16:29 Ответить
стійкості... єдності... потужності..., які ще слова не задіяні?
19.11.2025 15:56 Ответить
19.11.2025 15:56 Ответить
Вони не спроможні вимовити слово чесність.
19.11.2025 15:57 Ответить
19.11.2025 15:57 Ответить
ОБІСРАНОСТІ перед Світом! 😁
19.11.2025 15:59 Ответить
19.11.2025 15:59 Ответить
Просто в слуг народу слина потекла на вакантні посади.
Ще не всі прибарахлилися.
19.11.2025 16:00 Ответить
19.11.2025 16:00 Ответить
обосранный клоун щас мечется по коалиции суходрочих ища советов как ему справится с прессингом от сша
19.11.2025 16:02 Ответить
19.11.2025 16:02 Ответить
цих щурів тільки Майдан викурить. дорвалися до владного корита тепер звідти за вуха не відтягнеш!
19.11.2025 16:06 Ответить
19.11.2025 16:06 Ответить
Бггг. Я ж казав шо єдності не буде. Роздадуть ще по тисячі і українці їм все пробачать.
19.11.2025 16:15 Ответить
19.11.2025 16:15 Ответить
Повна відставка президента і його фракції це і буде порятунок
19.11.2025 16:22 Ответить
19.11.2025 16:22 Ответить
Х..ло це не дозволить буде зривати перевибори, більше він таких не знайде.
19.11.2025 16:25 Ответить
19.11.2025 16:25 Ответить
вроде баба, а петух
19.11.2025 17:19 Ответить
19.11.2025 17:19 Ответить
 
 