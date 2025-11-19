"Надо создать правительство национального достоинства", - "слуга народа" Мариковский
Нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский считает необходимым создать правительство национального достоинства.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько дней назад я позвонил нескольким коллегам из разных фракций. Чтобы убедиться, что все одинаково и адекватно оценивают размер дна, на котором мы сейчас оказались.
И о каких мерах по сохранению государства может идти речь, когда нападают на высшие эшелоны власти воюющего государства.
Я думаю, что здесь нужно искать не просто правительство национального единства, а создавать правительство НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА!" - отметил парламентарий.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Олександр Іванович Паламарчук
19.11.2025 08:41
частний сектор
19.11.2025 08:42
Gary Grant
19.11.2025 08:43
Бо про гідність слуг народу ми вже чули.
Тобто, коли в 22 році це пропонували, то вам це було не потрібно... А тепер, коли "зе-слуги" довели країну до "дна", то давайте всі разом розгрібати?
Навіть професійний профурсет Веніславський подав голос на д'Єрмака
"4 травня 2023 року під час заходів Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва в Туреччині російський делегат вирвав у Маріковського прапор України. Маріковський забрав прапор, завдавши ударів у обличчя росіянину."
Разбазікались потвори, а до цього срати на всіх і все хотіли, крали, срали, брехали, та стравлювали всі гілки влади між собою!!!
Пішли ви всі на...й!!!!
Головне не дати третяковій, гетьманцеву, аброхамії, піпі,підласій...не змитися, веніславському, крадуцкому...не заховатися за «праведним» гнівом що до єрмака, бо вони йому кровні брати і сестри.
Будь яких слуг вже потрібно гнати з переслідуванням !!!