"Надо создать правительство национального достоинства", - "слуга народа" Мариковский

Нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский считает необходимым создать правительство национального достоинства.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад я позвонил нескольким коллегам из разных фракций. Чтобы убедиться, что все одинаково и адекватно оценивают размер дна, на котором мы сейчас оказались.

И о каких мерах по сохранению государства может идти речь, когда нападают на высшие эшелоны власти воюющего государства.

Я думаю, что здесь нужно искать не просто правительство национального единства, а создавать правительство НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА!" - отметил парламентарий.

Миндичгейт

Слуга народа (2681) Мариковский Александр (16)
без зелених. у вас гідність відсутня
19.11.2025 08:41 Ответить
19.11.2025 08:42 Ответить
А хто напав на вищі щаблі влади воюючої держави? Невже корупція?
19.11.2025 08:43 Ответить
без зелених. у вас гідність відсутня
19.11.2025 08:41 Ответить
Так. Бо якщо в уряді є слуги удода, то це однозначно.уряд національної бідності!
19.11.2025 09:17 Ответить
19.11.2025 08:42 Ответить
А хто напав на вищі щаблі влади воюючої держави? Невже корупція?
19.11.2025 08:43 Ответить
Так, так! Вона! Напала на бубочку-боневтіка зеленосяйного, він бореться з нею, бореться несамовито але вона сильна і перемагає!
19.11.2025 08:54 Ответить
Може національного порятунку?
Бо про гідність слуг народу ми вже чули.
19.11.2025 08:44 Ответить
Щоб переконатися, що усі однаково та адекватно собі оцінюють розмір дна, на якому ми зараз опинилися.

Тобто, коли в 22 році це пропонували, то вам це було не потрібно... А тепер, коли "зе-слуги" довели країну до "дна", то давайте всі разом розгрібати?
19.11.2025 08:45 Ответить
Конверти схудли, от гниди й заметушилися.
Навіть професійний профурсет Веніславський подав голос на д'Єрмака
19.11.2025 09:16 Ответить
19.11.2025 08:45 Ответить
а зараз що, уряд негідності..!? точніше, уряд негідників !!
19.11.2025 08:45 Ответить
З добрим ранком Саша. Прокинувся? Це треба було робити ще у лютому 2022 року.
19.11.2025 08:45 Ответить
цього не треба було допускати в 2019!
19.11.2025 09:23 Ответить
Вже давно настав час створювати уряд національного спасіння!
19.11.2025 08:48 Ответить
Вже давно пора створювати розстрільні команди.
19.11.2025 09:14 Ответить
Яка гарна і патріотична назва!
19.11.2025 08:49 Ответить
Перший раз за шисть років бачу рожу цього депутата і чую такє прізвище
19.11.2025 08:50 Ответить
Це мабуть єдине корисне, що він зробив...

"4 травня 2023 року під час заходів Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва в Туреччині російський делегат вирвав у Маріковського прапор України. Маріковський забрав прапор, завдавши ударів у обличчя росіянину."
19.11.2025 08:55 Ответить
Ми б його і далі не знали, але йому, як не зашквареному, доручили озвучити цю ідею ЗЕпорятунку.
19.11.2025 09:33 Ответить
Пішли ви всі *****.
19.11.2025 08:57 Ответить
У вас гарний лозунг, приєднуюся)
19.11.2025 09:17 Ответить
Блюванув
19.11.2025 09:02 Ответить
Да, треба! І Міндіча прем'єром! Так, ' слуги'?
19.11.2025 09:03 Ответить
А офшори будуть між населенням ділити?
19.11.2025 09:08 Ответить
ТАААК!!! між населенням ЖК "Династія")
19.11.2025 10:23 Ответить
щось так запізно?
19.11.2025 09:10 Ответить
Хватить уже гідностей. В українських депутатів гідності немає. Це за Фрейдом, чого немає проте і говоримо.
19.11.2025 09:11 Ответить
Бажано, щоб він був потужний, розміщувався у пункті незламності з безбар'єрним доступом...
19.11.2025 09:12 Ответить
Нардепи "Слуги народу" здатні створити хіба що "уряд гНидності".
19.11.2025 09:13 Ответить
Оцей склад слуг удода має піти разом з ради поиужним кроком, можно повзком або маршброском, в списку слуг є багато бажаючих, тож нехай заходять вони, а цих на нари!!!!!
Разбазікались потвори, а до цього срати на всіх і все хотіли, крали, срали, брехали, та стравлювали всі гілки влади між собою!!!
Пішли ви всі на...й!!!!

Головне не дати третяковій, гетьманцеву, аброхамії, піпі,підласій...не змитися, веніславському, крадуцкому...не заховатися за «праведним» гнівом що до єрмака, бо вони йому кровні брати і сестри.
19.11.2025 09:14 Ответить
Досить вже бажаючих слуг!!
Будь яких слуг вже потрібно гнати з переслідуванням !!!
19.11.2025 09:30 Ответить
Якщо ці маріковські візьмуться за створення нового уряду національної гідності, то отримаємо ще гірший гадючник.
19.11.2025 09:31 Ответить
Слуги народу вже достатньо накралися, і зараз можуть виступати за уряд національної гідності. Він було боротися далі проти НАБУ, САП та народу.
19.11.2025 09:57 Ответить
Цей козел, к. роками отримував "з/п" у конвертах за пропихування антинародних законів, тепер щось вякає про гідність. Таких "депутатів" тре страчувати у внутрішньому дворі ВР як подружжя чаушеску. Суд має тривати декілька хвилин.
19.11.2025 10:06 Ответить
А цей що зараз "національної підлості, ганьби та мародерства" куди треба подіти,разом з тими хто за нього голосував, кришував,керував,завжди підтримував,силові банди.Спробую вгадати - давайте відправимо їх до Ізраїлю?
19.11.2025 10:10 Ответить
слуга єрмака каже про гідність) сюр)))
19.11.2025 10:19 Ответить
Поки цій гниді платили дерьмак воно мовчало , тепер воно вилізло і очнулося
19.11.2025 10:21 Ответить
 
 