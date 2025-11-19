"Надо создать правительство национального достоинства", - "слуга народа" Мариковский

Нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский считает необходимым создать правительство национального достоинства.

передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад я позвонил нескольким коллегам из разных фракций. Чтобы убедиться, что все одинаково и адекватно оценивают размер дна, на котором мы сейчас оказались.

И о каких мерах по сохранению государства может идти речь, когда нападают на высшие эшелоны власти воюющего государства.

Я думаю, что здесь нужно искать не просто правительство национального единства, а создавать правительство НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА!" - отметил парламентарий.

