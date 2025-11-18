"Знакомая звонит: Ваша зелень совсем скурвилась?" — "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая рассказала, как реагируют на коррупционный "Минидичгейт" рядовые граждане.

Об этом депутат написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Звонит мне знакомая, говорит: "Ну что там, ваша зелень, совсем скурвилась? Этот, как его, Митич. Забыла, как зовут".

Я: "Гойко".

- Как?

- Гойко Митич.

- Да нет. При чем тут Бойко? Он тут вообще ни при чем. Когда он был министром, такого не было...".

