"Знакомая звонит: Ваша зелень совсем скурвилась?" — "слуга народа" Богуцкая

богуцька

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая рассказала, как реагируют на коррупционный "Минидичгейт" рядовые граждане.

Об этом депутат написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Звонит мне знакомая, говорит: "Ну что там, ваша зелень, совсем скурвилась? Этот, как его, Митич. Забыла, как зовут".

Я: "Гойко".

- Как?

- Гойко Митич.

- Да нет. При чем тут Бойко? Он тут вообще ни при чем. Когда он был министром, такого не было...".

Читайте также: "Представьте, что на пленках появятся эпизоды с участием Порошенко. Как это дерьмо будет визжать", - "слуга народа" Богуцкая

Автор: 

Богуцкая Лиза (79) Слуга народа (2679)
Застрелься - курво
18.11.2025 20:38 Ответить
18.11.2025 21:12 Ответить
курва зкурвитись не може!!!
18.11.2025 20:38 Ответить
Зря вивезли з Криму...
18.11.2025 20:40 Ответить
Зеленої курва на курві сидить і курвою поганяє.
18.11.2025 21:04 Ответить
18.11.2025 21:20 Ответить
может,эта знакомая еще должна знать кто такая Алла Борисовна и Али Баба?
18.11.2025 21:10 Ответить
Ось так. На фоні цих "державників" навіть Бойко антикорупціонер
18.11.2025 20:39 Ответить
А Яник - чисто янгол..

Ці тварюки переплюнули всіх..
18.11.2025 20:48 Ответить
Знову таблетку зранку не випила
18.11.2025 20:39 Ответить
"Знайома дзвонить: Ваша зелень зовсім зкурвилася?", а я не маю що їй відповісти - "слуга народу" Богуцька.
18.11.2025 20:40 Ответить
А шо, знайомі не праві шо курви остаточно скурвились?
18.11.2025 20:40 Ответить
Шутиха-Клоуниха..Їй смішно?..Ну буде скоро лоскотно...
18.11.2025 20:40 Ответить
Юродствує Лізка? Знову нанюхалась коксу, розбавленого пральним порошком?
18.11.2025 20:41 Ответить
Іноді навіть геть дурне коли мовчить може виглядати розумним...
18.11.2025 20:44 Ответить
Окружна дорога. Лізка в "бойовому" спорядженні вийшла на полювання. Далекобійники телефонують один одному, щоб ті змінювали маршрут подалі від гріха
18.11.2025 20:44 Ответить
Та не Гойко,а горько,дура.Цілуйся з Арахамією через свою в'язану маску.
18.11.2025 20:45 Ответить
гарна маска - але с подтєкстом.как би намєкаєт - гуй через дірку пролізе.геть короновірус !!!
18.11.2025 20:50 Ответить
Дайте їй оселедця, галоперідолу і самотик, хай займеться дійсно корисною справою.
18.11.2025 20:45 Ответить
******* випустили.
18.11.2025 20:46 Ответить
Цензор, от нашо ви у новинну стрічку тягнете лайно різних хабалок? Чи інших новин немає.?
18.11.2025 20:47 Ответить
Це лайно визначає долю України, на жаль. Треба і за цим лайном слідкувати.
показать весь комментарий
18.11.2025 20:49 Ответить
це лайно було, є і буде, від того що адекватна частина суспільства буде за ним через скло тераріуму спостерігати, то від цього нічого не зміниться. Спостерігати треба за тою більшою частиною суспільства, яка це лайно обирає, бо саме вони визначають долю України.
18.11.2025 20:56 Ответить
Лиза зовсім слух втратила - стара баба, недочуває. Або дурку включає. Але то таке, скоро м повернуть і слух і до тями приведуть.
18.11.2025 20:47 Ответить
Ось, що буває коли батьки не слідкують за немовлям. Ось яскравий приклад - ліза, яка випала з колиски головою донизу!
18.11.2025 20:49 Ответить
А довідки від психіатрів депутати мають?
18.11.2025 20:50 Ответить
Як бачимо, ніт.
18.11.2025 20:51 Ответить
От шо цікаво - для того, щоб керувати транспортним засобом довідка потрібна. А на те, щоб керувати країною - ніт. Тобто будь який псих/наркоман може рулити країною, а возити його буде чистий водій.
18.11.2025 21:15 Ответить
Та ти шо,їй би в розсміши смішного участь прийняти, кріслом для кошового.
18.11.2025 20:50 Ответить
відповідь Богуцької .вказує саме на відповідь "зеленої лярви"Розуміючи про кого йдеться.,ця "слугиня" згадує і актора і рашиста- афериста Бойка...
18.11.2025 20:52 Ответить
Я думал что тупее Безуглой существа быть не может, но появилась Богуцька и я понял, что еще как может!
18.11.2025 20:53 Ответить
18.11.2025 20:58 Ответить
Що зробиш, твої знайомі , з таким самим інтелектом як і в тебе...
18.11.2025 21:11 Ответить
Тут правда. Такого навіть в часи Бойко не було. З таким розмахом, і настільки безконтрольно не було взагалі ніде, і ніколи.
18.11.2025 21:12 Ответить
 
 