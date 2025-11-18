3 764 34
"Знакомая звонит: Ваша зелень совсем скурвилась?" — "слуга народа" Богуцкая
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая рассказала, как реагируют на коррупционный "Минидичгейт" рядовые граждане.
Об этом депутат написала в Facebook
"Звонит мне знакомая, говорит: "Ну что там, ваша зелень, совсем скурвилась? Этот, как его, Митич. Забыла, как зовут".
Я: "Гойко".
- Как?
- Гойко Митич.
- Да нет. При чем тут Бойко? Он тут вообще ни при чем. Когда он был министром, такого не было...".
