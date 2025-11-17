РУС
Новости Миндичгейт
"Представьте, что на пленках появятся эпизоды с участием Порошенко. Как это дерьмо будет визжать", - "слуга народа" Богуцкая

нардеп Богуцкая Лиза

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая возмущена тем, что экс-президент Петр Порошенко назвал "смешными" санкции против бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Так вот: представьте себе, что где-то там на пленках появятся какие-то эпизоды с участием Порошенко. Может ли такое быть? Почему нет? Не настаиваю. Предполагаю. И вот представьте себе, как это дерьмо начнет визжать о политическом преследовании, искусственном интеллекте, фейках или вмешательстве кого-то там из ГБР или ГПУ...", - написала Богуцкая в фейсбуке.

Нардеп также считает, что за время своего президентства Порошенко не построил "ни одного патронного завода. Но кучу магазинов Рошен".

"Соглашение с Кремлем о поставках э/э в "Федеральный округ России, Республику Крым", имени Демчишина. Соглашение с "ЛДНР" об угле из Роттердама с наличным расчетом карманным СБУ. Труба Порошенко-Медведчука в обмен на "Севморзавод"..." - перечислила Богуцкая "грехи" Порошенко.

богуцкая

Автор: 

Порошенко Петр (19677) Богуцкая Лиза (77)
Топ комментарии
+48
Сильно її плющить
17.11.2025 21:18 Ответить
+30
ФСБ шна потвора
17.11.2025 21:22 Ответить
+26
Т.е. именно поэтому Коломойский сбежал от Порошенко аж в Израиль и сидел там до самой инаугурации Зеленского? Вот чтобы что? Логика так и прет.
17.11.2025 21:33 Ответить
Богуцька назвала Порошенко лайном.
Фракція Порошенко прийме міри до неї в парламенті?
17.11.2025 21:35 Ответить
17.11.2025 21:37 Ответить
Ну, поки що привладні верещать, як свині на ордчику. Ой, щось не кошерне написав, але вибачатись не буду
17.11.2025 21:39 Ответить
Ну як же ж без Порошенка!!! Які ж вони передбачувані в своїй ненависті і мстивості.
Після семи років правління вишукувати сліди Порошенка! Потужно їх пердолить
17.11.2025 21:41 Ответить
Я дуже очікую "Алібабу", "Портрєт", "А.Б." - і що тоді скаже ця пані???
17.11.2025 21:41 Ответить
Спілкуюся іноді з зефілами. Порошенко для них сам диявол. Від одного імені впадають в безумство.
17.11.2025 21:43 Ответить
Ну, може й спливе. ШІ значно вдосконалився з часів ;плівок Деркача;. Якщо Багуцкая таке заявляє- значить вся команда ;ЗЕ!ДИДЖИТАЛ; Фьодорова за сприянням кращих психологів РФ над цим вже працює.
17.11.2025 21:43 Ответить
Зеленському потрібно швидко скидати за борт мішки з токсичними лайном(Алі-Бабу, Татарова, 5-6 спритних менеджера, шрот з ВР) інакше ця зелена повітряна куля вже не полетить, а потоне в ганбі та болоті.
17.11.2025 21:44 Ответить
Не може обісрат... Не може померти те, що вже народилося з ознаками трупного розкладання.
17.11.2025 21:47 Ответить
Алі Баба й є Татаров. Саме він проводить наради з мусорам . "Татарин" - "мусульманин", звідси поганяло.
17.11.2025 21:57 Ответить
Звичайно не розумієш. Ти для цього занадто тупий
17.11.2025 21:54 Ответить
Николай Декапольцев, - ось, наприклад, за таку брехню тут забанять, до бабки не ходи. А тебе, нагадую, просто захрестять.
17.11.2025 22:03 Ответить
Допис користувача Liza Bogutskaya

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya?__cft__[0]=AZX-********************************************************************************************-ib30M70BqU7bprBJDviBr2Nq9SbHmqWJsdpF93JF-kUwIf4SwI14Eer9E96LsHZYw2nTDoX6MwzqA&__tn__=-UC%2CP-R Liza Bogutskaya

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/pfbid02e5FQubWW8MQjeFjkAjAm1wk9UdopTcUic1t9mhHLydjEjmFmtfqPTwZaGwHK27jul?__cft__[0]=AZX-********************************************************************************************-ib30M70BqU7bprBJDviBr2Nq9SbHmqWJsdpF93JF-kUwIf4SwI14Eer9E96LsHZYw2nTDoX6MwzqA&__tn__=%2CO%2CP-R 9 жовтень 2018 р. ·

Очень часто случай меняет нашу жизнь. Такой случай произошел со мной вчера вечером, когда уже стемнело. Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора я сбила человека, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он побежал. Я увидела его поздно.

Он был сильно выпивший, это видно даже на видео, снятом с регистратора свидетеля ДТП. Следом за мной ехал врач-реаниматолог. Он немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, пока я вызывала скорую. Через минуту подбежал еще один врач. Сердце пострадавшего они завели. А ночью он умер в больнице.

Пока проходит, как неопознанный.

...

Первое.

Я не собираюсь избегать правосудия и мажорных родственников у меня нет.

Второе. Могла ли я избежать столкновения? Теоретически могла. Если бы не... обстоятельства.

Будет проводиться автотехническая экспертиза.

Есть несколько свидетелей происшествия, запись с видеорегистратора.

Третье. Я сотрудничаю со следствием. Разыскиваю родственников погибшего.

Четвертое. Никаких интервью журналистам пока не даю.
17.11.2025 21:46 Ответить
так її в тюрму треба саджати !!!!
17.11.2025 22:20 Ответить
Порох має подати на цю шалаву в суд
17.11.2025 21:47 Ответить
на кожну ЗЄшавку подавати ?
17.11.2025 22:17 Ответить
Боже яке кончене
17.11.2025 21:48 Ответить
О, ***, розворушили кубло, сморід пішов...
17.11.2025 21:49 Ответить
Тупа ***** з третього ряду...
17.11.2025 21:50 Ответить
Підкину фоту з цією шмарою

17.11.2025 21:56 Ответить
Я верю всему, что они говорят друг о друге.
17.11.2025 21:53 Ответить
Потужно було

17.11.2025 21:54 Ответить
Та це Порох підкинув Міндіча нашому потужно-незламному лідору, який підступний той барига
17.11.2025 21:57 Ответить
Господь, коли створював тварин, знаючи характер свині, не дов їй рогів тому, вона нікого не забодає. У я про цю ідіотку кажу
17.11.2025 21:58 Ответить
Мерзота.
17.11.2025 21:59 Ответить
ох і багата наша Україна , як їм всі хочеться шоб українці не думали ,не розуміли ,не робили спротив ,а тільки працювали де їм накажуть ...а зеленські слуги, таку ху* ню несуть ,шо починаєш розуміти , шо такі да, в їх мізках , відхилення присутні ,на рівні ДНК...
17.11.2025 22:02 Ответить
Єврейка Багуцкая буде захищати євреїв Зєлєнского, єрмака, Шефіра, Коломойского, Міндіча і весь кагал от просто тому "что своі". Які б злочини вони не скоювали вона знайде виправдання, а якщо не знайде то вигадає, а якщо не знайде то нападе на вас, ваших діте, батьків і Україну бо навкруги самі гої...
17.11.2025 22:06 Ответить
Ось лайно Богуцька верещить як відтрахана лярва вже котрий день! Пукан горить
17.11.2025 22:06 Ответить
Як же в них палають пердаки від Петькиних цукерок ))) жаба ска даве )))
17.11.2025 22:06 Ответить
що воно меле? яким боком тут Порошенко в квартирі міндіча вони там усі приплющені
17.11.2025 22:09 Ответить
Ищет милиция,
Ищут пожарные,
Ищут ДБР и СБУ,
Даже Лиза Богуцкая
Ищет на пльонках Петра

Но, НЕ находят они НИ ..уя,
Одни только миндичи, ермаки и ЗЕленские
Обсуждают как сдать Украину для ...уя

.
17.11.2025 22:13 Ответить
"Если на пленках Петра нет, его нужно по крайней мере приплести"
Лиза Богуцкая

.
17.11.2025 22:15 Ответить
Лайно це богуцька з ******** і сидять вони в цьому лайні з головою.
17.11.2025 22:15 Ответить
