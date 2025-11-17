"Представьте, что на пленках появятся эпизоды с участием Порошенко. Как это дерьмо будет визжать", - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая возмущена тем, что экс-президент Петр Порошенко назвал "смешными" санкции против бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

"Так вот: представьте себе, что где-то там на пленках появятся какие-то эпизоды с участием Порошенко. Может ли такое быть? Почему нет? Не настаиваю. Предполагаю. И вот представьте себе, как это дерьмо начнет визжать о политическом преследовании, искусственном интеллекте, фейках или вмешательстве кого-то там из ГБР или ГПУ...", - написала Богуцкая в фейсбуке.

Нардеп также считает, что за время своего президентства Порошенко не построил "ни одного патронного завода. Но кучу магазинов Рошен".

"Соглашение с Кремлем о поставках э/э в "Федеральный округ России, Республику Крым", имени Демчишина. Соглашение с "ЛДНР" об угле из Роттердама с наличным расчетом карманным СБУ. Труба Порошенко-Медведчука в обмен на "Севморзавод"..." - перечислила Богуцкая "грехи" Порошенко.

