"Уявіть, що на плівках з’являться епізоди за участі Порошенка. Як це лайно буде верещати", - "слуга народу" Богуцька

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька обурена, що експрезидент Петро Порошенко назвав "сішними" санкції проти бізнес-партера Зеленського Тимура Міндіча.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Так от: уявіть собі, що десь там на плівках з'являться якісь епізоди про-, або за участі Порошенка. Може таке бути? Чому ні? Не наполягаю. Припускаю. І от уявіть собі, як це лайно почне верещати про політичне переслідування, штучний інтелект, фейки чи втручання когось там з ДБР чи ГПУ...", - написала Богуцька у фейсбуці.

Нардепка також вважає, що за часів свого президентства Порошенко не збудував "жодного патронного заводу. Але купа магазинів Рошен".

"Угода з Кремльом про постачання е/е в "Федеральный округ России, Республику Крым", імені Демчишина. Угода з "ЛДНР" про вуголь з Роттердаму з готівковою оплатою кишеньковим СБУ. Труба Порошенка-Медведчука в обмін на "Сєвморзавод"...", - перерахувала Богуцька "гріхи" Порошенка.

