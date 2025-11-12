"Корупція має бути зруйнована. На жаль, не при нашому житті", - "слуга народу" Богуцька

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька сумнівається, що корупцію в Україні можливо подолати "при нашому житті".

Про це вона написала у фейсбуці.

"Корупція - це системна річ. Хтось каже - станова або державоутворююча. Ні. Цей базіс має бути зруйнований. І буде. На жаль, не при нашому житті. Хоча, хто зна? Можливо дочекаємось...", - написала депутатка.

Богуцька наголосила, що відповідальність за корупцію несуть не лише посадовці та посередники, які беруть хабарі, а й ті, хто їх платить — у т.ч. бізнес і прості люди, прагнучи "вирішити" проблеми швидко та без шуму.

"Нам всім не подобається корупція. Завідуючі МСЕК, ВЛК, працівники ТЦК, або ті, хто продає бронь... Але, ... хтось все ж таки сплачує хабарникам шалені гроші?

Хлопець шукає можливість уникнути мобілізації. Купує бронь за 5000 доларів + тисяча кожен місяць за пролонгацію. Скаржиться на те, як фінансова розпуста з'їла тих, хто "вирішує" це питання. Не його. Їх. Тобто, Рафік невинуватий. Просто хоче жити. Ніби ті, хто на війні - самогубці, які шукали собі вишуканого суїциду.

Хтось збираєть хабар, щоб залишитись біля родини. 15 000 доларів. Родина влазить в борги, щоб відкупити сина, чоловіка, брата, зятя, проклинаючи командира частини за "ненажерливість". Всі купують щось. Хворобу, зайвих дітей, уход за лежачою мамою... Але хабарники ті - що це все продають... Так? Не ті, що сплачують.

Це дрібні нариси того, що масштабується гігантським чином. Відмовся сплачувати. Але ж ти хочеш привілей? Хочеш отримати замовлення і годен сплатити відкат. Годен дати хабаря, аби тебе не перевіряли, або всунути в кишеню патрульного поліцейському, аби він не забрав права", - зазначає нардепка.

Люди, які підтримують побутове хабарництво обурюються щодо корупції на державному рівні, пише Богуцька:

"При цьому цей хтось, сплачуючи хабар, ввечері біля екрана телевізора обурюється шаленим масштабом корупції і тим, що ніхто не сидить. А як той "хтось" сяде, якщо він так як і той, хто обурюється біля блакитного екрану, хоче вирішити своє питання грошима швидко, без шуму і пилу?".

