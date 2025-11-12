3 740 49

"Корупція має бути зруйнована. На жаль, не при нашому житті", - "слуга народу" Богуцька

нардеп Богуцька Ліза

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька сумнівається, що корупцію в Україні можливо подолати "при нашому житті".

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Корупція - це системна річ. Хтось каже - станова або державоутворююча. Ні. Цей базіс має бути зруйнований. І буде. На жаль, не при нашому житті. Хоча, хто зна? Можливо дочекаємось...", - написала депутатка.

Богуцька наголосила, що відповідальність за корупцію несуть не лише посадовці та посередники, які беруть хабарі, а й ті, хто їх платить — у т.ч. бізнес і прості люди, прагнучи "вирішити" проблеми швидко та без шуму.

"Нам всім не подобається корупція. Завідуючі МСЕК, ВЛК, працівники ТЦК, або ті, хто продає бронь... Але, ... хтось все ж таки сплачує хабарникам шалені гроші?

Хлопець шукає можливість уникнути мобілізації. Купує бронь за 5000 доларів + тисяча кожен місяць за пролонгацію. Скаржиться на те, як фінансова розпуста з'їла тих, хто "вирішує" це питання. Не його. Їх. Тобто, Рафік невинуватий. Просто хоче жити. Ніби ті, хто на війні - самогубці, які шукали собі вишуканого суїциду.

Хтось збираєть хабар, щоб залишитись біля родини. 15 000 доларів. Родина влазить в борги, щоб відкупити сина, чоловіка, брата, зятя, проклинаючи командира частини за "ненажерливість". Всі купують щось. Хворобу, зайвих дітей, уход за лежачою мамою... Але хабарники ті - що це все продають... Так? Не ті, що сплачують.

Це дрібні нариси того, що масштабується гігантським чином. Відмовся сплачувати. Але ж ти хочеш привілей? Хочеш отримати замовлення і годен сплатити відкат. Годен дати хабаря, аби тебе не перевіряли, або всунути в кишеню патрульного поліцейському, аби він не забрав права", - зазначає нардепка.

Люди, які підтримують побутове хабарництво обурюються щодо корупції на державному рівні, пише Богуцька:

"При цьому цей хтось, сплачуючи хабар, ввечері біля екрана телевізора обурюється шаленим масштабом корупції і тим, що ніхто не сидить. А як той "хтось" сяде, якщо він так як і той, хто обурюється біля блакитного екрану, хоче вирішити своє питання грошима швидко, без шуму і пилу?".

при вашому житті - погоджуюсь

на кіл вас всіх !
12.11.2025 20:22 Відповісти
і корупція буде всьо
12.11.2025 20:56 Відповісти
не смішіть . багато корупціонерів за всю історію України гідний нарід наказав ?
12.11.2025 21:03 Відповісти
йа, не грамм наці, ну кой кого й на пвлю мона ))
12.11.2025 21:05 Відповісти
Ліквідувати корупцію разом з носіями, це правильно.
12.11.2025 20:24 Відповісти
Де ви берете такі шедевральні фотки цієї "лізи"?
12.11.2025 20:25 Відповісти
''Рабочая сасна'' Зеленського - Лізка з Криму - вирішила - поки вона жива - красти можна...
12.11.2025 20:26 Відповісти
І тут Богуцьку понесло... Ніхто-би не платив, якби працювала правоохоронна та судова системи. А для впорядкування того вас і вибрали. Як ви все вирішили ми бачим.
12.11.2025 20:27 Відповісти
Я все розумію, але ж навіщо сюди тягнути отих ********** та безУмних? Що, інших адміни не читають чи не цікава їхня думка?
12.11.2025 20:27 Відповісти
Звідки така обізнаність щодо розцінок? Їх в ОПі визначили?
12.11.2025 20:28 Відповісти
ваше ..життя..і є корупція. напевно вам треба здохнути ))))чим раніше тим краще ))))))
12.11.2025 20:29 Відповісти
Може, для початку, виконувати власні обіцянки? // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
12.11.2025 20:30 Відповісти
"Корупція має бути зруйнована. На жаль, не при нашому житті", - "слуга народу" Богуцька. Але на вибори ці брехуни чомусь йшли з таким гаслом:
12.11.2025 20:30 Відповісти
мабуть вони насіяли корупцію, поросла як чортополох
12.11.2025 20:38 Відповісти
Тобто вона буде займатись корупцією поки не здохне, і хрін ви що з цим зробите.
12.11.2025 20:32 Відповісти
Не вийшло гавкати проти течії, але пізно всралася, маховик розкручується швидше чим ці клоуни блазні зе ботва буде відбілювати найпотужнішого
12.11.2025 20:33 Відповісти
Скоти. Хай пензлює з Верховної ради
12.11.2025 20:34 Відповісти
А ви, нардепи, спробуйте узаконити провокацію хабарем, операції під прикриттям для виявлення корупції, 'смачні бонуси' для фіз. та юр. осіб, які стикнулися з вимогою відкатів та повідомили про це відповідні структури; а ще посильте покарання за корупцію на стільки, щоб ризик важко було перебити жодним хабарем (наприклад, введіть 10-кратний штраф від суми отриманої вигоди, ну як за безквитковий проїзд в громадському транспорті). І тоді побачимо.
12.11.2025 20:34 Відповісти
Корупція має бути зруйнована, це все одно, що Еверест має бути зруйнован.
12.11.2025 20:35 Відповісти
Якщо депутату від Слуг Народу відрубати голову, він ще 15 хвилин буде бігати і красти.
12.11.2025 20:36 Відповісти
типу лізка не отримувала 50 тисяч доларів щомісяця як всі зелені депутани
12.11.2025 20:37 Відповісти
"Путін сіє недовіру до Зеленського через українських блогерів та ЗМІ", - "слуга народу" Богуцька

12.11.2025 20:37 Відповісти
Як казала одна відома політична діячка, уродженка Києва: "Вони хочуть бачити нас мертвими, ми - хочемо жити. Тут не багато місця для компромісу."
12.11.2025 20:38 Відповісти
Це епічна курка. Не розумію дотепер, чому вона поїхала із Сімферополя? Цінності, які вона пропагвє - це той же "русскій мір". І так, це "рідна сестра" по розуму, поведінці і цінносними орієнтирами такої собі колаборантки Більченко, яка народилася, виросла, жила, працювала у Києві, була на Майдані і виїхала до длнр вже після 2014-го року, де валантьорила для макак. І я чекаю, коли за тою Більченко на ментальну батьківщину повернеться Богуцька.
12.11.2025 20:41 Відповісти
Тобто крадемо далі....
12.11.2025 20:41 Відповісти
А шо такоє? "Шойта ви поблєднєвши, нікак вам поплахєвши..." (с) Бєдная ліза, їй треба назад, в радной крим - "там тепло, там яблоки..." (с)
12.11.2025 20:42 Відповісти
Ахахах, ну ви зрозуміли, навіть не надійтеся...
12.11.2025 20:43 Відповісти
Це та богуцька, що ще два дні тому писала про "агентуру" мацкви, яка хоче "підірвати довіру до президента!.. ти диви як у повітрі перевзулася.
12.11.2025 20:46 Відповісти
Корупція ніколи не буде зруйнована. Її рівень може бути меншим або більшим.
12.11.2025 20:50 Відповісти
*** яке коротке її життя...
12.11.2025 20:57 Відповісти
Парень ищет возможность избежать мобилизации. Покупает бронь за 5000 долларов + тысяча каждый месяц за пролонгацию. Жалуется на то, как финансовый разврат съел тех, кто "решает" этот вопрос. Не его. Их. То есть, Рафик невиновен. Просто хочет жить. Как будто те, кто на войне - самоубийцы, которые искали себе изысканный суицид.

Кто-то собирает взятку, чтобы остаться рядом с семьей. 15 000 долларов. Семья влезает в долги, чтобы откупить сына, мужа, брата, зятя, проклиная командира части за "обжорство". Все что-то покупают. Болезнь, лишних детей, уход за лежачей мамой... Но взяточники те, кто все это продают... Да? Не те, кто платит.

Ля, опять холопы виноваты что гос чиновники пачками бабки гребут, эх тупой наридец попался мудрым начальникам. А вообще, реформа судов, наказания вплоть до пожизненного за коррупцию и все начнет прекрасно работать как часы
12.11.2025 20:57 Відповісти
вроді й не п'ятниця, а прьот ейо не як от айкоса! )
12.11.2025 21:04 Відповісти
Геть зелену банду під орудою обкуреного ішака!
12.11.2025 21:12 Відповісти
Звичайно, бо вони проживають "своє найкраще життя". Були звичайними брехунами, а стали "елітою". Тож не допустять викорення корупції за свого життя.
12.11.2025 21:12 Відповісти
Не можу уявити чи невже у Зе нема інстикту самозбереження і він покриває всі ці відкати і будівництво? Країна зменшується кожен день, людей здатних воювати все меньше, кругом кадровий безлад і зневіра, що в нього в голові? Ба більше його вірні друзі відкладують "яйця" в Ізраїлі, чи хтось думає що він не при ділах? Потрібно терміново збиратись на Майдан і вимагати створення Уряду Народної Довіри, бо якщо продовжувати жити мізками Єрмака, буде дуже погано...
12.11.2025 21:17 Відповісти
Генератор випадкових слів за роботою.
Просто з цікавості: нахіба "Цензор" про це пише? Невже чогось вартого уваги на світі вже не лишилося?
12.11.2025 21:18 Відповісти
Не вірю, у лізи ротик звільнився!
12.11.2025 21:18 Відповісти
То з цього її висеру напрошується логічний висновок, чим швидше ви гниди зелені здохнете тим швидше буде зруйнована корупція.
12.11.2025 21:25 Відповісти
Narkotiki , prostituciu i karupciu , eti tri iavishcha iskorenit polnostu nevazmozhna . Vapros v razmerah i niizbezhnosti pokarania !
12.11.2025 21:29 Відповісти
Все вірно вона сказала , це правда - якщо корупцію не можливо подолати - треба її очолити !
12.11.2025 21:44 Відповісти
Чесно кажучи таке лікується гарним ударом по голові
12.11.2025 21:46 Відповісти
А ще президент в країні, який очолює топ-корупцію.Оточення і друзі - хабарники і корупціонери.Всі ви в долі ЗЕлені уроди
12.11.2025 21:48 Відповісти
відрубувати обидві руки і швидко позбудемося злодіїв.
12.11.2025 21:55 Відповісти
Що не твіт, то перл для 95 кварталу. Оце талановитих наобирали)
12.11.2025 22:39 Відповісти
Якщо б вас виродків розстрілювали кожного дня то через тиждень ніхто б не взяв ні копійки...
12.11.2025 22:45 Відповісти
Завдяки ЗЕленим вже і ге при житті наступногг покоління.

Україна скотилася на початок 2000-х, якщо не далі.
13.11.2025 00:50 Відповісти
 
 