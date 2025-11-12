РУС
"Коррупция должна быть уничтожена. К сожалению, не при нашей жизни", - "слуга народа" Богуцкая

нардеп Богуцкая Лиза

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сомневается, что коррупцию в Украине можно преодолеть "при нашей жизни".

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Коррупция - это системная вещь. Кто-то говорит - сословная или государствообразующая. Нет. Этот базис должен быть разрушен. И будет. К сожалению, не при нашей жизни. Хотя, кто знает? Возможно, дождемся..." - написала депутат.

Богуцкая подчеркнула, что ответственность за коррупцию несут не только чиновники и посредники, которые берут взятки, но и те, кто их платит — в т.ч. бизнес и простые люди, стремясь "решить" проблемы быстро и без шума.

"Нам всем не нравится коррупция. Заведующие МСЭК, ВЛК, работники ТЦК или те, кто продает бронь... Но... кто-то все же платит взяточникам баснословные деньги?

Парень ищет возможность избежать мобилизации. Покупает бронь за 5000 долларов + тысяча каждый месяц за пролонгацию. Жалуется на то, как финансовый разврат съел тех, кто "решает" этот вопрос. Не его. Их. То есть, Рафик невиновен. Просто хочет жить. Как будто те, кто на войне - самоубийцы, которые искали себе изысканный суицид.

Кто-то собирает взятку, чтобы остаться рядом с семьей. 15 000 долларов. Семья влезает в долги, чтобы откупить сына, мужа, брата, зятя, проклиная командира части за "обжорство". Все что-то покупают. Болезнь, лишних детей, уход за лежачей мамой... Но взяточники те, кто все это продают... Да? Не те, кто платит.

Это мелкие наброски того, что масштабируется гигантским образом. Откажись платить. Но ты же хочешь привилегий? Хочешь получить заказ и готов заплатить откат. Готов дать взятку, чтобы тебя не проверяли, или сунуть в карман патрульному полицейскому, чтобы он не забрал права", - отмечает нардеп.

Люди, которые поддерживают бытовое взяточничество, возмущаются коррупцией на государственном уровне, пишет Богуцкая:

"При этом этот кто-то, платя взятку, вечером у экрана телевизора возмущается безумным масштабом коррупции и тем, что никто не сидит. А как этот "кто-то" сядет, если он так же, как и тот, кто возмущается у голубого экрана, хочет решить свой вопрос деньгами быстро, без шума и пыли?".

+21
при вашому житті - погоджуюсь

на кіл вас всіх !
12.11.2025 20:22 Ответить
+10
Ліквідувати корупцію разом з носіями, це правильно.
12.11.2025 20:24 Ответить
+7
ваше ..життя..і є корупція. напевно вам треба здохнути ))))чим раніше тим краще ))))))
12.11.2025 20:29 Ответить
при вашому житті - погоджуюсь

на кіл вас всіх !
12.11.2025 20:22 Ответить
і корупція буде всьо
12.11.2025 20:56 Ответить
не смішіть . багато корупціонерів за всю історію України гідний нарід наказав ?
12.11.2025 21:03 Ответить
йа, не грамм наці, ну кой кого й на пвлю мона ))
12.11.2025 21:05 Ответить
Ліквідувати корупцію разом з носіями, це правильно.
12.11.2025 20:24 Ответить
Де ви берете такі шедевральні фотки цієї "лізи"?
12.11.2025 20:25 Ответить
''Рабочая сасна'' Зеленського - Лізка з Криму - вирішила - поки вона жива - красти можна...
12.11.2025 20:26 Ответить
І тут Богуцьку понесло... Ніхто-би не платив, якби працювала правоохоронна та судова системи. А для впорядкування того вас і вибрали. Як ви все вирішили ми бачим.
12.11.2025 20:27 Ответить
Я все розумію, але ж навіщо сюди тягнути отих ********** та безУмних? Що, інших адміни не читають чи не цікава їхня думка?
12.11.2025 20:27 Ответить
Звідки така обізнаність щодо розцінок? Їх в ОПі визначили?
12.11.2025 20:28 Ответить
ваше ..життя..і є корупція. напевно вам треба здохнути ))))чим раніше тим краще ))))))
12.11.2025 20:29 Ответить
Може, для початку, виконувати власні обіцянки? // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
12.11.2025 20:30 Ответить
"Корупція має бути зруйнована. На жаль, не при нашому житті", - "слуга народу" Богуцька. Але на вибори ці брехуни чомусь йшли з таким гаслом:
12.11.2025 20:30 Ответить
мабуть вони насіяли корупцію, поросла як чортополох
12.11.2025 20:38 Ответить
Тобто вона буде займатись корупцією поки не здохне, і хрін ви що з цим зробите.
12.11.2025 20:32 Ответить
Не вийшло гавкати проти течії, але пізно всралася, маховик розкручується швидше чим ці клоуни блазні зе ботва буде відбілювати найпотужнішого
12.11.2025 20:33 Ответить
Скоти. Хай пензлює з Верховної ради
12.11.2025 20:34 Ответить
А ви, нардепи, спробуйте узаконити провокацію хабарем, операції під прикриттям для виявлення корупції, 'смачні бонуси' для фіз. та юр. осіб, які стикнулися з вимогою відкатів та повідомили про це відповідні структури; а ще посильте покарання за корупцію на стільки, щоб ризик важко було перебити жодним хабарем (наприклад, введіть 10-кратний штраф від суми отриманої вигоди, ну як за безквитковий проїзд в громадському транспорті). І тоді побачимо.
12.11.2025 20:34 Ответить
Корупція має бути зруйнована, це все одно, що Еверест має бути зруйнован.
12.11.2025 20:35 Ответить
Якщо депутату від Слуг Народу відрубати голову, він ще 15 хвилин буде бігати і красти.
12.11.2025 20:36 Ответить
Тупа пи@да хоче сказати громадянам «самі ви корупціонери», при цьому змішує бажання людей вижити, платячи хабарі, з бажанням НАЖИВАТИСЯ на війні. Ви здихайте мовчки, якщо не хочете добровільно під чобіт рашистів, сидіть в темряві холоді і не заважайте красти. При цьому дебілка, яка ніби то має право на помилку, натякає що Зєля буде мародерити Україну на посаді президента поки не здохне.
12.11.2025 20:36 Ответить
типу лізка не отримувала 50 тисяч доларів щомісяця як всі зелені депутани
12.11.2025 20:37 Ответить
"Путін сіє недовіру до Зеленського через українських блогерів та ЗМІ", - "слуга народу" Богуцька

Джерело: https://censor.net/ua/n3584291
12.11.2025 20:37 Ответить
Як казала одна відома політична діячка, уродженка Києва: "Вони хочуть бачити нас мертвими, ми - хочемо жити. Тут не багато місця для компромісу."
12.11.2025 20:38 Ответить
Це епічна курка. Не розумію дотепер, чому вона поїхала із Сімферополя? Цінності, які вона пропагвє - це той же "русскій мір". І так, це "рідна сестра" по розуму, поведінці і цінносними орієнтирами такої собі колаборантки Більченко, яка народилася, виросла, жила, працювала у Києві, була на Майдані і виїхала до длнр вже після 2014-го року, де валантьорила для макак. І я чекаю, коли за тою Більченко на ментальну батьківщину повернеться Богуцька.
12.11.2025 20:41 Ответить
Тобто крадемо далі....
12.11.2025 20:41 Ответить
А шо такоє? "Шойта ви поблєднєвши, нікак вам поплахєвши..." (с) Бєдная ліза, їй треба назад, в радной крим - "там тепло, там яблоки..." (с)
12.11.2025 20:42 Ответить
Ахахах, ну ви зрозуміли, навіть не надійтеся...
12.11.2025 20:43 Ответить
Це та богуцька, що ще два дні тому писала про "агентуру" мацкви, яка хоче "підірвати довіру до президента!.. ти диви як у повітрі перевзулася.
12.11.2025 20:46 Ответить
Корупція ніколи не буде зруйнована. Її рівень може бути меншим або більшим.
12.11.2025 20:50 Ответить
*** яке коротке її життя...
12.11.2025 20:57 Ответить
Парень ищет возможность избежать мобилизации. Покупает бронь за 5000 долларов + тысяча каждый месяц за пролонгацию. Жалуется на то, как финансовый разврат съел тех, кто "решает" этот вопрос. Не его. Их. То есть, Рафик невиновен. Просто хочет жить. Как будто те, кто на войне - самоубийцы, которые искали себе изысканный суицид.

Кто-то собирает взятку, чтобы остаться рядом с семьей. 15 000 долларов. Семья влезает в долги, чтобы откупить сына, мужа, брата, зятя, проклиная командира части за "обжорство". Все что-то покупают. Болезнь, лишних детей, уход за лежачей мамой... Но взяточники те, кто все это продают... Да? Не те, кто платит.

Ля, опять холопы виноваты что гос чиновники пачками бабки гребут, эх тупой наридец попался мудрым начальникам. А вообще, реформа судов, наказания вплоть до пожизненного за коррупцию и все начнет прекрасно работать как часы
12.11.2025 20:57 Ответить
вроді й не п'ятниця, а прьот ейо не як от айкоса! )
12.11.2025 21:04 Ответить
Єврейка Багуцкая вчить українців порядності? Та ну нах! Прокацаплена жидобільшовичка корумпована на всю голову. Таких як вона треба вішати відразу, а бо як в Ізраїлі забивати камінням на вулиці...
12.11.2025 21:04 Ответить
Геть зелену банду під орудою обкуреного ішака!
12.11.2025 21:12 Ответить
Звичайно, бо вони проживають "своє найкраще життя". Були звичайними брехунами, а стали "елітою". Тож не допустять викорення корупції за свого життя.
12.11.2025 21:12 Ответить
Не можу уявити чи невже у Зе нема інстикту самозбереження і він покриває всі ці відкати і будівництво? Країна зменшується кожен день, людей здатних воювати все меньше, кругом кадровий безлад і зневіра, що в нього в голові? Ба більше його вірні друзі відкладують "яйця" в Ізраїлі, чи хтось думає що він не при ділах? Потрібно терміново збиратись на Майдан і вимагати створення Уряду Народної Довіри, бо якщо продовжувати жити мізками Єрмака, буде дуже погано...
12.11.2025 21:17 Ответить
Генератор випадкових слів за роботою.
Просто з цікавості: нахіба "Цензор" про це пише? Невже чогось вартого уваги на світі вже не лишилося?
12.11.2025 21:18 Ответить
Не вірю, у лізи ротик звільнився!
12.11.2025 21:18 Ответить
То з цього її висеру напрошується логічний висновок, чим швидше ви гниди зелені здохнете тим швидше буде зруйнована корупція.
12.11.2025 21:25 Ответить
Narkotiki , prostituciu i karupciu , eti tri iavishcha iskorenit polnostu nevazmozhna . Vapros v razmerah i niizbezhnosti pokarania !
12.11.2025 21:29 Ответить
 
 