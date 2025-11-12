"Коррупция должна быть уничтожена. К сожалению, не при нашей жизни", - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сомневается, что коррупцию в Украине можно преодолеть "при нашей жизни".

"Коррупция - это системная вещь. Кто-то говорит - сословная или государствообразующая. Нет. Этот базис должен быть разрушен. И будет. К сожалению, не при нашей жизни. Хотя, кто знает? Возможно, дождемся..." - написала депутат.

Богуцкая подчеркнула, что ответственность за коррупцию несут не только чиновники и посредники, которые берут взятки, но и те, кто их платит — в т.ч. бизнес и простые люди, стремясь "решить" проблемы быстро и без шума.

"Нам всем не нравится коррупция. Заведующие МСЭК, ВЛК, работники ТЦК или те, кто продает бронь... Но... кто-то все же платит взяточникам баснословные деньги?

Парень ищет возможность избежать мобилизации. Покупает бронь за 5000 долларов + тысяча каждый месяц за пролонгацию. Жалуется на то, как финансовый разврат съел тех, кто "решает" этот вопрос. Не его. Их. То есть, Рафик невиновен. Просто хочет жить. Как будто те, кто на войне - самоубийцы, которые искали себе изысканный суицид.

Кто-то собирает взятку, чтобы остаться рядом с семьей. 15 000 долларов. Семья влезает в долги, чтобы откупить сына, мужа, брата, зятя, проклиная командира части за "обжорство". Все что-то покупают. Болезнь, лишних детей, уход за лежачей мамой... Но взяточники те, кто все это продают... Да? Не те, кто платит.

Это мелкие наброски того, что масштабируется гигантским образом. Откажись платить. Но ты же хочешь привилегий? Хочешь получить заказ и готов заплатить откат. Готов дать взятку, чтобы тебя не проверяли, или сунуть в карман патрульному полицейскому, чтобы он не забрал права", - отмечает нардеп.

Люди, которые поддерживают бытовое взяточничество, возмущаются коррупцией на государственном уровне, пишет Богуцкая:

"При этом этот кто-то, платя взятку, вечером у экрана телевизора возмущается безумным масштабом коррупции и тем, что никто не сидит. А как этот "кто-то" сядет, если он так же, как и тот, кто возмущается у голубого экрана, хочет решить свой вопрос деньгами быстро, без шума и пыли?".

