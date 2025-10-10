РУС
51% тех, кто доверяет Зеленскому, поддерживают создание правительства национального единства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Правительство национального единства. Отношение украинцев

И среди тех, кто доверяет, и среди тех, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому есть достаточно благосклонное отношение к созданию Правительства национального единства.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Даже среди тех, кто не доверяет Зеленскому, большинство респондентов положительно воспринимают идею создания правительства национального единства, что свидетельствует об общей поддержке инициатив, направленных на консолидацию общества.

Так, среди тех, кто не доверяет президенту:

53% относятся к идее положительно;
35% - нейтрально;
9% - отрицательно;
4% - затрудняются сказать.

Среди тех, кто доверяет президенту:

51% - выразили положительное отношение;
37% - нейтральное;
7% - отрицательное;
4% - не определились с ответом.

Среди тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту:

10% поддерживают создание правительства национального единства;
71% имеют нейтральное отношение;
12% - отрицательное;
7% - затруднились с ответом.

Читайте: 49% украинцев поддерживают идею создания Правительства национального единства, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Всего социологи опросили 1029 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Зеленский Владимир опрос КМИС
Адекватні люди не можуть довіряти кінченому наркоману .
10.10.2025 11:25 Ответить
82% тих, хто їсть помідори, підтримує удари "Томагавками" по заводу в Арзамасі. Давайте мені гроші за цінну статистику.
10.10.2025 11:24 Ответить
Довіра до зеленського і національні інтереси ніяк не корелюються! Що ще має відбутися, щоб секта зеленого покидька зрозуміла свою причетність до того, що сталося?
10.10.2025 11:28 Ответить
і шо? а баба яга (бубочка) - проти. що би і хто не підтримував (окрім сонцеяйценосного)...
10.10.2025 11:23 Ответить
82% тих, хто їсть помідори, підтримує удари "Томагавками" по заводу в Арзамасі. Давайте мені гроші за цінну статистику.
10.10.2025 11:24 Ответить
Адекватні люди не можуть довіряти кінченому наркоману .
10.10.2025 11:25 Ответить
Люди схильні довіряти владі, при якій їм живеться добре (особливо на фоні поганого життя інших). Так що ця статистика просто показує, наскільки Україна далека від ситуації а-ля "Німеччина-1918". Порадійте, що стільком вашим співгромадянам живеться добре.
10.10.2025 11:40 Ответить
51% довіряють Зе?
10.10.2025 11:25 Ответить
Невиліковні.
Необучаємі.
Невігласи.
І...ждуни, яким "акакаяразніца"
10.10.2025 11:30 Ответить
чукча пісатель)
51% з тих, хто довіряє зє. а тих хто довіряє може бути і 30% з усіх
тобто ця статистика - таке.. вилами по воді
10.10.2025 11:35 Ответить
Ні. Ще раз уважно читаємо дебільне формулювання від соціологів.
10.10.2025 11:39 Ответить
Це ще раз показує, що йому чхати не тільки на думку більшості українців, а і навіть на думку більшості свого електорату.
10.10.2025 11:26 Ответить
Хернею займаються...підтримують не підтримують....робити більше нічого?
10.10.2025 11:27 Ответить
Довіра до зеленського і національні інтереси ніяк не корелюються! Що ще має відбутися, щоб секта зеленого покидька зрозуміла свою причетність до того, що сталося?
10.10.2025 11:28 Ответить
Повний песець. Але це не точно.
10.10.2025 11:40 Ответить
Пересруться всі в тому Уряді НацЄдності коли контроль над фінансовими потоками міністерські портфелі будуть ділити, ще і своїх прибічників одне на одного натравлять
10.10.2025 11:32 Ответить
А коли буде Уряд Незламної Потужності?
10.10.2025 11:32 Ответить
Так він вже є. Потужний менеджер на ефективному і незламним поганяє.
10.10.2025 11:41 Ответить
Сама гірша новина в цій статті ,це те що ще є в Україні ті хто довіряє зеленському.Україна преречена !!!!!!!!
10.10.2025 11:32 Ответить
досить гратися в довіру з непрофесійним акторішкорю що "криваво" грає роль Президента України ВЖЕ 6 років!

ЕКСПЕРИМЕНТ КРИВАВО ЗАТЯГНУВСЯ!

НАГАДУЮ! його криваве правління (неЛОХ кривавий) почалося із сотен тисяч смертей українців від COVID....

воно повний "0"
10.10.2025 11:38 Ответить
Нуль - це, якби результати були ніякими.

А результати правління ЗЄ - десятки мільярдів збитків, сотні тисяч марно втрачених життів українців, втрачені 20% території України.
10.10.2025 11:52 Ответить
Геть простроченого ішака.
10.10.2025 11:39 Ответить
Що саме довіряють говорячому роту ЗЄ ці 51%?

Свої гроші, домівки, здоров'я, життя довіряють цьому зажопному пройдисвіту?

Ну вітаю.
В середньому по палаті інтелект українців лежить на дні і не ворушиться, не зважаючи ні на що.
10.10.2025 11:42 Ответить
51% дебилів
10.10.2025 11:42 Ответить
..та ні! Ідіотів там 100 відсотків. Це ті..які зеленій гниді довіряють. А от з цих 100 відсотків є трошки менш дурніші. Іх 51 відсоток... Але загальний діагноз у них.... ідіотизм
10.10.2025 12:32 Ответить
А що є такі що довіряють проросійському клоуну ?
10.10.2025 11:48 Ответить
Всі дії та бездія Зеленського за всю каденцію та наступний термін узурпації влади полягає у свідомій діяльності проти державних інтересів України. Створення ОЗУ "ОП" на чолі з Єрмаком та схем масштабної корупції ефективно вимиває з бюджету та мільярдної західної допомоги більшу частину коштів, спалюючи їх в своїх кишенях, кишенях подільників та залишаючи СОУ без тої кількості ракет, снарядів, мін, дронів, ППО та ПРО, які необхідні для зупинки російських окупантів, їх знищення та перемоги. Зеленський та його державна мафія працює виключно в інтересах московії та кремля. Вони є агентами впливу ворога під час війни! Будь які союзи з ними під гаслом "національного спротиву" не мають жодного сенсу. Це вороги України, які роблять все можливе для нашої поразки у війні з московією. Поки вони при владі Україна приречена!
10.10.2025 11:54 Ответить
Це як і хто здатний пояснити? Політолог? Таролог? Психіатр? Про що думають ці 51 відсоток? Що за каша у них в голові?
10.10.2025 11:55 Ответить
невже є ті, хто довіряє Зеленському ?
10.10.2025 12:12 Ответить
Так всё-таки едности или децентрализации? А я говорил о том, что децинтрализация - это плохо для Украины. Всё должно идти с центра и быть одинаково!
10.10.2025 12:17 Ответить
Чи пояснили тим кого опитували що воно таке є той уряд національної єдності? Певно що ні. Просто звучить красиво. А якби опитувані зрозуміли що це буде уряд як в кацапській байці про лебедя рака та щуку то результат опитування був би протилежний.

Леонід Глібов

ЛЕБІДЬ, ЩУКА І РАК

Байка

У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.
Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу...
Що за морока? Що робить?
Ай не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні -
судить не нам
Та тільки хура й досі там.

(1853)
10.10.2025 12:30 Ответить
похибка опросу щодо довіри зельонському-99,9%. 0,1% це нейтральні.
10.10.2025 12:52 Ответить
 
 