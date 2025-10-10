51% тех, кто доверяет Зеленскому, поддерживают создание правительства национального единства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
И среди тех, кто доверяет, и среди тех, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому есть достаточно благосклонное отношение к созданию Правительства национального единства.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Даже среди тех, кто не доверяет Зеленскому, большинство респондентов положительно воспринимают идею создания правительства национального единства, что свидетельствует об общей поддержке инициатив, направленных на консолидацию общества.
Так, среди тех, кто не доверяет президенту:
53% относятся к идее положительно;
35% - нейтрально;
9% - отрицательно;
4% - затрудняются сказать.
Среди тех, кто доверяет президенту:
51% - выразили положительное отношение;
37% - нейтральное;
7% - отрицательное;
4% - не определились с ответом.
Среди тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту:
10% поддерживают создание правительства национального единства;
71% имеют нейтральное отношение;
12% - отрицательное;
7% - затруднились с ответом.
Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Всего социологи опросили 1029 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Необучаємі.
Невігласи.
І...ждуни, яким "акакаяразніца"
51% з тих, хто довіряє зє. а тих хто довіряє може бути і 30% з усіх
тобто ця статистика - таке.. вилами по воді
контроль над фінансовими потокамиміністерські портфелі будуть ділити, ще і своїх прибічників одне на одного натравлять
ЕКСПЕРИМЕНТ КРИВАВО ЗАТЯГНУВСЯ!
НАГАДУЮ! його криваве правління (неЛОХ кривавий) почалося із сотен тисяч смертей українців від COVID....
воно повний "0"
А результати правління ЗЄ - десятки мільярдів збитків, сотні тисяч марно втрачених життів українців, втрачені 20% території України.
Свої гроші, домівки, здоров'я, життя довіряють цьому зажопному пройдисвіту?
Ну вітаю.
В середньому по палаті інтелект українців лежить на дні і не ворушиться, не зважаючи ні на що.
Леонід Глібов
ЛЕБІДЬ, ЩУКА І РАК
Байка
У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.
Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу...
Що за морока? Що робить?
Ай не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні -
судить не нам
Та тільки хура й досі там.
(1853)