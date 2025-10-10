51% тех, кто доверяет Зеленскому, поддерживают создание правительства национального единства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

И среди тех, кто доверяет, и среди тех, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому есть достаточно благосклонное отношение к созданию Правительства национального единства.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Даже среди тех, кто не доверяет Зеленскому, большинство респондентов положительно воспринимают идею создания правительства национального единства, что свидетельствует об общей поддержке инициатив, направленных на консолидацию общества.

Так, среди тех, кто не доверяет президенту:



53% относятся к идее положительно;

35% - нейтрально;

9% - отрицательно;

4% - затрудняются сказать.

Среди тех, кто доверяет президенту:



51% - выразили положительное отношение;

37% - нейтральное;

7% - отрицательное;

4% - не определились с ответом.

Среди тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту:



10% поддерживают создание правительства национального единства;

71% имеют нейтральное отношение;

12% - отрицательное;

7% - затруднились с ответом.

Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Всего социологи опросили 1029 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

