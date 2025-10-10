51% тих, хто довіряє Зеленському, підтримують створення Уряду національної єдності, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

І серед тих, хто довіряє, і серед тих, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському є досить прихильне ставлення до створення Уряду національної єдності.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Навіть серед тих, хто не довіряє Зеленському, більшість респондентів позитивно сприймають ідею створення Уряду національної єдності, що свідчить про загальну підтримку ініціатив, спрямованих на консолідацію суспільства.

Так, серед тих, хто не довіряє президенту:



53% ставляться до ідеї позитивно;

35% - нейтрально;

9% - негативно;

4% - важко сказати.

Серед тих, хто довіряє президенту:



51% - висловили позитивне ставлення;

37% - нейтральне;

7% - негативне;

4% - не визначилися з відповіддю.

Серед тих, хто має невизначене ставлення до президента:



10% підтримують створення уряду національної єдності;

71% мають нейтральне ставлення;

12% - негативне;

7% - вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 19-28 вересня 2025 року. Всього соціологи опитали 1029 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

