Новини Уряд національної єдності
51% тих, хто довіряє Зеленському, підтримують створення Уряду національної єдності, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Уряд національної єдності. Ставлення українців

І серед тих, хто довіряє, і серед тих, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському є досить прихильне ставлення до створення Уряду національної єдності.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Навіть серед тих, хто не довіряє Зеленському, більшість респондентів позитивно сприймають ідею створення Уряду національної єдності, що свідчить про загальну підтримку ініціатив, спрямованих на консолідацію суспільства.

Так, серед тих, хто не довіряє президенту:

53% ставляться до ідеї позитивно;
35% - нейтрально;
9% - негативно;
4% - важко сказати.

Серед тих, хто довіряє президенту

51% - висловили позитивне ставлення;
37% - нейтральне;
7% - негативне;
4% - не визначилися з відповіддю.

Серед тих, хто має невизначене ставлення до президента:

10% підтримують створення уряду національної єдності;
71% мають нейтральне ставлення;
12% - негативне;
7% - вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося 19-28 вересня 2025 року. Всього соціологи опитали 1029 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Адекватні люди не можуть довіряти кінченому наркоману .
10.10.2025 11:25 Відповісти
82% тих, хто їсть помідори, підтримує удари "Томагавками" по заводу в Арзамасі. Давайте мені гроші за цінну статистику.
10.10.2025 11:24 Відповісти
Невиліковні.
Необучаємі.
Невігласи.
І...ждуни, яким "акакаяразніца"
10.10.2025 11:30 Відповісти
і шо? а баба яга (бубочка) - проти. що би і хто не підтримував (окрім сонцеяйценосного)...
10.10.2025 11:23 Відповісти
82% тих, хто їсть помідори, підтримує удари "Томагавками" по заводу в Арзамасі. Давайте мені гроші за цінну статистику.
10.10.2025 11:24 Відповісти
Адекватні люди не можуть довіряти кінченому наркоману .
10.10.2025 11:25 Відповісти
Люди схильні довіряти владі, при якій їм живеться добре (особливо на фоні поганого життя інших). Так що ця статистика просто показує, наскільки Україна далека від ситуації а-ля "Німеччина-1918". Порадійте, що стільком вашим співгромадянам живеться добре.
10.10.2025 11:40 Відповісти
51% довіряють Зе?
10.10.2025 11:25 Відповісти
Невиліковні.
Необучаємі.
Невігласи.
І...ждуни, яким "акакаяразніца"
10.10.2025 11:30 Відповісти
чукча пісатель)
51% з тих, хто довіряє зє. а тих хто довіряє може бути і 30% з усіх
тобто ця статистика - таке.. вилами по воді
10.10.2025 11:35 Відповісти
Ні. Ще раз уважно читаємо дебільне формулювання від соціологів.
10.10.2025 11:39 Відповісти
Це ще раз показує, що йому чхати не тільки на думку більшості українців, а і навіть на думку більшості свого електорату.
10.10.2025 11:26 Відповісти
Хернею займаються...підтримують не підтримують....робити більше нічого?
10.10.2025 11:27 Відповісти
Довіра до зеленського і національні інтереси ніяк не корелюються! Що ще має відбутися, щоб секта зеленого покидька зрозуміла свою причетність до того, що сталося?
10.10.2025 11:28 Відповісти
Повний песець. Але це не точно.
10.10.2025 11:40 Відповісти
Пересруться всі в тому Уряді НацЄдності коли контроль над фінансовими потоками міністерські портфелі будуть ділити, ще і своїх прибічників одне на одного натравлять
10.10.2025 11:32 Відповісти
А коли буде Уряд Незламної Потужності?
10.10.2025 11:32 Відповісти
Так він вже є. Потужний менеджер на ефективному і незламним поганяє.
10.10.2025 11:41 Відповісти
Сама гірша новина в цій статті ,це те що ще є в Україні ті хто довіряє зеленському.Україна преречена !!!!!!!!
10.10.2025 11:32 Відповісти
досить гратися в довіру з непрофесійним акторішкорю що "криваво" грає роль Президента України ВЖЕ 6 років!

ЕКСПЕРИМЕНТ КРИВАВО ЗАТЯГНУВСЯ!

НАГАДУЮ! його криваве правління (неЛОХ кривавий) почалося із сотен тисяч смертей українців від COVID....

воно повний "0"
10.10.2025 11:38 Відповісти
Нуль - це, якби результати були ніякими.

А результати правління ЗЄ - десятки мільярдів збитків, сотні тисяч марно втрачених життів українців, втрачені 20% території України.
10.10.2025 11:52 Відповісти
Геть простроченого ішака.
10.10.2025 11:39 Відповісти
Що саме довіряють говорячому роту ЗЄ ці 51%?

Свої гроші, домівки, здоров'я, життя довіряють цьому зажопному пройдисвіту?

Ну вітаю.
В середньому по палаті інтелект українців лежить на дні і не ворушиться, не зважаючи ні на що.
10.10.2025 11:42 Відповісти
51% дебилів
10.10.2025 11:42 Відповісти
..та ні! Ідіотів там 100 відсотків. Це ті..які зеленій гниді довіряють. А от з цих 100 відсотків є трошки менш дурніші. Іх 51 відсоток... Але загальний діагноз у них.... ідіотизм
10.10.2025 12:32 Відповісти
А що є такі що довіряють проросійському клоуну ?
10.10.2025 11:48 Відповісти
Всі дії та бездія Зеленського за всю каденцію та наступний термін узурпації влади полягає у свідомій діяльності проти державних інтересів України. Створення ОЗУ "ОП" на чолі з Єрмаком та схем масштабної корупції ефективно вимиває з бюджету та мільярдної західної допомоги більшу частину коштів, спалюючи їх в своїх кишенях, кишенях подільників та залишаючи СОУ без тої кількості ракет, снарядів, мін, дронів, ППО та ПРО, які необхідні для зупинки російських окупантів, їх знищення та перемоги. Зеленський та його державна мафія працює виключно в інтересах московії та кремля. Вони є агентами впливу ворога під час війни! Будь які союзи з ними під гаслом "національного спротиву" не мають жодного сенсу. Це вороги України, які роблять все можливе для нашої поразки у війні з московією. Поки вони при владі Україна приречена!
10.10.2025 11:54 Відповісти
Це як і хто здатний пояснити? Політолог? Таролог? Психіатр? Про що думають ці 51 відсоток? Що за каша у них в голові?
10.10.2025 11:55 Відповісти
невже є ті, хто довіряє Зеленському ?
10.10.2025 12:12 Відповісти
Так всё-таки едности или децентрализации? А я говорил о том, что децинтрализация - это плохо для Украины. Всё должно идти с центра и быть одинаково!
10.10.2025 12:17 Відповісти
Чи пояснили тим кого опитували що воно таке є той уряд національної єдності? Певно що ні. Просто звучить красиво. А якби опитувані зрозуміли що це буде уряд як в кацапській байці про лебедя рака та щуку то результат опитування був би протилежний.

Леонід Глібов

ЛЕБІДЬ, ЩУКА І РАК

Байка

У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.
Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу...
Що за морока? Що робить?
Ай не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні -
судить не нам
Та тільки хура й досі там.

(1853)
10.10.2025 12:30 Відповісти
похибка опросу щодо довіри зельонському-99,9%. 0,1% це нейтральні.
10.10.2025 12:52 Відповісти
правительство национального единства ----
это что такое ...
смена вывески ...
очередное оон , обсе ...
развод народа ...
цель этого шабаша ...
маневр очередного воровства ...
смена таблички ......................................................................
10.10.2025 13:23 Відповісти
 
 