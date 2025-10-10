51% тих, хто довіряє Зеленському, підтримують створення Уряду національної єдності, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
І серед тих, хто довіряє, і серед тих, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському є досить прихильне ставлення до створення Уряду національної єдності.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Навіть серед тих, хто не довіряє Зеленському, більшість респондентів позитивно сприймають ідею створення Уряду національної єдності, що свідчить про загальну підтримку ініціатив, спрямованих на консолідацію суспільства.
Так, серед тих, хто не довіряє президенту:
53% ставляться до ідеї позитивно;
35% - нейтрально;
9% - негативно;
4% - важко сказати.
Серед тих, хто довіряє президенту:
51% - висловили позитивне ставлення;
37% - нейтральне;
7% - негативне;
4% - не визначилися з відповіддю.
Серед тих, хто має невизначене ставлення до президента:
10% підтримують створення уряду національної єдності;
71% мають нейтральне ставлення;
12% - негативне;
7% - вагалися з відповіддю.
Опитування проводилося 19-28 вересня 2025 року. Всього соціологи опитали 1029 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
Необучаємі.
Невігласи.
І...ждуни, яким "акакаяразніца"
51% з тих, хто довіряє зє. а тих хто довіряє може бути і 30% з усіх
тобто ця статистика - таке.. вилами по воді
контроль над фінансовими потокамиміністерські портфелі будуть ділити, ще і своїх прибічників одне на одного натравлять
ЕКСПЕРИМЕНТ КРИВАВО ЗАТЯГНУВСЯ!
НАГАДУЮ! його криваве правління (неЛОХ кривавий) почалося із сотен тисяч смертей українців від COVID....
воно повний "0"
А результати правління ЗЄ - десятки мільярдів збитків, сотні тисяч марно втрачених життів українців, втрачені 20% території України.
Свої гроші, домівки, здоров'я, життя довіряють цьому зажопному пройдисвіту?
Ну вітаю.
В середньому по палаті інтелект українців лежить на дні і не ворушиться, не зважаючи ні на що.
Леонід Глібов
ЛЕБІДЬ, ЩУКА І РАК
Байка
У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.
Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу...
Що за морока? Що робить?
Ай не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні -
судить не нам
Та тільки хура й досі там.
(1853)
это что такое ...
смена вывески ...
очередное оон , обсе ...
развод народа ...
цель этого шабаша ...
маневр очередного воровства ...
смена таблички ......................................................................