49% українців підтримують ідею створення Уряду національної єдності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Майже половина громадян України (49%) позитивно ставиться до ідеї створення Уряду національної єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Лише 8% мають негативне ставлення до цього.

Решта громадян мають або нейтральне (39%), або невизначене (4%) ставлення.

Кількість громадян, які підтримують цю ідею зросла порівняно із груднем 2024 року.

"У всіх регіонах України населення доволі прихильно ставиться до ідеї Уряду національної єдності. При цьому найбільшою підтримкою ідея користується на Заході України", - зазначили соціологи.

Опитування проводилося 19-28 вересня 2025 року. Всього соціологи опитали 1029 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

