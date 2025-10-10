УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Уряд національної єдності
983 21

49% українців підтримують ідею створення Уряду національної єдності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як українці ставляться до створення Уряду національної єдності?

Майже половина громадян України (49%) позитивно ставиться до ідеї створення Уряду національної єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Лише 8% мають негативне ставлення до цього.

Решта громадян мають або нейтральне (39%), або невизначене (4%) ставлення.

Як українці ставляться до створення Уряду національної єдності?

Кількість громадян, які підтримують цю ідею зросла порівняно із груднем 2024 року.

"У всіх регіонах України населення доволі прихильно ставиться до ідеї Уряду національної єдності. При цьому найбільшою підтримкою ідея користується на Заході України", - зазначили соціологи.

Як українці ставляться до створення Уряду національної єдності?

Опитування проводилося 19-28 вересня 2025 року. Всього соціологи опитали 1029 респондентів. 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: 54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (2079) КМІС (361)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Та хто ж його створить той уряд ? Уряд піде тільки через майдан....
показати весь коментар
10.10.2025 10:54 Відповісти
+5
кокаЇновий утирок владу не віддасть. якщо навіть і створять такий уряд, то зе напхає туди тільки свого лояльного лайна
показати весь коментар
10.10.2025 10:59 Відповісти
+4
зелені в істериці!
уряд треба було робити навесні 2022!!!!
а зараз, намацують тему, на кого все повісити!
увесь лютий пройоб україни....
показати весь коментар
10.10.2025 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та хто ж його створить той уряд ? Уряд піде тільки через майдан....
показати весь коментар
10.10.2025 10:54 Відповісти
Зелена влада помічає тільки ті рейтинги, які вигідні їм, решта вони тупо ігнорують у ЗМІ і починають займатись репресіями.
показати весь коментар
10.10.2025 11:21 Відповісти
Єдності кого з ким? У нас 80% населення етнічні українці. Звідси нам потрібний український національний уряд з пропорційним представництвом меншин на рівні 20% від усіх державних посад. Все інше це "туфта". Облудлива демагогія яка має маскувати надпредставництво у владі меншин які охоче зраджують Україну і грабують її.
показати весь коментар
10.10.2025 10:58 Відповісти
А як Ви будете визначати етнічних українців?
показати весь коментар
10.10.2025 11:12 Відповісти
Та йому ж не це головне! Головне ж озвучити тези "Свободи", а з них почнеться роздмухування срачу про "націоналізм" в Україні, що так хочуть показати кацапи. Це ж свідома провокація.
показати весь коментар
10.10.2025 11:21 Відповісти
Бгг технології накатані, за розміром черепу і іншими антропологічними даними
показати весь коментар
10.10.2025 11:21 Відповісти
Ригоанал Юрій Бойко - етнічний українець, який власне мову рідну забув, або й не вчив. Його можна в уряд? 🤔 Тут інші критерії, зокрема заядання на логіку і знання арифметики зашалом, а не лише віднімання і ділення, потрібні і тести на наркозалежність.
показати весь коментар
10.10.2025 11:19 Відповісти
ну он вам свириденко - мразота мразотою ..українка ))

брат її що вкрав кошти на будівництві фортифікацій і живе в Лондоні
показати весь коментар
10.10.2025 11:29 Відповісти
кокаЇновий утирок владу не віддасть. якщо навіть і створять такий уряд, то зе напхає туди тільки свого лояльного лайна
показати весь коментар
10.10.2025 10:59 Відповісти
100пудово!
Вони ж хочуть добра не для України, а для себе! А там є косата шмара, що продалась вже давно, там і авакян на низькому старті десь за кордоном(в Італії кажуть).
Та ще покидьків з "українським" корінням овердофуя - буде з кого виліпити більшість в тому уряді.
показати весь коментар
10.10.2025 11:25 Відповісти
зелені в істериці!
уряд треба було робити навесні 2022!!!!
а зараз, намацують тему, на кого все повісити!
увесь лютий пройоб україни....
показати весь коментар
10.10.2025 11:01 Відповісти
Ага, вава з міндічом і єрмачілою от так взяли і віддали владу, ці мародери будуть висмоктувати ресурси з України та красти стільки, скільки зможуть.
показати весь коментар
10.10.2025 11:01 Відповісти
Зараз у нас реально уряду не існує. Є підставний орган КМУ, який керується вказівками позаконституційним органом ОП, катастрофічні результати діяльності якого відчуваємо на собі кожного дня!
показати весь коментар
10.10.2025 11:05 Відповісти
А якби 99% підтримували, то що б змінилося?)
показати весь коментар
10.10.2025 11:05 Відповісти
Запитання в "10" - ку
показати весь коментар
10.10.2025 11:08 Відповісти
Могаторій громадянського суспільства (він же договір) на протести - УЖЕ був
Іщо???
Влада використала його як індульгенцію на оте ВСЕ що діється в Україні і ще й усій дикості мафіозних міжсобойчиків, геноциду етнічних українців (читай - села), перекладання усього тягару війни на збідніле населення.
І що??
Знову міжсобойчик з договорняками мафіозних партій??
Спроба поділитись коштами держбюджету заради індульгенції за ВСЕ скоєне?? Почесна відставка і імунітет для глистів і ОПаришів??
Думайте притомні люди.
показати весь коментар
10.10.2025 11:14 Відповісти
Опять???!!!
показати весь коментар
10.10.2025 11:16 Відповісти
Переформатування уряду в конструкцію , що залучить опозицію не просто питання здорового глузду (це повинно бути зроблено в 2022), а надання довіри та легітимності виконавчій гілці влади за відсутністю виборів. Але 49% - це вирок суспільству. Навіть через біль, кров і сльози не доходить. Це катастрофічно....
показати весь коментар
10.10.2025 11:19 Відповісти
Якщо простіше - це питання виживання.
показати весь коментар
10.10.2025 11:21 Відповісти
Що перейшло вже давно у питання знищення нації та України вцілому на догоду кацапні.
показати весь коментар
10.10.2025 11:27 Відповісти
Ми або змінимося: перебудуємо державне управління, суспільні відносини та економіку на потреби оборони, або загинемо. Іншого виходу у ******** ситуації, з некомпетентною владою, тотальною корупцією та деморалізацією суспільства немає.
показати весь коментар
10.10.2025 11:32 Відповісти
 
 