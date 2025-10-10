49% українців підтримують ідею створення Уряду національної єдності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Майже половина громадян України (49%) позитивно ставиться до ідеї створення Уряду національної єдності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.
Лише 8% мають негативне ставлення до цього.
Решта громадян мають або нейтральне (39%), або невизначене (4%) ставлення.
Кількість громадян, які підтримують цю ідею зросла порівняно із груднем 2024 року.
"У всіх регіонах України населення доволі прихильно ставиться до ідеї Уряду національної єдності. При цьому найбільшою підтримкою ідея користується на Заході України", - зазначили соціологи.
Опитування проводилося 19-28 вересня 2025 року. Всього соціологи опитали 1029 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
брат її що вкрав кошти на будівництві фортифікацій і живе в Лондоні
Вони ж хочуть добра не для України, а для себе! А там є косата шмара, що продалась вже давно, там і авакян на низькому старті десь за кордоном(в Італії кажуть).
Та ще покидьків з "українським" корінням овердофуя - буде з кого виліпити більшість в тому уряді.
уряд треба було робити навесні 2022!!!!
а зараз, намацують тему, на кого все повісити!
увесь лютий пройоб україни....
Іщо???
Влада використала його як індульгенцію на оте ВСЕ що діється в Україні і ще й усій дикості мафіозних міжсобойчиків, геноциду етнічних українців (читай - села), перекладання усього тягару війни на збідніле населення.
І що??
Знову міжсобойчик з договорняками мафіозних партій??
Спроба поділитись коштами держбюджету заради індульгенції за ВСЕ скоєне?? Почесна відставка і імунітет для глистів і ОПаришів??
Думайте притомні люди.