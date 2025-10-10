49% украинцев поддерживают идею создания правительства национального единства, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Почти половина граждан Украины (49%) положительно относится к идее создания Правительства национального единства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Лишь 8% имеют негативное отношение к этому.

Остальные граждане имеют или нейтральное (39%), или неопределенное (4%) отношение.

Количество граждан, которые поддерживают эту идею выросло по сравнению с декабрем 2024 года.

"Во всех регионах Украины население довольно благосклонно относится к идее Правительства национального единства. При этом наибольшей поддержкой идея пользуется на Западе Украины", - отметили социологи.

Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Всего социологи опросили 1029 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

