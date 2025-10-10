РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9793 посетителя онлайн
Новости Правительство национального единства
1 014 21

49% украинцев поддерживают идею создания правительства национального единства, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как украинцы относятся к созданию правительства национального единства?

Почти половина граждан Украины (49%) положительно относится к идее создания Правительства национального единства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Лишь 8% имеют негативное отношение к этому.

Остальные граждане имеют или нейтральное (39%), или неопределенное (4%) отношение.

Как украинцы относятся к созданию правительства национального единства?

Количество граждан, которые поддерживают эту идею выросло по сравнению с декабрем 2024 года.

"Во всех регионах Украины население довольно благосклонно относится к идее Правительства национального единства. При этом наибольшей поддержкой идея пользуется на Западе Украины", - отметили социологи.

Как украинцы относятся к созданию правительства национального единства?

Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Всего социологи опросили 1029 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: 54% украинцев категорически против любых территориальных уступок России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2950) КМИС (356)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
кокаЇновий утирок владу не віддасть. якщо навіть і створять такий уряд, то зе напхає туди тільки свого лояльного лайна
показать весь комментарий
10.10.2025 10:59 Ответить
+7
Та хто ж його створить той уряд ? Уряд піде тільки через майдан....
показать весь комментарий
10.10.2025 10:54 Ответить
+7
Ага, вава з міндічом і єрмачілою от так взяли і віддали владу, ці мародери будуть висмоктувати ресурси з України та красти стільки, скільки зможуть.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та хто ж його створить той уряд ? Уряд піде тільки через майдан....
показать весь комментарий
10.10.2025 10:54 Ответить
Зелена влада помічає тільки ті рейтинги, які вигідні їм, решта вони тупо ігнорують у ЗМІ і починають займатись репресіями.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:21 Ответить
Єдності кого з ким? У нас 80% населення етнічні українці. Звідси нам потрібний український національний уряд з пропорційним представництвом меншин на рівні 20% від усіх державних посад. Все інше це "туфта". Облудлива демагогія яка має маскувати надпредставництво у владі меншин які охоче зраджують Україну і грабують її.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:58 Ответить
А як Ви будете визначати етнічних українців?
показать весь комментарий
10.10.2025 11:12 Ответить
Та йому ж не це головне! Головне ж озвучити тези "Свободи", а з них почнеться роздмухування срачу про "націоналізм" в Україні, що так хочуть показати кацапи. Це ж свідома провокація.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:21 Ответить
Бгг технології накатані, за розміром черепу і іншими антропологічними даними
показать весь комментарий
10.10.2025 11:21 Ответить
Ригоанал Юрій Бойко - етнічний українець, який власне мову рідну забув, або й не вчив. Його можна в уряд? 🤔 Тут інші критерії, зокрема заядання на логіку і знання арифметики зашалом, а не лише віднімання і ділення, потрібні і тести на наркозалежність.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:19 Ответить
ну он вам свириденко - мразота мразотою ..українка ))

брат її що вкрав кошти на будівництві фортифікацій і живе в Лондоні
показать весь комментарий
10.10.2025 11:29 Ответить
кокаЇновий утирок владу не віддасть. якщо навіть і створять такий уряд, то зе напхає туди тільки свого лояльного лайна
показать весь комментарий
10.10.2025 10:59 Ответить
100пудово!
Вони ж хочуть добра не для України, а для себе! А там є косата шмара, що продалась вже давно, там і авакян на низькому старті десь за кордоном(в Італії кажуть).
Та ще покидьків з "українським" корінням овердофуя - буде з кого виліпити більшість в тому уряді.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:25 Ответить
зелені в істериці!
уряд треба було робити навесні 2022!!!!
а зараз, намацують тему, на кого все повісити!
увесь лютий пройоб україни....
показать весь комментарий
10.10.2025 11:01 Ответить
Ага, вава з міндічом і єрмачілою от так взяли і віддали владу, ці мародери будуть висмоктувати ресурси з України та красти стільки, скільки зможуть.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:01 Ответить
Зараз у нас реально уряду не існує. Є підставний орган КМУ, який керується вказівками позаконституційним органом ОП, катастрофічні результати діяльності якого відчуваємо на собі кожного дня!
показать весь комментарий
10.10.2025 11:05 Ответить
А якби 99% підтримували, то що б змінилося?)
показать весь комментарий
10.10.2025 11:05 Ответить
Запитання в "10" - ку
показать весь комментарий
10.10.2025 11:08 Ответить
Могаторій громадянського суспільства (він же договір) на протести - УЖЕ був
Іщо???
Влада використала його як індульгенцію на оте ВСЕ що діється в Україні і ще й усій дикості мафіозних міжсобойчиків, геноциду етнічних українців (читай - села), перекладання усього тягару війни на збідніле населення.
І що??
Знову міжсобойчик з договорняками мафіозних партій??
Спроба поділитись коштами держбюджету заради індульгенції за ВСЕ скоєне?? Почесна відставка і імунітет для глистів і ОПаришів??
Думайте притомні люди.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:14 Ответить
Опять???!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 11:16 Ответить
Переформатування уряду в конструкцію , що залучить опозицію не просто питання здорового глузду (це повинно бути зроблено в 2022), а надання довіри та легітимності виконавчій гілці влади за відсутністю виборів. Але 49% - це вирок суспільству. Навіть через біль, кров і сльози не доходить. Це катастрофічно....
показать весь комментарий
10.10.2025 11:19 Ответить
Якщо простіше - це питання виживання.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:21 Ответить
Що перейшло вже давно у питання знищення нації та України вцілому на догоду кацапні.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:27 Ответить
Ми або змінимося: перебудуємо державне управління, суспільні відносини та економіку на потреби оборони, або загинемо. Іншого виходу у ******** ситуації, з некомпетентною владою, тотальною корупцією та деморалізацією суспільства немає.
показать весь комментарий
10.10.2025 11:32 Ответить
 
 