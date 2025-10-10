49% украинцев поддерживают идею создания правительства национального единства, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Почти половина граждан Украины (49%) положительно относится к идее создания Правительства национального единства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.
Лишь 8% имеют негативное отношение к этому.
Остальные граждане имеют или нейтральное (39%), или неопределенное (4%) отношение.
Количество граждан, которые поддерживают эту идею выросло по сравнению с декабрем 2024 года.
"Во всех регионах Украины население довольно благосклонно относится к идее Правительства национального единства. При этом наибольшей поддержкой идея пользуется на Западе Украины", - отметили социологи.
Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Всего социологи опросили 1029 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
брат її що вкрав кошти на будівництві фортифікацій і живе в Лондоні
Вони ж хочуть добра не для України, а для себе! А там є косата шмара, що продалась вже давно, там і авакян на низькому старті десь за кордоном(в Італії кажуть).
Та ще покидьків з "українським" корінням овердофуя - буде з кого виліпити більшість в тому уряді.
уряд треба було робити навесні 2022!!!!
а зараз, намацують тему, на кого все повісити!
увесь лютий пройоб україни....
Іщо???
Влада використала його як індульгенцію на оте ВСЕ що діється в Україні і ще й усій дикості мафіозних міжсобойчиків, геноциду етнічних українців (читай - села), перекладання усього тягару війни на збідніле населення.
І що??
Знову міжсобойчик з договорняками мафіозних партій??
Спроба поділитись коштами держбюджету заради індульгенції за ВСЕ скоєне?? Почесна відставка і імунітет для глистів і ОПаришів??
Думайте притомні люди.