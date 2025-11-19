Кривонос о перспективах экстрадиции Миндича: Работаем над этим

Национальное антикоррупционное бюро приложит максимум усилий, чтобы экстрадиция бизнесмена Тимура Миндича в Украину стала возможной.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Что нужно?

"Для того, чтобы запустить механизм экстрадиции, необходимо провести ряд следственных действий, получить ряд решений, в том числе - Высшего антикоррупционного суда о мере пресечения", - рассказал он

"Мы над этим работаем. Мы будем принимать меры, чтобы объявить этого человека в международный розыск. Но все это еще впереди", - заверил Кривонос.

Читайте также: Миндич - лишь куратор в коррупционной схеме "Энергоатома". Есть еще "бенефициары", - детектив НАБУ Магамедрасулов

"Есть случаи, когда Израиль выдавал своих граждан другим государствам. Там есть определенные юридические моменты, но это не является абсолютно невозможной историей", - отметил Кривонос.

Международный розыск

"Как правило, фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать другие страны. Поэтому нужно принять все меры, чтобы лицо было в международном розыске, чтобы Интерпол и другие органы имели ориентировку в случае прибытия этого лица на территорию другой страны", - добавил он.

Читайте также: Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Миндичгейт

Читайте: Украина переживает самый глубокий политический кризис с начала полномасштабного вторжения, - The Economist