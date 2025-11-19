РУС
Новости Миндичгейт
1 024 10

Кривонос о перспективах экстрадиции Миндича: Работаем над этим

Выдадут ли Миндича Украине

Национальное антикоррупционное бюро приложит максимум усилий, чтобы экстрадиция бизнесмена Тимура Миндича в Украину стала возможной.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Что нужно?

"Для того, чтобы запустить механизм экстрадиции, необходимо провести ряд следственных действий, получить ряд решений, в том числе - Высшего антикоррупционного суда о мере пресечения", - рассказал он

"Мы над этим работаем. Мы будем принимать меры, чтобы объявить этого человека в международный розыск. Но все это еще впереди", - заверил Кривонос.

Читайте также: Миндич - лишь куратор в коррупционной схеме "Энергоатома". Есть еще "бенефициары", - детектив НАБУ Магамедрасулов

"Есть случаи, когда Израиль выдавал своих граждан другим государствам. Там есть определенные юридические моменты, но это не является абсолютно невозможной историей", - отметил Кривонос.

Международный розыск

"Как правило, фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать другие страны. Поэтому нужно принять все меры, чтобы лицо было в международном розыске, чтобы Интерпол и другие органы имели ориентировку в случае прибытия этого лица на территорию другой страны", - добавил он.

Читайте также: Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Миндичгейт

Читайте: Украина переживает самый глубокий политический кризис с начала полномасштабного вторжения, - The Economist

Автор: 

экстрадиция (587) Кривонос Семен (80) Миндич Тимур (121)
Топ комментарии
+2
19.11.2025 13:42 Ответить
+2
Зверніться до буданова. Той може швидко організувати «екстрадицію», а може й на самокаті покатати!
19.11.2025 13:50 Ответить
+1
😄
19.11.2025 13:51 Ответить
Буданов тільки вивозити за кордон подільників боневтіка здатен, шльондрам нагородки роздавати та ще гадати на кавовій гущі у Ялті.
показать весь комментарий
19.11.2025 14:01 Ответить
Может лучше обменять на Зелёного?
показать весь комментарий
19.11.2025 14:02 Ответить
дивіться спину ненадірвіть
показать весь комментарий
19.11.2025 14:04 Ответить
Ану хай пальчиком покаже хто давав згоду про виїзд ))) ото вже прикордонник чимоданчик збирає )))
показать весь комментарий
19.11.2025 14:04 Ответить
Для того, щоб цього не сталося, у нього вже громадянство України забрали. Хто вже його поверне.
показать весь комментарий
19.11.2025 14:04 Ответить
Буде те саме що з Фірташем санкції РНБО проти якого ще 2021 році наклали, якого так само звинувачують у корупції, в США йому загрожує понад 80 років в'язниці з конфіскацією майна!
показать весь комментарий
19.11.2025 14:07 Ответить
 
 