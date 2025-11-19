Кривонос о перспективах экстрадиции Миндича: Работаем над этим
Национальное антикоррупционное бюро приложит максимум усилий, чтобы экстрадиция бизнесмена Тимура Миндича в Украину стала возможной.
Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Что нужно?
"Для того, чтобы запустить механизм экстрадиции, необходимо провести ряд следственных действий, получить ряд решений, в том числе - Высшего антикоррупционного суда о мере пресечения", - рассказал он
"Мы над этим работаем. Мы будем принимать меры, чтобы объявить этого человека в международный розыск. Но все это еще впереди", - заверил Кривонос.
"Есть случаи, когда Израиль выдавал своих граждан другим государствам. Там есть определенные юридические моменты, но это не является абсолютно невозможной историей", - отметил Кривонос.
Международный розыск
"Как правило, фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать другие страны. Поэтому нужно принять все меры, чтобы лицо было в международном розыске, чтобы Интерпол и другие органы имели ориентировку в случае прибытия этого лица на территорию другой страны", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
