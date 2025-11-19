Миндич - лишь куратор в коррупционной схеме "Энергоатома". Есть еще "бенефициары", - детектив НАБУ Магамедрасулов

Бизнесмен Тимур Миндич является лишь куратором коррупционной схемы в "Энергоатоме". Кроме него есть еще "бенефициары".

Об этом заявил задержанный детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Бэк-офисы госкомпаний

По его словам, НАБУ уже давно собирало информацию о функционировании так называемых бэк-офисов госкомпаний в различных сферах - речь идет и о Минэнерго, Минобороны, Минэкономики.

Все концы в этих расследованиях вели к довольно узкому кругу лиц, фигурирующих в спецоперации "Мидас".

Магамедрасулов добавляет, что часто эту деятельность контролируют представители правоохранительных органов.

Я занимался документированием схем, которые фактически крыли сотрудники СБУ, в частности, крыло "кашников", или так называемой политической части СБУ. Это бывшие сотрудники департамента службы по борьбе с коррупцией, которые сейчас являются частью Департамента защиты национальной государственности. Не секрет, что эти люди работают под покровительством главы СБУ Василия Малюка и его соратника Сергея Дуки. Примечательно, что последний непосредственно руководил операцией 21 июля в отношении меня и других детективов НАБУ", - отметил детектив.

Роль Миндича

Что касается Миндича, Магамедрасулов считает, что тот "благодаря своим бизнес-навыкам и возможностям начал реализовывать противоправные многоуровневые схемы в Минэнерго и Минобороны.

Но снова обращу внимание, что он лишь топ-менеджер. Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно сделать вывод, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых указанные процессы не могли быть реализованы", - добавил он.

Миндичгейт

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.