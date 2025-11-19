РУС
Миндич - лишь куратор в коррупционной схеме "Энергоатома". Есть еще "бенефициары", - детектив НАБУ Магамедрасулов

Бизнесмен Тимур Миндич является лишь куратором коррупционной схемы в "Энергоатоме". Кроме него есть еще "бенефициары".

Об этом заявил задержанный детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Бэк-офисы госкомпаний

По его словам, НАБУ уже давно собирало информацию о функционировании так называемых бэк-офисов госкомпаний в различных сферах - речь идет и о Минэнерго, Минобороны, Минэкономики.

Все концы в этих расследованиях вели к довольно узкому кругу лиц, фигурирующих в спецоперации "Мидас".

Магамедрасулов добавляет, что часто эту деятельность контролируют представители правоохранительных органов.

Я занимался документированием схем, которые фактически крыли сотрудники СБУ, в частности, крыло "кашников", или так называемой политической части СБУ. Это бывшие сотрудники департамента службы по борьбе с коррупцией, которые сейчас являются частью Департамента защиты национальной государственности. Не секрет, что эти люди работают под покровительством главы СБУ Василия Малюка и его соратника Сергея Дуки. Примечательно, что последний непосредственно руководил операцией 21 июля в отношении меня и других детективов НАБУ", - отметил детектив.

Роль Миндича

Что касается Миндича, Магамедрасулов считает, что тот "благодаря своим бизнес-навыкам и возможностям начал реализовывать противоправные многоуровневые схемы в Минэнерго и Минобороны.

Но снова обращу внимание, что он лишь топ-менеджер. Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно сделать вывод, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых указанные процессы не могли быть реализованы", - добавил он.

Миндичгейт

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

коррупция Миндич Тимур Магамедрасулов
+14
Корупція в Енергоатомі буде квіточками в порівнянні з корупцією в Міноборони та Мінекономіки.
19.11.2025 08:31 Ответить
+12
КОЛИ ЇХ РОЗТРІЛЯЮТЬ?

Чому 500 000 українців мертві і 4 млн під окупацією а ці ізраїльтяни живі?
19.11.2025 08:22 Ответить
+11
Перший бенефіціар - це Zейло.
19.11.2025 08:26 Ответить
КОЛИ ЇХ РОЗТРІЛЯЮТЬ?

Чому 500 000 українців мертві і 4 млн під окупацією а ці ізраїльтяни живі?
19.11.2025 08:22 Ответить
Їх не розстріляють, бо вони " ефективні менеджери" для існування корупції.
19.11.2025 08:26 Ответить
розстрыляють українців, показові приклади Кудрицький , детектив НАБУ, Шабунін, Червінський бойові офіцери і не ізраїльтяни а гниди жидівські які захопили владу в україні на початку серпня вже мав бути кінець України. Герої з картонками чудом відтягли час, але не чи надовго.
показать весь комментарий
19.11.2025 09:38 Ответить
Перший бенефіціар - це Zейло.
19.11.2025 08:26 Ответить
Янелох, ты в школе учил, как и в какой одежде удирал твой двойник Керенский?
19.11.2025 08:29 Ответить
Корупція в Енергоатомі буде квіточками в порівнянні з корупцією в Міноборони та Мінекономіки.
19.11.2025 08:31 Ответить
А хто у нас там був Міністром економіки?
Ой, здається, заступниця д'Єрмака, Йуля Свіріденко. Не щастить нам з цими йулями...
Весь уряд у повному складі - у в'язницю! Можна в одну спільну камеру, це буде справедливо.
19.11.2025 09:49 Ответить
Давайте, добивайте вже зелену плісняву. Але дивно, як ці НАБУ і САП, да щей під час війни, поперли проти режиму Зеленьських, це ж не на часі і це шкідницто, коли всі мають гуртуватись навколо презедента - починати мочити його в сортірі разом з Єлдаком Його раніше було потрібно смєтать, але не коли фронт тріщить по швам
19.11.2025 08:31 Ответить
тому що було неначасі, але потім люди побачили, що все не на часі, а красти і узурпувати владу завжди начасі
19.11.2025 08:44 Ответить
ПИДСТИЛКА зейло шкодить фронту , розкмародеривши допомогу фортификации ит д знищуе все позитивне а ДБР в кармани ЗЕЕЛДАКА
19.11.2025 10:13 Ответить
Чого там петлі крутити? Це дєрьмак з татаровим.
19.11.2025 08:32 Ответить
А сЦАРЬ не в теми и не в доли ? ТОДИ -ПРОФНЕПРИГОДНИЙ ИМБИЦИЛ
19.11.2025 10:15 Ответить
То, що знов час не прийшов щоб викласти всю інформацію?
Може вже вистачить підкилимних тьорок?
Негайно опублікуйте все!!!
19.11.2025 08:37 Ответить
Ішак - ватажок злочинного угрупування під прикриттям. Це обкурне чмо і тільки воно несе персональну вдповідльність за весь цей схематоз.
19.11.2025 08:39 Ответить
19.11.2025 08:39 Ответить
уПСДУ працює на фсб?
19.11.2025 08:44 Ответить
вибачаюсь за кацапську перед читачами ----- он окружен людской молвой . он не игрушка он живой !!! В его руках от счастья ключ . и потому он так везуч . все песенки о нем поют . скажите как его зовут ??? --- зе-ляля-ер-ляля-мак ляля алі--баба-ааааааа
19.11.2025 08:45 Ответить
Во-ло-дя!
Зеленський!
Ти де???
😂😂😂
19.11.2025 08:45 Ответить
Коломойський сказав що Міндіч по життю шістка. Як тут іноді пишуть, мова оригіналу.

"Подай, принеси, почеши, шашлычок пожарь. Причем тут миллионы долларов и Энергоатом? Он в школе не учился, какой Энергоатом?"
19.11.2025 08:47 Ответить
З якого це часу Ви стали довіряти "карабасові", що посадив у крісло президента свою мавпочку?

Мене вбиває, коли люди так легко починають довіряти цьому шахраєві_коломИйському...

Він і каже про "шістку_міндіча", щоб ми в це повірили: спростувати так, щоб більше повірили.

Бо потім коломИйський взагалі може вказати на те, що все організував Порошенко... Не довго на це чекати.
19.11.2025 09:04 Ответить
Бандюки про таке не брешуть. Не па панятиям.
19.11.2025 09:08 Ответить
Ігарь Валєрічь? Которово зєлєнской пасаділ в тьурму?🤡
19.11.2025 09:13 Ответить
Шанси на безстрокові закордонні відрядження головних зелебандитів зростають у геометричній прогресії
19.11.2025 09:37 Ответить
Так, міндич - то шістка, він служив бєнє, потім зєлє, бєня про нього так і казав.
19.11.2025 09:43 Ответить
Цікаво, а хто ж був міністром економіки та віце прем'ером з 4-го листопада 2021 по 16 липня 2025 - тобто майже 4 роки? Чи не чинний прем'ер?
19.11.2025 10:10 Ответить
Здається мені, що під "акомпанемент" міндічгейту впаде спочатку Гуляй-Поле, а далі ... От так в супроводі інших "гейтів" залишиться Україна лише на географічних картах. Ну, що ж ...
Слава так званому народу України, вірніше її недолугому населенню, яке не навчилось і не навчиться обирати у владу достойних особистостей.
19.11.2025 10:16 Ответить
 
 