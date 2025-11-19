Миндич - лишь куратор в коррупционной схеме "Энергоатома". Есть еще "бенефициары", - детектив НАБУ Магамедрасулов
Бизнесмен Тимур Миндич является лишь куратором коррупционной схемы в "Энергоатоме". Кроме него есть еще "бенефициары".
Об этом заявил задержанный детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Бэк-офисы госкомпаний
По его словам, НАБУ уже давно собирало информацию о функционировании так называемых бэк-офисов госкомпаний в различных сферах - речь идет и о Минэнерго, Минобороны, Минэкономики.
Все концы в этих расследованиях вели к довольно узкому кругу лиц, фигурирующих в спецоперации "Мидас".
Магамедрасулов добавляет, что часто эту деятельность контролируют представители правоохранительных органов.
Я занимался документированием схем, которые фактически крыли сотрудники СБУ, в частности, крыло "кашников", или так называемой политической части СБУ. Это бывшие сотрудники департамента службы по борьбе с коррупцией, которые сейчас являются частью Департамента защиты национальной государственности. Не секрет, что эти люди работают под покровительством главы СБУ Василия Малюка и его соратника Сергея Дуки. Примечательно, что последний непосредственно руководил операцией 21 июля в отношении меня и других детективов НАБУ", - отметил детектив.
Роль Миндича
Что касается Миндича, Магамедрасулов считает, что тот "благодаря своим бизнес-навыкам и возможностям начал реализовывать противоправные многоуровневые схемы в Минэнерго и Минобороны.
Но снова обращу внимание, что он лишь топ-менеджер. Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно сделать вывод, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых указанные процессы не могли быть реализованы", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Дело Магамедрасулова
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
Чому 500 000 українців мертві і 4 млн під окупацією а ці ізраїльтяни живі?
Ой, здається, заступниця д'Єрмака, Йуля Свіріденко. Не щастить нам з цими йулями...
Весь уряд у повному складі - у в'язницю! Можна в одну спільну камеру, це буде справедливо.
Може вже вистачить підкилимних тьорок?
Негайно опублікуйте все!!!
Зеленський!
Ти де???
😂😂😂
"Подай, принеси, почеши, шашлычок пожарь. Причем тут миллионы долларов и Энергоатом? Он в школе не учился, какой Энергоатом?"
Мене вбиває, коли люди так легко починають довіряти цьому шахраєві_коломИйському...
Він і каже про "шістку_міндіча", щоб ми в це повірили: спростувати так, щоб більше повірили.
Бо потім коломИйський взагалі може вказати на те, що все організував Порошенко... Не довго на це чекати.
Слава так званому народу України, вірніше її недолугому населенню, яке не навчилось і не навчиться обирати у владу достойних особистостей.