Украина переживает самый глубокий политический кризис с начала полномасштабного вторжения, - The Economist

Крупный коррупционный скандал в высших эшелонах власти перерастает в крупнейший политический кризис в Украине со времени, когда в феврале 2022 года российские войска наступали на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist со ссылкой на правительственные источники.

Издание предполагает, что президент Украины Владимир Зеленский был "ошеломлен" масштабом обвинений, выдвинутых против членов его ближайшего окружения. И отмечается, что президент уже сделал первые шаги, чтобы дистанцироваться от отдельных фигурантов коррупционного расследования. 18 ноября Верховная Рада должна рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Впрочем, ближайшие дни могут стать определяющими: по данным источников, ряд влиятельных лиц убеждает президента отказаться от наиболее спорных соратников, чтобы минимизировать политические риски как для себя, так и для государства.

Источники, приближенные к расследованию, сообщают, что пока следствие не установило уровень осведомленности высших должностных лиц о коррупционных схемах, которые предусматривали откат в 10-15% за контракты с "Энергоатомом".

По информации собеседников, корни этих практик могут уходить еще в начало 2000-х годов, задолго до прихода Владимира Зеленского к власти. Часть лиц, которых сейчас связывают со схемой, а также один из офисов, использовавшийся для деятельности синдиката, имеют связи с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем. Он возглавлял "Энергоатом" в 2000-х, а в 2022 году покинул Украину и находится в России.

Хорошо информированные источники считают, что президент не мог быть осведомлен обо всех деталях многоуровневой схемы, особенно во время активной фазы полномасштабной войны.

"Если бы Зеленский знал масштабы преступлений, он бы никогда не отменил в июле закон, который ограничивал независимость НАБУ и САП", - утверждает собеседник, близкий к антикоррупционным органам.

Политическое будущее Зеленского

Один из представителей украинской разведки отмечает, что описывает ситуацию как "удар, подобный взрыву атомной бомбы". Поскольку близость его союзников к скандалу может поставить под угрозу его политическое будущее.

"Скандал угрожает борьбе Украины против России в двух направлениях. Внутри страны он рискует усилить цинизм и подтолкнуть больше солдат к дезертирству, когда фронт и без того уже перенапряжен. За рубежом он затрудняет Украине возможность просить о помощи, необходимой для продолжения борьбы, которая оценивается примерно в 100 млрд долларов в год", - говорится в материале.

Некоторые на Западе могут трактовать новые факты коррупции не как свидетельство работы независимых органов, а как аргумент для сокращения помощи Украине. Уже сообщается о беспокойстве среди нескольких европейских дипломатов.

Скандал уже привел к отставке двух министров. Также правительство объявило о проведении полного аудита государственных компаний, однако, по мнению экспертов, устранить коррупционные проблемы без масштабной и политически болезненной перезагрузки невозможно.

Издание отмечает, что глава Офиса президента и один из самых влиятельных людей в государстве Андрей Ермак оказался под особым давлением. И хотя его прямо не обвиняют в причастности к схемам, но как организатор системы Зеленского он уязвим из-за масштаба скандала. Его подчиненные утверждают, что его несправедливо "демонизируют".

Простых решений не существует

Антикоррупционные органы и правительство находятся в конфликте как минимум с лета, когда была попытка ограничить полномочия независимых агентств. Теперь, после обнародования информации о расследовании, некоторые фигуранты могут начать сотрудничество с правоохранителями, предоставляя новые сведения. Пятеро человек уже арестованы, и ожидаются новые задержания.

Следующий этап следствия может длиться до года, и это означает, что быстрого решения кризиса для президента не будет. Источники, близкие к антикоррупционным органам, сообщают, что расследование сосредоточено на оборонном секторе - одном из крупнейших в стране.

Это уже вызвало дискуссии среди украинской политической элиты. Одни требуют полного обновления правительства, другие же считают ситуацию шансом для Зеленского избавиться от чиновников, которые, по их словам, "тянут его вниз".

"Зеленский стоит перед днем расплаты. Выбор не велик: либо ампутировать ногу, либо дать инфекции распространиться по всему телу и погибнуть", - говорит высокопоставленный чиновник.