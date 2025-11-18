РУС
Украина переживает самый глубокий политический кризис с начала полномасштабного вторжения, - The Economist

The Economist: Зеленский ошеломлен масштабом коррупционных обвинений

Крупный коррупционный скандал в высших эшелонах власти перерастает в крупнейший политический кризис в Украине со времени, когда в феврале 2022 года российские войска наступали на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist со ссылкой на правительственные источники.

Издание предполагает, что президент Украины Владимир Зеленский был "ошеломлен" масштабом обвинений, выдвинутых против членов его ближайшего окружения. И отмечается, что президент уже сделал первые шаги, чтобы дистанцироваться от отдельных фигурантов коррупционного расследования. 18 ноября Верховная Рада должна рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Впрочем, ближайшие дни могут стать определяющими: по данным источников, ряд влиятельных лиц убеждает президента отказаться от наиболее спорных соратников, чтобы минимизировать политические риски как для себя, так и для государства.

Источники, приближенные к расследованию, сообщают, что пока следствие не установило уровень осведомленности высших должностных лиц о коррупционных схемах, которые предусматривали откат в 10-15% за контракты с "Энергоатомом".

По информации собеседников, корни этих практик могут уходить еще в начало 2000-х годов, задолго до прихода Владимира Зеленского к власти. Часть лиц, которых сейчас связывают со схемой, а также один из офисов, использовавшийся для деятельности синдиката, имеют связи с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем. Он возглавлял "Энергоатом" в 2000-х, а в 2022 году покинул Украину и находится в России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий

Хорошо информированные источники считают, что президент не мог быть осведомлен обо всех деталях многоуровневой схемы, особенно во время активной фазы полномасштабной войны.

"Если бы Зеленский знал масштабы преступлений, он бы никогда не отменил в июле закон, который ограничивал независимость НАБУ и САП", - утверждает собеседник, близкий к антикоррупционным органам.

Политическое будущее Зеленского

Один из представителей украинской разведки отмечает, что описывает ситуацию как "удар, подобный взрыву атомной бомбы". Поскольку близость его союзников к скандалу может поставить под угрозу его политическое будущее.

"Скандал угрожает борьбе Украины против России в двух направлениях. Внутри страны он рискует усилить цинизм и подтолкнуть больше солдат к дезертирству, когда фронт и без того уже перенапряжен. За рубежом он затрудняет Украине возможность просить о помощи, необходимой для продолжения борьбы, которая оценивается примерно в 100 млрд долларов в год", - говорится в материале.

Некоторые на Западе могут трактовать новые факты коррупции не как свидетельство работы независимых органов, а как аргумент для сокращения помощи Украине. Уже сообщается о беспокойстве среди нескольких европейских дипломатов.

Скандал уже привел к отставке двух министров. Также правительство объявило о проведении полного аудита государственных компаний, однако, по мнению экспертов, устранить коррупционные проблемы без масштабной и политически болезненной перезагрузки невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миндичгейт: Зеленского информируют о возможном влиянии Коломойского

Издание отмечает, что глава Офиса президента и один из самых влиятельных людей в государстве Андрей Ермак оказался под особым давлением. И хотя его прямо не обвиняют в причастности к схемам, но как организатор системы Зеленского он уязвим из-за масштаба скандала. Его подчиненные утверждают, что его несправедливо "демонизируют".

Простых решений не существует

Антикоррупционные органы и правительство находятся в конфликте как минимум с лета, когда была попытка ограничить полномочия независимых агентств. Теперь, после обнародования информации о расследовании, некоторые фигуранты могут начать сотрудничество с правоохранителями, предоставляя новые сведения. Пятеро человек уже арестованы, и ожидаются новые задержания.

Следующий этап следствия может длиться до года, и это означает, что быстрого решения кризиса для президента не будет. Источники, близкие к антикоррупционным органам, сообщают, что расследование сосредоточено на оборонном секторе - одном из крупнейших в стране.

Это уже вызвало дискуссии среди украинской политической элиты. Одни требуют полного обновления правительства, другие же считают ситуацию шансом для Зеленского избавиться от чиновников, которые, по их словам, "тянут его вниз".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": В Нацбанке не смогли объяснить, откуда могли взяться изъятые во время обысков упаковки с долларами

"Зеленский стоит перед днем расплаты. Выбор не велик: либо ампутировать ногу, либо дать инфекции распространиться по всему телу и погибнуть", - говорит высокопоставленный чиновник.

Автор: 

Зеленский Владимир (22630) коррупция (8779) отставка (3179) Ермак Андрей (1332)
+9
Ось що виростає з КАКАЯ РАЗНІЦА
Путінський олігарх Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"
18.11.2025 12:50 Ответить
18.11.2025 12:50 Ответить
+7
І цю кризу у всьому створив Зе. Але він робить вигляд, що нічого не трапилося, він тут ні до чого.
18.11.2025 12:53 Ответить
18.11.2025 12:53 Ответить
+7
100%. він або ідіот, який не бачить, не розуміє, не знає що відбувається. або в одній з ними банді - прикриває, помагає, сприяє. по-іншому це пояснити неможливо
18.11.2025 12:59 Ответить
18.11.2025 12:59 Ответить
"за даними джерел, низка впливових осіб переконує президента відмовитися від найбільш суперечливих соратників "

це типу корупціонерка свириденко проти свого хазяїна дєрьмака ..це вона впливова коли каву на літаках носила дєрьмаку ? ))

впливовий там дєрьмак
18.11.2025 12:50 Ответить
18.11.2025 12:50 Ответить
Ось що виростає з КАКАЯ РАЗНІЦА
Путінський олігарх Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"
18.11.2025 12:50 Ответить
18.11.2025 12:50 Ответить
ми втратили націю в 2019. Тепер лише питання що можна врятувати а що ні. ФАКТ - 45% населення уже менше
18.11.2025 12:59 Ответить
18.11.2025 12:59 Ответить
Мы ненавидим вас на всех языках одинаково.

Путин уничтожил в 21 веке самое большое количество людей, у которых русский был родным.
18.11.2025 14:32 Ответить
18.11.2025 14:32 Ответить
Згадую своє совєтське дитинство другої половини 70-х - першої половини 80-х ,так навіть тоді як мінімум половина дітей в Києві розмовляла українською ,а більшість киян були двомовними ,розмовляли добре як російською .так і українською .та й Київ тоді виглядав більш українським ,ніж він є тепер ,хоча б вивіски на магазинах,які були переважно українською ,а не так як тепер ,англійською ,а нам розповідає теперішній агітпроп про тодішній "зрусифікований Київ" ,нехай краще подивляться на теперішній Київ ,де молодь знає англійську мову .краще ніж українську ,ось таку державу "побудували "
18.11.2025 13:19 Ответить
18.11.2025 13:19 Ответить
І цю кризу у всьому створив Зе. Але він робить вигляд, що нічого не трапилося, він тут ні до чого.
18.11.2025 12:53 Ответить
18.11.2025 12:53 Ответить
100%. він або ідіот, який не бачить, не розуміє, не знає що відбувається. або в одній з ними банді - прикриває, помагає, сприяє. по-іншому це пояснити неможливо
18.11.2025 12:59 Ответить
18.11.2025 12:59 Ответить
"приголомшений масштабом" того бабла, на яке його кинули подєльники по його ж оп-ісу? ))
18.11.2025 12:53 Ответить
18.11.2025 12:53 Ответить
Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
18.11.2025 12:55 Ответить
18.11.2025 12:55 Ответить
за те, що страждають військові у часі війни - має бути розстріл!
18.11.2025 13:00 Ответить
18.11.2025 13:00 Ответить
!!!!!!!!!
18.11.2025 13:02 Ответить
18.11.2025 13:02 Ответить
Бубочка, хоч ти і ідіот, надіюсь в тебе, дебіла хватить розуму забрати монатки і тікати в землю обітовану, в Хайфу, до мами Рімми. Вона тебе не дасть образити. А Ізраіль своїх мешканців гоям не видає.
18.11.2025 12:55 Ответить
18.11.2025 12:55 Ответить
цією кризою ми щиро "вдячні" всім "розумнякам", які в 2019 році проголосували за "какая разница"
18.11.2025 12:55 Ответить
18.11.2025 12:55 Ответить
"Вибір не великий: або ампутувати ногу, або дати інфекції поширитися по всьому тілу і загинути"

лучше голову
18.11.2025 12:56 Ответить
18.11.2025 12:56 Ответить
А який відсоток відкатів на Великому будівництві?
18.11.2025 13:00 Ответить
18.11.2025 13:00 Ответить
Дякуємо зебілоїдам, ви таки зробили себе в гузно вмєстє
18.11.2025 13:00 Ответить
18.11.2025 13:00 Ответить
Якась це «політична КРИЗА з 2019 року», коли оточення зеленського та його зелупні-агенти фсб призначені в органи державної влади, просто системно знищують разом з ******* Україну під час московської війни, корупцією на крові і житті Українців!
18.11.2025 13:01 Ответить
18.11.2025 13:01 Ответить
Реалізують свою мету. Українців знищити, а Мідіча і Цукромана разом з Ізраїлем перевести в Україну.
18.11.2025 13:05 Ответить
18.11.2025 13:05 Ответить
И кто же её допустил(основал)?нет токого отбеливателя чтобы такую Зелёнку как ты отмыть!Позорище!Страны!
18.11.2025 13:03 Ответить
18.11.2025 13:03 Ответить
Яка блть криза?
просто нах садиш всіх уродів і все, що ти тянеш, лідор?
18.11.2025 13:10 Ответить
18.11.2025 13:10 Ответить
Ішак без дєрмака - повний нуль у всьому. До того ж майбутнє ішака, у тому числі й фізичне - теж у руках дєрмака. Ішак ніколи не позбудеться дєрмака. Це сіамські близнюки і їм вішатись треба обом.
18.11.2025 13:13 Ответить
18.11.2025 13:13 Ответить
Поки при владі залишаються Єрмак і Татаров, поки на заміну звинуваченим покидькам щосили намагаються знайти таких же лояльних гівнюків, щоб продовжити мародерство - нічого не зміниться.
18.11.2025 13:24 Ответить
18.11.2025 13:24 Ответить
От тепер Трампу самий раз і взяти зєлю за яйця ,щоб не був такий борзий ,як в лютому 2025 у Білому Домі.
18.11.2025 13:25 Ответить
18.11.2025 13:25 Ответить
Знову ці ідіотські заголовки в закордонних змі .
Та - не Україна переживає політичну кризу , а її влада .
Україна , суспільство , навпаки - переживає емоційний підйом . Бо нарешті владі - прилетіло так як треба . За всі її гріхи . Нарешті союзники поставили її перед фактом , або - припиняй це ******** , або - давайдосвіданья .
Нарешті влада опинилася в такій ситуації , коли - не реагувати на корупцію ( як було всі 6 років до цього ) вже не вийде , і треба щось таки починати з нею робити .
У суспільства схоже вперше за 6 років з'явилася хоч якась - надія .
18.11.2025 14:49 Ответить
18.11.2025 14:49 Ответить
Так засланий козачок в 2019 році в ролі президента бездоганно виконує роль кремля, як по нотам.
18.11.2025 14:55 Ответить
18.11.2025 14:55 Ответить
А як може допомогти ампутація ноги при гангрені головного мозку?
Тут потрібно ампутувати іншу частину тіла!
18.11.2025 14:56 Ответить
18.11.2025 14:56 Ответить
 
 