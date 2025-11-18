РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12496 посетителей онлайн
Новости Коррупция в энергетике Миндичгейт
6 727 10

Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий

Миндичгейт: Фигуранты влиять на облэнерго

Фигуранты дела о коррупции в энергетике могли также влиять на государственные облэнерго.

Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в подкасте Цензор.НЕТ.

"Я вообще считаю, что и те сумки, которые нашли, те 5 или 4 миллиона долларов, и 100 миллионов долларов, о которых говорит НАБУ и САП, что они зафиксировали прохождение этих серых или черных денег через конвертцентр, это вообще небольшая часть того, что шло через один только Энергоатом", - рассказал он.

Кроме "Энергоатома", по словам Кудрицкого, Галущенко, Миндич, Миронюк и другие влияли и на другие компании.

"Это государственные облэнерго менее известные, это, например, Центрэнерго, это компании, которые обеспечивают функционирование рынка электроэнергии, оператор рынка, гарантированный покупатель. Я таких компаний могу очень много назвать. Кстати, государственные шахты, которые находятся в ведении Минэнерго", - добавил он.

По словам экс-главы "Укрэнерго", речь идет об огромном объеме теневых денег, которые крутятся в конвертцентрах.

Читайте: После деоккупации севера в 2022 году Галущенко уже предлагал назначить "своих людей" в Укрэнерго, - Кудрицкий

Миндичгейт

Читайте также: У власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции, - СМИ

Автор: 

облэнерго (135) Энергоатом (461) Галущенко Герман (300) Кудрицкий Владимир (108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
У сорома тепер є колір....
показать весь комментарий
18.11.2025 11:38 Ответить
+4
не на часі. ще не у всіх мам друзів є-оселя, є-машина і є - там ще шось
показать весь комментарий
18.11.2025 11:50 Ответить
+3
Поки в країні будуть при владі і в парламенті іноземці а якщо вони ще кацапи жиди мусліми доброго нема чого чекать
показать весь комментарий
18.11.2025 12:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У сорома тепер є колір....
показать весь комментарий
18.11.2025 11:38 Ответить
угу ..іспанський вже не котується давно ..
показать весь комментарий
18.11.2025 11:41 Ответить
Так може тариф вже пора взад вертати???
показать весь комментарий
18.11.2025 11:47 Ответить
не на часі. ще не у всіх мам друзів є-оселя, є-машина і є - там ще шось
показать весь комментарий
18.11.2025 11:50 Ответить
ага-га, дочекаємося
показать весь комментарий
18.11.2025 12:41 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 12:17 Ответить
Поки в країні будуть при владі і в парламенті іноземці а якщо вони ще кацапи жиди мусліми доброго нема чого чекать
показать весь комментарий
18.11.2025 12:38 Ответить
в тому, що зараз відбувається в Україні, винні усі, хто голосував за "какая разница". усі 73%.
показать весь комментарий
18.11.2025 12:45 Ответить
В Україні залишилось ще п'ять обленерго з контрольними пакетами акцій, що належать державі. Після 2014 року цими обленерго неформально, але фактично, керувала кононенківська ХК"Енергомережа" ( офіс був у Києві на Володимирській за пожежним депо, фасад із синього скла). Після 2019 ці обленерго вже офіційно передали на пограбунок такому собі UDG - якісь "розподільчі мережі". Зараз на тих "мережах" мінятимуть спостережну раду. Мабуть мало несли...
показать весь комментарий
18.11.2025 12:51 Ответить
Потрібно просто зрозуміти що немає в Україні порядних, чесних людей які у владі,чи приходять у владу, їх просто немає.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:14 Ответить
 
 