Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий

Фигуранты дела о коррупции в энергетике могли также влиять на государственные облэнерго.

Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в подкасте Цензор.НЕТ.

"Я вообще считаю, что и те сумки, которые нашли, те 5 или 4 миллиона долларов, и 100 миллионов долларов, о которых говорит НАБУ и САП, что они зафиксировали прохождение этих серых или черных денег через конвертцентр, это вообще небольшая часть того, что шло через один только Энергоатом", - рассказал он.

Кроме "Энергоатома", по словам Кудрицкого, Галущенко, Миндич, Миронюк и другие влияли и на другие компании.

"Это государственные облэнерго менее известные, это, например, Центрэнерго, это компании, которые обеспечивают функционирование рынка электроэнергии, оператор рынка, гарантированный покупатель. Я таких компаний могу очень много назвать. Кстати, государственные шахты, которые находятся в ведении Минэнерго", - добавил он.

По словам экс-главы "Укрэнерго", речь идет об огромном объеме теневых денег, которые крутятся в конвертцентрах.

