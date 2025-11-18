Галущенко и ко, кроме Энергоатома, влияли также на государственные облэнерго, - Кудрицкий
Фигуранты дела о коррупции в энергетике могли также влиять на государственные облэнерго.
Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в подкасте Цензор.НЕТ.
"Я вообще считаю, что и те сумки, которые нашли, те 5 или 4 миллиона долларов, и 100 миллионов долларов, о которых говорит НАБУ и САП, что они зафиксировали прохождение этих серых или черных денег через конвертцентр, это вообще небольшая часть того, что шло через один только Энергоатом", - рассказал он.
Кроме "Энергоатома", по словам Кудрицкого, Галущенко, Миндич, Миронюк и другие влияли и на другие компании.
"Это государственные облэнерго менее известные, это, например, Центрэнерго, это компании, которые обеспечивают функционирование рынка электроэнергии, оператор рынка, гарантированный покупатель. Я таких компаний могу очень много назвать. Кстати, государственные шахты, которые находятся в ведении Минэнерго", - добавил он.
По словам экс-главы "Укрэнерго", речь идет об огромном объеме теневых денег, которые крутятся в конвертцентрах.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
