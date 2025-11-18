У власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции, - СМИ

В руководстве государства до сих пор не определились с кандидатами на должности министра энергетики и министра юстиции, хотя парламент готовится уволить действующих руководителей министерств уже 18 ноября.

Отмечается, что 18 ноября Рада планирует уволить министра энергетики Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко. Однако кто именно станет их преемниками - неизвестно, поскольку, по словам источника УП в руководстве правительства, "нет кандидатов". Руководитель одного из комитетов ВРУ рассказал, что есть две категории потенциальных министров: "Те, кого хотели бы назначить, но которые всячески отказываются, и те, кто сам просится, но их не хотят".

На должность министра энергетики, по данным УП, рассматриваются несколько кандидатов:

руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий;

председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус;

член энергетического комитета Андрей Жупанин;

член энергетического комитета Юрий Камельчук.

Корецкий является наиболее желанным кандидатом для власти. Но он уже несколько раз отказывался, мотивируя это тем, что буквально недавно пришел в НАК. Кроме того, один из собеседников УП в "Слуге народа" рассказал, что Корецкий "не хочет в начале отопительного сезона бросать все в "Нафтогазе", где как-то начал налаживать процессы под себя, и бросаться в Минэнерго, где все деморализованы, энергетика разбита, а публичный фон как раз идеален для карьерного самоубийства".

Кто может возглавить Минюст

На место Галущенко кандидатуры также пока нет. Премьер Свириденко предлагала Зеленскому объединить функционал и сделать вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качку еще и министром юстиции.

"Мотивация такова, что в этих фундаментальных первых кластерах по ЕС как раз Минюст должен делать львиную долю юридической работы, поэтому можно как раз на Качку все это и завязать. Но как-то ни президент, ни в Раде эту идею не восприняли", - отметил собеседник УП среди топов "Слуги народа":

По информации УП, к началу недели окончательных решений не было. Ожидается, что Верховная Рада уволит действующих министров, после чего правительство назначит исполняющих обязанности, а поиск кандидатов будет продолжаться.

Миндичгейт