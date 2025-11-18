У власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции, - СМИ
В руководстве государства до сих пор не определились с кандидатами на должности министра энергетики и министра юстиции, хотя парламент готовится уволить действующих руководителей министерств уже 18 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды" "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения".
Отмечается, что 18 ноября Рада планирует уволить министра энергетики Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко. Однако кто именно станет их преемниками - неизвестно, поскольку, по словам источника УП в руководстве правительства, "нет кандидатов". Руководитель одного из комитетов ВРУ рассказал, что есть две категории потенциальных министров: "Те, кого хотели бы назначить, но которые всячески отказываются, и те, кто сам просится, но их не хотят".
На должность министра энергетики, по данным УП, рассматриваются несколько кандидатов:
- руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий;
- председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус;
- член энергетического комитета Андрей Жупанин;
- член энергетического комитета Юрий Камельчук.
Корецкий является наиболее желанным кандидатом для власти. Но он уже несколько раз отказывался, мотивируя это тем, что буквально недавно пришел в НАК. Кроме того, один из собеседников УП в "Слуге народа" рассказал, что Корецкий "не хочет в начале отопительного сезона бросать все в "Нафтогазе", где как-то начал налаживать процессы под себя, и бросаться в Минэнерго, где все деморализованы, энергетика разбита, а публичный фон как раз идеален для карьерного самоубийства".
Кто может возглавить Минюст
На место Галущенко кандидатуры также пока нет. Премьер Свириденко предлагала Зеленскому объединить функционал и сделать вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качку еще и министром юстиции.
"Мотивация такова, что в этих фундаментальных первых кластерах по ЕС как раз Минюст должен делать львиную долю юридической работы, поэтому можно как раз на Качку все это и завязать. Но как-то ни президент, ни в Раде эту идею не восприняли", - отметил собеседник УП среди топов "Слуги народа":
По информации УП, к началу недели окончательных решений не было. Ожидается, что Верховная Рада уволит действующих министров, после чего правительство назначит исполняющих обязанности, а поиск кандидатов будет продолжаться.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Скоріше за все ще йде продаж посад і узгодження «двушки» чи вже «трьошки»матрьошки на мацкву. Як утрясуть, так деркач і сівкович дадуть знати.
В деркача з сівковичем ступор, а їх гетьманцев не достатньо підходить аби зайняти одразу дві ці посади?!
Тут же потрібно аби деркач передав добро на на таку високу місію
Залишились тільки малонавчені зелені макаки)
але Дерьмак буде все робити щоб нікого стороннього не призначили
««... глобальні олігархічні структури, знищують Україну зсередини - забираючи ресурси та найцінніші підприємства, нав'язуючи невластиві нам цінності і, зрештою, позбавляючи українців права управляти своєю державою».
Протистояння сувереністських та глобалістських політичних сил стане ще одним екзаменом на зрілість нашої державності.
Перемога останніх - це розчинення країни в кислоті корупції.
Суверенізм - це як казав Шевченко: "В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля".
Корупція та система відсікання від суспільства державних активів, в тому числі за допомогою наглядових рад у складі "корпоративних туристів" - це і є втрата сили і волі до розвитку.
Втрата своєї правди і в кінцевому підсумку - землі та власної домівки».
https://t.me/Analityka_Kush/4088 ТГ «Аналітика Куща»
а зараз Дерьмак притаївся, чекає поки пройде скандал
Тут для малюків - непочатий край роботи. А вони пошуками неопублікованих "плівок міндіча" займаються. І шукають зраду в "темній кімнаті" антикорорганів.
але велич зебіла не витримає такої конкуренції
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
бо всі кандидати розуміють, або ти працюєшь як скажуть з відкатами і.т.д або ніяк.
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
Весільні фотографи і колишні безробітні є - чим не кандидати?