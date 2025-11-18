РУС
Новости Миндичгейт
1 803 42

У власти до сих пор нет кандидатов на должности министров энергетики и юстиции, - СМИ

Кто может возглавить Минэнерго и Минюст Украины

В руководстве государства до сих пор не определились с кандидатами на должности министра энергетики и министра юстиции, хотя парламент готовится уволить действующих руководителей министерств уже 18 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды" "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что 18 ноября Рада планирует уволить министра энергетики Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко. Однако кто именно станет их преемниками - неизвестно, поскольку, по словам источника УП в руководстве правительства, "нет кандидатов". Руководитель одного из комитетов ВРУ рассказал, что есть две категории потенциальных министров: "Те, кого хотели бы назначить, но которые всячески отказываются, и те, кто сам просится, но их не хотят".

На должность министра энергетики, по данным УП, рассматриваются несколько кандидатов:

  • руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий;
  • председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус;
  • член энергетического комитета Андрей Жупанин;
  • член энергетического комитета Юрий Камельчук.

Корецкий является наиболее желанным кандидатом для власти. Но он уже несколько раз отказывался, мотивируя это тем, что буквально недавно пришел в НАК. Кроме того, один из собеседников УП в "Слуге народа" рассказал, что Корецкий "не хочет в начале отопительного сезона бросать все в "Нафтогазе", где как-то начал налаживать процессы под себя, и бросаться в Минэнерго, где все деморализованы, энергетика разбита, а публичный фон как раз идеален для карьерного самоубийства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": ВАКС продолжит избрание Чернышову меры пресечения 18 ноября

Кто может возглавить Минюст

На место Галущенко кандидатуры также пока нет. Премьер Свириденко предлагала Зеленскому объединить функционал и сделать вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качку еще и министром юстиции.

"Мотивация такова, что в этих фундаментальных первых кластерах по ЕС как раз Минюст должен делать львиную долю юридической работы, поэтому можно как раз на Качку все это и завязать. Но как-то ни президент, ни в Раде эту идею не восприняли", - отметил собеседник УП среди топов "Слуги народа":

По информации УП, к началу недели окончательных решений не было. Ожидается, что Верховная Рада уволит действующих министров, после чего правительство назначит исполняющих обязанности, а поиск кандидатов будет продолжаться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США больше не могут доверять Зеленскому, американцы устали от системной коррупции, - экс-советник Трампа Кортес

Миндичгейт

Автор: 

Галущенко Герман (294) Корецкий Олег (25) Гринчук Светлана (25)
Топ комментарии
+13
Злодії скінчилися? - та ну нах!
показать весь комментарий
18.11.2025 08:41 Ответить
+13
Їх там як гівмна в каналізації.
Скоріше за все ще йде продаж посад і узгодження «двушки» чи вже «трьошки»матрьошки на мацкву. Як утрясуть, так деркач і сівкович дадуть знати.
показать весь комментарий
18.11.2025 08:45 Ответить
+7
Хм... А коля каКлєта чи мар'яна безумна шо, не підходять?
показать весь комментарий
18.11.2025 08:43 Ответить
Злодії скінчилися? - та ну нах!
показать весь комментарий
18.11.2025 08:41 Ответить
Їх там як гівмна в каналізації.
Скоріше за все ще йде продаж посад і узгодження «двушки» чи вже «трьошки»матрьошки на мацкву. Як утрясуть, так деркач і сівкович дадуть знати.
показать весь комментарий
18.11.2025 08:45 Ответить
А хто в нас влада?
В деркача з сівковичем ступор, а їх гетьманцев не достатньо підходить аби зайняти одразу дві ці посади?!
показать весь комментарий
18.11.2025 08:43 Ответить
Хм... А коля каКлєта чи мар'яна безумна шо, не підходять?
показать весь комментарий
18.11.2025 08:43 Ответить
Гарна ідея) особливо в парі)

Тут же потрібно аби деркач передав добро на на таку високу місію
показать весь комментарий
18.11.2025 08:47 Ответить
Та да... Без деркача в жопі і дєрьмака в опі ніяк...
показать весь комментарий
18.11.2025 09:07 Ответить
На цензорі за годину можна новий уряд набрати. І буде кращим
показать весь комментарий
18.11.2025 10:01 Ответить
О-о-о! Дякую що нагадали. Нагадали той самий шедевральний виступ цієї дурепи на форумі https://youtu.be/0tsY_9KStBo "Україна 30. Платіжки". Політ свідомості просто неймовірний. Вона - енергетик від бога
показать весь комментарий
18.11.2025 09:02 Ответить
Головне ж довго говорити
показать весь комментарий
18.11.2025 09:56 Ответить
Шоу довгоносиків поставили на паузу? - непорядок
показать весь комментарий
18.11.2025 08:46 Ответить
Що в Україні закінчились клоуни ?
показать весь комментарий
18.11.2025 08:46 Ответить
😂😂😂 так.
Залишились тільки малонавчені зелені макаки)
показать весь комментарий
18.11.2025 08:48 Ответить
ні, дерьмак не готовий був до такого, тому нема кандидатів до заміні

але Дерьмак буде все робити щоб нікого стороннього не призначили
показать весь комментарий
18.11.2025 08:57 Ответить
Професіоналів ця влада призначити не здатна. Головне для них - це ненажерливість та лояльність до "тіла", значить скоро знайдуть та поставлять якусь, чергову "двоюрідну тітку перукарки "скумбрії"..
показать весь комментарий
18.11.2025 08:47 Ответить
залишать якусь клоунесу чи клоуна на посаді в.о., аби прокачати все, що можна, за короткі терміни... а там парламент на канікули піде...
показать весь комментарий
18.11.2025 08:47 Ответить
На цю тему дуже гарний оцей допис
««... глобальні олігархічні структури, знищують Україну зсередини - забираючи ресурси та найцінніші підприємства, нав'язуючи невластиві нам цінності і, зрештою, позбавляючи українців права управляти своєю державою».

Протистояння сувереністських та глобалістських політичних сил стане ще одним екзаменом на зрілість нашої державності.

Перемога останніх - це розчинення країни в кислоті корупції.

Суверенізм - це як казав Шевченко: "В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля".

Корупція та система відсікання від суспільства державних активів, в тому числі за допомогою наглядових рад у складі "корпоративних туристів" - це і є втрата сили і волі до розвитку.

Втрата своєї правди і в кінцевому підсумку - землі та власної домівки».

https://t.me/Analityka_Kush/4088 ТГ «Аналітика Куща»
показать весь комментарий
18.11.2025 08:50 Ответить
Головні HR ники в бігах, немає кому проводити відбір)))
показать весь комментарий
18.11.2025 08:52 Ответить
Все набагато простіше - Дерьмак не був готовий до заміні своїх людей, якіх він довго розтавляв.

а зараз Дерьмак притаївся, чекає поки пройде скандал
показать весь комментарий
18.11.2025 08:55 Ответить
А цим коханцям прокурвори ще підозри у масштабних злодійствах не оголосили?
показать весь комментарий
18.11.2025 08:55 Ответить
ПрокурВорів самих слід помацати за тепле вим'я. Де покарання хмельницьких "інвалідів та пенсіонерів"? І решти таких самих "інвалідів" по всій країні, бо Крупа не одна така на всю Україну. В кожній області те саме відбувається, тільки прізвища виродків відрізняються і кількість грошових знаків.
показать весь комментарий
18.11.2025 09:08 Ответить
Якщо погуглити на сайті НАЗК декларації прокурорів по Україні, то побачиш факт отримання пенсії по інвалідності у кожного другого прокурвора, якщо не частіше! Ось така у нас чарівна країна.
показать весь комментарий
18.11.2025 09:42 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2025 08:58 Ответить
З лайна сметани ніколи не вийде.
показать весь комментарий
18.11.2025 10:11 Ответить
Як це немає кандидатів? А об'яви давали, що на посади міністрів треба жінки без комплексів, які готові на все заради посади міністра та особи, які вміють робити схемы, заробляти собі і на коханок і ділитися з ким скажуть, "криша" і втеча за кордон у разі необхідності забезпечуються!
показать весь комментарий
18.11.2025 08:59 Ответить
Ділят варят ,хто далі буде грабувать
показать весь комментарий
18.11.2025 09:03 Ответить
Схоже, ніхто йти на ті зашкварені посади не хоче. Та і чого на них йти, сидіти там фунтАми, дурілками картонними?
показать весь комментарий
18.11.2025 09:06 Ответить
Цей клан рашистського агента Деркача в Енергоатомі настільки глибоко пустив коріння, що зебіли панічно бояться щось порушити, щоби не стався управлінський обвал, а із ним - обвал енергопоиужності по всій Україні внаслідок масових актів саботажу.
Тут для малюків - непочатий край роботи. А вони пошуками неопублікованих "плівок міндіча" займаються. І шукають зраду в "темній кімнаті" антикорорганів.
показать весь комментарий
18.11.2025 09:10 Ответить
в опозиції є
але велич зебіла не витримає такої конкуренції
показать весь комментарий
18.11.2025 09:10 Ответить
Ніхто особливо не хоче займати,вибачте на слові, "обісрані" посади...
показать весь комментарий
18.11.2025 09:15 Ответить
Святе місце пусте не буває!
показать весь комментарий
18.11.2025 09:28 Ответить
А хто-ж туди із ЗЕбанутих піде, там давно все вкрадено. А нормальні люди обходять кабмін стороною, щоб не забруднитись в лайно. ЗЕлене.
показать весь комментарий
18.11.2025 09:28 Ответить
закінчилися колаборанти-зрадники та корабельні сосни? наврядчи, просто чекають погодження від деркача
показать весь комментарий
18.11.2025 09:34 Ответить
конкурс почався, розглядають пропозиції, хто скіко буде красти і який обіцяє відкат
показать весь комментарий
18.11.2025 09:36 Ответить
Так завезли ж на Закарпаття гастарбайтерів з Бангладеша, що вже не можуть з кількох сотень двох чоловік вибрати? Деградували повністю наріки зеленожопі.
показать весь комментарий
18.11.2025 09:37 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17608 Ірина Геращенко, співголова фракції «ЄС» в Верховній Раді:
На вчорашній погоджувальній раді Ростислав Павленко озвучив позицію «Європейської Солідарності», оприлюднену лідером Петром Порошенком.
Корупційні скандали, непрофесійність, некомпетентність влади спричинили глибоку політичну кризу в країні. В час, коли всі сили мають бути зосереджені на підтримці фронту і Армії, влада краде, перераховує мільйони країні - агресору. Країна втрачає керованість, знищені державні інституції, парламент і уряд втратили субʼєктність, міністрів призначає міндіч, а не депутати, КМ підконтрольний Банковій, а не підзвітний ВР. Парламент нині демонструє злочинну бездіяльність, не спроможний сформувати відповідь на корупційний скандал. Слуги і ОПЗЖ мають відповісти за свої недолугі кадрові рішення.
Ми маємо зберегти державність. Маємо відновити довіру партнерів і суспільства. Без довіри і єдності Україна не встоїть.
Це потребує відновлення субʼєктності парламенту і підзвітності уряду. Звільнення лише двох міністрів, засвічених в гучному корупційному скандалі, коли коло причетних - набагато ширше, включаючи керівництво державних компаній, фінмоніторингу, наглядових рад - не вирішує ситуацію. Адже всіх цих людей призначав уряд, особисто Свириденко подавала їх кандидатури, під диктовку Банкової.
Ми вимагаємо від голови ВР публічної заяви про розвал монобільшості, якої не існує вже 3 роки. Мають негайно початися коаліційні переговори всіх проукраїнських політичних сил у ВР. Які повинні взяти відповідальність за державу і сформувати уряд національного порятунку. Навколо підтримки Армії, посилення ЗСУ, відновлення субʼєктності ВР, демократії і євроінтеграції. Іншого шляху виходу з глибокої політичної кризи не існує.
«ЄС» звертається до всіх притомних депутатів СН із закликом - не дозволяйте більше використовувати вас в найбрудніших схемах Банкової. Згадайте про репутацію. Про фронт, де дуже важко. Про Україну. Станьте дорослими і відповідальними політиками. Час відновити субʼєктність парламенту.
показать весь комментарий
18.11.2025 09:53 Ответить
поки не відмажуть своїх то і кандидатів немає. присісти мало бажаючих.
бо всі кандидати розуміють, або ти працюєшь як скажуть з відкатами і.т.д або ніяк.
показать весь комментарий
18.11.2025 09:55 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/50936 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
Зеленський оголосив, що зустрінеться з депутатами від Слуги Народу.
Я вже писав про те, що Раду Зеленський втрачає. Звісно, депутати, які все ще вірять в НАЧАЛЬНИКА залишаються, але все більше і більше вони починають розуміти, що відбувається.
Єдине рішення, яке може врятувати політичну систему та країну:
Оголошення про припинення існування коаліції. Нова коаліція Національної Єдності. Новий Кабмін. І повна влада у Верховної Ради.
Те, що намагається зробити Зеленський зараз - це РОЗХИТАТИ ЧОВЕН. Його особисті амбіції і жага до влади стоять на одній стороні, на іншій - майбутнє нашої країни.
показать весь комментарий
18.11.2025 10:02 Ответить
А це чим не кандидати?
показать весь комментарий
18.11.2025 10:21 Ответить
Як це немає кандидатів?
Весільні фотографи і колишні безробітні є - чим не кандидати?
показать весь комментарий
18.11.2025 10:24 Ответить
ну не може ЦИРК випускати міністрів професіоналів. Ну не може , апріорі.
показать весь комментарий
18.11.2025 10:29 Ответить
 
 