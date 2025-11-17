РУС
Новости Миндичгейт
829 21

"Миндичгейт": ВАКС продолжит избрание Чернышову меры пресечения 18 ноября

Чернышову избирают меру пресечения. Что известно?

Высший антикоррупционный суд продолжит избрание меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, подозреваемому в незаконном обогащении, 18 ноября.

Избрание меры пресечения перенесено на 18 ноября

Следственный судья Виктор Ногачевский объявил, что ВАКС продолжит 18 ноября, в 16:00, заседание по избранию Чернышеву меры пресечения.

В ходе судебного заседания прокурор САП попросил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взять бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, подозреваемого в незаконном обогащении, под стражу.

В НАБУ и САП заявляют, что в целом зафиксирована передача Чернышеву 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными (более 55 миллионов гривен) от организаторов схемы коррупции вокруг "Энергоатома" Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.

Передача средств проходила непосредственно в офисе или медицинской клинике, принадлежавшей Цукерману.

Миндичгейт

+6
Bopoвaть - этo пpecтyплeниe.
Mнoгo вopoвaть - этo бизнec.
Гpaбить вecь нapoд - этo yжe пoлитикa.
17.11.2025 21:11 Ответить
+6
Хуже не будет ....говорили вони в 2019 році.
17.11.2025 21:12 Ответить
+5
Потім захворіє адвокат!
Потім сам....
Потім у дружини якісь дні розпочнуться...
Так і термін розслідування і закінчиться!!!
Хто має сумнів???
17.11.2025 21:11 Ответить
Есть страны ,в которых народы НЕ ТОЛЕРУЮТ КОРРУПЦИЮ
Дания, Швеция
Украина - рядом не стояла с этими странами
За 34 года независимости мы так и не стали чище
У нас не получается жить по законам
А вот у датчан и шведов почему- то получается
Я бы на месте Европы десять раз подумала
Стоит ли принимать Украину в ЕС
Иногда одна плохая овца может испортить все стадо...
17.11.2025 21:19 Ответить
есть варианты:
- италия, 1945: Дуче, никакого суда, тело дуче висит кверху ногами на площади...
народ в восторге;
- румыния, 1989: Чаушеску, никакого суда, тело лежит под стеной после автоматной очереди...
народ в восторге;
- ливия, каддафи ...
народ в восторге;
Заметьте: НИКТО НИКОГДА не пытался оправдать их смерть как негуманную...
I have a dream:
Украина, 2026....
17.11.2025 22:00 Ответить
Вы правы
Но ведь то, что произошло со всеми этими персонажами
Это сделали с ними ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
В Украине описанные вами варианты НЕВОЗМОЖНЫ
Ну вспомните наш Майдан
Два месяца песен
Ни одного раскуроченного кафе
Ни одного сожженного автомобиля
Конечно, мы не вели себя как белорусы
Но и мы до последнего вели себя не так
Как требует революция
Представьте на минуту
Что французы узнали про КОРРУПЦИЮ МАКРОНА
Французы разнесут к ****....м центр Парижа
Подожгут все ,что только можно
А мы ?
Мы нарисовали плакатики
И постояли культурно
А ведь мы - народ
У которого страна вся в крови
Убитыми переполнены кладбища
А мы в ответ на коррупцию президента стоим с плакатиками........
Безнадега , полная....
17.11.2025 22:09 Ответить
"Гpaбить вecь нapoд" у воєнний час - це мародерство.
Тому Зеленський та його гаманці до політики жодного стосунку не мають, вони типові мародери та вороги України.
17.11.2025 21:36 Ответить
Якщо залишатися тут жити, то що із 3х вибрати у перспективу?
17.11.2025 21:43 Ответить
Який захід? - на другий день вийде під заставу - чи винесуть на руках
17.11.2025 21:15 Ответить
Домашній нічний арешт
17.11.2025 21:44 Ответить
Мідас та рижая дєвочка за кордоном вже, бухгалтерки обидві гуляють під заставою, а цей може завтра вийде. Розвалюється справа.
17.11.2025 21:17 Ответить
Цього навіть нормально не поставиш біля розстрільної стіни - ніс буде заважати🤔
17.11.2025 21:17 Ответить
Так можна до стінки поставити спиною, а лоба намастити зеленькою,щоб зараження не було, коли куля попаде в лоба.
17.11.2025 21:37 Ответить
Буде плакати , соплі пускати, в очі заглядати
показать весь комментарий
Пам'ятаєте, як хвацько так званий призєдент "розслідував" направо і наліво кримінальні справи, наприклад по вбивству Шеремета?
А чому ж зараз цей "великий звинувачувач" наче язика в дупу засунув? Що, вже не бачить нічиєї вини в обкраданні армії, всієї України?

Це з президенського сайту:

https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський

Офіційне інтернет-представництво.
Президент про розслідування вбивства Павла Шеремета:
"Зеленський про справу Шеремета: "Я не знаю, хто вбивця".
Ймовірні виконавці затримані, мають бути знайдені замовники.

Про це Зеленський заявив 20 травня під часhttps://suspilne.media/132090-zelenskij-provodit-preskonferenciu-do-dvoh-rokiv-prezidentstva/ пресконференціїдо другої річниці свого президентства.

12 грудня 2019 року - 19:20

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/14/66/65/ce1c870db0f6536c30a2f763f11b94e7_1576171056_extra_large.jpeg Також він хвацько "розслідував" та звинуватив колишнього https://glavcom.ua/country/politics/burba-rozpoviv-pro-cikavi-obstavini-svogo-zvilnennya-800430.html очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу, мовляв Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію, https://glavcom.ua/economics/finances/zelenskiy-povidomiv-skandalnu-informaciyu-pro-burbu-802084.html сказав президент.

«Він бізнесмен, але це розвідка, а не Бессарабка (столичний ринок). Такий керівник розвідки мене не влаштовує», - зауважив Зеленський. Він каже, що не довіряв Бурбі і хотів його звільнити, зокрема через його участь у розгоні Євромайдану.

Понад те, глава держави вважає, що Бурба знав, що Зеленський планує його звільнити. Після цього ексглава ГУР, за словами президента, передав оперативну інформацію про те, «хто вигадав формулу Covid-19».

«Він назвав мені цю країну. Він запропонував передати цю інформацію РФ чи Китаю. Я не знаю, за кого він мене приймав, але тоді все стало зрозуміло, що він аферист та авантюрист», - додав президент.
Також з тупою впевненістю звинувачував пол. Червінського, неначе він суддя останньої інстанції.
17.11.2025 21:35 Ответить
А люди из охраны Порошенко?
А Червинский?
А генерал Марченко?
А генерал Кривонос?
И наконец Порошенко?
А отстранение Залужного?
Я не всех вспомнила сейчас
Если составить список
То в нем будут - лишь ВРАГИ ПУТИНА!!!!!!
И именно их преследует президент Зеленский!!!!!
Какие еще нужны доказательства
Что Зеленский работает на интересы путина?
17.11.2025 21:50 Ответить
Що не кажіть, а Чернишов (як колишній міністр єднання) таки зумів об'єднати українців.
Об'єднати в ненависті до цього корумпованого зеленого шобла.
Кум Зеленського не підвів!👍
😂😂😂
17.11.2025 21:48 Ответить
Кажуть, той Карлсон - це шістка, бігав на побігеньках спочатку у Бєні, потім у Зєлі. Так що організатор тут явно не він.
17.11.2025 22:01 Ответить
до ранку втече...
17.11.2025 22:02 Ответить
 
 