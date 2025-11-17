"Миндичгейт": ВАКС продолжит избрание Чернышову меры пресечения 18 ноября

Высший антикоррупционный суд продолжит избрание меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, подозреваемому в незаконном обогащении, 18 ноября.

Избрание меры пресечения перенесено на 18 ноября

Следственный судья Виктор Ногачевский объявил, что ВАКС продолжит 18 ноября, в 16:00, заседание по избранию Чернышеву меры пресечения.

В ходе судебного заседания прокурор САП попросил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взять бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, подозреваемого в незаконном обогащении, под стражу.

В НАБУ и САП заявляют, что в целом зафиксирована передача Чернышеву 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными (более 55 миллионов гривен) от организаторов схемы коррупции вокруг "Энергоатома" Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.

Передача средств проходила непосредственно в офисе или медицинской клинике, принадлежавшей Цукерману.

Миндичгейт

