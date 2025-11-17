"Миндичгейт": ВАКС продолжит избрание Чернышову меры пресечения 18 ноября
Высший антикоррупционный суд продолжит избрание меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, подозреваемому в незаконном обогащении, 18 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Избрание меры пресечения перенесено на 18 ноября
Следственный судья Виктор Ногачевский объявил, что ВАКС продолжит 18 ноября, в 16:00, заседание по избранию Чернышеву меры пресечения.
В ходе судебного заседания прокурор САП попросил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взять бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, подозреваемого в незаконном обогащении, под стражу.
В НАБУ и САП заявляют, что в целом зафиксирована передача Чернышеву 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными (более 55 миллионов гривен) от организаторов схемы коррупции вокруг "Энергоатома" Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.
Передача средств проходила непосредственно в офисе или медицинской клинике, принадлежавшей Цукерману.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Mнoгo вopoвaть - этo бизнec.
Гpaбить вecь нapoд - этo yжe пoлитикa.
Дания, Швеция
Украина - рядом не стояла с этими странами
За 34 года независимости мы так и не стали чище
У нас не получается жить по законам
А вот у датчан и шведов почему- то получается
Я бы на месте Европы десять раз подумала
Стоит ли принимать Украину в ЕС
Иногда одна плохая овца может испортить все стадо...
- италия, 1945: Дуче, никакого суда, тело дуче висит кверху ногами на площади...
народ в восторге;
- румыния, 1989: Чаушеску, никакого суда, тело лежит под стеной после автоматной очереди...
народ в восторге;
- ливия, каддафи ...
народ в восторге;
Заметьте: НИКТО НИКОГДА не пытался оправдать их смерть как негуманную...
I have a dream:
Украина, 2026....
Но ведь то, что произошло со всеми этими персонажами
Это сделали с ними ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
В Украине описанные вами варианты НЕВОЗМОЖНЫ
Ну вспомните наш Майдан
Два месяца песен
Ни одного раскуроченного кафе
Ни одного сожженного автомобиля
Конечно, мы не вели себя как белорусы
Но и мы до последнего вели себя не так
Как требует революция
Представьте на минуту
Что французы узнали про КОРРУПЦИЮ МАКРОНА
Французы разнесут к ****....м центр Парижа
Подожгут все ,что только можно
А мы ?
Мы нарисовали плакатики
И постояли культурно
А ведь мы - народ
У которого страна вся в крови
Убитыми переполнены кладбища
А мы в ответ на коррупцию президента стоим с плакатиками........
Безнадега , полная....
Тому Зеленський та його гаманці до політики жодного стосунку не мають, вони типові мародери та вороги України.
Потім сам....
Потім у дружини якісь дні розпочнуться...
Так і термін розслідування і закінчиться!!!
Хто має сумнів???
А чому ж зараз цей "великий звинувачувач" наче язика в дупу засунув? Що, вже не бачить нічиєї вини в обкраданні армії, всієї України?
Це з президенського сайту:
https://www.president.gov.ua/
Президент України Володимир Зеленський
Офіційне інтернет-представництво.
Президент про розслідування вбивства Павла Шеремета:
"Зеленський про справу Шеремета: "Я не знаю, хто вбивця".
Ймовірні виконавці затримані, мають бути знайдені замовники.
Про це Зеленський заявив 20 травня під часhttps://suspilne.media/132090-zelenskij-provodit-preskonferenciu-do-dvoh-rokiv-prezidentstva/ пресконференціїдо другої річниці свого президентства.
12 грудня 2019 року - 19:20
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/14/66/65/ce1c870db0f6536c30a2f763f11b94e7_1576171056_extra_large.jpeg Також він хвацько "розслідував" та звинуватив колишнього https://glavcom.ua/country/politics/burba-rozpoviv-pro-cikavi-obstavini-svogo-zvilnennya-800430.html очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу, мовляв Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію, https://glavcom.ua/economics/finances/zelenskiy-povidomiv-skandalnu-informaciyu-pro-burbu-802084.html сказав президент.
«Він бізнесмен, але це розвідка, а не Бессарабка (столичний ринок). Такий керівник розвідки мене не влаштовує», - зауважив Зеленський. Він каже, що не довіряв Бурбі і хотів його звільнити, зокрема через його участь у розгоні Євромайдану.
Понад те, глава держави вважає, що Бурба знав, що Зеленський планує його звільнити. Після цього ексглава ГУР, за словами президента, передав оперативну інформацію про те, «хто вигадав формулу Covid-19».
«Він назвав мені цю країну. Він запропонував передати цю інформацію РФ чи Китаю. Я не знаю, за кого він мене приймав, але тоді все стало зрозуміло, що він аферист та авантюрист», - додав президент.
Також з тупою впевненістю звинувачував пол. Червінського, неначе він суддя останньої інстанції.
А Червинский?
А генерал Марченко?
А генерал Кривонос?
И наконец Порошенко?
А отстранение Залужного?
Я не всех вспомнила сейчас
Если составить список
То в нем будут - лишь ВРАГИ ПУТИНА!!!!!!
И именно их преследует президент Зеленский!!!!!
Какие еще нужны доказательства
Что Зеленский работает на интересы путина?
Об'єднати в ненависті до цього корумпованого зеленого шобла.
Кум Зеленського не підвів!👍
😂😂😂