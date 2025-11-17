"Міндічгейт": ВАКС продовжить обрання Чернишову запобіжного заходу 18 листопада

Чернишов на засіданні ВАКС

Вищий антикорупційний суд продовжить обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні 18 листопада.

Обрання запобіжного заходу перенесено на 18 листопада

Слідчий суддя Віктор Ногачевський оголосив, що ВАКС продовжить 18 листопада, о 16:00 годині, засідання щодо обрання Чернишову запобіжного заходу.

У ході судового засідання прокурор САП попросив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяти колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, під варту.

У НАБУ та САП заявляють, що загалом зафіксовано передачу Чернишову 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою (понад 55 мільйонів гривень) від організаторів схеми корупції навколо "Енергоатому" Тімуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Передача коштів відбувалась безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала Цукерману.

Читайте також: У справі Чернишова слідство встановило роль його дружини

Дивіться також: Засідання ВАКС: Чернишова хочуть взяти на поруки. ФОТО

ВАКС Антикорупційний суд запобіжний захід Чернишов Олексій
Топ коментарі
+12
Потім захворіє адвокат!
Потім сам....
Потім у дружини якісь дні розпочнуться...
Так і термін розслідування і закінчиться!!!
Хто має сумнів???
показати весь коментар
17.11.2025 21:11 Відповісти
+9
Bopoвaть - этo пpecтyплeниe.
Mнoгo вopoвaть - этo бизнec.
Гpaбить вecь нapoд - этo yжe пoлитикa.
показати весь коментар
17.11.2025 21:11 Відповісти
+9
Хуже не будет ....говорили вони в 2019 році.
показати весь коментар
17.11.2025 21:12 Відповісти
Есть страны ,в которых народы НЕ ТОЛЕРУЮТ КОРРУПЦИЮ
Дания, Швеция
Украина - рядом не стояла с этими странами
За 34 года независимости мы так и не стали чище
У нас не получается жить по законам
А вот у датчан и шведов почему- то получается
Я бы на месте Европы десять раз подумала
Стоит ли принимать Украину в ЕС
Иногда одна плохая овца может испортить все стадо...
показати весь коментар
17.11.2025 21:19 Відповісти
есть варианты:
- италия, 1945: Дуче, никакого суда, тело дуче висит кверху ногами на площади...
народ в восторге;
- румыния, 1989: Чаушеску, никакого суда, тело лежит под стеной после автоматной очереди...
народ в восторге;
- ливия, каддафи ...
народ в восторге;
Заметьте: НИКТО НИКОГДА не пытался оправдать их смерть как негуманную...
I have a dream:
Украина, 2026....
показати весь коментар
17.11.2025 22:00 Відповісти
Вы правы
Но ведь то, что произошло со всеми этими персонажами
Это сделали с ними ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
В Украине описанные вами варианты НЕВОЗМОЖНЫ
Ну вспомните наш Майдан
Два месяца песен
Ни одного раскуроченного кафе
Ни одного сожженного автомобиля
Конечно, мы не вели себя как белорусы
Но и мы до последнего вели себя не так
Как требует революция
Представьте на минуту
Что французы узнали про КОРРУПЦИЮ МАКРОНА
Французы разнесут к ****....м центр Парижа
Подожгут все ,что только можно
А мы ?
Мы нарисовали плакатики
И постояли культурно
А ведь мы - народ
У которого страна вся в крови
Убитыми переполнены кладбища
А мы в ответ на коррупцию президента стоим с плакатиками........
Безнадега , полная....
показати весь коментар
17.11.2025 22:09 Відповісти
ну что сказать?
сказать нечего...
стыдно - мы не как французы...
показати весь коментар
17.11.2025 22:21 Відповісти
Украинцы на редкость законопослушный народ
А французы так себя ведут
Потому что для них СВОБОДА
А особенно их права права - это главное!!
Они просто с катушек слетают
Когда на их права и свободы посягают
А мы - постсовковый народ
Нас так долго держали в рабстве
Что мы еще не вышли до конца из него
Майданы ведь делали украинские пассионарии
А это 10% от украинского народа
Где сейчас эти пассионарии?
На фронте или волонтерят
Поэтому я и не жду перемен ...
показати весь коментар
17.11.2025 22:37 Відповісти
Дякую за это неожиданный пост !!!
Это так интересно
Мир ведь действительно никого за эти убийства не осудил
Вы мне дали пищу для размышлений ......
показати весь коментар
17.11.2025 22:41 Відповісти
"Гpaбить вecь нapoд" у воєнний час - це мародерство.
Тому Зеленський та його гаманці до політики жодного стосунку не мають, вони типові мародери та вороги України.
показати весь коментар
17.11.2025 21:36 Відповісти
Якщо залишатися тут жити, то що із 3х вибрати у перспективу?
показати весь коментар
17.11.2025 21:43 Відповісти
Чекаємо тепер, на втечу секретаря РНБОУ умерова!!!
показати весь коментар
17.11.2025 22:38 Відповісти
Який захід? - на другий день вийде під заставу - чи винесуть на руках
показати весь коментар
17.11.2025 21:15 Відповісти
Домашній нічний арешт
показати весь коментар
17.11.2025 21:44 Відповісти
Мідас та рижая дєвочка за кордоном вже, бухгалтерки обидві гуляють під заставою, а цей може завтра вийде. Розвалюється справа.
показати весь коментар
17.11.2025 21:17 Відповісти
Цього навіть нормально не поставиш біля розстрільної стіни - ніс буде заважати🤔
показати весь коментар
17.11.2025 21:17 Відповісти
Так можна до стінки поставити спиною, а лоба намастити зеленькою,щоб зараження не було, коли куля попаде в лоба.
показати весь коментар
17.11.2025 21:37 Відповісти
Буде плакати , соплі пускати, в очі заглядати
показати весь коментар
17.11.2025 22:03 Відповісти
Пам'ятаєте, як хвацько так званий призєдент "розслідував" направо і наліво кримінальні справи, наприклад по вбивству Шеремета?
А чому ж зараз цей "великий звинувачувач" наче язика в дупу засунув? Що, вже не бачить нічиєї вини в обкраданні армії, всієї України?

Це з президенського сайту:

https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський

Офіційне інтернет-представництво.
Президент про розслідування вбивства Павла Шеремета:
"Зеленський про справу Шеремета: "Я не знаю, хто вбивця".
Ймовірні виконавці затримані, мають бути знайдені замовники.

Про це Зеленський заявив 20 травня під часhttps://suspilne.media/132090-zelenskij-provodit-preskonferenciu-do-dvoh-rokiv-prezidentstva/ пресконференціїдо другої річниці свого президентства.

12 грудня 2019 року - 19:20

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/14/66/65/ce1c870db0f6536c30a2f763f11b94e7_1576171056_extra_large.jpeg Також він хвацько "розслідував" та звинуватив колишнього https://glavcom.ua/country/politics/burba-rozpoviv-pro-cikavi-obstavini-svogo-zvilnennya-800430.html очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу, мовляв Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію, https://glavcom.ua/economics/finances/zelenskiy-povidomiv-skandalnu-informaciyu-pro-burbu-802084.html сказав президент.

«Він бізнесмен, але це розвідка, а не Бессарабка (столичний ринок). Такий керівник розвідки мене не влаштовує», - зауважив Зеленський. Він каже, що не довіряв Бурбі і хотів його звільнити, зокрема через його участь у розгоні Євромайдану.

Понад те, глава держави вважає, що Бурба знав, що Зеленський планує його звільнити. Після цього ексглава ГУР, за словами президента, передав оперативну інформацію про те, «хто вигадав формулу Covid-19».

«Він назвав мені цю країну. Він запропонував передати цю інформацію РФ чи Китаю. Я не знаю, за кого він мене приймав, але тоді все стало зрозуміло, що він аферист та авантюрист», - додав президент.
Також з тупою впевненістю звинувачував пол. Червінського, неначе він суддя останньої інстанції.
показати весь коментар
17.11.2025 21:35 Відповісти
А люди из охраны Порошенко?
А Червинский?
А генерал Марченко?
А генерал Кривонос?
И наконец Порошенко?
А отстранение Залужного?
Я не всех вспомнила сейчас
Если составить список
То в нем будут - лишь ВРАГИ ПУТИНА!!!!!!
И именно их преследует президент Зеленский!!!!!
Какие еще нужны доказательства
Что Зеленский работает на интересы путина?
показати весь коментар
17.11.2025 21:50 Відповісти
Що не кажіть, а Чернишов (як колишній міністр єднання) таки зумів об'єднати українців.
Об'єднати в ненависті до цього корумпованого зеленого шобла.
Кум Зеленського не підвів!👍
😂😂😂
показати весь коментар
17.11.2025 21:48 Відповісти
Кажуть, той Карлсон - це шістка, бігав на побігеньках спочатку у Бєні, потім у Зєлі. Так що організатор тут явно не він.
показати весь коментар
17.11.2025 22:01 Відповісти
до ранку втече...
показати весь коментар
17.11.2025 22:02 Відповісти
Отак дивишся і думаєш , Боже святі люди
показати весь коментар
18.11.2025 03:51 Відповісти
Хто є хто в цій справі вже всім все зрозуміло!
І що президент про це все знав, а скоріш і був замішаний теж зрозуміло!
Просто він президент і має певний імунітет і не начасі його "мочити", бо ми залишимося без легітимної влади під час війни. Це розуміють і закордонні партнери в Європі та США, і дають йому шанс і Україні вийти з цієї неприємної ситуації.
Обрання запобіжного заходу (треба його посадити) Чернишову, це і є один із пазлів цього шансу! А ще перестати преслідувати НАБУ та антикорупціонерів та інших.
Від цього буде залежати подальша підтримка України нашими партнерами!
Про це натякають і пишуть західні медіа (читаєм політики)!
Вибір від якого буквально залежеть існування України!
Що вибере президент?
Вибере благополуччя свого кума та друзів (частина з яких вже повтікали закордон) і відповідно зменшення або припинення допомоги заходу!
Чи вибере посадити свого кума Чернишова, конфіскувати всі активи, достати Міндіча і ко. (відповідно отримати підтримку заходу і продовження чи збільшення допомоги, наближення вступу до ЄС)
Вибір дуже складний!?
Клятва президента на конституції України, моральні засади та честь і совість, говорять про 2й варіант!
Але є й 1й варіант!
Хто є наш президент?
На це питання, ми отримаємо відповідь скоро..
показати весь коментар
18.11.2025 10:12 Відповісти
 
 