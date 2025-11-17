"Міндічгейт": ВАКС продовжить обрання Чернишову запобіжного заходу 18 листопада

Вищий антикорупційний суд продовжить обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні 18 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обрання запобіжного заходу перенесено на 18 листопада

Слідчий суддя Віктор Ногачевський оголосив, що ВАКС продовжить 18 листопада, о 16:00 годині, засідання щодо обрання Чернишову запобіжного заходу.

У ході судового засідання прокурор САП попросив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяти колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, під варту.

У НАБУ та САП заявляють, що загалом зафіксовано передачу Чернишову 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою (понад 55 мільйонів гривень) від організаторів схеми корупції навколо "Енергоатому" Тімуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Передача коштів відбувалась безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала Цукерману.

