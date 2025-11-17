УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11527 відвідувачів онлайн
Новини Справа Чернишова Міндічгейт
2 225 31

САП просить арештувати Чернишова з можливістю вийти під заставу у 55 млн грн

Чернишова просять взяти під арешт із заставою у 55 млн гривень

Прокурор САП попросив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяти колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, під варту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Чому така сума

У САП аргументували необхідність арешту Чернишова тим, що він може вплинути на хід слідства, знищити докази, вплинути на свідків або виїхати закордон.

Заставу просять встановити у розмірі 55 мільйоні гривень, оскільки саме ця сума зафіксована детективами як незаконно набуті кошти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": Чернишову обирають запобіжний захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У НАБУ та САП заявляють, що загалом зафіксовано передачу Чернишову 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою (понад 55 мільйонів гривень) від організаторів схеми корупції навколо "Енергоатому" Тімуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Передача коштів відбувалась безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала Цукерману.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повна розмова про заставу за Чернишова між Міндічем та Шефіром: "Льоша сам не бідна людина, м’яко кажучи"

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кума Зеленських Світлана Чернишова намагалась сховати на роботі документи щодо будівництва чотирьох маєтків у Козині,- ЗМІ

Автор: 

САП (2613) ВАКС Антикорупційний суд (2218) запобіжний захід (675) Чернишов Олексій (401)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Валюту попутали?
показати весь коментар
17.11.2025 17:55 Відповісти
+14
показати весь коментар
17.11.2025 18:01 Відповісти
+11
показати весь коментар
17.11.2025 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валюту попутали?
показати весь коментар
17.11.2025 17:55 Відповісти
виглядає,як гра в піддавки,вимагають затримання і тут жеж копійчаний відкуп,крадуть в валюті а відкупаються гривнею,чиста договірна показуха......
показати весь коментар
17.11.2025 22:03 Відповісти
550млн і то малувато буде.
показати весь коментар
17.11.2025 17:58 Відповісти
Кума Лєна "позиче"
показати весь коментар
17.11.2025 18:31 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 17:59 Відповісти
Зєлі Баба і сорок міндічєй?
показати весь коментар
17.11.2025 18:00 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 18:01 Відповісти
Баба і Боба - два довбо*оба? 🤔
показати весь коментар
17.11.2025 18:03 Відповісти
не рахуючи цукрових чоловічків, ге вар та проффессури....

"весьолєнькоє дельце" виходить !
показати весь коментар
17.11.2025 21:02 Відповісти
Та що це таке!? Як можна за таку дрібну суму? Та для Чернишова це ж образа! Що, він бідніший за братву? Виходить, ділили так, що ге лише старі купюри йому скидали, а й суми менші уділяли.
показати весь коментар
17.11.2025 17:59 Відповісти
Ну таку суму він надасть протягом 20 хвилин. Зафіксуйте, час пішов.
показати весь коментар
17.11.2025 18:00 Відповісти
Як красти то $ , а застава гривнях. Не по- зеленому.
показати весь коментар
17.11.2025 18:01 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 18:03 Відповісти
Усі особи в Україні, що перебували на посадах в органах державної влади, категорій «А -Б -В», дії або бездіяльність яких нанесла державі матеріальних збитків, завдали шкоди національним інтересам України, призвели до загибелі людей під час дії Особливого періоду або/та воєнного стану, втрачають право на виплату грошового забезпечення з відповідними нарахуваннями та надбавками!! Крім цього, таким особам, припиняється нарахування трудового стажу та виникає зобов'язання, внести грошову компенсацію в сумі, рівній нанесених збитків, а в разі загибелі людей, відшкодування страхових виплат з втрати годувальника!
Це, як варіант!
показати весь коментар
17.11.2025 18:08 Відповісти
Насірову була застава 523 млн. Чернишов за посадою,впливом та резонансом набагато вище!! 55 млн!! Тобто в 10 раз меньше! Суд ще зменшить...Ця падлюка на собі одягу на пів застави носить....його годинник,як танк коштує!!
показати весь коментар
17.11.2025 18:11 Відповісти
САП же дзеркало чеснот і справедливості. Чи все ж таки має реально вади і збочення?
показати весь коментар
17.11.2025 18:19 Відповісти
що тебе турбує, вьєтнамеза з ОПи ?

.
показати весь коментар
17.11.2025 21:05 Відповісти
Ну і що ви задоволені діями САП?
Ну то поясніть чому?
Вкрав сотні мільйонів доларів, а має сплатити заставу в парувідсотків від вкраденого???
З якого буя.таке милосердя САПУ до грабіжників коли країна СТІКАЄ КРОВ'Ю ЩОДНЯ?!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
показати весь коментар
17.11.2025 18:18 Відповісти
Срамота!
Запропонували краватку за 100 грн., а за рогом вулиці таку ж краватку можна придбати за 1 000 $ в бутіку!
І він буде таку краватку носити?
Ви "Че Гавару" за лоха тримаєте?
показати весь коментар
17.11.2025 18:18 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 18:38 Відповісти
Більш за все САП кришують американці.
показати весь коментар
17.11.2025 18:26 Відповісти
Общак не накрили. Взяли дрібницю. Тому виділять для Чернишова знову. І він вже не повірить Зельоному, а рвоне як Карлсон на Голубом Гвинтокрилі.
показати весь коментар
17.11.2025 18:39 Відповісти
Не розумію, мабуть якщо є факт злочину навіть не на повну суму, то треба одночасно з підозрою арештовувати, а під час війни про ніякі застави посадовим особам, викритим на корупції, не повинна йти і мова. Це що, оголошують в ЗМІ про підозру, "прохання взяти під варту" - щоб клієнт мав змогу втекти?
показати весь коментар
17.11.2025 18:54 Відповісти
Як це просить?
показати весь коментар
17.11.2025 18:58 Відповісти
Плили, плили, а на березі всрались. Після того, як прокурор розказав про ризики перебування фламінгоносого на свободі, сам запропонував можливість застави! Договорняк?
показати весь коментар
17.11.2025 19:11 Відповісти
Як і передбачалося, свєта гринчук вже уїб@ла з України та повертатися не збирається.
показати весь коментар
17.11.2025 19:16 Відповісти
Кажуть гкращенко теж не можуть знайти.
показати весь коментар
17.11.2025 22:20 Відповісти
А нарід просить його просто розстріляти,разом з портретом та алібАбою,73% вже ЗА.
показати весь коментар
17.11.2025 19:32 Відповісти
Смієтесь?
показати весь коментар
17.11.2025 19:56 Відповісти
В нього були зпхи по 3-4 лями укрнафта. Це маленькі застави,
показати весь коментар
17.11.2025 21:22 Відповісти
... це дрібниця, ,,общак " гроші виділить
показати весь коментар
18.11.2025 08:03 Відповісти
 
 