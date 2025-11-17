САП просить арештувати Чернишова з можливістю вийти під заставу у 55 млн грн
Прокурор САП попросив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяти колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, під варту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Чому така сума
У САП аргументували необхідність арешту Чернишова тим, що він може вплинути на хід слідства, знищити докази, вплинути на свідків або виїхати закордон.
Заставу просять встановити у розмірі 55 мільйоні гривень, оскільки саме ця сума зафіксована детективами як незаконно набуті кошти.
У НАБУ та САП заявляють, що загалом зафіксовано передачу Чернишову 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою (понад 55 мільйонів гривень) від організаторів схеми корупції навколо "Енергоатому" Тімуром Міндічем та Олександром Цукерманом.
Передача коштів відбувалась безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала Цукерману.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
"весьолєнькоє дельце" виходить !
Це, як варіант!
Ну то поясніть чому?
Вкрав сотні мільйонів доларів, а має сплатити заставу в парувідсотків від вкраденого???
З якого буя.таке милосердя САПУ до грабіжників коли країна СТІКАЄ КРОВ'Ю ЩОДНЯ?!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Запропонували краватку за 100 грн., а за рогом вулиці таку ж краватку можна придбати за 1 000 $ в бутіку!
І він буде таку краватку носити?
Ви "Че Гавару" за лоха тримаєте?