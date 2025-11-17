САП просить арештувати Чернишова з можливістю вийти під заставу у 55 млн грн

Прокурор САП попросив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяти колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, під варту.

Чому така сума

У САП аргументували необхідність арешту Чернишова тим, що він може вплинути на хід слідства, знищити докази, вплинути на свідків або виїхати закордон.

Заставу просять встановити у розмірі 55 мільйоні гривень, оскільки саме ця сума зафіксована детективами як незаконно набуті кошти.

У НАБУ та САП заявляють, що загалом зафіксовано передачу Чернишову 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою (понад 55 мільйонів гривень) від організаторів схеми корупції навколо "Енергоатому" Тімуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Передача коштів відбувалась безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала Цукерману.

