5 436 37

"Міндічгейт": Чернишову обирають запобіжний захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Перед початком засідання Чернишов заявив:

"Ви не знаєте, хто такий Че Гевара? Я - Чернишов. Я вважаю, що ми маємо дослідити контент, фізику тих плівок. Мої адвокати вже надали відповідні клопотання. Поки що ніхто нічого не отримав.

Ми отримаємо певні аудіозаписи, які поступово потрапляють в медійну сферу. І потім вони якось аналізуються.

З того клопотання про підозру, яку я отримав, я бачу декілька інших діалогів, які зовсім про інше говорять та заперечують те, що ми чули".

Також він вважає, що варто зробити експертизу аудіозаписів.

Він наголосив, підтримує розслідування щодо "Енергоатому".

"З більшістю фігурантів (плівок Міндіча. - ред.) я не знайомий, не бачив і не знаю їх. Не маю їхніх контактів, не спілкуюсь, не планую спілкуватися. В справі і в клопотання чітко зазначений склад злочинної організації. Мене там немає і не може бути. Йдеться про те, що є певні підозри, які ґрунтуються виключно на припущеннях, які нам надані", - додав Чернишов.

Він нагадав, що має іншу підозру вже пів року, обрано запобіжний захід, внесено заставу та ідеально виконує процесуальні обов'язки.

Що каже сторона обвинувачення?

Прокурор Савицький зазначив, що встановлено три факти отримання Чернишовим коштів, або іншими особами за його дорученням, від Цукермана за участі певних осіб під керівництвом Міндіча.

Станом на 10 лютого у розпорядженні організації перебували щонайменше 300 тис. доларів США, 96 тис. 500 євро та 150 тис. грн, одержані злочинним шляхом за невстановлених обставин.

На факт злочинного походження коштів вказує відсутність законних джерел походження, перебування коштів у розпорядженні учасників злочинної організації, а також їхня поведінка, задокументована з лютого 2025.

11 лютого Чернишов на одній з квартир на вул. Володимирській у Києві отримав 227 тис. 300 доларів США та 96,5 тис. євро.

Зустрічі співробітників бек-офісу Міндіча з Чернишовим для конспірації називали "Інтелектуальним клубом".

4 березня 2025 року після схвалення цього питання Міндічем Чернишов отримав від співробітників бек-офісу Міндіча ще 500 тисяч доларів США.

9 травня 2025 року, за даними прокурорами, дружина Чернишова телефонувала Цукерману. В той день підозрюваний отримав ще 500 тисяч доларів США.

Кошти передавали в медичному центрі краси у центрі Києва, який належить родині Цукермана

З 11 лютого по 9 травня Чернишов загалом отримав понад 55 млн грн, сказав прокурор.

Також встановлено, що Чернишов вніс невірні дані до декларації при звільненні. 

Одним із доказів отримання коштів прокурор САП навів факт, що 11 лютого Чернишов зробив фотознімки Софіївського Собору, перебуваючи на вул. Володимирській. Саме там розташовано квартиру, де фігуранти облаштували бек-офіс. Там Чернишов, за словами прокурора, отримав перший транш.

Сторона обвинувачення також вважає, що є ризики переховування Чернишова від слідства, оскільки той понад 50 разів під час воєнного стану виїжджав за кордон, де проживає його син. Також він має значний майновий стан, що дозволить йому проживати за кордоном.

Також є ризик впливу на свідків.

За словами сторони обвинувачення, встановлено також факти високого рівня конспіративності Чернишова та інших осіб.

ВАКС Антикорупційний суд (2218) Чернишов Олексій (401)
Это ж как природа поработала с лицом!
Дала КРЫСЕ - КРЫСИНОЕ ЛИЦО!!!!
17.11.2025 16:41 Відповісти
Та все то.ху...я. Буде вдома.....поза межами України бо.теж виявиться громадянином виключно Ізраілю
В натуре, какой из него Че Гевара?!
Максимум какой-то растянутый гандон!
Беда у совладельца "Квартала" с креативом...
