"Миндичгейт": Чернышову выбирают меру пресечения. ФОТОрепортаж

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову, которого подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед началом заседания Чернышов заявил:

"Вы не знаете, кто такой Че Гевара? Я - Чернышов. Я считаю, что мы должны исследовать контент, физику тех пленок. Мои адвокаты уже подали соответствующие ходатайства. Пока что никто ничего не получил.

Мы получим определенные аудиозаписи, которые постепенно попадают в медийную сферу. И потом они как-то анализируются.

Из того ходатайства о подозрении, которое я получил, я вижу несколько других диалогов, которые говорят совсем о другом и опровергают то, что мы слышали".

Также он считает, что стоит провести экспертизу аудиозаписей.











Миндичгейт

