2 582 32

"Миндичгейт": Чернышову выбирают меру пресечения. ФОТОрепортаж

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову, которого подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед началом заседания Чернышов заявил:

"Вы не знаете, кто такой Че Гевара? Я - Чернышов. Я считаю, что мы должны исследовать контент, физику тех пленок. Мои адвокаты уже подали соответствующие ходатайства. Пока что никто ничего не получил.

Мы получим определенные аудиозаписи, которые постепенно попадают в медийную сферу. И потом они как-то анализируются.

Из того ходатайства о подозрении, которое я получил, я вижу несколько других диалогов, которые говорят совсем о другом и опровергают то, что мы слышали".

Также он считает, что стоит провести экспертизу аудиозаписей.

Чернышовой выбирают меру пресечения. Что известно?
Читайте: Полный разговор о залоге за Чернышова между Миндичем и Шефиром: "Лёша сам не бедный человек, мягко говоря"

Миндичгейт

Читайте также: Кума Зеленских Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех домов в Козине, - СМИ

Антикоррупционный суд (1311) Чернышов Алексей (220)
Топ комментарии
+12
Это ж как природа поработала с лицом!
Дала КРЫСЕ - КРЫСИНОЕ ЛИЦО!!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:41 Ответить
+6
Та все то.ху...я. Буде вдома.....поза межами України бо.теж виявиться громадянином виключно Ізраілю
показать весь комментарий
17.11.2025 16:41 Ответить
+6
краде і не смущається

показать весь комментарий
17.11.2025 16:43 Ответить
Та все то.ху...я. Буде вдома.....поза межами України бо.теж виявиться громадянином виключно Ізраілю
показать весь комментарий
17.11.2025 16:41 Ответить
дядя Моня дрожит,испугался видно

а вообще-хитрый жид,держится солидно.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:10 Ответить
Это ж как природа поработала с лицом!
Дала КРЫСЕ - КРЫСИНОЕ ЛИЦО!!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:41 Ответить
краде і не смущається

показать весь комментарий
17.11.2025 16:43 Ответить
Портнов з ківою, його уже чекають?!?!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:46 Ответить
То є морда щура підвального, з приблуд95!!
Є такий різновид щуряк у **********, з біомогильників ******!!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:48 Ответить
В натуре, какой из него Че Гевара?!
Максимум какой-то растянутый гандон!
Беда у совладельца "Квартала" с креативом...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:42 Ответить
Кличка как раз удачная
Че Гевара был редкой тварью
Вы почитайте про Че Гевару не пропаганду русскую
И вы ужаснетесь - какой это был отморозок и садист!!!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:46 Ответить
Че был убийцей и садистом, но храбрым и отважным.
Этот же черт жену свою за баблом посылал и документы на "Династию" у нее на работе прятал, очкуя за свою собственную тушку.
На Че однозначно не тянет...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:54 Ответить
Вот это Вас понесло!
Я не оправдываю Вару. Он был подонком, но не был трусом и попрошайкой, как черныш.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:03 Ответить
Че Гавара йде... У відставку!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:43 Ответить
спершу у тюрму...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:45 Ответить
тут маю сумнів - я навіть сумніваюся, що майно заарештують
Всі чекають вказівок А.Б. - а той у відрядженні і можливо і не повернеться!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:50 Ответить
В Україні настала ера носорогів
показать весь комментарий
17.11.2025 16:45 Ответить
Отлично!!!!!
Люблю такое...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:47 Ответить
А може "фламінго"? Бо шнобелі в цих діловарів більш схожі на дзьоби фламінго,
показать весь комментарий
17.11.2025 16:52 Ответить
А «браслет» йому одягнуть на носа чи не псуватимуть такої краси і зачинять у камері?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:47 Ответить
Мерзотник-по всій Україні таких Зеленський шукав-і як бачимо знайшов
показать весь комментарий
17.11.2025 16:48 Ответить
Це тільки початок, перша серія реміксу "Слуга урода". Друга серія про "Укроборонпром", третя -про ішака. Третя серія - під Новий рік.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:56 Ответить
Експертиза від Чернишова:
На плівках людина схожа на буратіно, отримує та рахує прямокутники схожи на казначейські білети США.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:01 Ответить
Міндець просто...
показать весь комментарий
17.11.2025 17:08 Ответить
Че Гавриловічу покої комфортабельні в СІЗО..Кума буде тормозки дронами відправляти...
показать весь комментарий
17.11.2025 17:01 Ответить
знає що йому нічого не буде, тому таке нагле і самовпевнене
показать весь комментарий
17.11.2025 17:04 Ответить
Цей під@р вже тікав, його Малюк повертав чи Буданов? Закрити без застави, бо під@р втече, в нього купа паспортів...
показать весь комментарий
17.11.2025 17:05 Ответить
навечно запомнит Украина шидовское правительство
показать весь комментарий
17.11.2025 17:15 Ответить
Ще й либу давить, падло...
показать весь комментарий
17.11.2025 17:19 Ответить
У суддів немає пенсій і зарплат у звичайному сенсі

https://tsn.ua/********/dovichne-utrymannia-suddiv-ye-ne-podarunkom-a-harantiyeiu-nezaleznosti-suddia-maryna-barsuk-2896037.html
показать весь комментарий
17.11.2025 17:23 Ответить
Вот думаю: если бы в 17в во Франции было НАБУ, то Людовик Х111 никогда бы не построил Вкрсаль.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:33 Ответить
 
 