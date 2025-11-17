РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11233 посетителя онлайн
Новости Дело Чернышова Миндичгейт
1 250 22

САП просит арестовать Чернышова с возможностью выйти под залог в 55 млн грн

Чернышову просят взять под арест с залогом в 55 млн гривен

Прокурор САП попросил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взять под стражу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Почему такая сумма

В САП аргументировали необходимость ареста Чернышова тем, что он может повлиять на ход следствия, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или уехать за границу.

Залог просят установить в размере 55 миллионов гривен, поскольку именно эта сумма зафиксирована детективами как незаконно приобретенные средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Чернышову выбирают меру пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В НАБУ и САП заявляют, что в целом зафиксирована передача Чернышову 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными (более 55 миллионов гривен) от организаторов схемы коррупции вокруг "Энергоатома" Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.

Передача средств происходила непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей Цукерману.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный разговор о залоге за Чернышова между Миндичем и Шефиром: "Лёша сам не бедный человек, мягко говоря"

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кума Зеленских Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех поместий в Козине, - СМИ

Автор: 

САП (2357) Антикоррупционный суд (1311) мера пресечения (554) Чернышов Алексей (220)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Валюту попутали?
показать весь комментарий
17.11.2025 17:55 Ответить
+8
показать весь комментарий
17.11.2025 18:01 Ответить
+7
Баба і Боба - два довбо*оба? 🤔
показать весь комментарий
17.11.2025 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валюту попутали?
показать весь комментарий
17.11.2025 17:55 Ответить
550млн і то малувато буде.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:58 Ответить
Кума Лєна "позиче"
показать весь комментарий
17.11.2025 18:31 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 17:59 Ответить
Зєлі Баба і сорок міндічєй?
показать весь комментарий
17.11.2025 18:00 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 18:01 Ответить
Баба і Боба - два довбо*оба? 🤔
показать весь комментарий
17.11.2025 18:03 Ответить
Та що це таке!? Як можна за таку дрібну суму? Та для Чернишова це ж образа! Що, він бідніший за братву? Виходить, ділили так, що ге лише старі купюри йому скидали, а й суми менші уділяли.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:59 Ответить
Ну таку суму він надасть протягом 20 хвилин. Зафіксуйте, час пішов.
показать весь комментарий
17.11.2025 18:00 Ответить
Як красти то $ , а застава гривнях. Не по- зеленому.
показать весь комментарий
17.11.2025 18:01 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 18:03 Ответить
Усі особи в Україні, що перебували на посадах в органах державної влади, категорій «А -Б -В», дії або бездіяльність яких нанесла державі матеріальних збитків, завдали шкоди національним інтересам України, призвели до загибелі людей під час дії Особливого періоду або/та воєнного стану, втрачають право на виплату грошового забезпечення з відповідними нарахуваннями та надбавками!! Крім цього, таким особам, припиняється нарахування трудового стажу та виникає зобов'язання, внести грошову компенсацію в сумі, рівній нанесених збитків, а в разі загибелі людей, відшкодування страхових виплат з втрати годувальника!
Це, як варіант!
показать весь комментарий
17.11.2025 18:08 Ответить
Насірову була застава 523 млн. Чернишов за посадою,впливом та резонансом набагато вище!! 55 млн!! Тобто в 10 раз меньше! Суд ще зменшить...Ця падлюка на собі одягу на пів застави носить....його годинник,як танк коштує!!
показать весь комментарий
17.11.2025 18:11 Ответить
САП же дзеркало чеснот і справедливості. Чи все ж таки має реально вади і збочення?
показать весь комментарий
17.11.2025 18:19 Ответить
Ну і що ви задоволені діями САП?
Ну то поясніть чому?
Вкрав сотні мільйонів доларів, а має сплатити заставу в парувідсотків від вкраденого???
З якого буя.таке милосердя САПУ до грабіжників коли країна СТІКАЄ КРОВ'Ю ЩОДНЯ?!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
17.11.2025 18:18 Ответить
Срамота!
Запропонували краватку за 100 грн., а за рогом вулиці таку ж краватку можна придбати за 1 000 $ в бутіку!
І він буде таку краватку носити?
Ви "Че Гавару" за лоха тримаєте?
показать весь комментарий
17.11.2025 18:18 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 18:38 Ответить
Більш за все САП кришують американці.
показать весь комментарий
17.11.2025 18:26 Ответить
Общак не накрили. Взяли дрібницю. Тому виділять для Чернишова знову. І він вже не повірить Зельоному, а рвоне як Карлсон на Голубом Гвинтокрилі.
показать весь комментарий
17.11.2025 18:39 Ответить
Не розумію, мабуть якщо є факт злочину навіть не на повну суму, то треба одночасно з підозрою арештовувати, а під час війни про ніякі застави посадовим особам, викритим на корупції, не повинна йти і мова. Це що, оголошують в ЗМІ про підозру, "прохання взяти під варту" - щоб клієнт мав змогу втекти?
показать весь комментарий
17.11.2025 18:54 Ответить
Як це просить?
показать весь комментарий
17.11.2025 18:58 Ответить
Плили, плили, а на березі всрались. Після того, як прокурор розказав про ризики перебування фламінгоносого на свободі, сам запропонував можливість застави! Договорняк?
показать весь комментарий
17.11.2025 19:11 Ответить
 
 