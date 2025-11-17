САП просит арестовать Чернышова с возможностью выйти под залог в 55 млн грн

Прокурор САП попросил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взять под стражу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Почему такая сумма

В САП аргументировали необходимость ареста Чернышова тем, что он может повлиять на ход следствия, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или уехать за границу.

Залог просят установить в размере 55 миллионов гривен, поскольку именно эта сумма зафиксирована детективами как незаконно приобретенные средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Чернышову выбирают меру пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В НАБУ и САП заявляют, что в целом зафиксирована передача Чернышову 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными (более 55 миллионов гривен) от организаторов схемы коррупции вокруг "Энергоатома" Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.

Передача средств происходила непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей Цукерману.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный разговор о залоге за Чернышова между Миндичем и Шефиром: "Лёша сам не бедный человек, мягко говоря"

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кума Зеленских Светлана Чернышова пыталась спрятать на работе документы о строительстве четырех поместий в Козине, - СМИ