САП просит арестовать Чернышова с возможностью выйти под залог в 55 млн грн
Прокурор САП попросил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взять под стражу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в незаконном обогащении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Почему такая сумма
В САП аргументировали необходимость ареста Чернышова тем, что он может повлиять на ход следствия, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или уехать за границу.
Залог просят установить в размере 55 миллионов гривен, поскольку именно эта сумма зафиксирована детективами как незаконно приобретенные средства.
В НАБУ и САП заявляют, что в целом зафиксирована передача Чернышову 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными (более 55 миллионов гривен) от организаторов схемы коррупции вокруг "Энергоатома" Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом.
Передача средств происходила непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей Цукерману.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Це, як варіант!
Ну то поясніть чому?
Вкрав сотні мільйонів доларів, а має сплатити заставу в парувідсотків від вкраденого???
З якого буя.таке милосердя САПУ до грабіжників коли країна СТІКАЄ КРОВ'Ю ЩОДНЯ?!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Запропонували краватку за 100 грн., а за рогом вулиці таку ж краватку можна придбати за 1 000 $ в бутіку!
І він буде таку краватку носити?
Ви "Че Гавару" за лоха тримаєте?