Засідання ВАКС: Чернишова хочуть взяти на поруки. ФОТО
Суддя ВАКС оголосив, що надійшла заява від Олександра Савченка про бажання взяти Олексія Чернишова на поруки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Савченко - директор ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва". Савченко присутній в залі суду.
Також адвокат колишнього віцепрем'єра попросив суд надати тимчасовий доступ до телефону Чернишова який зараз знаходиться детектива НАБУ для зняття копій інформації.
"І прошу відкласти засідання на момент ознайомлення телефону", - додав захисник Чернишова.
Прокурор проти цього.
Суддя залишив клопотання захисту про доступ до телефону Чернишова без розгляду.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Николай Декапольцев
17.11.2025 19:45
Prof #608516
17.11.2025 19:47
Ihor Ly
17.11.2025 20:05
тоді всім народом треба на поруки взяти ігора валерійовича....скільки йому ще томитись в казематах...
.
міндіч,Бєня чи ЗЕчорт??
пристрелите его чтоб не мучался а имущество распределите по понятиям...
делов то...
Памʼятаєте як Насиров просив відпустити його у Європу лікувати якусь онкологію.
ДОСИТЬ ОБИРАТИ У ВЛАДУ НЕ УКРАЇНЦІВ.
Совєти на чолі з лєніним і сталіним забрали в українців історичну пам'ять, тому українці такі інфантильні і політично незрілі, тому і вибирають собі своїх катів.
Плюнути в обличчя на виході із суду і в "бак із сміттям"
Пам'ятаю за беню так всі прийшли
Чекаємо новин із закордону від Чернишова.
Боже, яке свавілля під час війни.