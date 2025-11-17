Засідання ВАКС: Чернишова хочуть взяти на поруки. ФОТО

Суддя ВАКС оголосив, що надійшла заява від Олександра Савченка про бажання взяти Олексія Чернишова на поруки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Савченко - директор ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва". Савченко присутній в залі суду.

Також адвокат колишнього віцепрем'єра попросив суд надати тимчасовий доступ до телефону Чернишова який зараз знаходиться детектива НАБУ для зняття копій інформації.

"І прошу відкласти засідання на момент ознайомлення телефону", - додав захисник Чернишова.

Прокурор проти цього.

Суддя залишив клопотання захисту про доступ до телефону Чернишова без розгляду.

