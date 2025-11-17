Заседание ВАКС: Чернышова хотят взять на поруки. ФОТО
Судья ВАКС объявил, что поступило заявление от Александра Савченко о желании взять Алексея Чернышова на поруки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Савченко - директор ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства". Савченко присутствует в зале суда.
Также адвокат бывшего вице-премьера попросил суд предоставить временный доступ к телефону Чернышова, который сейчас находится у детектива НАБУ для снятия копий информации.
"И прошу отложить заседание на время ознакомления с телефоном", - добавил защитник Чернышова.
Прокурор против этого.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
тоді всім народом треба на поруки взяти ігора валерійовича....скільки йому ще томитись в казематах...
міндіч,Бєня чи ЗЕчорт??
пристрелите его чтоб не мучался а имущество распределите по понятиям...
делов то...
Памʼятаєте як Насиров просив відпустити його у Європу лікувати якусь онкологію.
ДОСИТЬ ОБИРАТИ У ВЛАДУ НЕ УКРАЇНЦІВ.
Совєти на чолі з лєніним і сталіним забрали в українців історичну пам'ять, тому українці такі інфантильні і політично незрілі, тому і вибирають собі своїх катів.
Плюнути в обличчя на виході із суду і в "бак із сміттям"
Пам'ятаю за беню так всі прийшли
Чекаємо новин із закордону від Чернишова.
Боже, яке свавілля під час війни.