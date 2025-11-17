Заседание ВАКС: Чернышова хотят взять на поруки. ФОТО

Судья ВАКС объявил, что поступило заявление от Александра Савченко о желании взять Алексея Чернышова на поруки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Савченко - директор ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства". Савченко присутствует в зале суда.

Также адвокат бывшего вице-премьера попросил суд предоставить временный доступ к телефону Чернышова, который сейчас находится у детектива НАБУ для снятия копий информации.

"И прошу отложить заседание на время ознакомления с телефоном", - добавил защитник Чернышова.

Прокурор против этого.

