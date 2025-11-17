У справі Чернишова слідство встановило роль його дружини
Дружина колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, Світлана, мала псевдонім "Професор" у корупційній схемі в енергетиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання у Вищому антикорупційному суді, пише РБК-Україна.
Що відомо
За даними прокурорів, 9 травня 2025 року Світлана Чернишова зв’язалася з бізнесменом Олександром Цукерманом через WhatsApp. Слідчі вважають, що захищений месенджер використовували навмисно, щоб приховати зміст розмов.
Сторони домовилися про зустріч у приватному медичному центрі, який належить Цукерману. О 14:06 того ж дня дружина посадовця приїхала до медзакладу та повідомила про це співрозмовнику.
Прокурори зазначають, що Чернишова і Цукерман для конспірації використовували псевдонім "Професор" замість справжнього імені Світлани.
Після узгодження деталей Цукерман у власному кабінеті передав їй 500 тисяч доларів США - кошти, призначені для Олексія Чернишова. За курсом НБУ ця сума становить понад 20 мільйонів гривень.
Повідомляється також, що у справі Міндіча не лише дружину Чернишова називають "професором". Під цим позивним також фігурує міністр юстиції Герман Галущенко - його називають "Професором" і "Сигізмундом".
Нагадаємо, раніше ми писали, що САП просить арештувати Чернишова з можливістю вийти під заставу у 55 млн грн.
Що до дружини Чернишова, то ми також писали, що вона є кумою Зеленських, а документи на будівництво чотирьох маєтків у Києві ховала у себе на роботі.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо Алібаба не повернеться - буде 90 на 10
А це уже не до мене!
Якщо все піде правильно-то одна інтелігентна сімейна пара повинна вселитися туди на довготривалий срок.Може навіть пожиттєво.
Потужніч і Скумбрія.
Галущенко і Рижа
дружину під цугцндер підставив
.
.