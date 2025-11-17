У справі Чернишова слідство встановило роль його дружини

Дружина колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, Світлана, мала псевдонім "Професор" у корупційній схемі в енергетиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання у Вищому антикорупційному суді, пише РБК-Україна.

Що відомо

За даними прокурорів, 9 травня 2025 року Світлана Чернишова зв’язалася з бізнесменом Олександром Цукерманом через WhatsApp. Слідчі вважають, що захищений месенджер використовували навмисно, щоб приховати зміст розмов.

Сторони домовилися про зустріч у приватному медичному центрі, який належить Цукерману. О 14:06 того ж дня дружина посадовця приїхала до медзакладу та повідомила про це співрозмовнику.

Прокурори зазначають, що Чернишова і Цукерман для конспірації використовували псевдонім "Професор" замість справжнього імені Світлани.

Після узгодження деталей Цукерман у власному кабінеті передав їй 500 тисяч доларів США - кошти, призначені для Олексія Чернишова. За курсом НБУ ця сума становить понад 20 мільйонів гривень.

Повідомляється також, що у справі Міндіча не лише дружину Чернишова називають "професором". Під цим позивним також фігурує міністр юстиції Герман Галущенко - його називають "Професором" і "Сигізмундом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що САП просить арештувати Чернишова з можливістю вийти під заставу у 55 млн грн.

Що до дружини Чернишова, то ми також писали, що вона є кумою Зеленських, а документи на будівництво чотирьох маєтків у Києві ховала у себе на роботі.

