У справі Чернишова слідство встановило роль його дружини

Під час слухань у ВАКС сплив псевдонім дружини Чернишова

Дружина колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, Світлана, мала псевдонім "Професор" у корупційній схемі в енергетиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання у Вищому антикорупційному суді, пише РБК-Україна.

Що відомо

За даними прокурорів, 9 травня 2025 року Світлана Чернишова зв’язалася з бізнесменом Олександром Цукерманом через WhatsApp. Слідчі вважають, що захищений месенджер використовували навмисно, щоб приховати зміст розмов.

Сторони домовилися про зустріч у приватному медичному центрі, який належить Цукерману. О 14:06 того ж дня дружина посадовця приїхала до медзакладу та повідомила про це співрозмовнику.

Прокурори зазначають, що Чернишова і Цукерман для конспірації використовували псевдонім "Професор" замість справжнього імені Світлани.

Після узгодження деталей Цукерман у власному кабінеті передав їй 500 тисяч доларів США - кошти, призначені для Олексія Чернишова. За курсом НБУ ця сума становить понад 20 мільйонів гривень.

Повідомляється також, що у справі Міндіча не лише дружину Чернишова називають "професором". Під цим позивним також фігурує міністр юстиції Герман Галущенко - його називають "Професором" і "Сигізмундом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що САП просить арештувати Чернишова з можливістю вийти під заставу у 55 млн грн

Що до дружини Чернишова, то ми також писали, що вона є кумою Зеленських, а документи на будівництво чотирьох маєтків у Києві ховала у себе на роботі

Міндічгейт

корупція (5072) енергетика (3819) Чернишов Олексій (401) Міндіч Тімур (335)
Топ коментарі
+16
Зеленський повністю дескридитував себе на посаді президента. А скільки зелебоБИКІв в нього вірили, та й подосі вірять.
17.11.2025 19:29 Відповісти
+15
Соромлюсь запитати-а Малюська будував тюрми сімейного типу?
Якщо все піде правильно-то одна інтелігентна сімейна пара повинна вселитися туди на довготривалий срок.Може навіть пожиттєво.
17.11.2025 19:23 Відповісти
+11
Ну і логічно не «скумбрія», а «академік».
17.11.2025 19:22 Відповісти
"Муж і жона - одна сатана"
17.11.2025 19:19 Відповісти
Побачите,із цієй справи вийде ПШИК .
17.11.2025 19:52 Відповісти
як на мене - 50 на 50
Якщо Алібаба не повернеться - буде 90 на 10
17.11.2025 19:59 Відповісти
мародерам розстріл!
17.11.2025 20:06 Відповісти
але перед цим - потрібно внести поправки в Законодавство!
А це уже не до мене!
17.11.2025 20:08 Відповісти
Чернишов так і казав їй: "Ми к вам праффєсор, і вот по какому дєлу"
17.11.2025 20:05 Відповісти
Дружина колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, Мілованов, мала псевдонім "Професор" у корупційній схемі в енергетиці.
17.11.2025 19:22 Відповісти
там все передбачено - навіть 50 000 грн можуть отримати при поповнені в сімї..
17.11.2025 19:31 Відповісти
Бажаю їм отримати там і пакунок малюка,і пакунок школяра і багато-багато тисяч "зимової підтримки".
17.11.2025 19:39 Відповісти
Та, хіба ж одна?
Потужніч і Скумбрія.
Галущенко і Рижа
17.11.2025 19:42 Відповісти
17.11.2025 23:02 Відповісти
Під всю цю кодлу слід вже виділяти окремий острів (як у х/ф "Втеча з Лос-Анджелеса"). І крокодилів запускати з гвинтокрилами та катерами, щоб вони ніколи не повернулися до людей.
17.11.2025 20:04 Відповісти
ну і урод цей чернишов !

дружину під цугцндер підставив

.
17.11.2025 19:29 Відповісти
обоє рябоє
17.11.2025 19:36 Відповісти
Мародерський клубок потрохи розкручується та приведе до самого ішака.
17.11.2025 19:30 Відповісти
там є запобіжник - "АліБаба"!
17.11.2025 19:34 Відповісти
Та на цій дружині-професорші клеймо нема де ставити! Може їм виділити сімейну камеру в СІЗО?
17.11.2025 19:52 Відповісти
нет, семейный угол в камере смертников- чтобы те в последний раз попользовали
17.11.2025 20:18 Відповісти
колонія "Династія"

.
17.11.2025 20:38 Відповісти
Прийом, прийом, професор лопух...
17.11.2025 20:23 Відповісти
видно в тюрьмах вже пора сімейні камери строїти
17.11.2025 22:05 Відповісти
 
 