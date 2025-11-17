Заходів для очищення системи управління від корупції поки що недостатньо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що нинішніх заходів для боротьби з корупцією в українських органах влади недостатньо.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном 17 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Заходів для боротьби недостатньо

Зокрема, на запитання журналістки, чи достатньо зроблено для очищення української системи управління від корупції, Зеленський відповів:

"Ні, не достатньо. Будемо продовжувати відповідні дії", - сказав голова держави.

