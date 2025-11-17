Заходів для очищення системи управління від корупції поки що недостатньо, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що нинішніх заходів для боротьби з корупцією в українських органах влади недостатньо.
Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном 17 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
Заходів для боротьби недостатньо
Зокрема, на запитання журналістки, чи достатньо зроблено для очищення української системи управління від корупції, Зеленський відповів:
"Ні, не достатньо. Будемо продовжувати відповідні дії", - сказав голова держави.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+52 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар17.11.2025 16:05 Відповісти Посилання
+31 Ярослав Кийко
показати весь коментар17.11.2025 16:16 Відповісти Посилання
+23 vitaliymkua
показати весь коментар17.11.2025 16:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У когось ще є питання до цієї дурепки-нардепки?
Але... але ти ж сцикун....
На кому їздив Алі-Баба у сказці?
Звісно,
це ж -
ВІСЛЮК!
Оман, знов ж таки...
95 квартал чистой воды...
Или.точнее сцвт в уши дуракам.
И ждёт амладисментов.
Ти ж сам є уособлення наймахровішої за всю історію України корупції!
-************ і його камарілья.
-*****