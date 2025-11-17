Мер для очистки системы управления от коррупции пока недостаточно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что нынешних мер для борьбы с коррупцией в украинских органах власти недостаточно.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 17 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, на вопрос журналистки, достаточно ли сделано для очистки украинской системы управления от коррупции, Зеленский ответил:

"Нет, недостаточно. Будем продолжать соответствующие действия", - сказал глава государства.

