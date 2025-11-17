РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10508 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией Миндичгейт
1 543 36

Мер для очистки системы управления от коррупции пока недостаточно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что нынешних мер для борьбы с коррупцией в украинских органах власти недостаточно.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 17 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, на вопрос журналистки, достаточно ли сделано для очистки украинской системы управления от коррупции, Зеленский ответил:

"Нет, недостаточно. Будем продолжать соответствующие действия", - сказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По фигурантам "Миндичгейта" нет ни одной подозрительной операции, - глава Госфинмониторинга Пронин

Миндичгейт

Читайте также: Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией и реформы, - Мерц

Автор: 

Зеленский Владимир (22618) коррупция (8771)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Достатньо тебе з єрмаком звільнити. Алі бабу та його шахєрє ззаду
показать весь комментарий
17.11.2025 16:05 Ответить
+9
показать весь комментарий
17.11.2025 16:08 Ответить
+6
Звільнення недостатньо. Розслідування (бажано іноземними спеціалістами) і справедливий суд. Бажано за американською системою, щоб сумарно набралося на 5-10 довічних.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Достатньо тебе з єрмаком звільнити. Алі бабу та його шахєрє ззаду
показать весь комментарий
17.11.2025 16:05 Ответить
😁👍 ох і гострі на язик українці. Скажуть, як зав'яжуть!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:12 Ответить
Звільнення недостатньо. Розслідування (бажано іноземними спеціалістами) і справедливий суд. Бажано за американською системою, щоб сумарно набралося на 5-10 довічних.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:16 Ответить
Відсторони А.Б. на час розслідування плівок... Всього лише!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:07 Ответить
"Ствол" тобі в руки
показать весь комментарий
17.11.2025 16:08 Ответить
...і по роялю, по роялю!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:44 Ответить
Та, я про "один патрон"
показать весь комментарий
17.11.2025 16:51 Ответить
ствол повинен бути не дуже довгий , щоб рукою дотягнутися....
показать весь комментарий
17.11.2025 17:05 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 16:08 Ответить
Вона забула нагадати ще раз, що всі корупціонери виїхали.....
показать весь комментарий
17.11.2025 16:10 Ответить
«Жахлива думка, звісно, але було б зрозуміло, якби вони [кацапи] стирали з землі Західну Україну. Типу, боролися б з "бендерівщиною". Але вбивати масово і знищувати саме південь і схід, який вони вважали "малоросією" - це за межею», - вважає нардепка.
У когось ще є питання до цієї дурепки-нардепки?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:19 Ответить
Зникни, і засоби знайдуться!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:09 Ответить
Заходи щоб усунути тебе з дефективними менеджерами повинні бути
показать весь комментарий
17.11.2025 16:09 Ответить
Цілком вірно о наш Президенте. Ти ж іще на волі
показать весь комментарий
17.11.2025 16:10 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 16:13 Ответить
Ти правий, голобородько, давай створимо ще з десяток правоохоронних і п'ять-шість антикорупційних контор. От тоді точно все буде під контролем. Твоїм.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:14 Ответить
шенурок і липа - все, що потрібно було Юді, для подолання особистої "срібнякової" корупції .
показать весь комментарий
17.11.2025 16:15 Ответить
Треба підключити ДБР і СБУ на допомогу НАБУ. Ну ви зрозуміли…
показать весь комментарий
17.11.2025 16:18 Ответить
СБУ вже "допомагає", хіба ви забули про Магомедрасулова та його батька?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:22 Ответить
Зєля зроби собі харакірі - самий ефективний метод.
Але... але ти ж сцикун....
показать весь комментарий
17.11.2025 16:18 Ответить
Чим?! Роялем?!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:46 Ответить
"Щоб не було корупції в системі управління - цю систему треба очолити!"
показать весь комментарий
17.11.2025 16:20 Ответить
Засіб для боротьби з корупцією - це передоз! Україну спасе передоз!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:23 Ответить
дятел 🤡 , розпускай своє корупціонне міністерство ...передай владу , ішак остамбульский людям ,які можуть захистити Україну ...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:23 Ответить
Може,все ж таки,хоче додатково зачистити НАБУ!!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:25 Ответить
главная гнида
показать весь комментарий
17.11.2025 16:35 Ответить
Загадка псевда Лідора на плівках розкрита!
На кому їздив Алі-Баба у сказці?
Звісно,
це ж -
ВІСЛЮК!
Оман, знов ж таки...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:36 Ответить
капітан очевидість
показать весь комментарий
17.11.2025 16:36 Ответить
Ну так! Адже Зєлєнскій з Єрмаком ще не пішли. 😊
показать весь комментарий
17.11.2025 16:38 Ответить
А я навіть, що боневтік прогундосив не читав: а от коменти- те що доктор прописав.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:39 Ответить
От уже падло! У Сірка очі позичив і не віддає.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:47 Ответить
Так бо поки все гімно тече зверху за законами гравітації, і немає сенсу очущувати знизу, поки наверху не буде чисто.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:47 Ответить
Щоб не замаратися треба самому бути чистим
показать весь комментарий
17.11.2025 16:51 Ответить
Основний захід для очищення системи управління від корупції - негайне відсторонення від влади, арешт та суд над головним мародером країни, паханом банди злочинців, кацапських агентів та зрадників
показать весь комментарий
17.11.2025 16:54 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 16:59 Ответить
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук Джерело: https://censor.net/ua/n3272402
показать весь комментарий
17.11.2025 17:01 Ответить
 
 